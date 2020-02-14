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15 лютого 2020 – яке сьогодні свято: традиції, заборони і прикмети
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Сьогодні, 15 лютого, віряни відзначають Стрітення Господнє та Міжнародний день дітей, хворих на рак. До вашої уваги традиції та прикмети в цей день – дізнайтеся, що можна і не можна робити!
Дата 15 лютого ввійшла в історію кількома знаковими подіями та святами.
ЯКЕ СЬОГОДНІ РЕЛІГІЙНЕ СВЯТО
За церковним календарем віряни сьогодні відзначають Стрітення Господа Нашого Ісуса Христа – християнське свято, що відзначається в православ'ї та католицизмі. Свято започатковане в пам'ять про знаменну для християн подію – зустрічі в Єрусалимському Храмі Ісуса з праведним старцем Симеоном.
ІМЕНИНИ: ХТО СВЯТКУЄ ДЕНЬ АНГЕЛА
У суботу, 15 лютого, іменини відзначають власники таких імен: Гаврило, Агафодор. Не забудьте привітати винуватців свята з Днем ангела!
ЦЕЙ ДЕНЬ В ІСТОРІЇ: МІЖНАРОДНІ СВЯТА ТА ПОДІЇ
- Стрітення Господнє.
- Міжнародний день дітей, хворих на рак.
- 1054 — початок будівництва Софійського собору в Новгороді.
- 1574 — у Львові Іван Федоров видав першу друковану книжку на сучасних українських землях — "Апостол".
- 1913 — у Нью-Йорку відкрилася перша виставка авангардного мистецтва.
- 1919 — Українська Національна Рада ухвалила закон про вживання української мови у державних установах.
- 1922 — Ґульєльмо Марконі розпочав регулярну трансляцію радіопередач із Ессекса (Англія).
- 1926 — виголошено найдовшу в історії парламентську промову (депутат Мартінсон у парламенті Естонії, 11 годин).
- 1931 — вийшов перший фільм про Дракулу.
- 1939 — в обласному ефірі новоствореної Запорізької області вперше прозвучали позивні "Радіо Запоріжжя".
- 1946 — офіційно оголошено про створення ENIAC — першого електронного комп'ютера у світі.
- 1969 — Роберт Едвардс із Фізіологічної лабораторії Кембриджського університету вперше здійснив штучне запліднення людської яйцеклітини.
- 1989 — завершено виведення "обмеженого контингенту радянських військ" з території Афганістану (розпочато 15 травня 1988).
- 1989 — у Києві створили "Ініціативний комітет відновлення Української Автокефальної Православної Церкви в Україні".
ХТО НАРОДИВСЯ 15 ЛЮТОГО
- 1564 — Галілео Галілей, італійський філософ, фізик та астроном.
- 1797 — Генрі Енґельґард Стейнвей, американський виробник фортепіано.
- 1817 — Шарль Франсуа Добіньї, французький художник (барбізонська школа).
- 1856 — Еміль Крепелін, німецький психіатр, розробник систематики душевних недуг, автор культового "Керівництва з психіатрії".
- 1861 — Шарль-Едуар Гійом, французький фізик, нобелівський лауреат.
- 1873 — Ганс Ейлер-Хелпін, шведський біохімік, нобелівський лауреат.
- 1874 — Паоло Буцці, італійський письменник, один із батьків футуризму..
- 1899 — Жорж Орік, французький композитор.
- 1915 — Роберт Гофстедер, американський фізик-експериментатор, нобелівський лауреат.
- 1926 — Мацутані Мійоко, японська письменниця.
- 1933 — Савченко Володимир Іванович, український письменник-фантаст.
- 1940 — Катерина Крупеннікова, українська кіноакторка.
- 1944 — Джохар Дудаєв, лідер чеченського визвольного руху у 1990-х роках, перший президент Чеченської Республіки Ічкерія.
- 1947 — Джон Адамс, американський композитор.
- 1951 — Джейн Сеймур, американська кінозірка.
- 1952 — Олександр Муратов, український кінорежисер.
- 1953 — Анатолій Хостікоєв, народний артист України, актор Національного академічного драмтеатру ім. І.Франка.
- 1954 — Бабак Віталій Павлович, ректор Національного авіаційного університету.
- 1954 — Мет Ґрейнінґ, мультиплікатор, творець, творчий консультант і продюсер культових мультсеріалів "Сімпсони" і "Футурама".
- 1974 — Александр Вюрц, австрійський автогонщик, пілот "Формули-1".
НАРОДНІ ПРИКМЕТИ Й ТРАДИЦІЇ
- Тиха погода в цей день віщує хороший врожай поля і роїння бджіл.
- На Стрітення тепло і сонячно – чекайте теплу весну.
- Якщо на Стрітення падає сніг – весна буде пізньою і холодною.
- На Стрітення капає вода з даху – зима ще довго протримається.
- Під стріхами бурульки – до хорошого урожаю кукурудзи.
- Вітер на Стрітення – до врожаю плодових дерев.
- Якщо на деревах лежить іній – вродять добре гречка і картопля.
ЩО НЕ МОЖНА РОБИТИ СЬОГОДНІ
- На Стрітення не можна пропускати святкову службу у храмі.
- Забороняється важка фізична праця, крім тієї, що робиться безоплатно у благо інших людей.
- Не можна нудьгувати в Стрітення, це радісне свято, в яке заведено веселитися.
- Також не варто вирушати в далеку дорогу, оскільки вона може скінчитися несподівано і погано.
- Крім того, кажуть, що на Стрітення не можна класти гроші на кухонний стіл, щоб не злякати удачу.
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