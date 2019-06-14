15 червня 2019 – яке сьогодні свято: традиції, заборони і прикмети

Сьогодні, 15 червня, відзначають Всесвітній день вітру та Всесвітній день поширення інформації про зловживання щодо осіб похилого віку. До вашої уваги традиції та прикмети в цей день – дізнайтеся, що можна і не можна робити!

Дата 15 червня ввійшла в історію кількома знаковими подіями та святами.

ЯКЕ СЬОГОДНІ РЕЛІГІЙНЕ СВЯТО

За народним календарем сьогодні відзначають Троїцьку поминальна субота.

ІМЕНИНИ: ХТО СВЯТКУЄ ДЕНЬ АНГЕЛА

У середу, 15 червня, іменини відзначають власники таких імен: Дмитро, Іван, Костянтин, Олена, Марія, Никифор, Софія, Іоанн, Ісидор. Не забудьте привітати винуватців свята з Днем ангела!

ЦЕЙ ДЕНЬ В ІСТОРІЇ: МІЖНАРОДНІ СВЯТА ТА ПОДІЇ

Всесвітній день вітру – мета свята – привернення уваги громадськості (в першу чергу, представників енергетичних комплексів різних країн) до величезного потенціалу вітроенергетики.

– мета свята – привернення уваги громадськості (в першу чергу, представників енергетичних комплексів різних країн) до величезного потенціалу вітроенергетики. Всесвітній день поширення інформації про зловживання щодо осіб похилого віку – 15 червня щорічно відзначається ця міжнародна дата, коли весь світ висловлює свою незгоду зі зловживаннями стосовно представників наших старших поколінь і їхніми стражданнями.

– 15 червня щорічно відзначається ця міжнародна дата, коли весь світ висловлює свою незгоду зі зловживаннями стосовно представників наших старших поколінь і їхніми стражданнями. 1834 — відкрито Київський університет.

2007 — Прем'єрний показ першого українського анімаційного мультсеріалу "Лис Микита".

2014 — вперше в історії чемпіонатів світу з футболу під час гри Франція – Гондурас, довела свою ефективність також історично вперше запроваджена на ЧС-2014автоматична система визначення голу 'GoalControl'.

МІжнародний день вітру

ХТО НАРОДИВСЯ 15 червня

1903 — Віктор Браунер, румунський та французький живописець, графік, скульптор, містик, езотерик, представник сюрреалізму.

1941 — Іван Миколайчук, видатний український кіноактор, сценарист, режисер, письменник († 1987).

1946 — Михайло Хай, кобзар, кандидат мистецтвознавства.

1946 — Деміс Руссос, грецький співак.

1972 — Мохник Андрій український політичний діяч.

Мохник Андрій

НАРОДНІ ПРИКМЕТИ Й ТРАДИЦІЇ

Гарна погода збережеться, якщо вночі і вранці тихо.

Посилення вітру після тривалої тихої погоди – до дощу.

Сонце ввечері за хмари зайшло – буде негод.

Соловей співає всю ніч – буде сонячний день.

Горобці б'ються і граються – очікуйте гарної погоди найближчим часом.

З самого ранку 15 червня сонце перебуває ніби в невеликому тумані – значить, погода буде тихою і теплою.

Дощ пішов – прикмета того, що буде хороший урожай конопель та льону.

Вітер із заходу дме – найближчим часом буде похолодання.

ЩО НЕ МОЖНА РОБИТИ СЬОГОДНІ

Не можна у цей день ходити і ліс.

Не можна заводити домашніх тварин.

Не можна святкувати гучні свята.

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