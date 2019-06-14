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15 червня 2019 – яке сьогодні свято: традиції, заборони і прикмети

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15 червня 2019 – яке сьогодні свято: традиції, заборони і прикмети - фото 1

Сьогодні, 15 червня, відзначають Всесвітній день вітру та Всесвітній день поширення інформації про зловживання щодо осіб похилого віку. До вашої уваги традиції та прикмети в цей день – дізнайтеся, що можна і не можна робити!

Дата 15 червня ввійшла в історію кількома знаковими подіями та святами.

ЯКЕ СЬОГОДНІ РЕЛІГІЙНЕ СВЯТО

За народним календарем сьогодні відзначають Троїцьку поминальна субота.

ІМЕНИНИ: ХТО СВЯТКУЄ ДЕНЬ АНГЕЛА

У середу, 15 червня, іменини відзначають власники таких імен: Дмитро, Іван, Костянтин, Олена, Марія, Никифор, Софія, Іоанн, Ісидор. Не забудьте привітати винуватців свята з Днем ангела!

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ЦЕЙ ДЕНЬ В ІСТОРІЇ: МІЖНАРОДНІ СВЯТА ТА ПОДІЇ

  • Всесвітній день вітру – мета свята – привернення уваги громадськості (в першу чергу, представників енергетичних комплексів різних країн) до величезного потенціалу вітроенергетики.
  • Всесвітній день поширення інформації про зловживання щодо осіб похилого віку – 15 червня щорічно відзначається ця міжнародна дата, коли весь світ висловлює свою незгоду зі зловживаннями стосовно представників наших старших поколінь і їхніми стражданнями.
  • 1834 — відкрито Київський університет.
  • 2007 — Прем'єрний показ першого українського анімаційного мультсеріалу "Лис Микита".
  • 2014 — вперше в історії чемпіонатів світу з футболу під час гри Франція – Гондурас, довела свою ефективність також історично вперше запроваджена на ЧС-2014автоматична система визначення голу 'GoalControl'.
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МІжнародний день вітру

ХТО НАРОДИВСЯ 15 червня

  • 1903 — Віктор Браунер, румунський та французький живописець, графік, скульптор, містик, езотерик, представник сюрреалізму.
  • 1941 — Іван Миколайчук, видатний український кіноактор, сценарист, режисер, письменник († 1987).
  • 1946 — Михайло Хай, кобзар, кандидат мистецтвознавства.
  • 1946 — Деміс Руссос, грецький співак.
  • 1972 — Мохник Андрій український політичний діяч.
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Мохник Андрій

НАРОДНІ ПРИКМЕТИ Й ТРАДИЦІЇ

  • Гарна погода збережеться, якщо вночі і вранці тихо.
  • Посилення вітру після тривалої тихої погоди – до дощу.
  • Сонце ввечері за хмари зайшло – буде негод.
  • Соловей співає всю ніч – буде сонячний день.
  • Горобці б'ються і граються – очікуйте гарної погоди найближчим часом.
  • З самого ранку 15 червня сонце перебуває ніби в невеликому тумані – значить, погода буде тихою і теплою.
  • Дощ пішов – прикмета того, що буде хороший урожай конопель та льону.
  • Вітер із заходу дме – найближчим часом буде похолодання.
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ЩО НЕ МОЖНА РОБИТИ СЬОГОДНІ

  • Не можна у цей день ходити і ліс.
  • Не можна заводити домашніх тварин.
  • Не можна святкувати гучні свята.

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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