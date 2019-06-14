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15 червня 2019 – яке сьогодні свято: традиції, заборони і прикмети
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Сьогодні, 15 червня, відзначають Всесвітній день вітру та Всесвітній день поширення інформації про зловживання щодо осіб похилого віку. До вашої уваги традиції та прикмети в цей день – дізнайтеся, що можна і не можна робити!
Дата 15 червня ввійшла в історію кількома знаковими подіями та святами.
ЯКЕ СЬОГОДНІ РЕЛІГІЙНЕ СВЯТО
За народним календарем сьогодні відзначають Троїцьку поминальна субота.
ІМЕНИНИ: ХТО СВЯТКУЄ ДЕНЬ АНГЕЛА
У середу, 15 червня, іменини відзначають власники таких імен: Дмитро, Іван, Костянтин, Олена, Марія, Никифор, Софія, Іоанн, Ісидор. Не забудьте привітати винуватців свята з Днем ангела!
ЦЕЙ ДЕНЬ В ІСТОРІЇ: МІЖНАРОДНІ СВЯТА ТА ПОДІЇ
- Всесвітній день вітру – мета свята – привернення уваги громадськості (в першу чергу, представників енергетичних комплексів різних країн) до величезного потенціалу вітроенергетики.
- Всесвітній день поширення інформації про зловживання щодо осіб похилого віку – 15 червня щорічно відзначається ця міжнародна дата, коли весь світ висловлює свою незгоду зі зловживаннями стосовно представників наших старших поколінь і їхніми стражданнями.
- 1834 — відкрито Київський університет.
- 2007 — Прем'єрний показ першого українського анімаційного мультсеріалу "Лис Микита".
- 2014 — вперше в історії чемпіонатів світу з футболу під час гри Франція – Гондурас, довела свою ефективність також історично вперше запроваджена на ЧС-2014автоматична система визначення голу 'GoalControl'.
МІжнародний день вітру
ХТО НАРОДИВСЯ 15 червня
- 1903 — Віктор Браунер, румунський та французький живописець, графік, скульптор, містик, езотерик, представник сюрреалізму.
- 1941 — Іван Миколайчук, видатний український кіноактор, сценарист, режисер, письменник († 1987).
- 1946 — Михайло Хай, кобзар, кандидат мистецтвознавства.
- 1946 — Деміс Руссос, грецький співак.
- 1972 — Мохник Андрій український політичний діяч.
Мохник Андрій
НАРОДНІ ПРИКМЕТИ Й ТРАДИЦІЇ
- Гарна погода збережеться, якщо вночі і вранці тихо.
- Посилення вітру після тривалої тихої погоди – до дощу.
- Сонце ввечері за хмари зайшло – буде негод.
- Соловей співає всю ніч – буде сонячний день.
- Горобці б'ються і граються – очікуйте гарної погоди найближчим часом.
- З самого ранку 15 червня сонце перебуває ніби в невеликому тумані – значить, погода буде тихою і теплою.
- Дощ пішов – прикмета того, що буде хороший урожай конопель та льону.
- Вітер із заходу дме – найближчим часом буде похолодання.
ЩО НЕ МОЖНА РОБИТИ СЬОГОДНІ
- Не можна у цей день ходити і ліс.
- Не можна заводити домашніх тварин.
- Не можна святкувати гучні свята.
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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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