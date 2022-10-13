14 жовтня 2022 – яке сьогодні свято: традиції, заборони і прикмети

Сьогодні, 14 жовтня, в Україні відзначають День захисників і захисниць, а віряни святкують Покрови Пресвятої Богородиці. До вашої уваги традиції та прикмети в цей день – дізнайтеся, що можна і не можна робити!

Дата 14 жовтня ввійшла в історію кількома знаковими подіями та святами. Дізнайтеся, яке сьогодні свято, традиції та заборони на Радіо MAXIMUM.

ЯКЕ СЬОГОДНІ РЕЛІГІЙНЕ СВЯТО

За релігійним календарем сьогодні, 14 жовтня, віряни відзначають особливе свято – Покрова Пресвятої Богородиці. У переказах йдеться про те, що саме у цей день Константинополь взяло в облогу військо на чолі з Аскольдом. Тому мешканці столиці Візантії почали молитися до Богородиці. І саме вона сховала людей під своїм покровом, щоб загарбники не змогли побачити нікого. Звідси й назва свята.

ІМЕНИНИ: ХТО СВЯТКУЄ ДЕНЬ АНГЕЛА

У п'ятницю, 14 жовтня, іменини відзначають власники таких імен: Марія, Іван, Віра, Олександр, Георгій, Олексій, Михайло, Іван, Микола, Роман, Петро, а також Савва.​ Не забудьте привітати винуватців свята з Днем ангела!

ЦЕЙ ДЕНЬ В ІСТОРІЇ: МІЖНАРОДНІ СВЯТА ТА ПОДІЇ

День захисників і захисниць України

День українського козацтва

День створення Української повстанської армії

1066 – битва при Гастінгсі. Військо Вільгельма Завойовника розбило армію короля Гарольда II Ґодвінсона. Після цього Вільгельм став королем Англії та засновником нової династії англійських королів.

1092 – здійснивши вбивство Незама уль-Мулька здобули широку відомість гашишини.

1770 – Заснування Олександрівської фортеці.

1811 – заснування Кубанського козачого хору.

1838 – у трьох львівських церквах отець Микола Устиянович, разом з отцями Маркіяном Шашкевичем та Юліаном Величковським, уперше в Королівстві Галичини та Володимирії виголосив свої проповіді українською мовою.

1942 – Офіційна дата народження Української Повстанської Армії, сформованої протягом 1942 року із розрізнених повстанських загонів бандерівського крила ОУН. Північно-західна частина України Волинь.

1950 – у Нью-Йорку відбувся об’єднавчий Собор Американсько-Української Православної Церкви США та Української Православної Церкви в Америці в одну Українську Православну Церкву в США.

1970 – у Гаазі прийнято Міжнародну конвенцію про боротьбу з незаконним захопленням повітряних суден, яка набула чинності рівно через рік

2006 – керівництвом Академії сухопутних військ ім. Гетьмана Петра Сагайдачного прийнято в цей день відзначати день видового військового навчального закладу Сухопутних військ.

ХТО НАРОДИВСЯ 14 ЖОВТНЯ

1644 – Вільям Пенн, англійський бізнесмен, засновник провінції Пенсильванія

1687 – Роберт Сімсон, шотландський математик і академік

1712 – Джордж Гренвіль, британський політик, прем'єр-міністр Великої Британії

1784 – Фердинанд VII

1801 – Жозеф Плато, бельгійський фізик і академік

1806 – Престон Кінг, американський політик

1848 – Байрон Едмунд Волкер, канадський банкір і філантроп

1873 – Рей Юрі, американський стрибун

1882 – Чарлі Паркер, британський гравець у крикет, тренер, суддя

1884 – Джиммі Конлін, американський актор і співак.

1890 – Дуайт Ейзенхауер, 34-й президент США (1953-61), командувач військ союзників у Другій світовій війні.

1893 – Ліліан Гіш, американська акторка, співачка, режисер і сценарист

1893 – Лоїс Ленський, американський автор і ілюстратор

1900 – Едвардс Демінг, американський статистик, педагог, автор

1913 – Мирон Левицький, український письменник-прозаїк, маляр, графік.

1939 – Ральф Лорен, американський модельєр одягу.

1940 – Лесь Сердюк, український актор театру та кіно, народний артист України.

1944 – Вадим Спиридонов, радянський актор кіно, режисер.

1952 – Микола Андріанов, радянський гімнаст, семиразовий олімпійський чемпіон, чотириразовий чемпіон світу.

1958 – Володимир Кучинський, український актор, художній керівник і засновник львівського театру імені Леся Курбаса, лауреат Шевченківської премії.

НАРОДНІ ПРИКМЕТИ Й ТРАДИЦІЇ

Яка погода на Покрову – такою буде і зима.

Якщо лист із берези та дуба на Покрову впаде чисто – до легкого року, а нечисто – до суворої зими.

Якщо до цього дня не спадає з вишень листя – на теплу зиму, а звільниться – на сувору.

Зранку вітер з півдня, а по обіді із півночі – початок зими буде теплим, але згодом похолодніє.

Якщо вітер з півдня низовий – зима буде теплою, з півночі горішній – холодною, із заходу – сніжною; коли ж протягом дня вітер змінюватиме напрямок, то і зима буде нестійкою.

Якщо цього дня сніг не покрив землю – не покриє у листопаді та грудні.

Відліт журавлів до 14 жовтня – бути ранній зимі.

ЩО НЕ МОЖНА РОБИТИ СЬОГОДНІ

Не можна цього дня байдикувати

Не варто зловживати алкоголем, а також переїдати

Не слід брати гроші у борг

Не гоже цього дня сваритися та з'ясовувати стосунки

Не можна нині погано думати про рідних і близьких

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