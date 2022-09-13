14 вересня 2022 – яке сьогодні свято: традиції, заборони і прикмети

Сьогодні, 14 вересня, відзначають Всесвітній день атопічної екземи. До вашої уваги традиції та прикмети в цей день – дізнайтеся, що можна і не можна робити!

Дата 14 вересня ввійшла в історію кількома знаковими подіями та святами. Дізнайтеся, яке сьогодні свято, традиції та заборони на Радіо MAXIMUM.

ЯКЕ СЬОГОДНІ РЕЛІГІЙНЕ СВЯТО

За релігійним календарем сьогодні, 14 вересня, вшановують пам'ять святого Симеона. Він прожив, за переказами, понад 100 років – помер в 459 р. Він прославився тим, що став основоположником столпничества – нової форми аскези. Симеон був праведником, від Бога отримав дар зцілювати душевні та тілесні недуги, передбачити майбутнє.

ІМЕНИНИ: ХТО СВЯТКУЄ ДЕНЬ АНГЕЛА

У середу, 14 вересня, іменини відзначають власники таких імен: Семен, Тетяна, Наталя, а також Марфа.​ Не забудьте привітати винуватців свята з Днем ангела!

ЦЕЙ ДЕНЬ В ІСТОРІЇ: МІЖНАРОДНІ СВЯТА ТА ПОДІЇ

1052 – Володимир побудував в Новгороді Софійський собор, освячений єпископом Лукою.

1068 – під час повстання кияни визволили з порубу Великого князя Київського Всеслава Брячиславича, скинувши Ізяслава Ярославича.

1797 – державний переворот у Французькій республіці.

1812 – французька армія Наполеона ввійшла до Москви, залишеної за наказом головнокомандувача М.Кутузова.

1871 – розпочав свою діяльність перший в Наддніпрянській Україні банк — Харківський акціонерний земельний банк (в Галичині перші банки виникли в XVII столітті – такі, як вірменський банк Mons Pius у Львові).

1918 – у Болгарському царстві розпочалося Владайське солдатське повстання, придушене урядом за допомогою німецьких військ.

1939 – у США авіаконструктор Ігор Сікорський (колишній киянин) підняв у повітря свій перший гелікоптер VS-300.

1991 – у Києві розпочав роботу Всеукраїнський форум інтелігенції.

1995 – у Брюсселі відбулась офіційна церемонія прийняття Індивідуальної програми співробітництва між Україною і НАТО.

1996 – в Одесі відбулися Світовий конгрес чеченців і Всеукраїнський конгрес вайнахів.

ХТО НАРОДИВСЯ 14 ВЕРЕСНЯ

1486 – Агріппа Неттесгаймський, німецький гуманіст, лікар, алхімік, натурфілософ, окультист, астролог і адвокат.

1618 – Пітер Лелі, англійський художник 17 ст., голландського походження.

1760 – Луїджі Керубіні, італійський композитор.

1769 – Александер фон Гумбольдт, німецький вчений-енциклопедист, фізик, метеоролог, географ, ботанік, зоолог, мандрівник, молодший брат вченого Вільгельма фон Гумбольдта. Основоположник географії рослин.

1821 – Олександр Станкевич, письменник українського походження, біограф і видавець літературної спадщини Т. М. Грановського; брат письменника і філософа Миколи Станкевича.

1867 – Чарльз Дейна Гібсон, американський художник та ілюстратор.

1897 – Віра Кутинська, український аніматор та художник, учениця Михайла Бойчука.

1906 – Олександр Пащенко, український графік.

1906 – Людмила Ярошевська, український композитор, педагог.

1912 – Лев Спасокукоцький, український композитор і педагог.

1927 – В'ячеслав Проценко, український архітектор.

1936 – Богдан Медвідський, український філолог, фольклорист, етнограф у Канаді.

1937 – Ренцо Піано, італійський архітектор, один з творців стилю хай-тек; лауреат Прітцкерівської премії.

1951 – Володимир Мельников, український письменник, композитор, науковець, Заслужений діяч мистецтв України.

1983 – Емі Вайнхауз, британська співачка.

НАРОДНІ ПРИКМЕТИ Й ТРАДИЦІЇ

Якщо погода тепла, то і вся зима теплою буде.

Південний вітер дме – до теплої та сирої зими.

Якщо вітер з-під сонця, то в зимові місяці будуть часто дути північні вітри.

Дощова погода – до сирої осені.

Ясно на Семена – осінь погожою буде.

Якщо гуси відлітають, то зима буде ранньою.

Мухи кусаються боляче – до негоди.

Шпаки на південь не летять – осінь буде затяжною.

ЩО НЕ МОЖНА РОБИТИ СЬОГОДНІ

Не можна у цей день сваритися з рідними, бо не помиритесь до Різдва.

Не варто нині багато працювати, бо так і не зможете до кінця року повноцінно відпочити.

Не слід сьогодні зловживати алкоголем і надто багато їсти.

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