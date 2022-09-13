На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації
14 вересня 2022 – яке сьогодні свято: традиції, заборони і прикмети
-
- 364
Сьогодні, 14 вересня, відзначають Всесвітній день атопічної екземи. До вашої уваги традиції та прикмети в цей день – дізнайтеся, що можна і не можна робити!
Дата 14 вересня ввійшла в історію кількома знаковими подіями та святами. Дізнайтеся, яке сьогодні свято, традиції та заборони на Радіо MAXIMUM.
ЯКЕ СЬОГОДНІ РЕЛІГІЙНЕ СВЯТО
За релігійним календарем сьогодні, 14 вересня, вшановують пам'ять святого Симеона. Він прожив, за переказами, понад 100 років – помер в 459 р. Він прославився тим, що став основоположником столпничества – нової форми аскези. Симеон був праведником, від Бога отримав дар зцілювати душевні та тілесні недуги, передбачити майбутнє.
ІМЕНИНИ: ХТО СВЯТКУЄ ДЕНЬ АНГЕЛА
У середу, 14 вересня, іменини відзначають власники таких імен: Семен, Тетяна, Наталя, а також Марфа. Не забудьте привітати винуватців свята з Днем ангела!
ЦЕЙ ДЕНЬ В ІСТОРІЇ: МІЖНАРОДНІ СВЯТА ТА ПОДІЇ
- 1052 – Володимир побудував в Новгороді Софійський собор, освячений єпископом Лукою.
- 1068 – під час повстання кияни визволили з порубу Великого князя Київського Всеслава Брячиславича, скинувши Ізяслава Ярославича.
- 1797 – державний переворот у Французькій республіці.
- 1812 – французька армія Наполеона ввійшла до Москви, залишеної за наказом головнокомандувача М.Кутузова.
- 1871 – розпочав свою діяльність перший в Наддніпрянській Україні банк — Харківський акціонерний земельний банк (в Галичині перші банки виникли в XVII столітті – такі, як вірменський банк Mons Pius у Львові).
- 1918 – у Болгарському царстві розпочалося Владайське солдатське повстання, придушене урядом за допомогою німецьких військ.
- 1939 – у США авіаконструктор Ігор Сікорський (колишній киянин) підняв у повітря свій перший гелікоптер VS-300.
- 1991 – у Києві розпочав роботу Всеукраїнський форум інтелігенції.
- 1995 – у Брюсселі відбулась офіційна церемонія прийняття Індивідуальної програми співробітництва між Україною і НАТО.
- 1996 – в Одесі відбулися Світовий конгрес чеченців і Всеукраїнський конгрес вайнахів.
ХТО НАРОДИВСЯ 14 ВЕРЕСНЯ
- 1486 – Агріппа Неттесгаймський, німецький гуманіст, лікар, алхімік, натурфілософ, окультист, астролог і адвокат.
- 1618 – Пітер Лелі, англійський художник 17 ст., голландського походження.
- 1760 – Луїджі Керубіні, італійський композитор.
- 1769 – Александер фон Гумбольдт, німецький вчений-енциклопедист, фізик, метеоролог, географ, ботанік, зоолог, мандрівник, молодший брат вченого Вільгельма фон Гумбольдта. Основоположник географії рослин.
- 1821 – Олександр Станкевич, письменник українського походження, біограф і видавець літературної спадщини Т. М. Грановського; брат письменника і філософа Миколи Станкевича.
- 1867 – Чарльз Дейна Гібсон, американський художник та ілюстратор.
- 1897 – Віра Кутинська, український аніматор та художник, учениця Михайла Бойчука.
- 1906 – Олександр Пащенко, український графік.
- 1906 – Людмила Ярошевська, український композитор, педагог.
- 1912 – Лев Спасокукоцький, український композитор і педагог.
- 1927 – В'ячеслав Проценко, український архітектор.
- 1936 – Богдан Медвідський, український філолог, фольклорист, етнограф у Канаді.
- 1937 – Ренцо Піано, італійський архітектор, один з творців стилю хай-тек; лауреат Прітцкерівської премії.
- 1951 – Володимир Мельников, український письменник, композитор, науковець, Заслужений діяч мистецтв України.
- 1983 – Емі Вайнхауз, британська співачка.
НАРОДНІ ПРИКМЕТИ Й ТРАДИЦІЇ
- Якщо погода тепла, то і вся зима теплою буде.
- Південний вітер дме – до теплої та сирої зими.
- Якщо вітер з-під сонця, то в зимові місяці будуть часто дути північні вітри.
- Дощова погода – до сирої осені.
- Ясно на Семена – осінь погожою буде.
- Якщо гуси відлітають, то зима буде ранньою.
- Мухи кусаються боляче – до негоди.
- Шпаки на південь не летять – осінь буде затяжною.
ЩО НЕ МОЖНА РОБИТИ СЬОГОДНІ
- Не можна у цей день сваритися з рідними, бо не помиритесь до Різдва.
- Не варто нині багато працювати, бо так і не зможете до кінця року повноцінно відпочити.
- Не слід сьогодні зловживати алкоголем і надто багато їсти.
Читайте також: Ретроградний Меркурій 2022: що варто і що не можна робити у цей період
-
09:51У кожного є улюблена: незвичайні та дивні чашки з домівок по всьому світу
-
09:23Експерименти над українцями та нова пандемія: свіжі фейки, які поширюють в мережі
-
08:33Як одягатися на пробіжку восени: ідеальна екіпіровка для бігу
- 13 вересня
-
20:51Еммі 2022: у США оголосили переможців головної телевізійної премії
-
20:23Ці дві помилки повсякденного життя шкодять здоров'ю суглобів
-
Українські патріотичні пісні: плейлист, який підіймає дух
-
19:57Ліза Глінська розповіла, як приготувати торт медовик без випікання у духовці
-
19:22Симфонічний оркестр Львівської філармонії відзначить своє 120-річчя
-
18:50Говори красиво: 20 типових помилок, які ми найчастіше допускаємо в українській мові
-
18:24Ілля Найда дасть благодійний концерт у Львові
-
17:51ТОП 3 помилки при проїзді лежачих поліцейських, які допускають майже усі водії
-
17:20Жінка над нами: львів'ян кличуть на театральну постановку з відомими українськими акторами
-
16:52Ліниві вареники Гурме: простий рецепт від судді "МастерШеф"
-
16:21Львів'ян кличуть на Melodies de Paris, збиратимуть кошти для постраждалого хлопчика
-
З Днем народження: ТОП 75 привітань у віршах, прозі та смс українською
-
15:5014 вересня 2022 – яке сьогодні свято: традиції, заборони і прикмети
-
15:24Найкращі серіали літа 2022, які ви могли пропустити
-
14:50Повний SOLD OUT і українські військові на концерті Kalush Orchestra в Іспанії
-
14:27Одні виправдання: зірка "Сватів" присоромила російськомовних блогерів
-
13:50Город для душі: яскраві фото користувачів, які зайнялись садівництвом
-
13:25Погода в Україні 14 вересня: потепління та невеликі дощі
-
12:50Привітання з Днем програміста: прикольні побажання зі святом 13 вересня
-
12:29За скільки часу має приїхати швидка: відповідь медиків
-
11:56Зустрічають ворога з "квітами": артилеристи показали відео з "Піонами"
-
11:26Без фотошопу: найкрасивіша покеристка Сара Андервуд показала реальну фігуру – 18+
- 13 вересня
-
19:22Симфонічний оркестр Львівської філармонії відзначить своє 120-річчя
-
15:24Найкращі серіали літа 2022, які ви могли пропустити
-
10:56Гороскоп на цей тиждень 12 – 18 вересня 2022: прогноз для всіх знаків Зодіаку
- 12 вересня
-
18:00Бачив, як висаджувався ворожий десант: хлопець з Бородянки розповів про початок 24 лютого
-
15:51"Якщо прилетить, то хай вбило б одразу": сім'я з Маріуполя про життя в окупації
-
11:50"Ласкаво просимо до пекла": Укрпошта анонсувала новий конверт та марку
- 11 вересня
-
20:31У Тайвані видали книгу "Вірю в це" з промовами Зеленського
-
16:32Документальний фільм "Далі": дивіться трейлер, як українки рятувалися від війни
-
11:31Ектор Хіменес-Браво приготував абрикосовий пиріг: рецепт десерту від шеф-кухаря
- 10 вересня
-
20:49ТОП-5 ідеальних фільмів для осіннього вечора
-
17:25Як уникнути осінньої депресії: поради для знаків Зодіаку
-
11:53Ретроградний Меркурій 2022: що варто і що не можна робити у цей період
- 09 вересня
-
20:29Яким був початок війни у Харкові: переселенець розповів про життя з родиною у підвалі
-
16:52Оля Цибульська та CHILIBI випустили атмосферний кліп на пісню "Сьогодні"
-
10:50Кохання під час війни: співачка YATSUTA випустила нову пісню "Очі"
- 08 вересня
-
21:11Королева Єлизавета II померла в 96-річному віці: перші подробиці
-
20:20Популярна настільна гра "Манчкін" стане відеогрою
-
16:52Віра. Надія. Любов: MOROZOVA презентувала пісню про непереможність та силу духу України
-
11:28Це українське небо: львівські десантники збили ворожий вертоліт Мі-24 – відео
- 07 вересня
-
17:57Ідеальні дороги, попри часті прильоти: переселенець розповів, що вражає у воєнному Харкові
-
15:51Вересень стане найкращим місяцем року для цих знаків Зодіаку
-
13:21Підвищення тарифів на комуналку: 3 фейки, які поширюють в мережі
-
11:22Twitter проти Ілона Маска: у суді з'явилось листування про війну, Путіна та 9 травня
- 06 вересня
-
18:51"Витримай мене, земля": Саша Чемеров презентував нову пісню та кліп "Полями"
-
14:22Коронавірус в Україні: у МОЗ розповіли, скільки хворих на COVID-19 за останній тиждень