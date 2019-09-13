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Серіал Кріпосна Міс Україна

14 вересня 2019 – яке сьогодні свято: традиції, заборони і прикмети

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14 вересня 2019 – яке сьогодні свято: традиції, заборони і прикмети - фото 1

Сьогодні, 14 вересня, відзначають Церковне новоліття, яке в церковному календарі урочисто називається "початком індикту". До вашої уваги традиції та прикмети в цей день – дізнайтеся, що можна і не можна робити!

Дата 14 вересня ввійшла в історію кількома знаковими подіями та святами.

ЯКЕ СЬОГОДНІ РЕЛІГІЙНЕ СВЯТО

Згідно з церковним календарем, сьогодні відзначають Церковне новоліття, яке в церковному календарі називається "початком індикту" і святкується 14 вересня. Саме ця дата вважається першим днем нового церковного року.

ІМЕНИНИ: ХТО СВЯТКУЄ ДЕНЬ АНГЕЛА

У четвер, 14 вересня, іменини відзначають власники таких імен: Аіфал, Амоній, Ангел, Гермоген, Еванфія, Еводію, Ісус, Калліста, Маргарита, Марфа, Мелетій, Семен. Не забудьте привітати винуватців свята з Днем ангела!

14 вересня 2019 – яке сьогодні свято: традиції, заборони і прикмети - фото 317892

ЦЕЙ ДЕНЬ В ІСТОРІЇ: МІЖНАРОДНІ СВЯТА ТА ПОДІЇ

  • Всесвітній день надання першої медичної допомоги – ініціаторами впровадження цього дня виступили національні організації – члени Міжнародного руху Червоного Хреста і Червоного Півмісяця. Щорічно, починаючи з 2000 року, у другу суботу вересня в багатьох країнах проходять різні акції на цю тему.
  • День українського кіно – національне професійне свято працівників кінематографії, яке встановлене Указом Президента України №52 / 96 від 12 січня 1996 року і відзначається щорічно в другу суботу вересня.
  • День фізичної культури і спорту України – головна мета – залучення населення України до занять спортом і фізкультурою, а також – пропаганда активного здорового способу життя.
  • 1871 — року розпочав свою діяльність перший в Наддніпрянській Україні банк — Харківський акціонерний земельний банк.
  • 1939 — у США авіаконструктор Ігор Сікорський підняв у повітря свій перший гелікоптер VS-300.
  • 1991 — у Києві розпочав роботу Всеукраїнський форум інтелігенції.
  • 1995 — у Брюсселі відбулась офіційна церемонія прийняття Індивідуальної програми співробітництва між Україною і НАТО.
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Всесвітній день надання першої медичної допомоги

  • ХТО НАРОДИВСЯ 14 ВЕРЕСНЯ

  • 1821 — Олександр Станкевич, письменник українського походження, біограф і видавець літературної спадщини Т. М. Грановського; брат письменника і філософа Миколи Станкевича.
  • 1867 — Чарльз Дейна Гібсон, американський художник та ілюстратор.
  • 1897 — Віра Кутинська, український аніматор та художник, учениця Михайла Бойчука.
  • 1912 — Лев Спасокукоцький, український композитор і педагог.
  • 1927 — В'ячеслав Проценко, український архітектор.
  • 1906 — Олександр Пащенко, український графік.
  • 1906 — Людмила Ярошевська, український композитор, педагог.
  • 1936 — Богдан Медвідський, український філолог, фольклорист, етнограф у Канаді.
  • 1937 — Ренцо Піано, італійський архітектор.
  • 1946 — Володимир Мунтян, український футболіст.
  • 1951 — Володимир Мельников, український письменник, композитор, науковець, Заслужений діяч мистецтв України.
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Чарльз Гібсон

НАРОДНІ ПРИКМЕТИ Й ТРАДИЦІЇ

  • Якщо погода тепла, то і вся зима теплою буде.
  • Південний вітер дме – до теплої і сирої зими.
  • Якщо вітер з-під сонця, то в зимові місяці будуть часто дути північні вітри.
  • Дощова погода – до сирої осені.
  • Ясна погода – осінь погожою буде.

14 вересня 2019 – яке сьогодні свято: традиції, заборони і прикмети - фото 351842

ЩО НЕ МОЖНА РОБИТИ СЬОГОДНІ

  • Не рекомендується ускладнювати відносини з близькими.
  • Не можна впадати у крайнощі.
  • Не можна давати обіцянки.

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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