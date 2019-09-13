14 вересня 2019 – яке сьогодні свято: традиції, заборони і прикмети

Сьогодні, 14 вересня, відзначають Церковне новоліття, яке в церковному календарі урочисто називається "початком індикту". До вашої уваги традиції та прикмети в цей день – дізнайтеся, що можна і не можна робити!

Дата 14 вересня ввійшла в історію кількома знаковими подіями та святами.

ЯКЕ СЬОГОДНІ РЕЛІГІЙНЕ СВЯТО

Згідно з церковним календарем, сьогодні відзначають Церковне новоліття, яке в церковному календарі називається "початком індикту" і святкується 14 вересня. Саме ця дата вважається першим днем нового церковного року.

ІМЕНИНИ: ХТО СВЯТКУЄ ДЕНЬ АНГЕЛА

У четвер, 14 вересня, іменини відзначають власники таких імен: Аіфал, Амоній, Ангел, Гермоген, Еванфія, Еводію, Ісус, Калліста, Маргарита, Марфа, Мелетій, Семен. Не забудьте привітати винуватців свята з Днем ангела!

ЦЕЙ ДЕНЬ В ІСТОРІЇ: МІЖНАРОДНІ СВЯТА ТА ПОДІЇ

Всесвітній день надання першої медичної допомоги – ініціаторами впровадження цього дня виступили національні організації – члени Міжнародного руху Червоного Хреста і Червоного Півмісяця. Щорічно, починаючи з 2000 року, у другу суботу вересня в багатьох країнах проходять різні акції на цю тему.

– ініціаторами впровадження цього дня виступили національні організації – члени Міжнародного руху Червоного Хреста і Червоного Півмісяця. Щорічно, починаючи з 2000 року, у другу суботу вересня в багатьох країнах проходять різні акції на цю тему. День українського кіно – національне професійне свято працівників кінематографії, яке встановлене Указом Президента України №52 / 96 від 12 січня 1996 року і відзначається щорічно в другу суботу вересня.

День фізичної культури і спорту України – головна мета – залучення населення України до занять спортом і фізкультурою, а також – пропаганда активного здорового способу життя.

1871 — року розпочав свою діяльність перший в Наддніпрянській Україні банк — Харківський акціонерний земельний банк.

1939 — у США авіаконструктор Ігор Сікорський підняв у повітря свій перший гелікоптер VS-300.

1991 — у Києві розпочав роботу Всеукраїнський форум інтелігенції.

1995 — у Брюсселі відбулась офіційна церемонія прийняття Індивідуальної програми співробітництва між Україною і НАТО.

Всесвітній день надання першої медичної допомоги

ХТО НАРОДИВСЯ 14 ВЕРЕСНЯ

1821 — Олександр Станкевич, письменник українського походження, біограф і видавець літературної спадщини Т. М. Грановського; брат письменника і філософа Миколи Станкевича.

1867 — Чарльз Дейна Гібсон, американський художник та ілюстратор.

1897 — Віра Кутинська, український аніматор та художник, учениця Михайла Бойчука.

1912 — Лев Спасокукоцький, український композитор і педагог.

1927 — В'ячеслав Проценко, український архітектор.

1906 — Олександр Пащенко, український графік.

1906 — Людмила Ярошевська, український композитор, педагог.

1936 — Богдан Медвідський, український філолог, фольклорист, етнограф у Канаді.

1937 — Ренцо Піано, італійський архітектор.

1946 — Володимир Мунтян, український футболіст.

1951 — Володимир Мельников, український письменник, композитор, науковець, Заслужений діяч мистецтв України.

Чарльз Гібсон

НАРОДНІ ПРИКМЕТИ Й ТРАДИЦІЇ

Якщо погода тепла, то і вся зима теплою буде.

Південний вітер дме – до теплої і сирої зими.

Якщо вітер з-під сонця, то в зимові місяці будуть часто дути північні вітри.

Дощова погода – до сирої осені.

Ясна погода – осінь погожою буде.

ЩО НЕ МОЖНА РОБИТИ СЬОГОДНІ

Не рекомендується ускладнювати відносини з близькими.

Не можна впадати у крайнощі.

Не можна давати обіцянки.

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