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14 травня 2022 – яке сьогодні свято: традиції, заборони і прикмети
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Сьогодні, 14 травня, у світі відзначають День пам'яті українців, які рятували євреїв. До вашої уваги традиції та прикмети в цей день – дізнайтеся, що можна і не можна робити!
Дата 14 травня ввійшла в історію кількома знаковими подіями та святами, передає Радіо Maximum.
ЯКЕ СЬОГОДНІ РЕЛІГІЙНЕ СВЯТО
За релігійним календарем сьогодні, 14 травня православна церква вшановує пам'ять пророка Єремії, одного з чотирьох великих старозавітних пророків.
ІМЕНИНИ: ХТО СВЯТКУЄ ДЕНЬ АНГЕЛА
У суботу, 14 травня, іменини відзначають власники таких імен: Герасим, Юхим, Гнат, Макар, Ніна, Тамара. Не забудьте привітати винуватців свята з Днем ангела!
ЦЕЙ ДЕНЬ В ІСТОРІЇ: МІЖНАРОДНІ СВЯТА ТА ПОДІЇ
- 1572 – Римським Папою стає Григорій XIII
- 1643 – Після смерті короля Людовика XIII на французький престол вступає Людовик XIV, якому всього лише 4 роки
- 1692 – Спуск першого військового корабля на Русі
- 1783 – Під час правління Катерини II видано указ про закріпачення селян в Новоросії (Україна)
- 1796 – Англійський хірург Едвард Дженнер зробив успішне щеплення від віспи восьмирічному хлопчику
- 1835 – Вийшла у світ Казка про рибака і рибку написана А.C. Пушкіним
- 1853 – У США запатентовано згущене молоко
- 1872 – Канцлер Німеччини Отто фон Бісмарк проголосив кампанію Культуркампф
- 1878 – Назва вазелін запатентована як торгова марка
- 1900 – У Парижі відкрилися II Олімпійські ігри
- 1924 – англійська палата лордів приступила до обговорення пропозиції ввести в країні іспити на отримання водійських прав
- 1941 – У Парижі німецькі нацисти заарештували 3600 євреїв
- 1960 – У Парижі почалася зустріч "Великої четвірки"
- 1975 – Київське Динамо вперше завоювало футбольний Кубок Кубків
ХТО НАРОДИВСЯ 14 ТРАВНЯ
- 1265 – Данте Аліг'єрі, італійський поет епохи Відродження
- 1316 – Карл IV, німецький король, імператор Священної Римської імперії
- 1727 – Томас Гейнсборо, англійський живописець і рисувальник
- 1871 – Василь Стефаник, український письменник
- 1929 – Зінаїда Шарко, актриса театру і кіно
- 1944 – Джордж Лукас, американський кінорежисер, продюсер, сценарист
- 1952 – Роберт Земекіс, американський кінорежисер і продюсер
- 1969 – Кейт Бланшетт, австралійська кіноактриса
- 1973 – Наталі Джейн Епплтон, учасниця англійської вокальної групи All Saints
- 1975 – Святослав Вакарчук, український політик, музикант, лідер групи Океан Ельзи
- 1984 – Марк Цукерберг, засновник і генеральний директор соцмережі Facebook
НАРОДНІ ПРИКМЕТИ Й ТРАДИЦІЇ
- Якщо сонечко ясно зійшло, то і літо буде ясне.
- Погожий день – хліба багато вродиться.
- Негода в цей день обіцяє холодну і сувору зиму.
- З вечора роса впала – до ясного дня.
- Якщо ялинові шишки рано і швидко розпустилися, то з посівом не варто зволікати.
- Сон з 13 на 14 травня скоро виповниться, тільки розповідати про нього нікому не можна.
- Сновидіння, побачене днем 14 травня, збудеться тоді, коли ви зовсім про нього забудете.
ЩО НЕ МОЖНА РОБИТИ СЬОГОДНІ
- 14 травня не можна лінуватися.
- Не слід сумувати та скаржитися.
- Не рекомендується в цей день садити й пересаджувати кімнатні квіти.
Читайте також: Де відстежувати повітряні тривоги в Україні: онлайн-карти
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