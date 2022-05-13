14 травня 2022 – яке сьогодні свято: традиції, заборони і прикмети

Сьогодні, 14 травня, у світі відзначають День пам'яті українців, які рятували євреїв. До вашої уваги традиції та прикмети в цей день – дізнайтеся, що можна і не можна робити!

Дата 14 травня ввійшла в історію кількома знаковими подіями та святами, передає Радіо Maximum.

ЯКЕ СЬОГОДНІ РЕЛІГІЙНЕ СВЯТО

За релігійним календарем сьогодні, 14 травня православна церква вшановує пам'ять пророка Єремії, одного з чотирьох великих старозавітних пророків.

ІМЕНИНИ: ХТО СВЯТКУЄ ДЕНЬ АНГЕЛА

У суботу, 14 травня, іменини відзначають власники таких імен: Герасим, Юхим, Гнат, Макар, Ніна, Тамара. Не забудьте привітати винуватців свята з Днем ангела!

ЦЕЙ ДЕНЬ В ІСТОРІЇ: МІЖНАРОДНІ СВЯТА ТА ПОДІЇ

1572 – Римським Папою стає Григорій XIII

1643 – Після смерті короля Людовика XIII на французький престол вступає Людовик XIV, якому всього лише 4 роки

1692 – Спуск першого військового корабля на Русі

1783 – Під час правління Катерини II видано указ про закріпачення селян в Новоросії (Україна)

1796 – Англійський хірург Едвард Дженнер зробив успішне щеплення від віспи восьмирічному хлопчику

1835 – Вийшла у світ Казка про рибака і рибку написана А.C. Пушкіним

1853 – У США запатентовано згущене молоко

1872 – Канцлер Німеччини Отто фон Бісмарк проголосив кампанію Культуркампф

1878 – Назва вазелін запатентована як торгова марка

1900 – У Парижі відкрилися II Олімпійські ігри

1924 – англійська палата лордів приступила до обговорення пропозиції ввести в країні іспити на отримання водійських прав

1941 – У Парижі німецькі нацисти заарештували 3600 євреїв

1960 – У Парижі почалася зустріч "Великої четвірки"

1975 – Київське Динамо вперше завоювало футбольний Кубок Кубків

ХТО НАРОДИВСЯ 14 ТРАВНЯ

1265 – Данте Аліг'єрі, італійський поет епохи Відродження

1316 – Карл IV, німецький король, імператор Священної Римської імперії

1727 – Томас Гейнсборо, англійський живописець і рисувальник

1871 – Василь Стефаник, український письменник

1929 – Зінаїда Шарко, актриса театру і кіно

1944 – Джордж Лукас, американський кінорежисер, продюсер, сценарист

1952 – Роберт Земекіс, американський кінорежисер і продюсер

1969 – Кейт Бланшетт, австралійська кіноактриса

1973 – Наталі Джейн Епплтон, учасниця англійської вокальної групи All Saints

1975 – Святослав Вакарчук, український політик, музикант, лідер групи Океан Ельзи

1984 – Марк Цукерберг, засновник і генеральний директор соцмережі Facebook

НАРОДНІ ПРИКМЕТИ Й ТРАДИЦІЇ

Якщо сонечко ясно зійшло, то і літо буде ясне.

Погожий день – хліба багато вродиться.

Негода в цей день обіцяє холодну і сувору зиму.

З вечора роса впала – до ясного дня.

Якщо ялинові шишки рано і швидко розпустилися, то з посівом не варто зволікати.

Сон з 13 на 14 травня скоро виповниться, тільки розповідати про нього нікому не можна.

Сновидіння, побачене днем 14 травня, збудеться тоді, коли ви зовсім про нього забудете.

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ЩО НЕ МОЖНА РОБИТИ СЬОГОДНІ

14 травня не можна лінуватися.

Не слід сумувати та скаржитися.

Не рекомендується в цей день садити й пересаджувати кімнатні квіти.

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