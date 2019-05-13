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14 травня 2019 – яке сьогодні свято: традиції, заборони і прикмети

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14 травня – вівторок

Сьогодні, 14 травня, святкують День Незалежності Ізраїля та вшановують святих Бориса та Гліба. До вашої уваги традиції та прикмети в цей день – дізнайтеся, що можна і не можна робити!

Дата 14 травня ввійшла в історію кількома знаковими подіями та святами.

ЯКЕ СЬОГОДНІ РЕЛІГІЙНЕ СВЯТО

У релігійному календарі зазначено, що сьогодні вшановують пам'ять святих Бориса та Гліба. Вони були молодшими синами Володимира Святославовича, князя з роду Рюриковичів. Борис та Гліб канонізовані у 1071 році. На їхню честь збудовано багато церков та храмів, а також є сказання, згідно з якими, біля їхньої труни відбувалися чудеса зцілення.

ІМЕНИНИ: ХТО СВЯТКУЄ ДЕНЬ АНГЕЛА

У вівторок, 14 травня, іменини відзначають власники таких імен: Василь, Герасимов, Юхим, Ігнатій, Макар, Максим, Микита, Ніна, Тамара. Не забудьте привітати винуватців свята з Днем ангела!

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ЦЕЙ ДЕНЬ В ІСТОРІЇ: МІЖНАРОДНІ СВЯТА ТА ПОДІЇ

  • 1796 – британський хірург Едвард Дженнер вперше у світі зробив успішне щеплення від віспи 8-річному хлопчику.
  • 1811 – Парагвай здобув незалежність від Іспанії.
  • 1853 – у США запатентували згущене молоко.
  • 1900 – у Парижі відкрили II Олімпійські ігри.
  • 1948 – у Тель-Авіві прем'єр-міністр Давид Бен-Гуріон публічно виголосив Декларацію незалежності Ізраїлю. Ця дата відзначається як День незалежності Ізраїлю.
  • 1975 – футболісти "Динамо Київ" уперше вибороли Кубок Володарів Кубків.
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Ізраїльський прапор

ХТО НАРОДИВСЯ 14 травня

  • 1627 – Петро Дорошенко, гетьман Війська Запорозького.
  • 1727 – Томас Гейнсборо, британський художник.
  • 1771 – Роберт Оуен, валлійський філософ, педагог та соціаліст-утопіст.
  • 1836 – Вільгельм Стейніц, австрійський шахіст, перший офіційний чемпіон світу
  • 1871 – Стефаник Василь Семенович, видатний український письменник.
  • 1920 – Стецько Ярослава Йосипівна, українська політична діячка, журналістка.
  • 1944 – Джордж Лукас, кінорежисер, продюсер, сценарист, творець "Зоряних воєн".
  • 1952 – Роберт Земекіс, кінорежисер і продюсер ("Назад у майбутнє").
  • 1967 – Портников Віталій Едуардович, український публіцист та журналіст.
  • 1969 – Кейт Бланшетт, австралійська кіноакторка.
  • 1975 – Вакарчук Святослав Іванович, український музикант, вокаліст, лідер гурту "Океан Ельзи".

НАРОДНІ ПРИКМЕТИ Й ТРАДИЦІЇ

  • На Веремія відбувається третя та остання зустріч весни.
  • Веремій-запрягальник, підійми козуб з насінням.
  • Веремій, Веремій, про посіви розумій.
  • Днем раніше посієш, то тижнем раніше збереш.
  • Якщо сонце ясне зійшло, то літо буде теж ясне.
  • Якщо на Ярему погожий день, то буде великий врожай хліба.
  • Негода в цей день обіцяє холодну і сувору зиму.
  • Якщо з вечора впала роса, то це до ясного дня.
  • Якщо ялинові шишки рано і швидко розпустилися, то не варто зволікати з сівбою.
  • Сон на 14 травня виповниться, тільки розповідати про нього нікому не можна.
  • Сновидіння, побачене днем 14 травня, збудеться тоді, коли ви зовсім про нього забудете.
поле соняшників - фото 326452
поле соняшників

ЩО НЕ МОЖНА РОБИТИ СЬОГОДНІ

  • У цей день не варто позичати гроші, адже вони до вас не повернуться.
  • Також радимо сьогодні не конфліктувати та не сваритися. Розбрат та взаємні образи не те, що потрібно. Потім набагато важче відновити нормальні взаємини.
  • Сьогодні не можна ставитися без поваги до зерна. Інакше воно не вродить.

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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