14 травня 2019 – яке сьогодні свято: традиції, заборони і прикмети

Сьогодні, 14 травня, святкують День Незалежності Ізраїля та вшановують святих Бориса та Гліба. До вашої уваги традиції та прикмети в цей день – дізнайтеся, що можна і не можна робити!

Дата 14 травня ввійшла в історію кількома знаковими подіями та святами.

ЯКЕ СЬОГОДНІ РЕЛІГІЙНЕ СВЯТО

У релігійному календарі зазначено, що сьогодні вшановують пам'ять святих Бориса та Гліба. Вони були молодшими синами Володимира Святославовича, князя з роду Рюриковичів. Борис та Гліб канонізовані у 1071 році. На їхню честь збудовано багато церков та храмів, а також є сказання, згідно з якими, біля їхньої труни відбувалися чудеса зцілення.

ІМЕНИНИ: ХТО СВЯТКУЄ ДЕНЬ АНГЕЛА

У вівторок, 14 травня, іменини відзначають власники таких імен: Василь, Герасимов, Юхим, Ігнатій, Макар, Максим, Микита, Ніна, Тамара. Не забудьте привітати винуватців свята з Днем ангела!

ЦЕЙ ДЕНЬ В ІСТОРІЇ: МІЖНАРОДНІ СВЯТА ТА ПОДІЇ

1796 – британський хірург Едвард Дженнер вперше у світі зробив успішне щеплення від віспи 8-річному хлопчику.

1811 – Парагвай здобув незалежність від Іспанії.

1853 – у США запатентували згущене молоко.

1900 – у Парижі відкрили II Олімпійські ігри.

1948 – у Тель-Авіві прем'єр-міністр Давид Бен-Гуріон публічно виголосив Декларацію незалежності Ізраїлю. Ця дата відзначається як День незалежності Ізраїлю.

1975 – футболісти "Динамо Київ" уперше вибороли Кубок Володарів Кубків.

Ізраїльський прапор

ХТО НАРОДИВСЯ 14 травня

1627 – Петро Дорошенко, гетьман Війська Запорозького.

1727 – Томас Гейнсборо, британський художник.

1771 – Роберт Оуен, валлійський філософ, педагог та соціаліст-утопіст.

1836 – Вільгельм Стейніц, австрійський шахіст, перший офіційний чемпіон світу

1871 – Стефаник Василь Семенович, видатний український письменник.

1920 – Стецько Ярослава Йосипівна, українська політична діячка, журналістка.

1944 – Джордж Лукас, кінорежисер, продюсер, сценарист, творець "Зоряних воєн".

1952 – Роберт Земекіс, кінорежисер і продюсер ("Назад у майбутнє").

1967 – Портников Віталій Едуардович, український публіцист та журналіст.

1969 – Кейт Бланшетт, австралійська кіноакторка.

1975 – Вакарчук Святослав Іванович, український музикант, вокаліст, лідер гурту "Океан Ельзи".

НАРОДНІ ПРИКМЕТИ Й ТРАДИЦІЇ

На Веремія відбувається третя та остання зустріч весни.

Веремій-запрягальник, підійми козуб з насінням.

Веремій, Веремій, про посіви розумій.

Днем раніше посієш, то тижнем раніше збереш.

Якщо сонце ясне зійшло, то літо буде теж ясне.

Якщо на Ярему погожий день, то буде великий врожай хліба.

Негода в цей день обіцяє холодну і сувору зиму.

Якщо з вечора впала роса, то це до ясного дня.

Якщо ялинові шишки рано і швидко розпустилися, то не варто зволікати з сівбою.

Сон на 14 травня виповниться, тільки розповідати про нього нікому не можна.

Сновидіння, побачене днем 14 травня, збудеться тоді, коли ви зовсім про нього забудете.

поле соняшників

ЩО НЕ МОЖНА РОБИТИ СЬОГОДНІ

У цей день не варто позичати гроші, адже вони до вас не повернуться.

Також радимо сьогодні не конфліктувати та не сваритися. Розбрат та взаємні образи не те, що потрібно. Потім набагато важче відновити нормальні взаємини.

Сьогодні не можна ставитися без поваги до зерна. Інакше воно не вродить.

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