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14 травня 2019 – яке сьогодні свято: традиції, заборони і прикмети
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Сьогодні, 14 травня, святкують День Незалежності Ізраїля та вшановують святих Бориса та Гліба. До вашої уваги традиції та прикмети в цей день – дізнайтеся, що можна і не можна робити!
Дата 14 травня ввійшла в історію кількома знаковими подіями та святами.
ЯКЕ СЬОГОДНІ РЕЛІГІЙНЕ СВЯТО
У релігійному календарі зазначено, що сьогодні вшановують пам'ять святих Бориса та Гліба. Вони були молодшими синами Володимира Святославовича, князя з роду Рюриковичів. Борис та Гліб канонізовані у 1071 році. На їхню честь збудовано багато церков та храмів, а також є сказання, згідно з якими, біля їхньої труни відбувалися чудеса зцілення.
ІМЕНИНИ: ХТО СВЯТКУЄ ДЕНЬ АНГЕЛА
У вівторок, 14 травня, іменини відзначають власники таких імен: Василь, Герасимов, Юхим, Ігнатій, Макар, Максим, Микита, Ніна, Тамара. Не забудьте привітати винуватців свята з Днем ангела!
ЦЕЙ ДЕНЬ В ІСТОРІЇ: МІЖНАРОДНІ СВЯТА ТА ПОДІЇ
- 1796 – британський хірург Едвард Дженнер вперше у світі зробив успішне щеплення від віспи 8-річному хлопчику.
- 1811 – Парагвай здобув незалежність від Іспанії.
- 1853 – у США запатентували згущене молоко.
- 1900 – у Парижі відкрили II Олімпійські ігри.
- 1948 – у Тель-Авіві прем'єр-міністр Давид Бен-Гуріон публічно виголосив Декларацію незалежності Ізраїлю. Ця дата відзначається як День незалежності Ізраїлю.
- 1975 – футболісти "Динамо Київ" уперше вибороли Кубок Володарів Кубків.
ХТО НАРОДИВСЯ 14 травня
- 1627 – Петро Дорошенко, гетьман Війська Запорозького.
- 1727 – Томас Гейнсборо, британський художник.
- 1771 – Роберт Оуен, валлійський філософ, педагог та соціаліст-утопіст.
- 1836 – Вільгельм Стейніц, австрійський шахіст, перший офіційний чемпіон світу
- 1871 – Стефаник Василь Семенович, видатний український письменник.
- 1920 – Стецько Ярослава Йосипівна, українська політична діячка, журналістка.
- 1944 – Джордж Лукас, кінорежисер, продюсер, сценарист, творець "Зоряних воєн".
- 1952 – Роберт Земекіс, кінорежисер і продюсер ("Назад у майбутнє").
- 1967 – Портников Віталій Едуардович, український публіцист та журналіст.
- 1969 – Кейт Бланшетт, австралійська кіноакторка.
- 1975 – Вакарчук Святослав Іванович, український музикант, вокаліст, лідер гурту "Океан Ельзи".
НАРОДНІ ПРИКМЕТИ Й ТРАДИЦІЇ
- На Веремія відбувається третя та остання зустріч весни.
- Веремій-запрягальник, підійми козуб з насінням.
- Веремій, Веремій, про посіви розумій.
- Днем раніше посієш, то тижнем раніше збереш.
- Якщо сонце ясне зійшло, то літо буде теж ясне.
- Якщо на Ярему погожий день, то буде великий врожай хліба.
- Негода в цей день обіцяє холодну і сувору зиму.
- Якщо з вечора впала роса, то це до ясного дня.
- Якщо ялинові шишки рано і швидко розпустилися, то не варто зволікати з сівбою.
- Сон на 14 травня виповниться, тільки розповідати про нього нікому не можна.
- Сновидіння, побачене днем 14 травня, збудеться тоді, коли ви зовсім про нього забудете.
ЩО НЕ МОЖНА РОБИТИ СЬОГОДНІ
- У цей день не варто позичати гроші, адже вони до вас не повернуться.
- Також радимо сьогодні не конфліктувати та не сваритися. Розбрат та взаємні образи не те, що потрібно. Потім набагато важче відновити нормальні взаємини.
- Сьогодні не можна ставитися без поваги до зерна. Інакше воно не вродить.
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