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14 листопада 2022 – яке сьогодні свято: традиції, заборони і прикмети
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Сьогодні, 14 листопада, у світі відзначають День боротьби проти діабету. До вашої уваги традиції та прикмети в цей день – дізнайтеся, що можна і не можна робити!
Дата 14 листопада ввійшла в історію кількома знаковими подіями та святами. Дізнайтеся, яке сьогодні свято, традиції та заборони на Радіо MAXIMUM.
ЯКЕ СЬОГОДНІ РЕЛІГІЙНЕ СВЯТО
За релігійним календарем сьогодні, 14 листопада, вшановують пам'ять безсрібників Косми та Даміана. Східні слов'яни проводжали осінь і зустрічали зиму, відзначаючи Кузьминки осінні, які ще називали: День Кузьми та Дем'яна, Куретники.
ІМЕНИНИ: ХТО СВЯТКУЄ ДЕНЬ АНГЕЛА
У понеділок, 14 листопада, іменини відзначають власники таких імен: Адріан, Хома, Кузьма і Дем'ян. Не забудьте привітати винуватців свята з Днем ангела!
ЦЕЙ ДЕНЬ В ІСТОРІЇ: МІЖНАРОДНІ СВЯТА ТА ПОДІЇ
- Всесвітній день боротьби з діабетом
- 1918 – з ініціативи провідних українських вчених декретом гетьмана Павла Скоропадського було засновано Українську Академію наук та визначений її офіційний статус.
- 1920 – Уряд УНР був змушений залишити Україну та переїхати до Польської республіки.
- 1925 – У Чехословацькій республіці створено Леґію українських націоналістів.
- 1940 – У Берліні невдачею закінчились радянсько-німецькі переговори про розділ сфер впливу і приєднання СРСР до Троїстого пакту (Третій Рейх – Королівство Італія – Японська імперія).
- 1944 – У Києві відкрився Державний музей українського мистецтва.
- 1944 – До Середньої Азії з Грузинської РСР депортовано понад 100 тисяч турків-месхетинців.
- 1963 – потужний підводний вулканічний вибух утворює острів Суртсей, 33 км на південь від узбережжя Ісландії. Лава і чорні колони диму виходять з поверхні океану. Територія новоутвореного вулканічного острова – 1.7 км².
- 1989 – Верховна Рада СРСР ухвалила Декларацію про визнання незаконними та злочинними репресивні акти проти народів, підданих насильницькому переселенню, та про забезпечення їхніх прав.
- 1999 – на посаду Президента України вдруге обрано Л. Д. Кучму.
- 2005 – Корпорація Boeing оголосила про старт виробництва літака Boeing 747-8.
ХТО НАРОДИВСЯ 14 ЛИСТОПАДА
- 1912 – Андрій Малишко, український поет, перекладач, літературний критик.
- 1924 – Леонід Коган, видатний український, радянський скрипаль та педагог. Один з найяскравіших представників радянської скрипкової школи.
- 1935 – Олег Шаблій, український географ, доктор географічних наук, професор кафедри економічної та соціальної географії ЛНУ
- 1948 – Чарльз, принц Уельський, син королеви Великої Британії Єлизавети II) і Філіпа, герцога Единбурзького, спадкоємець британського престолу, фельдмаршал, адмірал флоту і Маршал Королівських ВПС Великої Британії.
- 1954 – Бернар Іно, легендарний французький велоперегонник.
- 1979 – Ольга Куриленко, українська акторка та модель.
НАРОДНІ ПРИКМЕТИ Й ТРАДИЦІЇ
- У цей день потрібно обов'язково помолитися святим безсрібники за здоров’я всіх членів сім’ї та мир в домі. Дівчата перед весіллям просили святих про міцне і щасливе сімейне життя.
- Щоб поправити здоров'я 14 листопада потрібно з'їсти куряче серце.
- Подаючи милостиню в цей день, не дивіться в очі жебракові, інакше буде біда.
- Якщо в ніч на 14 листопада в будинку занявкає кішка, то відбудеться радісна подія.
- Несподівані ідеї, що виникли 14 листопада, обіцяють зміни в житті на краще.
ЩО НЕ МОЖНА РОБИТИ СЬОГОДНІ
- Воду після купання немовляти в цей день не можна виливати на вулицю. В іншому випадку малюк буде погано спати та багато плакати.
- Сьогодні не можна їсти куряче м'ясо.
- Не варто сьогодні братися за нові справи.
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