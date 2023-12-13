На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації
14 грудня 2023 – яке сьогодні свято: традиції, заборони і прикмети
-
- 253
Сьогодні, 14 грудня, у світі та в Україні відзначають День вшанування учасників ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС. До вашої уваги традиції та прикмети в цей день – дізнайтеся, що можна і не можна робити!
Дата 14 грудня ввійшла в історію кількома знаковими подіями та святами. Дізнайтеся, яке сьогодні свято, традиції та заборони на Радіо MAXIMUM.
ЯКЕ СЬОГОДНІ РЕЛІГІЙНЕ СВЯТО
За релігійним календарем сьогодні, 14 грудня, вшановують пам'ять святого пророка Наума, якого дуже шанують у Північній Македонії та у Болгарії. Саме він разом зі святими Кирилом, Мефодієм та Климентом вважаються одними з основоположників болгарської релігійної літератури. Він жив 9 столітті у місті Преслава, де організував місцеву літературну школу, а згодом на березі Охрид він створив монастир, що має його ім'я та зберігає мощі святого.
ІМЕНИНИ: ХТО СВЯТКУЄ ДЕНЬ АНГЕЛА
У четвер, 14 грудня, іменини відзначають власники таких імен: Антон, Анастасія, Наум, Філарет, Дмитро та Порфирій. Не забудьте привітати винуватців свята з Днем ангела!
ЦЕЙ ДЕНЬ В ІСТОРІЇ: МІЖНАРОДНІ СВЯТА ТА ПОДІЇ
- День вшанування учасників ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС
1819 — Алабама стала 22-м штатом США
1900 — день народження квантової механіки. У цей день Макс Планк виступив із доповіддю у Німецькому фізичному товаристві про сформульований ним закон випромінення
1901 — в Лондоні пройшов перший турнір з настільного тенісу
1903 — в Кіті Хоук (штат Північна Кароліна), брати Райт вперше спробували піднятися у повітря на сконструйованому ними літаку. Спроба провалилась.
1911 — людина вперше підкорила Південний полюс. Експедиція норвежця Руаля Амундсена на їздових собаках досягнула точки, де, за розрахунками, повинен був лежати полюс. А за 35 днів тієї ж точки пішки досягнула експедиція Роберта Скотта
1918 — гетьман Павло Скоропадський зрікся влади на користь Директорії УНР
1939 — через напад на Фінляндію СРСР був виключений з Ліги Націй
1944 — Президія Верховної Ради РРФСР своїм указом замінила назви 11 районів і відповідних районних центрів Кримської АРСР з кримськотатарських та німецьких на російські
1949 — Єрусалим проголосили столицею Ізраїлю
1950 — створено Управління Верховного комісара ООН у справах біженців
1955 — членами ООН стали Народна Республіка Албанія, Австрія, Народна Республіка Болгарія, Камбоджа, Цейлон, Фінляндія, Угорська Народна Республіка, Ірландія, Італія, Йорданія, Лаос, Об'єднане Королівство Лівія, Непал, Португалія, Народна Республіка Румунія та Іспанія
1958 — третя радянська антарктична експедиція вперше досягла полюса недоступності в Антарктиді (так називається найвіддаленіша від узбережжя материка точка)
1960 — у Парижі погоджено Конвенцію про заснування Організації економічного співробітництва і розвитку (ОЕСР)
1962 — американська автоматична міжпланетна станція "Марінер-2" стала першим апаратом, який долетів до Венери
1994 — першим досвідом безпосереднього супутникового мовлення з території колишнього СРСР стала експериментальна трансляція з території України "Міжнародного "Слов'янського Каналу»
1996 — на 11 тижнів американський хіт-парад очолила пісня Don't Speak гурту No Doubt, котра протягом місяця вийшла на перші місця в рейтингах всіх англомовних і більшості європейських країн
2004 — на півдні Франції відкрито найвищий міст-віадук Мійо
2008 — 29-річний журналіст єгипетського телеканалу "Аль-Багдадія" Мунтазар Аль Зейді кинув черевики у американського президента Джорджа Буша зі словами: "Це тобі мій прощальний поцілунок, собако!"
2009 — в центрі Стокгольма запустили в експлуатацію першу у світі мобільну мережу на базі технології Long Term Evolution
2012 — сталася стрілянина у Сенді-Гук, одне з наймасовіших вбивств у початкових школах США
ХТО НАРОДИВСЯ 14 ГРУДНЯ
- 1503 — Нострадамус, французький астролог та письменник
- 1546 — Тихо Браге, данський астроном, астролог та алхімік
- 1821 — Микола Щербина, поет, екофілософ українського походження
- 1835 — Губерт Зімар, німецький богослов
- 1840, 14 листопада — Михайло Старицький, український письменник, драматург та поет
- 1850 — Микола Кузнецов, український живописець та графік
- 1866 — Роджер Фрай, англійський художник та художній критик, який увів в ужиток поняття постімпресіонізм
- 1884 — Миколай Чарнецький, український церковний діяч (УГКЦ), єпископ
- 1895 — Поль Елюар (Ежен Грендель), французький поет-сюрреаліст
- 1895 — Мір'ям Бернштейн-Коган, єврейська театральна та кіноактриса, піонерка івритського театру
- 1946 — Джейн Біркін, британська акторка (Сто та одна ніч Симона Сінема, Смерть на Нілі)
- 1947 — Ділма Русеф, перша в історії Бразилії жінка на посаді президента країни
- 1949 — Кліфф Вільямс, англійський рок-музикант та гітарист легендарного гурту AC/DC
- 1970 — Анна Марія Йопек, польська співачка, музикантка та продюсерка
- 1972 — Геннадій Біліченко, капітан СБУ, перший загиблий військовослужбовець у війні на Донбасі
- 1988 — Ванесса Гадженс, американська співачка та акторка (Відв'язні канікули, Шкільний мюзикл, Страшенно красивий)
- 1991 — Offset, популярний американський репер, справжнє ім'я якого Кіарі Кендрел Цефус
НАРОДНІ ПРИКМЕТИ Й ТРАДИЦІЇ
- Якщо на Наума дуже вітряно, то скоро посиляться морози;
- Якщо гучно чути ворон, то попереду хуртовини та снігопади;
- Якщо небо дуже зоряне та чисте, то варто готуватись до негоди;
- Якщо на деревах крига, то попереду справді зимова погода;
- Якщо сьогодні мати чисті помисли та допомагати іншим, то доля буде прихильною;
- Народжені у цей день вважаються особливими щасливчиками, яким легко даватиметься будь-яке навчання.
ЩО НЕ МОЖНА РОБИТИ СЬОГОДНІ
- Не варто без причини виходити з дому після заходу сонця;
- Не можна починати справи після ситної трапези, найкраще це робити натще серце;
- Не можна дивитись у дзеркало під час серйозних справ;
- Не можна зловживати спиртним;
- Не можна зациклюватись на негативі;
- Не можна розсипати цукор.
Читайте також: Чого очікувати від Зеленого Дракона: гороскоп для всіх знаків Зодіаку на 2024 рік
-
04:59З Днем ангела Тетяни 2024 – оригінальні привітання на іменини в прозі
-
02:47Привітання з Днем ангела Тетяни: вірші, проза і смс на Тетянин день 2024
-
00:22Тетянин день: вітальні картинки та листівки з Днем ангела Тетяни 2024
- 11 січня
-
23:51Тетянин день: значення імені, сумісність і характер власниць
-
19:1212 січня 2024 – яке сьогодні свято: традиції, заборони і прикмети
-
Українські патріотичні пісні: плейлист, який підіймає дух
-
18:20Time назвав 10 глобальних ризиків 2024 року: один із них стосується України
-
17:17iPhone випав з літака на висоті 5000 метрів і вцілів: гаджет знайшли
-
16:24Папа Римський закликав заборонити сурогатне материнство
-
15:13У нового прем'єра Франції Габріеля Атталя українське коріння: що відомо про його предків
-
14:17Нацвідбір на Євробачення-2024: відомий порядок виступів фіналістів
-
13:23Без Усика, але з братами Кличко: рейтинг найбагатших боксерів у світі
-
12:18Експертка розповіла, чи можна пити каву натщесерце
-
11:16Українка стала новою технічною директоркою Activision – видавця серії ігор Call of Duty
-
З Днем народження: ТОП 75 привітань у віршах, прозі та смс українською
-
10:19Режисера Сергія Параджанова реабілітували після півстоліття від вироку
-
09:18"Путін х***о!": Ольга Харлан показала, як вчить коханого української мови
- 10 січня
-
19:1411 січня 2024 – яке сьогодні свято: традиції, заборони і прикмети
-
18:21Ви за крок від вигорання: називаємо 5 ознак, на які варто звернути увагу
-
17:22Тейлор Свіфт випередила Майкла Джексона: "Eras Tour" став найкасовішим концертним фільмом
-
16:19700 поезій на 1440 сторінках: в Україні вийшло повне зібрання віршів Сергія Жадана
-
15:20Katya Chilly випустила альбом "Сон", який вона записала понад 20 років тому
-
14:21Найкраще у холодну пору року: рецепт цибулевого супу від Ярославського
-
13:17"Львів – місто літератури ЮНЕСКО": відомі імена переможців премії
-
12:23Робота мрії: у США шукають охочих цілий рік кататися на великому хот-догу
- 11 січня
-
19:1212 січня 2024 – яке сьогодні свято: традиції, заборони і прикмети
-
18:20Time назвав 10 глобальних ризиків 2024 року: один із них стосується України
-
14:17Нацвідбір на Євробачення-2024: відомий порядок виступів фіналістів
-
10:19Режисера Сергія Параджанова реабілітували після півстоліття від вироку
- 10 січня
-
18:21Ви за крок від вигорання: називаємо 5 ознак, на які варто звернути увагу
-
15:20Katya Chilly випустила альбом "Сон", який вона записала понад 20 років тому
-
11:19За рік зареєстрували понад 300 тисяч нових ФОПів: найбільше у сфері торгівлі та IT
- 09 січня
-
16:21Альбом Джамали QIRIM став одним з найкращих у 2023 році за версією журналу Beehype
-
12:23Єрмак подав декларацію за 2022 рік: скільки заробив та яку суму зберігає на рахунках
-
09:22Не бігом єдиним: ці 7 вправ значно ефективніше спалюють калорії
- 08 січня
-
20:17У США на Місяць запустили ракету з українською мапою та прапором на борту
-
17:10Віртуальна екскурсія до Києво-Печерської лаври: дивіться маршрут
-
13:20Золотий глобус 2024: відомі імена переможців 81-ї кінопремії
-
10:25Чи здатний штучний інтелект призвести до вимирання людства: що кажуть дослідження
- 07 січня
-
19:18Фільм "20 днів у Маріуполі" потрапив відразу у дві номінації BAFTA – британського "Оскара"
-
16:2077% українців ЗА вступ України до НАТО: 10 років тому ця цифра була значно скромнішою
-
11:20Новорічне диво: розквітла унікальна рослина, занесена до Червоної книги
- 06 січня
-
18:30Ідеальний дует: Pianoboy та ТНМК презентувати трек "Легенди"
-
14:20"Мобілізація" стала словом року в Україні за версією сленгового словника
-
12:25Підліток зі США став першою людиною, яка пройшла усі рівні гри "Тетріс"
- 05 січня
-
19:15Юний волонтер з Херсонщини наколядував 16 тисяч гривень на ЗСУ
-
14:25З полону у РАЦС: дівчині-морпіху зробив пропозицію коханий-побратим
-
10:10Снуп Догг стане спеціальним кореспондентом на Олімпіаді-2024 в Парижі
- 04 січня
-
17:25Українець став наймолодшим гросмейстером у світі – Комітет молоді і спорту
-
13:15Щедрування та ворожіння на Другу Святу вечерю – українські традиції та звичаї