14 червня 2020 – яке сьогодні свято: традиції, заборони і прикмети

Сьогодні, 14 червня, віряни вшановують пам'ять мученика Юстина, а у світі відзначають День донора крові. До вашої уваги традиції та прикмети в цей день – дізнайтеся, що можна і не можна робити!

Дата 14 червня ввійшла в історію кількома знаковими подіями та святами.

ЯКЕ СЬОГОДНІ РЕЛІГІЙНЕ СВЯТО

За календарем віряни сьогодні вшановують пам'ять мученика Юстина. У народному календарі ця дата отримала таку назву: Устин-брусничні губи, Устинів день, Устин і Харитон.

ІМЕНИНИ: ХТО СВЯТКУЄ ДЕНЬ АНГЕЛА

У неділю, 14 червня, іменини відзначають власники таких імен: Віра, Василь, Павло, Денис, Валерій. Не забудьте привітати винуватців свята з Днем ангела!

ЦЕЙ ДЕНЬ В ІСТОРІЇ: МІЖНАРОДНІ СВЯТА ТА ПОДІЇ

Всесвітній день донора крові

Міжнародний день блогера

1900 – Гавайські острови оголошені територією США.

1942 – на екрани США вийшов мультфільм Волта Діснея "Бембі".

1965 – Боб Ділан записав у Нью-Йорку першу свою композицію з використанням електрогітари "Like a Rolling Stone".

1985 – у Шенгені (Люксембург) був підписаний договір між п'ятьма європейськими державами, що отримав назву Шенгенські угоди.

1994 – вперше після націоналізації банків в 1979 році в Ірані почали відкриватися приватні банки.

2008 – у Севастополі відкрито пам'ятник гетьману Сагайдачному.

ХТО НАРОДИВСЯ 14 ЧЕРВНЯ

1736 – Шарль Огюстен Кулон, французький фізик і військовий інженер.

1811 – Гаррієт Бічер-Стоу, американська письменниця.

1868 - Карл Ландштейнер, лікар, імунолог, лауреат Нобелівської премії.

1897 - Ян Фрідегор (справжнє ім'я Йохан Фрідольф Йохансон), шведський письменник.

1906 – Маргарет Бурк-Уайт, американська журналістка, піонер фотожурналізма.

1928 – Че Гевара, латиноамериканський революціонер.

1946 – Дональд Трамп, бізнесмен, президент США.

НАРОДНІ ПРИКМЕТИ Й ТРАДИЦІЇ

Червоний ранок – гарний налив жита.

Вранці похмуро – ярі культури вродять.

Райдуга в першій половині дня – до дощу.

Бліде сонце вранці – до вечора випадуть опади.

Сосна дзвенить, а дуб стогне – до бурі.

Граки грають – на хорошу погоду.

Якщо граки ходять по траві, а жаби виповзли на берег, буде дощ.

Дощовий і похмурий день – до урожаю льону і конопель.

Якщо небо хмуриться, а квіти жовтцю розкрилися, то дощу не буде.

Лебеді ввечері розкричалися – на дощову погоду.

Шпак почав своїх дитинчат літанню навчати – пора сіяти гречку.

ЩО НЕ МОЖНА РОБИТИ СЬОГОДНІ

Сон з 13 на 14 червня виповниться тоді, коли ви про нього забудете. Тож не згадуйте про побачене.

Ще у цей день дівчатам не бажано розплітати коси та носити розпущене волосся.

Також сьогодні не варто лінуватися чи ігнорувати трудові обов'язки, а ще не можна вживати алкоголь.

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