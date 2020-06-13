Вітаємо на сайті Радіо Максимум!

На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації

Форма для відновлення паролю
Вітаємо, Ваші дані успішно оновлено!
Коронавірус Карантин

14 червня 2020 – яке сьогодні свято: традиції, заборони і прикмети

  • 79
14 червня – неділя - фото 1
14 червня – неділя

Сьогодні, 14 червня, віряни вшановують пам'ять мученика Юстина, а у світі відзначають День донора крові. До вашої уваги традиції та прикмети в цей день – дізнайтеся, що можна і не можна робити!

Дата 14 червня ввійшла в історію кількома знаковими подіями та святами.

ЯКЕ СЬОГОДНІ РЕЛІГІЙНЕ СВЯТО

За календарем віряни сьогодні вшановують пам'ять мученика Юстина. У народному календарі ця дата отримала таку назву: Устин-брусничні губи, Устинів день, Устин і Харитон.

ІМЕНИНИ: ХТО СВЯТКУЄ ДЕНЬ АНГЕЛА

У неділю, 14 червня, іменини відзначають власники таких імен: Віра, Василь, Павло, Денис, Валерій. Не забудьте привітати винуватців свята з Днем ангела!

14 червня 2020 – яке сьогодні свято: традиції, заборони і прикмети - фото 400381

ЦЕЙ ДЕНЬ В ІСТОРІЇ: МІЖНАРОДНІ СВЯТА ТА ПОДІЇ

  • Всесвітній день донора крові
  • Міжнародний день блогера
  • 1900 – Гавайські острови оголошені територією США.
  • 1942 – на екрани США вийшов мультфільм Волта Діснея "Бембі".
  • 1965 – Боб Ділан записав у Нью-Йорку першу свою композицію з використанням електрогітари "Like a Rolling Stone".
  • 1985 – у Шенгені (Люксембург) був підписаний договір між п'ятьма європейськими державами, що отримав назву Шенгенські угоди.
  • 1994 – вперше після націоналізації банків в 1979 році в Ірані почали відкриватися приватні банки.
  • 2008 – у Севастополі відкрито пам'ятник гетьману Сагайдачному.
14 червня 2020 – яке сьогодні свято: традиції, заборони і прикмети - фото 409197

ХТО НАРОДИВСЯ 14 ЧЕРВНЯ

  • 1736 – Шарль Огюстен Кулон, французький фізик і військовий інженер.
  • 1811 – Гаррієт Бічер-Стоу, американська письменниця.
  • 1868 - Карл Ландштейнер, лікар, імунолог, лауреат Нобелівської премії.
  • 1897 - Ян Фрідегор (справжнє ім'я Йохан Фрідольф Йохансон), шведський письменник.
  • 1906 – Маргарет Бурк-Уайт, американська журналістка, піонер фотожурналізма.
  • 1928 – Че Гевара, латиноамериканський революціонер.
  • 1946 – Дональд Трамп, бізнесмен, президент США.
14 червня 2020 – яке сьогодні свято: традиції, заборони і прикмети - фото 409198

НАРОДНІ ПРИКМЕТИ Й ТРАДИЦІЇ

  • Червоний ранок – гарний налив жита.
  • Вранці похмуро – ярі культури вродять.
  • Райдуга в першій половині дня – до дощу.
  • Бліде сонце вранці – до вечора випадуть опади.
  • Сосна дзвенить, а дуб стогне – до бурі.
  • Граки грають – на хорошу погоду.
  • Якщо граки ходять по траві, а жаби виповзли на берег, буде дощ.
  • Дощовий і похмурий день – до урожаю льону і конопель.
  • Якщо небо хмуриться, а квіти жовтцю розкрилися, то дощу не буде.
  • Лебеді ввечері розкричалися – на дощову погоду.
  • Шпак почав своїх дитинчат літанню навчати – пора сіяти гречку.

14 червня 2020 – яке сьогодні свято: традиції, заборони і прикмети - фото 409196

ЩО НЕ МОЖНА РОБИТИ СЬОГОДНІ

  • Сон з 13 на 14 червня виповниться тоді, коли ви про нього забудете. Тож не згадуйте про побачене.
  • Ще у цей день дівчатам не бажано розплітати коси та носити розпущене волосся.
  • Також сьогодні не варто лінуватися чи ігнорувати трудові обов'язки, а ще не можна вживати алкоголь.

Читайте також: Гороскоп на 14 червня 2020: прогноз для всіх знаків Зодіаку

Джерело: Радіо МАКСИМУМ
до теми
пропозиції партнерів
коментарі
рекомендуємо
Як змінилася гаряча нідерландка Лара Стоун: фото 18+
  • 09 червня, 16:21
  • 689
Як оплатити комунальні послуги, не виходячи з дому: покрокова інструкція
  • 05 червня, 16:13
  • 193
Оскомелок та гузирь: українські назви речей, які ви вважали безіменними
  • 09 червня, 12:30
  • 314
Загрузка...
Новини