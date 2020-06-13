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14 червня 2020 – яке сьогодні свято: традиції, заборони і прикмети
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Сьогодні, 14 червня, віряни вшановують пам'ять мученика Юстина, а у світі відзначають День донора крові. До вашої уваги традиції та прикмети в цей день – дізнайтеся, що можна і не можна робити!
Дата 14 червня ввійшла в історію кількома знаковими подіями та святами.
ЯКЕ СЬОГОДНІ РЕЛІГІЙНЕ СВЯТО
За календарем віряни сьогодні вшановують пам'ять мученика Юстина. У народному календарі ця дата отримала таку назву: Устин-брусничні губи, Устинів день, Устин і Харитон.
ІМЕНИНИ: ХТО СВЯТКУЄ ДЕНЬ АНГЕЛА
У неділю, 14 червня, іменини відзначають власники таких імен: Віра, Василь, Павло, Денис, Валерій. Не забудьте привітати винуватців свята з Днем ангела!
ЦЕЙ ДЕНЬ В ІСТОРІЇ: МІЖНАРОДНІ СВЯТА ТА ПОДІЇ
- Всесвітній день донора крові
- Міжнародний день блогера
- 1900 – Гавайські острови оголошені територією США.
- 1942 – на екрани США вийшов мультфільм Волта Діснея "Бембі".
- 1965 – Боб Ділан записав у Нью-Йорку першу свою композицію з використанням електрогітари "Like a Rolling Stone".
- 1985 – у Шенгені (Люксембург) був підписаний договір між п'ятьма європейськими державами, що отримав назву Шенгенські угоди.
- 1994 – вперше після націоналізації банків в 1979 році в Ірані почали відкриватися приватні банки.
- 2008 – у Севастополі відкрито пам'ятник гетьману Сагайдачному.
ХТО НАРОДИВСЯ 14 ЧЕРВНЯ
- 1736 – Шарль Огюстен Кулон, французький фізик і військовий інженер.
- 1811 – Гаррієт Бічер-Стоу, американська письменниця.
- 1868 - Карл Ландштейнер, лікар, імунолог, лауреат Нобелівської премії.
- 1897 - Ян Фрідегор (справжнє ім'я Йохан Фрідольф Йохансон), шведський письменник.
- 1906 – Маргарет Бурк-Уайт, американська журналістка, піонер фотожурналізма.
- 1928 – Че Гевара, латиноамериканський революціонер.
- 1946 – Дональд Трамп, бізнесмен, президент США.
НАРОДНІ ПРИКМЕТИ Й ТРАДИЦІЇ
- Червоний ранок – гарний налив жита.
- Вранці похмуро – ярі культури вродять.
- Райдуга в першій половині дня – до дощу.
- Бліде сонце вранці – до вечора випадуть опади.
- Сосна дзвенить, а дуб стогне – до бурі.
- Граки грають – на хорошу погоду.
- Якщо граки ходять по траві, а жаби виповзли на берег, буде дощ.
- Дощовий і похмурий день – до урожаю льону і конопель.
- Якщо небо хмуриться, а квіти жовтцю розкрилися, то дощу не буде.
- Лебеді ввечері розкричалися – на дощову погоду.
- Шпак почав своїх дитинчат літанню навчати – пора сіяти гречку.
ЩО НЕ МОЖНА РОБИТИ СЬОГОДНІ
- Сон з 13 на 14 червня виповниться тоді, коли ви про нього забудете. Тож не згадуйте про побачене.
- Ще у цей день дівчатам не бажано розплітати коси та носити розпущене волосся.
- Також сьогодні не варто лінуватися чи ігнорувати трудові обов'язки, а ще не можна вживати алкоголь.
Читайте також: Гороскоп на 14 червня 2020: прогноз для всіх знаків Зодіаку
Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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