На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації
14 березня 2021 – яке сьогодні свято: традиції, заборони і прикмети
-
- 215
Сьогодні, 14 березня, у світі відзначають День метеликів, а віряни вшановують пам'ять преподобномучениці Євдокії. До вашої уваги традиції та прикмети в цей день – дізнайтеся, що можна і не можна робити!
Дата 14 березня ввійшла в історію кількома знаковими подіями та святами.
ЯКЕ СЬОГОДНІ РЕЛІГІЙНЕ СВЯТО
За релігійним календарем сьогодні 14 березня віряни вшановують пам'ять преподобномучениці Євдокії. У народному календарі ця дата отримала такі назви: Євдокія Свистунья, Євдокія Плющиха, Авдотья Веснівка, Авдотья – підмочити поріг.
ІМЕНИНИ: ХТО СВЯТКУЄ ДЕНЬ АНГЕЛА
У неділю, 14 березня, іменини відзначають власники таких імен: Антоніна, Євдокія, Антон, Нестор, Домна, Никифор, Агапій, Давид, Мар'яна. Не забудьте привітати винуватців свята з Днем ангела!
ЦЕЙ ДЕНЬ В ІСТОРІЇ: МІЖНАРОДНІ СВЯТА ТА ПОДІЇ
- Міжнародний день річок
- День метеликів
- Міжнародний день числа "Пі"
- День землевпорядника України
- 1489 — королева Кіпру Катерина Корнаро була змушена продати своє королівство Венеції
- 1839 — Виступаючи перед колегами, Джон Гершель вперше використав термін "фотографія"
- 1917 — у Києві розпочався З'їзд кооператорів Київщини (тривав 2 дні). Резолюцією з'їзду було проголошено курс на автономію України та організацію у селах сільських комітетів для забезпечення реалізації політики УЦР на місцях
- 1923 — Рада Послів держав Антанти прийняла остаточне рішення про приєднання Східної Галичини та Західної Волині до Польщі, визнавши їх анексію
- 1939 — Угорщина розпочала війну проти Карпатської України
- 1990 — у Львівській області в Стрию, першому з українських міст, підняли національний символ — прапор України
- 1994 — випущено реліз Linux 1.0.0
- 2014 — у Харкові на Римарській вулиці стався перший у російсько-українській війні бій із застосуванням вогнепальної зброї
ХТО НАРОДИВСЯ 14 БЕРЕЗНЯ
- 1804 — Йоганн Штраус, австрійський композитор, скрипаль, диригент.
- 1821 — Петро Селецький, український композитор, мемуарист.
- 1823 — Теодор де Банвіль, французький поет і драматург.
- 1854 — Ерліх Пауль, німецький доктор, бактеріолог та біохімік, один з засновників імунології та хімієтерапії, лауреат Нобелівської премії з фізіології та медицини 1908 року.
- 1872 — Олекса Новаківський, український живописець і педагог.
- 1879 — Альберт Ейнштейн, фізик, лауреат Нобелівської премії 1921 року.
- 1891 — Амвросій Бучма — видатний український актор і режисер. В 1936—1954 рр. — актор і режисер Київського театру ім. I.Франка.
- 1897 — Василь Атаманюк — український письменник (поет, перекладач, літературознавець), політичний діяч. Псевдонім — Василь Яблуненко.
- 1908 — Чуприна Олексій Сергійович, кобзар з Чорної гори.
- 1937 — Володимир Савельєв, український режисер та актор.
- 1940 — Шовкун Віктор Йосипович перекладач, письменник, літературний редактор.
- 1986 — Джеймі Белл, англійський актор.
НАРОДНІ ПРИКМЕТИ Й ТРАДИЦІЇ
- Авдотья красна, і весна красна.
- Яка Євдокія, таке і літо.
- На Плющиху погоже – все літо гоже.
- Капель з дахів – до теплого літа.
- На Авдотью ясно – рік прекрасний, похмуро – до поганого року.
- Якщо Євдокія сніг розплющила, весна буде рання.
- Звідки дме вітер на Євдокію, звідти він буде дути навесні та влітку.
- Якщо на Плющиху вітер з півночі, літо буде добре для бджільництва.
- Південний вітер – до дощового літа, північний – до холодного.
- Ясна погода – до врожаю пшениці.
- Якщо на Євдокію молодий місяць з дощем, то бути мокрому літу.
- Сніг в цей день – до врожаю і достатку грибів по осені.
- Заметіль 14 березня обіцяє затяжну весну і неврожай.
- Калюжі у порога – бджолярі в меду купатися будуть.
- Якщо курочка з калюжки нап'ється, весна буде рання.
- Граки до Євдокії прилетіли – сніг зійде рано, а влітку часто йтимуть дощі.
- Якщо у Євдокії вода, то у Єгора весняного (6 травня) трава.
- Якщо 14 березня курочка талої води нап'ється, то на Єгорій овечка трави наїсться.
- Немає в березні води – немає в травні трави.
ЩО НЕ МОЖНА РОБИТИ СЬОГОДНІ
- Церква рекомендує утриматися від зайвої скорботи.
- Забороняється писати поминальні записки з іменами нехрещених.
- Не можна йти до закінчення служби з храму.
- Великим гріхом вважається поминати покійних спиртними напоями.
- У Батьківську суботу, як і в інші дні, не можна погано говорити про покійних.
Читайте також: Китайський гороскоп на 2021 рік Білого Бика для всіх знаків зодіаку
- 13 березня
-
21:49У яких пар знаків Зодіаку буде найкращий секс: інтимна сумісність
-
21:18З'явилося розширення для Chrome, яке сподобається усім любителям чипсів
-
20:4714 березня 2021 – яке сьогодні свято: традиції, заборони і прикмети
-
20:21630-сильному Maserati MC20 влаштували випробування дрифтом на снігу: відео
-
20:05Ліпсінк Батл 2 випуск: дивіться новий випуск пародійного шоу
-
Українська музика 2020 року: рейтинг ТОП 50 найкращих пісень від Радіо МАКСИМУМ
-
19:46Користувач мережі зробив неймовірне фото Сонця за допомогою телескопа
-
19:16Три поради, які допоможуть їсти значно менше солодкого
-
18:45МастерШеф Професіонали 3 сезон – дивіться 6 випуск кулінарного шоу
-
18:16Експерти назвали автовиробників з найкращими дилерами: перше місце за німцями
-
17:45Гороскоп на 14 березня 2021: прогноз для всіх знаків Зодіаку
-
17:17Учені розповіли, що допомагає їсти менше фастфуду
-
16:44У це неможливо повірити: Дженніфер Лопес й Алекс Родрігес розійшлися
-
16:16Скорпіон і Саб-Зіро: дивіться новий трейлер фільму Mortal Kombat
-
Привітання з Днем народження у віршах, прозі та смс українською
-
15:46Актриса роздяглася на кінопремії, протестуючи проти коронавірусних обмежень: фотофакт
-
15:15Країни з найдешевшим і найдорожчим стаціонарним інтернетом
-
14:44Справжнє божевілля: блогер надрукував на 3D-принтері робочий турбодвигун (відео)
-
14:18Фотограф показав найказковіше місце на Землі
-
13:41Скільки уболівальників Реала виступили за повернення Роналду до клубу
-
13:14Фотографиня Соня Плакидюк знялася для Playboy: фото 18+
-
12:45Чому кава – не найкращий спосіб почати день
-
12:15Золота малина-2021: стали відомі номінанти антипремії
-
11:43Ці знаки Зодіаку – найбільш турботливі та люблячі
-
11:16Каньє Вест розірвав усі зв'язки з Кім Кардашян
- 13 березня
-
21:49У яких пар знаків Зодіаку буде найкращий секс: інтимна сумісність
-
18:16Експерти назвали автовиробників з найкращими дилерами: перше місце за німцями
-
15:15Країни з найдешевшим і найдорожчим стаціонарним інтернетом
-
12:15Золота малина-2021: стали відомі номінанти антипремії
-
09:46Новини про коронавірус в Україні: скільки хворих на COVID-19 станом на 13 березня
-
08:48Як обід за робочим столом може впливати на вашу продуктивність
- 12 березня
-
21:49Не вершниця: науковці назвали найнебезпечнішу секс-позу для чоловіків
-
18:17Три продукти, від яких варто відмовитися, якщо ви хочете наростити м'язову масу
-
15:19Ці дорогі побутові речі насправді економлять ваш бюджет
-
11:40Міжнародний день сну: підбірка українських колискових пісень для дітей
-
11:1550 000 гривень розіграє Радіо MAXIMUM в акції МАКСИМАЛЬНИЙ КУШ
-
09:15Новини про коронавірус в Україні: скільки хворих на COVID-19 станом на 12 березня
-
07:14Чим снідала Мерилін Монро: рецепт оригінального яєчного коктейлю
- 11 березня
-
21:1912 березня 2021 – яке сьогодні свято: традиції, заборони і прикмети
-
18:55Курйозна модель здивувала пікантною пластикою для зйомок у Playboy (18+)
-
16:15У який час не можна пити каву: лікар здивував TikTok простим поясненням
-
13:50Простий психологічний тест у картинці: виберіть вікно
-
10:52Україна за 30 секунд: неймовірне відео, яке варто побачити кожному
-
09:15Новини про коронавірус в Україні: скільки хворих на COVID-19 станом на 11 березня
-
07:22Чому корисно на сніданок випивати смузі: 5 причин
- 10 березня
-
20:20Лана Роудс зізналась, як зйомки у порно вплинули на її життя (18+)
-
16:30Так виглядає поганий день: епічні фото провальних ситуацій
-
13:50alyona alyona – Світ потребує краси: новий кліп про жіноче тіло
-
11:50Go_A – ШУМ: як змінився кліп і текст пісні для Євробачення 2021
-
09:22Новини про коронавірус в Україні: скільки хворих на COVID-19 станом на 10 березня