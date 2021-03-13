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14 березня 2021 – яке сьогодні свято: традиції, заборони і прикмети

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14 березня – неділя

Сьогодні, 14 березня, у світі відзначають День метеликів, а віряни вшановують пам'ять преподобномучениці Євдокії. До вашої уваги традиції та прикмети в цей день – дізнайтеся, що можна і не можна робити!

Дата 14 березня ввійшла в історію кількома знаковими подіями та святами.

ЯКЕ СЬОГОДНІ РЕЛІГІЙНЕ СВЯТО

За релігійним календарем сьогодні 14 березня віряни вшановують пам'ять преподобномучениці Євдокії. У народному календарі ця дата отримала такі назви: Євдокія Свистунья, Євдокія Плющиха, Авдотья Веснівка, Авдотья – підмочити поріг.

ІМЕНИНИ: ХТО СВЯТКУЄ ДЕНЬ АНГЕЛА

У неділю, 14 березня, іменини відзначають власники таких імен: Антоніна, Євдокія, Антон, Нестор, Домна, Никифор, Агапій, Давид, Мар'яна. Не забудьте привітати винуватців свята з Днем ангела!

14 березня 2021 – яке сьогодні свято: традиції, заборони і прикмети - фото 448027

ЦЕЙ ДЕНЬ В ІСТОРІЇ: МІЖНАРОДНІ СВЯТА ТА ПОДІЇ

  • Міжнародний день річок
  • День метеликів
  • Міжнародний день числа "Пі"
  • День землевпорядника України
  • 1489 — королева Кіпру Катерина Корнаро була змушена продати своє королівство Венеції
  • 1839 — Виступаючи перед колегами, Джон Гершель вперше використав термін "фотографія"
  • 1917 — у Києві розпочався З'їзд кооператорів Київщини (тривав 2 дні). Резолюцією з'їзду було проголошено курс на автономію України та організацію у селах сільських комітетів для забезпечення реалізації політики УЦР на місцях
  • 1923 — Рада Послів держав Антанти прийняла остаточне рішення про приєднання Східної Галичини та Західної Волині до Польщі, визнавши їх анексію
  • 1939 — Угорщина розпочала війну проти Карпатської України
  • 1990 — у Львівській області в Стрию, першому з українських міст, підняли національний символ — прапор України
  • 1994 — випущено реліз Linux 1.0.0
  • 2014 — у Харкові на Римарській вулиці стався перший у російсько-українській війні бій із застосуванням вогнепальної зброї
14 березня 2021 – яке сьогодні свято: традиції, заборони і прикмети - фото 450972

ХТО НАРОДИВСЯ 14 БЕРЕЗНЯ

  • 1804 — Йоганн Штраус, австрійський композитор, скрипаль, диригент.
  • 1821 — Петро Селецький, український композитор, мемуарист.
  • 1823 — Теодор де Банвіль, французький поет і драматург.
  • 1854 — Ерліх Пауль, німецький доктор, бактеріолог та біохімік, один з засновників імунології та хімієтерапії, лауреат Нобелівської премії з фізіології та медицини 1908 року.
  • 1872 — Олекса Новаківський, український живописець і педагог.
  • 1879 — Альберт Ейнштейн, фізик, лауреат Нобелівської премії 1921 року.
  • 1891 — Амвросій Бучма — видатний український актор і режисер. В 1936—1954 рр. — актор і режисер Київського театру ім. I.Франка.
  • 1897 — Василь Атаманюк — український письменник (поет, перекладач, літературознавець), політичний діяч. Псевдонім — Василь Яблуненко.
  • 1908 — Чуприна Олексій Сергійович, кобзар з Чорної гори.
  • 1937 — Володимир Савельєв, український режисер та актор.
  • 1940 — Шовкун Віктор Йосипович перекладач, письменник, літературний редактор.
  • 1986 — Джеймі Белл, англійський актор.
14 березня 2021 – яке сьогодні свято: традиції, заборони і прикмети - фото 450970

НАРОДНІ ПРИКМЕТИ Й ТРАДИЦІЇ

  • Авдотья красна, і весна красна.
  • Яка Євдокія, таке і літо.
  • На Плющиху погоже – все літо гоже.
  • Капель з дахів – до теплого літа.
  • На Авдотью ясно – рік прекрасний, похмуро – до поганого року.
  • Якщо Євдокія сніг розплющила, весна буде рання.
  • Звідки дме вітер на Євдокію, звідти він буде дути навесні та влітку.
  • Якщо на Плющиху вітер з півночі, літо буде добре для бджільництва.
  • Південний вітер – до дощового літа, північний – до холодного.
  • Ясна погода – до врожаю пшениці.
  • Якщо на Євдокію молодий місяць з дощем, то бути мокрому літу.
  • Сніг в цей день – до врожаю і достатку грибів по осені.
  • Заметіль 14 березня обіцяє затяжну весну і неврожай.
  • Калюжі у порога – бджолярі в меду купатися будуть.
  • Якщо курочка з калюжки нап'ється, весна буде рання.
  • Граки до Євдокії прилетіли – сніг зійде рано, а влітку часто йтимуть дощі.
  • Якщо у Євдокії вода, то у Єгора весняного (6 травня) трава.
  • Якщо 14 березня курочка талої води нап'ється, то на Єгорій овечка трави наїсться.
  • Немає в березні води – немає в травні трави.
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ЩО НЕ МОЖНА РОБИТИ СЬОГОДНІ

  • Церква рекомендує утриматися від зайвої скорботи.
  • Забороняється писати поминальні записки з іменами нехрещених.
  • Не можна йти до закінчення служби з храму.
  • Великим гріхом вважається поминати покійних спиртними напоями.
  • У Батьківську суботу, як і в інші дні, не можна погано говорити про покійних.

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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