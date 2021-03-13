14 березня 2021 – яке сьогодні свято: традиції, заборони і прикмети

Сьогодні, 14 березня, у світі відзначають День метеликів, а віряни вшановують пам'ять преподобномучениці Євдокії. До вашої уваги традиції та прикмети в цей день – дізнайтеся, що можна і не можна робити!

Дата 14 березня ввійшла в історію кількома знаковими подіями та святами.

ЯКЕ СЬОГОДНІ РЕЛІГІЙНЕ СВЯТО

За релігійним календарем сьогодні 14 березня віряни вшановують пам'ять преподобномучениці Євдокії. У народному календарі ця дата отримала такі назви: Євдокія Свистунья, Євдокія Плющиха, Авдотья Веснівка, Авдотья – підмочити поріг.

ІМЕНИНИ: ХТО СВЯТКУЄ ДЕНЬ АНГЕЛА

У неділю, 14 березня, іменини відзначають власники таких імен: Антоніна, Євдокія, Антон, Нестор, Домна, Никифор, Агапій, Давид, Мар'яна. Не забудьте привітати винуватців свята з Днем ангела!

ЦЕЙ ДЕНЬ В ІСТОРІЇ: МІЖНАРОДНІ СВЯТА ТА ПОДІЇ

Міжнародний день річок

День метеликів

Міжнародний день числа "Пі"

День землевпорядника України

1489 — королева Кіпру Катерина Корнаро була змушена продати своє королівство Венеції

1839 — Виступаючи перед колегами, Джон Гершель вперше використав термін "фотографія"

1917 — у Києві розпочався З'їзд кооператорів Київщини (тривав 2 дні). Резолюцією з'їзду було проголошено курс на автономію України та організацію у селах сільських комітетів для забезпечення реалізації політики УЦР на місцях

1923 — Рада Послів держав Антанти прийняла остаточне рішення про приєднання Східної Галичини та Західної Волині до Польщі, визнавши їх анексію

1939 — Угорщина розпочала війну проти Карпатської України

1990 — у Львівській області в Стрию, першому з українських міст, підняли національний символ — прапор України

1994 — випущено реліз Linux 1.0.0

2014 — у Харкові на Римарській вулиці стався перший у російсько-українській війні бій із застосуванням вогнепальної зброї

ХТО НАРОДИВСЯ 14 БЕРЕЗНЯ

1804 — Йоганн Штраус, австрійський композитор, скрипаль, диригент.

1821 — Петро Селецький, український композитор, мемуарист.

1823 — Теодор де Банвіль, французький поет і драматург.

1854 — Ерліх Пауль, німецький доктор, бактеріолог та біохімік, один з засновників імунології та хімієтерапії, лауреат Нобелівської премії з фізіології та медицини 1908 року.

1872 — Олекса Новаківський, український живописець і педагог.

1879 — Альберт Ейнштейн , фізик, лауреат Нобелівської премії 1921 року.

, фізик, лауреат Нобелівської премії 1921 року. 1891 — Амвросій Бучма — видатний український актор і режисер. В 1936—1954 рр. — актор і режисер Київського театру ім. I.Франка.

1897 — Василь Атаманюк — український письменник (поет, перекладач, літературознавець), політичний діяч. Псевдонім — Василь Яблуненко.

1908 — Чуприна Олексій Сергійович, кобзар з Чорної гори.

1937 — Володимир Савельєв, український режисер та актор.

1940 — Шовкун Віктор Йосипович перекладач, письменник, літературний редактор.

1986 — Джеймі Белл, англійський актор.

НАРОДНІ ПРИКМЕТИ Й ТРАДИЦІЇ

Авдотья красна, і весна красна.

Яка Євдокія, таке і літо.

На Плющиху погоже – все літо гоже.

Капель з дахів – до теплого літа.

На Авдотью ясно – рік прекрасний, похмуро – до поганого року.

Якщо Євдокія сніг розплющила, весна буде рання.

Звідки дме вітер на Євдокію, звідти він буде дути навесні та влітку.

Якщо на Плющиху вітер з півночі, літо буде добре для бджільництва.

Південний вітер – до дощового літа, північний – до холодного.

Ясна погода – до врожаю пшениці.

Якщо на Євдокію молодий місяць з дощем, то бути мокрому літу.

Сніг в цей день – до врожаю і достатку грибів по осені.

Заметіль 14 березня обіцяє затяжну весну і неврожай.

Калюжі у порога – бджолярі в меду купатися будуть.

Якщо курочка з калюжки нап'ється, весна буде рання.

Граки до Євдокії прилетіли – сніг зійде рано, а влітку часто йтимуть дощі.

Якщо у Євдокії вода, то у Єгора весняного (6 травня) трава.

Якщо 14 березня курочка талої води нап'ється, то на Єгорій овечка трави наїсться.

Немає в березні води – немає в травні трави.

ЩО НЕ МОЖНА РОБИТИ СЬОГОДНІ

Церква рекомендує утриматися від зайвої скорботи.

Забороняється писати поминальні записки з іменами нехрещених.

Не можна йти до закінчення служби з храму.

Великим гріхом вважається поминати покійних спиртними напоями.

У Батьківську суботу, як і в інші дні, не можна погано говорити про покійних.

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