13 травня 2020 – яке сьогодні свято: традиції, заборони і прикмети

Сьогодні, 13 травня, віряни відзначають День апостола Якова, а у США святкують Національний день яблучного пирога. До вашої уваги традиції та прикмети в цей день – дізнайтеся, що можна і не можна робити!

Дата 13 травня ввійшла в історію кількома знаковими подіями та святами.

ЯКЕ СЬОГОДНІ РЕЛІГІЙНЕ СВЯТО

За календарем віряни сьогодні вшановують пам'ять апостола Якова. Вважалось, що саме сьогодні пора припиняти всі сватання та готуватись до весілля. Також за погодою в цей день могли визначити, який буде місяць.

ІМЕНИНИ: ХТО СВЯТКУЄ ДЕНЬ АНГЕЛА

У середу, 13 травня, іменини відзначають власники таких імен: Яків, Гнат, Микита, Василь та Максим. Не забудьте привітати винуватців свята з Днем ангела!

ЦЕЙ ДЕНЬ В ІСТОРІЇ: МІЖНАРОДНІ СВЯТА ТА ПОДІЇ

Національний день яблучного пирога у США

День фруктового коктейлю у США

Національний день хумусу в США

1501 — Амеріго Веспуччі відправився у мандрівку на Захід та виявив, що Колумб відкрив новий континент.

1830 — Еквадор проголошено незалежною республікою.

1865 — в Одесі відкрито третій в Україні університет — Новоросійський, який сьогодні є національним університетом імені Мечникова.

1909 — розпочалась перша Джиро д'Італія - багатоетапна велогонка.

1918 — У США надрукували поштові марки з перевернутим зображенням літаків, які зараз є справжнім надбанням колекціонерів

1927 — Створено київський футбольний клуб "Динамо".

1950 — Відбулась перша гонка першого чемпіонату "Формули-1" в англійському Сільверстоуні.

1963 — Кувейт став 111-ою державою, яку прийняли в ООН.

1981 — на площі Святого Петра у Ватикані турецький терорист Алі Агджа важко поранив Папу Римського Івана Павла II.

1989 — близько двох тисяч студентів оголосили голодування на пекінській площі Тяньаньмень, вимагаючи, щоб демократичні реформи повернули у Китаї.

1990 — Вийшов перший примірник газети "Галичина", яка є першою демократичною багатотиражною газетою Івано-Франківської області.

1991 — в Києві відбувся I Конгрес поляків, які мешкають в Україні.

1991 — Вінні Мандела, яка була дружиною президента ПАР Нельсона Мандели, звинувачена у викраденні людей і катуваннях.

1992 — американські космонавти встановили світовий рекорд, перебували у відкритому космосі 8 годин 29 хвилин, також вперше в історії у космос вийшли одразу три космонавти.

ХТО НАРОДИВСЯ 13 ТРАВНЯ

1794 — Луї-Леопольд Робер, швейцарський художник і гравер.

1795 — Павел Йозеф Шафарик, знаменитий словацький та чеський поет, історик, філолог.

1838 — Рафаелло Джованьйолі, італійський письменник.

1840 — Альфонс Доде, французький письменник.

1849 — Панас Мирний, відомий український письменник, прозаїк та драматург.

1857 — Рональд Росс, англійський бактеріолог, який зумів визначити зв'язок між малярією й комарами.

1859 — Теодор Аксентович, польський художник вірменського походження, який намалював чимало портретів на українську тематику.

1882 — Жорж Брак, французький живописець, один із засновників кубізму.

1950 — Пітер Ґебріел, британський співак і музикант

1950 — Стіві Вандер, популярний американський співак

1975 — Олександр Матвійчук, український хокеїст.

1979 — В'ячеслав Шевчук, український футболіст.

1983 — Грегорі Лемаршаль, французький співак

1985 — Ярослав Галак, словацький хокеїст.

1986 — Олександр Рибак, норвезький співак і музикант, який переміг на пісенному конкурсі "Євробачення-2009".

1986 — Роберт Паттінсон, англійський актор та музикант.

НАРОДНІ ПРИКМЕТИ Й ТРАДИЦІЇ

Якщо дуже ясний схід сонця, то літо буде спекотний;

Якщо погода сонячна та суха, то таким буде і літо;

Якщо напередодні ніч тепла та зоряна, то врожай буде великим;

Якщо дощова погода, то найближчий тиждень буде холодно і волого.

ЩО НЕ МОЖНА РОБИТИ СЬОГОДНІ

Не можна зловживати шкідливою їжею та спиртним;

Не можна піддаватись шкідливим звичкам;

Не можна займатись важкою фізичною робою;

Не можна лаятись та сваритись;

Не можна виходити з дому без потреби.

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