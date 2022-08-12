13 серпня 2022 – яке сьогодні свято: традиції, заборони і прикмети

Сьогодні, 13 серпня, у світі відзначають Всесвітній день шульги. До вашої уваги традиції та прикмети в цей день – дізнайтеся, що можна і не можна робити!

Дата 13 серпня ввійшла в історію кількома знаковими подіями та святами. Дізнайтеся, яке сьогодні свято, традиції та заборони на Радіо MAXIMUM.

ЯКЕ СЬОГОДНІ РЕЛІГІЙНЕ СВЯТО

За народним календарем сьогодні день Євдокима. Зазвичай цей день використовували для приготування пісних страв. Також в день Євдокима треба було подякувати борону за службу.

ІМЕНИНИ: ХТО СВЯТКУЄ ДЕНЬ АНГЕЛА

У суботу, 13 серпня, іменини відзначають власники таких імен: Веніамін, Іван, Сергій, Юрій​.​ Не забудьте привітати винуватців свята з Днем ангела!

ЦЕЙ ДЕНЬ В ІСТОРІЇ: МІЖНАРОДНІ СВЯТА ТА ПОДІЇ

Всесвітній день шульги

1521 – знаменитий іспанський конкістадор Ернан Кортес захопив столицю ацтеків Теночтітлан (зараз місто Мехіко)

1624 – кардинал Рішельє стає першим міністром короля Франції Людовіка XIII

1899 – американський винахідник Вільям Грей отримав патент на телефон-автомат

1917 – в Каталонії (Іспанія) почалося повстання сепаратистів

1942 – в Нью-Йорку виходить мультфільм Волта Діснея "Бембі"

1952 – відома кредитна організація Міжнародний валютний фонд прийняв до своїх лав Німеччину і Японію

1960 – Центральноафриканська Республіка (ЦАР) оголосила незалежність від Франції

1961 – НДР (Німецька Демократична республіка) перекрила кордон із Західним Берліном

1966 – в Тунісі панують жорсткі мусульманські закони: під заборону потрапили мініспідниці

Сьогодні Всесвітній день шульги

ХТО НАРОДИВСЯ 13 СЕРПНЯ

1655 – німецький музичний майстер Йоганн Хрістоф Деннер

1814 – шведський астрофізик Андерс Йонас Ангстрем

1836 – православний місіонер Микола Касаткін

1844 – швейцарський біолог Йоганн Фрідріх Мішер

1866 – італійський промисловець, один з найвпливовіших людей першої половини XX століття, засновник автомобільного концерну Fiat, Джованні Аньєллі

1899 – англо-американський режисер Альфред Хічкок

1907 – німецький промисловець династії Крупп Альфред Крупп

1918 – геніальний англійський біохімік, лауреат двох Нобелівських премій Фредерік Сенгер

1926 – знаменитий революціонер XX століття, команданте, беззмінний керівник Куби Фідель Кастро

Джованні Аньєллі / gettyimages

НАРОДНІ ПРИКМЕТИ Й ТРАДИЦІЇ

Вітер на Євдокима – до сніжної зими

13 серпня обов'язково треба працювати в полі, тоді вся робота буде даватися легко

Туман над лісом густий – час збирати гриби

Прикмети і свята

ЩО НЕ МОЖНА РОБИТИ СЬОГОДНІ

варто утриматися від веселощів і розваг

не рекомендується їсти жирну їжу

категорично заборонено 13 серпня відмовляти у допомозі

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