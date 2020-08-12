13 серпня 2020 – яке сьогодні свято: традиції, заборони і прикмети

Сьогодні, 13 серпня, віряни вшановують пам'ять праведного Євдокима Каппадокіяніна, а у всьому світі відзначають Міжнародний день шульг. До вашої уваги традиції та прикмети в цей день – дізнайтеся, що можна і не можна робити!

Дата 13 серпня ввійшла в історію кількома знаковими подіями та святами.

ЯКЕ СЬОГОДНІ РЕЛІГІЙНЕ СВЯТО

За календарем віряни вшановують пам'ять праведного Євдокима Каппадокіяніна. Він був уродженцем Каппадокії (Туреччина) та жив у IX столітті. Євдоким Каппадокіянін – син благочестивих християн Василя і Євдокії, знатних родом і відомих імператору. Праведне життя святого Євдокима цілком було спрямоване на догоду Богу і допомогу ближнім.

ІМЕНИНИ: ХТО СВЯТКУЄ ДЕНЬ АНГЕЛА

У четвер, 13 серпня, іменини відзначають власники таких імен: Анна, Антоній, Арсеній, Василь, Веніамін, Володимир, Георгій, Євдоким, Іван, Максим, Микола, Сергій, Степан, а також Юрій. Не забудьте привітати винуватців свята з Днем ангела!

ЦЕЙ ДЕНЬ В ІСТОРІЇ: МІЖНАРОДНІ СВЯТА ТА ПОДІЇ

Міжнародний день шульг

3113 до н.е. – за індіанським календарем Майя у цей день створено світ

1624 – король Франції Людовік XIII призначив кардинала Рішельє своїм першим міністром — головою королівської ради

1642 – Християн Гюйгенс знайшов крижану шапку на південному полюсі Марсу

1899 – американському винахіднику Вільяму Греему видано патент на телефон-автомат

1907 – у Нью-Йорку з'явились перші таксі

1912 – французький лікар Г. Одін оголосив про відкриття вірусу раку

1913 – у Шеффілді виплавлено першу нержавійну сталь

1923 – Мустафа Кемаль Ататюрк був обраний першим президентом Туреччини

1932 – у Римі Марконі (Guglielmo Marchese Marconi) вперше випробувані короткохвильове радіо

1941 – у Канаді створено жіночий армійський корпус

1942 – прем'єра в Нью-Йорку повнометражного мультиплікаційного фільму Волта Діснея "Бембі"

1961 – Німецька Демократична Республіка закрила державний кордом між Західним і Східним Берліном. Початок будівництва Берлінського муру – одного з найвідоміших символів "холодної війни"

1967 – прем'єра в США фільму Артура Пенна "Бонні і Клайд"

1997 – дебют мультсеріалу "Південний Парк" на американському каналі Comedy Central

2002 – на одному з гавайських островів відбувся шлюб знаменитого актора Ніколаса Кейджа і дочки короля рок-н-ролу Елізабет Преслі

2004 – створено перший подкаст

ХТО НАРОДИВСЯ 13 СЕРПНЯ

1655 – Йоганн Христоф Деннер, німецький майстер музичних інструментів, винахідник кларнета;

1773 – Юрій Лисянський, український мореплавець, географ, океанограф.

1814 – Андерс Йонас Ангстрем, шведський астрофізик, один із засновників спектрального аналізу

1819 – Джордж Габрієль Стокс, ірландський математик і фізик;

1844 – Фрідріх Мішер, швейцарський науковець, який відкрив нуклеїнові кислоти – ДНК і РНК;

1866 – Джованні Ан'єллі, італійський індустріаліст, заснував в 1899 році автомобілебудівну компанію Fiat;

1872 – Ріхард Мартін Вільштеттер (Richard Willstätter) німецько-єврейський хімік, лауреат Нобелівської премії;

1888 – Жуан Боррель, іспанський скульптор.

1897 – Детлев Вулф Бронк, американський фізіолог – батько біофізики;

1899 – Альфред Гічкок, британський кінорежисер;

1919 – Джордж Ширінг, американський джазовий піаніст-віртуоз і композитор

1949 – Боббі Кларк, хокеїст;

1964 – Степан Процюк, український письменник;

1979 – Катерина Бужинська, українська співачка, Заслужена артистка України.

1984 – Олена Бондаренко, українська тенісистка

Олена Бондаренко

НАРОДНІ ПРИКМЕТИ Й ТРАДИЦІЇ

Вітер на Євдокима – до сніжної зими.

13 серпня обов'язково потрібно працювати в полі, тоді вся робота даватиметься легко.

Туман над лісом густий – час збирати гриби

ЩО НЕ МОЖНА РОБИТИ СЬОГОДНІ

Не робіть сьогодні важливих покупок, відкладіть цей процес на більш вдалий день.

Не варто у цей день сваритися, адже є всі шанси, що до нового року не помиритесь.

Не слід у цей день зловживати алкоголем і переїдати.

Читайте також: Гороскоп на 13 серпня 2020: прогноз для всіх знаків Зодіаку