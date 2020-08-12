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13 серпня 2020 – яке сьогодні свято: традиції, заборони і прикмети
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Сьогодні, 13 серпня, віряни вшановують пам'ять праведного Євдокима Каппадокіяніна, а у всьому світі відзначають Міжнародний день шульг. До вашої уваги традиції та прикмети в цей день – дізнайтеся, що можна і не можна робити!
Дата 13 серпня ввійшла в історію кількома знаковими подіями та святами.
ЯКЕ СЬОГОДНІ РЕЛІГІЙНЕ СВЯТО
За календарем віряни вшановують пам'ять праведного Євдокима Каппадокіяніна. Він був уродженцем Каппадокії (Туреччина) та жив у IX столітті. Євдоким Каппадокіянін – син благочестивих християн Василя і Євдокії, знатних родом і відомих імператору. Праведне життя святого Євдокима цілком було спрямоване на догоду Богу і допомогу ближнім.
ІМЕНИНИ: ХТО СВЯТКУЄ ДЕНЬ АНГЕЛА
У четвер, 13 серпня, іменини відзначають власники таких імен: Анна, Антоній, Арсеній, Василь, Веніамін, Володимир, Георгій, Євдоким, Іван, Максим, Микола, Сергій, Степан, а також Юрій. Не забудьте привітати винуватців свята з Днем ангела!
ЦЕЙ ДЕНЬ В ІСТОРІЇ: МІЖНАРОДНІ СВЯТА ТА ПОДІЇ
- Міжнародний день шульг
- 3113 до н.е. – за індіанським календарем Майя у цей день створено світ
- 1624 – король Франції Людовік XIII призначив кардинала Рішельє своїм першим міністром — головою королівської ради
- 1642 – Християн Гюйгенс знайшов крижану шапку на південному полюсі Марсу
- 1899 – американському винахіднику Вільяму Греему видано патент на телефон-автомат
- 1907 – у Нью-Йорку з'явились перші таксі
- 1912 – французький лікар Г. Одін оголосив про відкриття вірусу раку
- 1913 – у Шеффілді виплавлено першу нержавійну сталь
- 1923 – Мустафа Кемаль Ататюрк був обраний першим президентом Туреччини
- 1932 – у Римі Марконі (Guglielmo Marchese Marconi) вперше випробувані короткохвильове радіо
- 1941 – у Канаді створено жіночий армійський корпус
- 1942 – прем'єра в Нью-Йорку повнометражного мультиплікаційного фільму Волта Діснея "Бембі"
- 1961 – Німецька Демократична Республіка закрила державний кордом між Західним і Східним Берліном. Початок будівництва Берлінського муру – одного з найвідоміших символів "холодної війни"
- 1967 – прем'єра в США фільму Артура Пенна "Бонні і Клайд"
- 1997 – дебют мультсеріалу "Південний Парк" на американському каналі Comedy Central
- 2002 – на одному з гавайських островів відбувся шлюб знаменитого актора Ніколаса Кейджа і дочки короля рок-н-ролу Елізабет Преслі
- 2004 – створено перший подкаст
ХТО НАРОДИВСЯ 13 СЕРПНЯ
- 1655 – Йоганн Христоф Деннер, німецький майстер музичних інструментів, винахідник кларнета;
- 1773 – Юрій Лисянський, український мореплавець, географ, океанограф.
- 1814 – Андерс Йонас Ангстрем, шведський астрофізик, один із засновників спектрального аналізу
- 1819 – Джордж Габрієль Стокс, ірландський математик і фізик;
- 1844 – Фрідріх Мішер, швейцарський науковець, який відкрив нуклеїнові кислоти – ДНК і РНК;
- 1866 – Джованні Ан'єллі, італійський індустріаліст, заснував в 1899 році автомобілебудівну компанію Fiat;
- 1872 – Ріхард Мартін Вільштеттер (Richard Willstätter) німецько-єврейський хімік, лауреат Нобелівської премії;
- 1888 – Жуан Боррель, іспанський скульптор.
- 1897 – Детлев Вулф Бронк, американський фізіолог – батько біофізики;
- 1899 – Альфред Гічкок, британський кінорежисер;
- 1919 – Джордж Ширінг, американський джазовий піаніст-віртуоз і композитор
- 1949 – Боббі Кларк, хокеїст;
- 1964 – Степан Процюк, український письменник;
- 1979 – Катерина Бужинська, українська співачка, Заслужена артистка України.
- 1984 – Олена Бондаренко, українська тенісистка
НАРОДНІ ПРИКМЕТИ Й ТРАДИЦІЇ
- Вітер на Євдокима – до сніжної зими.
- 13 серпня обов'язково потрібно працювати в полі, тоді вся робота даватиметься легко.
- Туман над лісом густий – час збирати гриби
ЩО НЕ МОЖНА РОБИТИ СЬОГОДНІ
- Не робіть сьогодні важливих покупок, відкладіть цей процес на більш вдалий день.
- Не варто у цей день сваритися, адже є всі шанси, що до нового року не помиритесь.
- Не слід у цей день зловживати алкоголем і переїдати.
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