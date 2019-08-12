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13 серпня 2019 – яке сьогодні свято: традиції, заборони і прикмети
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Сьогодні, 13 серпня, віряни вшановують пам'ять святого Євдокима, а у світі відзначають Міжнародний день шульги. До вашої уваги традиції та прикмети в цей день – дізнайтеся, що можна і не можна робити!
Дата 13 серпня ввійшла в історію кількома знаковими подіями та святами.
ЯКЕ СЬОГОДНІ РЕЛІГІЙНЕ СВЯТО
За церковним календарем сьогодні вшановують пам'ять Євдокима Каппадокіянина. Він жив у IX столітті за царювання імператора Феофіла (829-842). Батьками святого були благочестиві християни, Василь і Євдокія, зі знатних родів та відомі імператору.
Життя Євдокима було спрямоване на допомогу ближнім та догоджання Господу. Святий Євдоким дбав про сиріт, бідних і вдів, захищав скривджених. Його особисті християнські подвиги відомі тільки Богу, тому що здійснював він їх потай від усіх.
ІМЕНИНИ: ХТО СВЯТКУЄ ДЕНЬ АНГЕЛА
У вівторок, 13 серпня, іменини відзначають власники таких імен: Анна, Антоній, Арсеній, Василь, Веніамін, Володимир, Георгій, Євдоким, Іван, Максим, Микола, Сергій, Степан, Юрій, Гелена, Діана, Іполит, Олена, Яна. Не забудьте привітати винуватців свята з Днем ангела!
ЦЕЙ ДЕНЬ В ІСТОРІЇ: МІЖНАРОДНІ СВЯТА ТА ПОДІЇ
- Міжнародний день шульг
- День будівельника в Україні
- День жінки в Тунісі
- Буддійський фестиваль поминок померлих в Японії
- 3113 до н.е. – за індіанським календарем Майя в цей день створено світ.
- 1521 – після тримісячної облоги загін іспанських конкістадорів на чолі з Фернаном Кортесом захопив столицю ацтеків Теночтитлан (зараз місто Мехіко).
- 1624 – король Франції Людовік XIII призначив кардинала Рішельє своїм першим міністром, головою королівської ради.
- 1642 – Христіан Гюйгенс знайшов крижану шапку на південному полюсі Марсу.
- 1680 – індіанці вигнали іспанців з Санта-Фе (Нью-Мексико).
- 1822 – імператор Олександр I видав рескрипт про заборону всіх таємних об'єднань, зокрема масонських лож.
- 1868 – землетрус в Еквадорі та Перу забрав життя понад 25000 осіб.
- 1898 – американський флот захопив Манілу (Філіппіни).
- 1899 – американському винахіднику Вільяму Грему видано патент на телефон-автомат.
- 1907 – у Нью-Йорку з'явились перші таксі.
- 1912 – французький лікар Одін оголосив про відкриття вірусу раку.
- 1913 – у Шеффілді виплавлено першу нержавіючу сталь.
- 1923 – Кемаль Ататюрк був обраний першим президентом Туреччини.
- 1932 – у Римі Марконі вперше випробувані короткохвильове радіо.
- 1941 – у Канаді створено жіночий армійський корпус.
- 1942 – прем'єра в Нью-Йорку повнометражного мультиплікаційного фільму Волта Діснея "Бембі".
- 1945 – всесвітній сіонський конгрес ухвалив вимогу до уряду Великої Британії дозволити в'їзд до Палестини мільйона євреїв.
- 1947 – у Лахорі розлючений натовп закидав камінням дім Махатми Ґанді.
- 1964 – відбулася остання смертна кара у Великій Британії.
- 1966 – заборона мініспідниць у Тунісі.
- 1967 – прем'єра в США фільму Артура Пенна "Бонні та Клайд".
- 1997 – уряд провінції Онтаріо (Канада) оголосив про план закриття семи атомних електростанцій поблизу кордону з США.
- 2002 – на одному з гавайських островів відбувся шлюб знаменитого актора Ніколаса Кейджа і дочки короля рок-н-ролу Елізабет Преслі.
- 2004 – створено перший подкаст.
ХТО НАРОДИВСЯ 13 СЕРПНЯ
- 1655 – Йоганн Деннер, німецький майстер музичних інструментів, винахідник кларнета.
- 1773 – Лисянський Юрій Федорович, український мореплавець, географ, океанограф.
- 1814 – Андерс Йонас Ангстрем, шведський астрофізик, один із засновників спектрального аналізу.
- 1819 – Джордж Габриель Стокс, ірландський математик і фізик.
- 1829 – Сєченов Іван Михайлович, фізіолог, засновник фізіології праці (Рефлекси головного мозку).
- 1844 – Йоганн Мішер, швейцарський науковець, який відкрив нуклеїнові кислоти – ДНК і РНК.
- 1866 – Аньєлі Джованні, італійський індустріаліст, заснував в 1899 році автомобілебудівну компанію Фіат.
- 1872 – Вілштетер Ріхард німецько-єврейський хімік, лауреат Нобелівської премії.
- 1888 – Жуан Боррель, іспанський скульптор.
- 1897 – Детлев Вулф Бронк, американський фізіолог, батько біофізики.
- 1899 – Хічкок Альфред, британський кінорежисер.
- 1919 – Джордж Ширінг, американський джазовий піаніст-віртуоз і композитор.
- 1926 – Фідель Кастро, кубинський політик та революціонер.
- 1949 – Боббі Кларк, хокеїст.
- 1964 – Степан Процюк, український письменник.
- 1979 – Катерина Бужинська, українська співачка, Заслужена артистка України.
- 1984 – Олена Бондаренко, українська тенісистка.
НАРОДНІ ПРИКМЕТИ Й ТРАДИЦІЇ
- Мурахи закладають вхід в мурашник – до дощу.
- Бджоли з ранку в поле полетіли – буде гарну погоду.
- Сильний вітер – до сніжної зими.
- Туман вранці швидко розсіюється – до ясної погоди.
- Павутина літає – спекотні дні триватимуть ще довго.
- Густий туман над лісом – до багатого врожаю грибів.
- Якщо над лісом густий білий туман, то пора йти по гриби.
- Найчастіше з 12 на 13 серпня сняться віщі сни, які можуть здійснитися на дев'ятий день.
ЩО НЕ МОЖНА РОБИТИ СЬОГОДНІ
- Це останній день перед Успенським постом, коли дозволена скоромна їжа. Тож добре повеселіться, адже потім буде піст.
- У цей день не можна вбивати тварин, навіть маленьких комах. Якщо зустрінете павука чи жука, то просто пропустіть його. Інакше накличете на себе біду.
- Також сьогодні не варто укладати угоди. Краще обміркуйте все ще раз.
- Не порушуйте обіцянок, які дали, або зовсім не давайте обіцянки. Є великий шанс, що це спричинить конфлікт, який зіпсує ваші стосунки.
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