13 серпня 2019 – яке сьогодні свято: традиції, заборони і прикмети

Сьогодні, 13 серпня, віряни вшановують пам'ять святого Євдокима, а у світі відзначають Міжнародний день шульги. До вашої уваги традиції та прикмети в цей день – дізнайтеся, що можна і не можна робити!

Дата 13 серпня ввійшла в історію кількома знаковими подіями та святами.

ЯКЕ СЬОГОДНІ РЕЛІГІЙНЕ СВЯТО

За церковним календарем сьогодні вшановують пам'ять Євдокима Каппадокіянина. Він жив у IX столітті за царювання імператора Феофіла (829-842). Батьками святого були благочестиві християни, Василь і Євдокія, зі знатних родів та відомі імператору.

Життя Євдокима було спрямоване на допомогу ближнім та догоджання Господу. Святий Євдоким дбав про сиріт, бідних і вдів, захищав скривджених. Його особисті християнські подвиги відомі тільки Богу, тому що здійснював він їх потай від усіх.

ІМЕНИНИ: ХТО СВЯТКУЄ ДЕНЬ АНГЕЛА

У вівторок, 13 серпня, іменини відзначають власники таких імен: Анна, Антоній, Арсеній, Василь, Веніамін, Володимир, Георгій, Євдоким, Іван, Максим, Микола, Сергій, Степан, Юрій, Гелена, Діана, Іполит, Олена, Яна. Не забудьте привітати винуватців свята з Днем ангела!

ЦЕЙ ДЕНЬ В ІСТОРІЇ: МІЖНАРОДНІ СВЯТА ТА ПОДІЇ

Міжнародний день шульг

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3113 до н.е. – за індіанським календарем Майя в цей день створено світ.

1521 – після тримісячної облоги загін іспанських конкістадорів на чолі з Фернаном Кортесом захопив столицю ацтеків Теночтитлан (зараз місто Мехіко).

1624 – король Франції Людовік XIII призначив кардинала Рішельє своїм першим міністром, головою королівської ради.

1642 – Христіан Гюйгенс знайшов крижану шапку на південному полюсі Марсу.

1680 – індіанці вигнали іспанців з Санта-Фе (Нью-Мексико).

1822 – імператор Олександр I видав рескрипт про заборону всіх таємних об'єднань, зокрема масонських лож.

1868 – землетрус в Еквадорі та Перу забрав життя понад 25000 осіб.

1898 – американський флот захопив Манілу (Філіппіни).

1899 – американському винахіднику Вільяму Грему видано патент на телефон-автомат.

1907 – у Нью-Йорку з'явились перші таксі.

1912 – французький лікар Одін оголосив про відкриття вірусу раку.

1913 – у Шеффілді виплавлено першу нержавіючу сталь.

1923 – Кемаль Ататюрк був обраний першим президентом Туреччини.

1932 – у Римі Марконі вперше випробувані короткохвильове радіо.

1941 – у Канаді створено жіночий армійський корпус.

1942 – прем'єра в Нью-Йорку повнометражного мультиплікаційного фільму Волта Діснея "Бембі".

1945 – всесвітній сіонський конгрес ухвалив вимогу до уряду Великої Британії дозволити в'їзд до Палестини мільйона євреїв.

1947 – у Лахорі розлючений натовп закидав камінням дім Махатми Ґанді.

1964 – відбулася остання смертна кара у Великій Британії.

1966 – заборона мініспідниць у Тунісі.

1967 – прем'єра в США фільму Артура Пенна "Бонні та Клайд".

1997 – уряд провінції Онтаріо (Канада) оголосив про план закриття семи атомних електростанцій поблизу кордону з США.

2002 – на одному з гавайських островів відбувся шлюб знаменитого актора Ніколаса Кейджа і дочки короля рок-н-ролу Елізабет Преслі.

2004 – створено перший подкаст.

ХТО НАРОДИВСЯ 13 СЕРПНЯ

1655 – Йоганн Деннер, німецький майстер музичних інструментів, винахідник кларнета.

1773 – Лисянський Юрій Федорович, український мореплавець, географ, океанограф.

1814 – Андерс Йонас Ангстрем, шведський астрофізик, один із засновників спектрального аналізу.

1819 – Джордж Габриель Стокс, ірландський математик і фізик.

1829 – Сєченов Іван Михайлович, фізіолог, засновник фізіології праці (Рефлекси головного мозку).

1844 – Йоганн Мішер, швейцарський науковець, який відкрив нуклеїнові кислоти – ДНК і РНК.

1866 – Аньєлі Джованні, італійський індустріаліст, заснував в 1899 році автомобілебудівну компанію Фіат.

1872 – Вілштетер Ріхард німецько-єврейський хімік, лауреат Нобелівської премії.

1888 – Жуан Боррель, іспанський скульптор.

1897 – Детлев Вулф Бронк, американський фізіолог, батько біофізики.

1899 – Хічкок Альфред, британський кінорежисер.

1919 – Джордж Ширінг, американський джазовий піаніст-віртуоз і композитор.

1926 – Фідель Кастро, кубинський політик та революціонер.

1949 – Боббі Кларк, хокеїст.

1964 – Степан Процюк, український письменник.

1979 – Катерина Бужинська, українська співачка, Заслужена артистка України.

1984 – Олена Бондаренко, українська тенісистка.

НАРОДНІ ПРИКМЕТИ Й ТРАДИЦІЇ

Мурахи закладають вхід в мурашник – до дощу.

Бджоли з ранку в поле полетіли – буде гарну погоду.

Сильний вітер – до сніжної зими.

Туман вранці швидко розсіюється – до ясної погоди.

Павутина літає – спекотні дні триватимуть ще довго.

Густий туман над лісом – до багатого врожаю грибів.

Якщо над лісом густий білий туман, то пора йти по гриби.

Найчастіше з 12 на 13 серпня сняться віщі сни, які можуть здійснитися на дев'ятий день.

ЩО НЕ МОЖНА РОБИТИ СЬОГОДНІ

Це останній день перед Успенським постом, коли дозволена скоромна їжа. Тож добре повеселіться, адже потім буде піст.

У цей день не можна вбивати тварин, навіть маленьких комах. Якщо зустрінете павука чи жука, то просто пропустіть його. Інакше накличете на себе біду.

Також сьогодні не варто укладати угоди. Краще обміркуйте все ще раз.

Не порушуйте обіцянок, які дали, або зовсім не давайте обіцянки. Є великий шанс, що це спричинить конфлікт, який зіпсує ваші стосунки.

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