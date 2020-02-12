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13 лютого 2020 – яке сьогодні свято: традиції, заборони і прикмети

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13 лютого – четвер

Сьогодні, 13 лютого, віряни вшановують пам'ять мучеників і чудотворців Кіра та Іоанна, а також відзначають Всесвітній день радіо. До вашої уваги традиції та прикмети в цей день – дізнайтеся, що можна і не можна робити!

Дата 13 лютого ввійшла в історію кількома знаковими подіями та святами.

ЯКЕ СЬОГОДНІ РЕЛІГІЙНЕ СВЯТО

За календарем віряни сьогодні вшановують пам'ять мучеників і чудотворців Кіра та Іоанна.

ІМЕНИНИ: ХТО СВЯТКУЄ ДЕНЬ АНГЕЛА

У четвер, 13 лютого, іменини відзначають власники таких імен: Віктор, Микита, Богдан, Кир, Іван, Афанасія, Феоктиста, Ілля, Клавдій, Кирей, Пахом, Вікторія. Не забудьте привітати винуватців свята з Днем ангела!

13 лютого 2020 – яке сьогодні свято: традиції, заборони і прикмети - фото 371541

ЦЕЙ ДЕНЬ В ІСТОРІЇ: МІЖНАРОДНІ СВЯТА ТА ПОДІЇ

  • Всесвітній день радіо.
  • 1784 – указом Катерини II з приєднаних 1783 року до Російської імперії земель Кримського ханства (Крим, Тамань, Кубанська сторона) утворено Таврійську область на правах намісництва (центр — Сімферополь).
  • 1895 – брати Луї й Август Люм'єр створюють перший кінопроектор.
  • 1898 – першою жертвою наїзду автомобіля став Генрі Ліндфілд із Брайтона (Велика Британія)
  • 1917 – у Великій Британії уряд дозволив жінкам бути водіями таксі.
  • 1942 – розпочався примусовий вивіз українського населення з окупованих територій на роботи до Німеччини.
  • 1945 – авіація союзників практично повністю зруйнувала Дрезден.
  • 1956 – в Антарктиді відкрито першу радянську наукову станцію "Мирний".
  • 1959 – до продажу надійшли перші ляльки Барбі.
  • 1960 – відбулося перше випробування французької атомної бомби в Сахарі.
  • 1981 – в "Нью-Йорк Таймс" опублікована найдовше речення – з однієї тисячі двохсот вісімдесяти шести слів.
  • 1991 – авіація США завдала удар по передбачуваному іракському командному пункту в Багдаді. Як виявилось, це було звичайне бомбосховище, де перебували жінки, діти, люди похилого віку. Загинуло близько 400 осіб.
  • 1992 – Уганда визнала незалежність України
  • 2001 – арешт екс-прем'єр-міністра Юлії Тимошенко за контрабанду російського газу в Україну і несплату податків.
13 лютого відзначають Всесвітній день радіо - фото 385333
13 лютого відзначають Всесвітній день радіо

ХТО НАРОДИВСЯ 13 ЛЮТОГО

  • 711 до н. е. – Імператор Дзімму, 1-й імператор Японії, синтоїстське божество, полководець і монарх.
  • 1683 – Джованні Баттіста П'яццетта, італійський художник доби пізнього бароко. Представник Венеціанської школи.
  • 1766 – Томас Мальтус, британський економіст. Термін "мальтузіанство" пішов від його прізвища.
  • 1769 – Іван Крилов, російський байкар ("Ворона та Лисиця", "Лебідь, Щука і Рак").
  • 1784 – Гнідич Микола Іванович, український письменник, вчений і театральний діяч.
  • 1847 – Віктор Жільберт, французький художник.
  • 1849 – Федір Щербина, український статистик, економіст, соціолог, громадський діяч й історик Кубані, дійсний член НТШ.
  • 1882 – Тадеуш Банахевич, польський астроном і математик.
  • 1892 – Марія Литвиненко-Вольгемут, українська співачка і громадський діяч.
  • 1903 – Жорж Сіменон, французький письменник, метр детективного жанру.
  • 1904 – Данило Скоропадський, український політик і громадський діяч.
  • 1909 – Віктор Іванов, український кінорежисер, зняв стрічку "За двома зайцями".
  • 1933 – Лев Перфілов, український актор ("Зелений фургон", "Місце зустрічі змінити не можна", "Пригоди Електроніка").
  • 1937 – Зигмунд Єн, перший і єдиний космонавт НДР.
  • 1938 – Коваленко Василь Петрович, український поет, журналіст, профспілковий діяч.
  • 1948 – Богдан Жолдак, український письменник, сценарист, драматург.
  • 1950 – Пітер Ґебріел, англійський музикант, екс-лідер групи Genesis, нині сольний виконавець.
  • 1956 – Пітер Хук, басист культової британської групи Joy Division, один із засновників гурту New Order.
  • 1974 – Роббі Вільямс, колишній учасник англійської поп-групи Take That, нині займається сольною кар'єрою.

НАРОДНІ ПРИКМЕТИ Й ТРАДИЦІЇ

  • Якщо 13 лютого випадає п'ятниця, то день вважається невдалим і небезпечним. Решта днів нічим не загрожують.
  • Якщо людина народилася 13 лютого, вона любитиме мистецтво і може стати хорошим ремісником.
  • На сонці видно кола – буде урожайний рік.
  • Увечері не можна виходити з дому – можуть навести порчу.
  • Ясна ніч – завтра буде сонячна погода.
  • Горобці утеплюють гнізда – буде холоднеча.
  • Ворони голосно кричать – прикмета того, що буде заметіль або сніжна буря.
  • На деревах випав іній – ніч буде ясною.
13 лютого 2020 – яке сьогодні свято: традиції, заборони і прикмети - фото 385289

ЩО НЕ МОЖНА РОБИТИ СЬОГОДНІ

  • Рекомендується ввечері не виходити з дому, адже недоброзичливці можуть вас наврочити.
  • Не слід сьогодні братися за важку роботу.
  • Не можна у цей день бути байдужим до нужденних.
  • Не гоже, за повір'ям, мести у хаті сьогодні, аби не вимести щастя за поріг.

Читайте також: Максимум сміливості – 5 книг про те, як вижити сьогодні

Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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