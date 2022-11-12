13 листопада 2022 – яке сьогодні свято: традиції, заборони і прикмети

Сьогодні, 13 листопада, у світі відзначають Міжнародний день сліпих, а також День виноградаря і винороба. До вашої уваги традиції та прикмети в цей день – дізнайтеся, що можна і не можна робити!

Дата 13 листопада ввійшла в історію кількома знаковими подіями та святами. Дізнайтеся, яке сьогодні свято, традиції та заборони на Радіо MAXIMUM.

ЯКЕ СЬОГОДНІ РЕЛІГІЙНЕ СВЯТО

За релігійним календарем сьогодні, 13 листопада, вшановують пам'ять преподобних Спиридона та Никодима. Відомо, що двоє святих проживали у 12 столітті у Ближніх печерах Києво-Печерської лаври.

ІМЕНИНИ: ХТО СВЯТКУЄ ДЕНЬ АНГЕЛА

У неділю, 13 листопада, іменини відзначають власники таких імен: Анатолія, Івана, Петра, Артемія, Миколи, Леоніда, Сергія та Олексія.​ Не забудьте привітати винуватців свята з Днем ангела!

ЦЕЙ ДЕНЬ В ІСТОРІЇ: МІЖНАРОДНІ СВЯТА ТА ПОДІЇ

Міжнародний день сліпих

1851 — уведена в дію Миколаївська залізниця.

1918 — уряд Гетьмана Павла Скоропадського звільняє з в'язниці Симона Петлюру, який одразу поїхав до Білої Церкви організовувати повстання.

1918 — розпочалося таємне засідання Української національної спілки, на якому створено Директорію УНР — найвищий орган державної влади.

1918 — У Львові Українська національна рада ухвалила тимчасовий основний закон, яким проголошено Західноукраїнську Народну Республіку.

1945 — у Франції Шарля де Голля обрано головою Тимчасового уряду.

1971 — виведений на орбіту навколо Марса перший міжпланетний космічний апарат, перший штучний супутник Марса ("Марінер-9", США).

1980 — американський космічний апарат "Вояджер-1" передав на Землю перші фотографії Сатурна великим планом.

1994 — за результатами референдуму Швеція вступила до ЄС.

1997 — відбулося перше в історії засідання Центральної виборчої комісії України (цей день вважають датою створення ЦВК України).

2007 — Європарламент дав згоду на набуття чинності угод Євросоюзу з Україною про спрощення візового режиму та реадмісію.

2015 — Терористичні акти в Парижі 13 листопада 2015.

2015 — Міжнародна асоціація легкоатлетичних федерацій дискваліфікувала Росію — зупинила участь Всеросійської федерації легкої атлетики у всіх міжнародних змаганнях на невизначений час через систематичні зловживання допінгом.

ХТО НАРОДИВСЯ 13 ЛИСТОПАДА

1850 — Роберт Стівенсон, британський письменник.

1858 — Михайло Коновалов, хімік-органік, професор Київського політехнічного інституту, з 1902 по 1904 рр. — його директор. Автор класичних досліджень з теорії і техніки нітрування насичених вуглеводнів.

1869 — Олександр Черняхівський, український громадський діяч, лікар-гістолог.

1889 — Остап Вишня (Павло Михайлович Губенко), український письменник, автор понад 150 книжок гуморесок, фейлетонів, сатиричних мініатюр, старшина Армії УНР. Жертва більшовицького режиму.

1913 — Герман Жуковський, український композитор, педагог, народний артист УРСР. Автор 9 опер.

1937 — Остап Кіндрачук, український кобзар, бандурист з Ялти, кримський українець.

1943 — Мустафа Джемілєв, український політик, лідер кримськотатарського народу (багаторічний голова меджлісу).

1940 — Ігор Скрипник, академік-секретар Відділення математики НАН України, директор Інституту прикладної математики і механіки НАН України, провідний фахівець у світі в галузі усереднення нелінійних еліптичних і параболічних рівнянь, кавалер орденів Дружби народів (1986), Ярослава Мудрого V ступеня (2003), автор понад 170 наукових праць.

1941 — Наков Андрій Борисович (фр. Andréi Nakov), французький мистецтвознавець, історик мистецтва, куратор болгарського походження. Спеціаліст з авангарду, дадаїзму, сучасного мистецтва. Ввів у вжиток поняття "Український авангард" для виставки "Tatlin's dream", улаштованої у Лондоні 1973 року.

НАРОДНІ ПРИКМЕТИ Й ТРАДИЦІЇ

Якщо у Никодимів день рибалки посварилися, то всю зиму буде поганий улов.

Якщо 13 листопада не виспатися – життя буде недовгим.

Тепла погода 13 листопада вдень, говорить про те, що скоро будуть сильні вітри на 2-3 дні.

Снігурі співають — до зими, горобці голосно цвірінькають — до хорошої погоди.

Якщо ведмежий барліг розташовується на височини, слід готуватися до весняної повені.

ЩО НЕ МОЖНА РОБИТИ СЬОГОДНІ

Цього дня краще не сваритися із людьми. Будь-які суперечки та негатив можуть призвести до розриву стосунків.

Дуже небезпечними будуть з'ясування стосунків із незнайомцями, вони можуть наврочити.

Сьогодні категорично заборонено проводити будь-які ритуали.

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