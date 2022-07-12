На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації
13 липня 2022 – яке сьогодні свято: традиції, заборони і прикмети
-
- 476
Сьогодні, 13 липня, у Чорногорії відзначають День державності. До вашої уваги традиції та прикмети в цей день – дізнайтеся, що можна і не можна робити!
Дата 13 липня ввійшла в історію кількома знаковими подіями та святами. Дізнайтеся, яке сьогодні свято, традиції та заборони на Радіо MAXIMUM.
ЯКЕ СЬОГОДНІ РЕЛІГІЙНЕ СВЯТО
13 липня православна церква святкує Собор дванадцяти апостолів і згадує преподобного Петра, царевича Ординського (Ростовського). У народному календарі ця дата отримала такі назви: Напівпетро, маківка літа, поминки по весні, проводи весни, дванадцять апостолів.
ІМЕНИНИ: ХТО СВЯТКУЄ ДЕНЬ АНГЕЛА
У середу, 13 липня, іменини відзначають власники таких імен: Андрій, Іван, Петро, Пилип, Ернест, Якуб. Не забудьте привітати винуватців свята з Днем ангела!
ЦЕЙ ДЕНЬ В ІСТОРІЇ: МІЖНАРОДНІ СВЯТА ТА ПОДІЇ
- 1260 – Відбулася битва біля озера Дурбе. Армія Тевтонського Ордена зазнала найбільшої поразки в XIII столітті (150 лицарів загинули) від військ жемайтів.
- 1772 – Британський мореплавець Джеймс Кук почав перше в історії навколосвітнє плавання із заходу на схід.
- 1837 – Королева Вікторія переїхала в Букінгемський палац, який став основною резиденцією королів Великої Британії.
- 1885 – В Амстердамі відкритий Державний музей.
- 1897 – Гульєльмо Марконі отримав патент на радіо.
- 1908 – У Лондоні відкрилися IV Олімпійські ігри, де вперше взяли участь жінки.
- 1920 – Створене товариство Червоного Хреста України.
- 1923 – Британський парламент схвалив внесений леді Астор закон, що забороняв продаж алкоголю особам, молодшим 18 років.
- 1930 – Початок першого чемпіонату світу з футболу в Уругваї.
- 1938 – Перший телетеатр відкрився в Бостоні. За 25 центів 200 глядачів могли протягом 45 хвилин спостерігати за шоу з піснями та танцями. Сама вистава відбувалась поверхом вище і передавалася вниз за допомогою телебачення.
- 1939 – Френк Сінатра записав свою першу платівку з піснею "From the Bottom of My Heart".
- 1944 – Завершення наймасштабнішої повітряно-десантної операції американсько-британських військ під час Другої світової війни – операції "Оверлорд" (висадка в Нормандії).
- 1944 – Початок битви під Бродами (між 13-м корпусом 4-ї танкової армії Вермахту, до складу якого входила дивізія СС "Галичина", та радянськими військами 1-го Українського фронту).
- 1947 – У Парижі міністри закордонних справ європейських країн погодилися прийняти план відновлення Європи, запропонований держсекретарем США Джорджем Маршаллом. Від участі в конференції відмовилися країни радянського блоку і Фінляндія, але пропозиція їм приєднатися до плану пізніше залишалася в силі.
- 1949 – Папа Римський Пій XII оголосив, що будь-який католик, який свідомо і добровільно вступив в лави компартії або іншим чином підтримує її, буде відлучений від церкви.
- 1951 – В Лондоні закладенням першого каменя королевою Єлизаветою II почалося будівництво будівлі Королівського Національного Театру.
- 1956 – Закладений наріжний камінь "Кармеліта", першого на Близькому Сході метрополітену, розташованого в місті Хайфа, Ізраїль.
- 1964 – Китайська Народна Республіка звинуватила Хрущова у капіталістичних методах керування країною.
- 1966 – На екрани США вийшов фільм "Як украсти мільйон" з Одрі Хепберн і Пітером О'Тулом в головних ролях.
- 1973 — Виходить перший альбом гурту "Queen".
ХТО НАРОДИВСЯ 13 ЛИПНЯ
- 1265 – Данте Аліг'єрі, видатний італійський поет доби Відродження.
- 1826 – Станіслао Канніццаро, італійський учений, засновник сучасної хімії, розмежував поняття "атом" і "молекула".
- 1841 – Вагнер Отто, австрійський архітектор, майстер стилю модерн, основоположник сучасної європейської архітектури.
- 1874 – Марко Черемшина, український письменник і громадський діяч, адвокат, доктор права
- 1912 – Мілтон Фрідман, американський економіст.
- 1918 – Альберто Аскарі, італійський перегонник Формули-1, чемпіон світу у Формулі-1 1952 і 1953.
- 1919 – Хао Боцунь, китайський, тайванський генерал і політик, голова уряду Тайваню.
- 1922 – Марія Виноградова, кіноактриса.
- 1925 – Раїса Сергієнко, українська співачка (лірико-драматичне сопрано).
- 1933 – Олександр Канерштейн, радянський і український композитор, педагог, піаніст.
- 1934 – Воле Шоїнка, нігерійський письменник, лауреат Нобелівської премії 1986 року "за створення театру величезної культурної перспективи та поезії".
- 1938 – Мирослав Скорик, український композитор і музикознавець, Герой України, лавреат Шевченківської премії.
- 1939 – Мовчан Павло Михайлович, український письменник, народний депутат України.
- 1940 – Іван Сокульський, український поет, правозахисник, громадський діяч, член Української гельсінської групи з 1979, один із засновників НРУ та УРП на Дніпровщині.
- 1940 – Патрік Стюарт, американський актор.
- 1941 – Перрен Жак (справжнє прізвище Сімоне), французький актор, режисер, кінопродюсер ("Слідчий", "Тінь").
- 1942 – Гаррісон Форд, американський актор ("Зоряні війни", "Індіана Джонс", "Літак президента", "Втікач").
- 1944 – Ерне Рубік, угорський винахідник; найвідоміший винахід – кубик Рубика.
- 1946 – Чіч Марін, американський кіноактор.
- 1951 – Пекарчик Марек, польський рок-вокаліст, лідер гурту "TSA".
- 1956 – Мендоза Марк, бас-гітарист американського гурту "Twisted Sister".
- 1957 – Тьєрі Бутсен, бельгійський автогонник, пілот Формули-1.
- 1957 – Кроу Камерон, американський кінорежисер.
- 1963 – Вадим Козаченко, співак.
- 1967 – Бенні Бенассі, італійський діджей.
- 1974 – Ярно Труллі, італійський автогонник, пілот Формули-1.
- 1976 – Олег Сенцов, український кінорежисер, сценарист та письменник, громадський активіст.
- 1983 – Лю Сян, китайський легкоатлет.
- 1988 – Хе Пінпін, найменша людина у світі, зростом трохи більш як 74 сантиметри.
НАРОДНІ ПРИКМЕТИ Й ТРАДИЦІЇ
- Якщо зозуля продовжує кувати, то літо буде довге і тепле.
- Після дощу лящ з води висовує голову – до теплого вечора.
- З цього дня літо котиться зимі назустріч.
- Хмари жовті як мідь – до дощу.
- Білі хмари проти вітру підіймаються – до дощу, за вітром йдуть – до тепла.
- Вранці випала роса – до сонячної погоди, нема роси – чекай опадів.
- День убуває – спека прибуває.
- Сон з 12 на 13 липня віщий. Він виповниться на 9 день. Якщо сновидіння, побачене вдень 13 липня, ви вже бачили раніше, то чекайте його виконання через сім тижнів.
ЩО НЕ МОЖНА РОБИТИ СЬОГОДНІ
- Це кінець Петрового посту, тому можна вже їсти все, що захочеться. Але краще не пити алкоголь, тим більше зловживати ним.
- Церква дозволяє лише трохи вина і не радить проводити гучні застілля.
- Також сьогодні не можна злитися і сваритися, ображатися і пліткувати, а також виявляти інші негативні емоції. Це день прощення і примирення.
- Не призначайте зустрічі у першу половину дня, інакше вони погано закінчаться.
Читайте також: Як часто потрібно міняти постіль: поради, які ігнорують майже усі
- 12 липня
-
20:53"Наша прадавня сила": Макс Гордєєв презентував пісню "Мольфар"
-
20:20"Нова пошта" тестує цифрові адреси – що це означає
-
19:53Кабачок в паніруванні: рецепт смачної закуски
-
19:22"Ми будемо жити!": Монатік випустив кліп на потужну пісню "From U to z"
-
18:56У КМВА пояснили, коли можна проводити масові заходи під час воєнного стану
-
Українські патріотичні пісні: плейлист, який підіймає дух
-
18:22Від серпня зміняться умови продажу антибіотиків в Україні – МОЗ
-
17:54У Мінцифрі розповіли, як розпізнати фейкове фото в інтернеті
-
17:24Український мультфільм "Мавка" покажуть у понад 8 франкомовних країнах
-
16:52Клопотенко розповів, як засушити фрукти та ягоди на зиму: 3 способи
-
16:2113 липня 2022 – яке сьогодні свято: традиції, заборони і прикмети
-
15:50Співак Роман Скорпіон піснею подякував полякам: "Pocałuję"
-
15:24Як статус кандидата в ЄС допоможе Україні відновитись після війни
-
14:53Дударик презентував сьому пісню проєкту "Прийняття"
-
З Днем народження: ТОП 75 привітань у віршах, прозі та смс українською
-
14:26Як заспокоїти себе під час війни: лайфхаки від психолога
-
13:56"І так буде з кожним": Січеславці показали, що чекає на ворожі танки – відео
-
13:28Синоптик попередила про погіршення погоди в Україні: прогноз на 13 липня
-
12:55"Спонсор нашого фонду": юна чемпіонка світу з шашок розчулила Притулу
-
12:25На борту є таємні кімнати: працівниця круїзного лайнера здивувала мережу
-
11:55Ти робив мені каву: Анна Трінчер та MBreeze випустили нову емоційну пісню
-
11:24Як у Нью-Йорку готуються до ядерного удару: відео
-
10:52Канадська пошта випустила особливу марку на підтримку України
-
10:25Найгірші звички на кухні, про які варто забути назавжди
-
09:52Картинки з Днем Петра і Павла 2022: вітальні листівки, відкритки і фото
- 12 липня
-
18:22Від серпня зміняться умови продажу антибіотиків в Україні – МОЗ
-
15:24Як статус кандидата в ЄС допоможе Україні відновитись після війни
-
11:24Як у Нью-Йорку готуються до ядерного удару: відео
- 11 липня
-
18:30Звільнення острова Зміїний: як проходила спецоперація та яку російську техніку знищили ЗСУ
-
14:22Scorpions солідарні з Україною: музиканти підняли синьо-жовтий прапор на своєму концерті
-
12:30У Кобзона аншлаг: українські воїни влаштували "прожарку" окупантам – відео
-
10:18Енергодар – це Україна: ТНМК випустили потужний кліп на нову пісню
- 10 липня
-
18:26"Жест доброї волі": блогер висміяв окупантів епічною піснею – 18+
-
15:26Як впоратись з дратівливістю: проста вправа від психологів
-
13:19Артем Пивоваров – Ой на Горі: слухайте нову версію народної пісні
-
09:19Невідомі винаходи Тесли, які би кардинально змінили світ
- 09 липня
-
18:21Гороскоп на цей тиждень 11 – 17 липня 2022: прогноз для всіх знаків Зодіаку
-
15:31З Україною не лише в серці: патріотичні татуювання українських зірок – фото
-
10:15Coldplay українською заспівали "Обійми" під час концерту у Варшаві – відео
- 08 липня
-
18:30Як безпечно жити й зоні бойових дій: 15 важливих кроків
-
14:53Тарас Тополя потролив російських коміків, які хотіли придбати трек гурту "Антитіла"
-
12:08Обережно, виплати від ООН, ЄС і навіть НАТО: нові шахрайські схеми
- 07 липня
-
18:30Олена Зеленська постала на обкладинці TIME
-
15:51Сучасна українська музика: 5 молодих поп-співачок, які вкрадуть ваше серце
-
11:54На Зміїному замайорів український прапор з посланням для окупантів: фото
-
10:53Як менше лаятись і почуватись краще: лайфхак від психолога
- 06 липня
-
18:32Українська авіація в дії: атаку Су-25 зняли на відео з кабіни пілота
-
15:51Як поводитися під час відпочинку біля водойми: поради від поліції
-
12:54Саймон, Джесі та Кені – чим займаються чотирилапі прикордонники
-
09:52Голлівудська зірка спродюсувала та озвучила документалку про битву за Харків