13 липня 2022 – яке сьогодні свято: традиції, заборони і прикмети

Сьогодні, 13 липня, у Чорногорії відзначають День державності. До вашої уваги традиції та прикмети в цей день – дізнайтеся, що можна і не можна робити!

Дата 13 липня ввійшла в історію кількома знаковими подіями та святами. Дізнайтеся, яке сьогодні свято, традиції та заборони на Радіо MAXIMUM.

ЯКЕ СЬОГОДНІ РЕЛІГІЙНЕ СВЯТО

13 липня православна церква святкує Собор дванадцяти апостолів і згадує преподобного Петра, царевича Ординського (Ростовського). У народному календарі ця дата отримала такі назви: Напівпетро, маківка літа, поминки по весні, проводи весни, дванадцять апостолів.

ІМЕНИНИ: ХТО СВЯТКУЄ ДЕНЬ АНГЕЛА

У середу, 13 липня, іменини відзначають власники таких імен: Андрій, Іван, Петро, Пилип, Ернест, Якуб. Не забудьте привітати винуватців свята з Днем ангела!

ЦЕЙ ДЕНЬ В ІСТОРІЇ: МІЖНАРОДНІ СВЯТА ТА ПОДІЇ

1260 – Відбулася битва біля озера Дурбе. Армія Тевтонського Ордена зазнала найбільшої поразки в XIII столітті (150 лицарів загинули) від військ жемайтів.

1772 – Британський мореплавець Джеймс Кук почав перше в історії навколосвітнє плавання із заходу на схід.

1837 – Королева Вікторія переїхала в Букінгемський палац, який став основною резиденцією королів Великої Британії.

1885 – В Амстердамі відкритий Державний музей.

1897 – Гульєльмо Марконі отримав патент на радіо.

1908 – У Лондоні відкрилися IV Олімпійські ігри, де вперше взяли участь жінки.

1920 – Створене товариство Червоного Хреста України.

1923 – Британський парламент схвалив внесений леді Астор закон, що забороняв продаж алкоголю особам, молодшим 18 років.

1930 – Початок першого чемпіонату світу з футболу в Уругваї.

1938 – Перший телетеатр відкрився в Бостоні. За 25 центів 200 глядачів могли протягом 45 хвилин спостерігати за шоу з піснями та танцями. Сама вистава відбувалась поверхом вище і передавалася вниз за допомогою телебачення.

1939 – Френк Сінатра записав свою першу платівку з піснею "From the Bottom of My Heart".

1944 – Завершення наймасштабнішої повітряно-десантної операції американсько-британських військ під час Другої світової війни – операції "Оверлорд" (висадка в Нормандії).

1944 – Початок битви під Бродами (між 13-м корпусом 4-ї танкової армії Вермахту, до складу якого входила дивізія СС "Галичина", та радянськими військами 1-го Українського фронту).

1947 – У Парижі міністри закордонних справ європейських країн погодилися прийняти план відновлення Європи, запропонований держсекретарем США Джорджем Маршаллом. Від участі в конференції відмовилися країни радянського блоку і Фінляндія, але пропозиція їм приєднатися до плану пізніше залишалася в силі.

1949 – Папа Римський Пій XII оголосив, що будь-який католик, який свідомо і добровільно вступив в лави компартії або іншим чином підтримує її, буде відлучений від церкви.

1951 – В Лондоні закладенням першого каменя королевою Єлизаветою II почалося будівництво будівлі Королівського Національного Театру.

1956 – Закладений наріжний камінь "Кармеліта", першого на Близькому Сході метрополітену, розташованого в місті Хайфа, Ізраїль.

1964 – Китайська Народна Республіка звинуватила Хрущова у капіталістичних методах керування країною.

1966 – На екрани США вийшов фільм "Як украсти мільйон" з Одрі Хепберн і Пітером О'Тулом в головних ролях.

1973 — Виходить перший альбом гурту "Queen".

ХТО НАРОДИВСЯ 13 ЛИПНЯ

1265 – Данте Аліг'єрі, видатний італійський поет доби Відродження.

1826 – Станіслао Канніццаро, італійський учений, засновник сучасної хімії, розмежував поняття "атом" і "молекула".

1841 – Вагнер Отто, австрійський архітектор, майстер стилю модерн, основоположник сучасної європейської архітектури.

1874 – Марко Черемшина, український письменник і громадський діяч, адвокат, доктор права

1912 – Мілтон Фрідман, американський економіст.

1918 – Альберто Аскарі, італійський перегонник Формули-1, чемпіон світу у Формулі-1 1952 і 1953.

1919 – Хао Боцунь, китайський, тайванський генерал і політик, голова уряду Тайваню.

1922 – Марія Виноградова, кіноактриса.

1925 – Раїса Сергієнко, українська співачка (лірико-драматичне сопрано).

1933 – Олександр Канерштейн, радянський і український композитор, педагог, піаніст.

1934 – Воле Шоїнка, нігерійський письменник, лауреат Нобелівської премії 1986 року "за створення театру величезної культурної перспективи та поезії".

1938 – Мирослав Скорик, український композитор і музикознавець, Герой України, лавреат Шевченківської премії.

1939 – Мовчан Павло Михайлович, український письменник, народний депутат України.

1940 – Іван Сокульський, український поет, правозахисник, громадський діяч, член Української гельсінської групи з 1979, один із засновників НРУ та УРП на Дніпровщині.

1940 – Патрік Стюарт, американський актор.

1941 – Перрен Жак (справжнє прізвище Сімоне), французький актор, режисер, кінопродюсер ("Слідчий", "Тінь").

1942 – Гаррісон Форд, американський актор ("Зоряні війни", "Індіана Джонс", "Літак президента", "Втікач").

1944 – Ерне Рубік, угорський винахідник; найвідоміший винахід – кубик Рубика.

1946 – Чіч Марін, американський кіноактор.

1951 – Пекарчик Марек, польський рок-вокаліст, лідер гурту "TSA".

1956 – Мендоза Марк, бас-гітарист американського гурту "Twisted Sister".

1957 – Тьєрі Бутсен, бельгійський автогонник, пілот Формули-1.

1957 – Кроу Камерон, американський кінорежисер.

1963 – Вадим Козаченко, співак.

1967 – Бенні Бенассі, італійський діджей.

1974 – Ярно Труллі, італійський автогонник, пілот Формули-1.

1976 – Олег Сенцов, український кінорежисер, сценарист та письменник, громадський активіст.

1983 – Лю Сян, китайський легкоатлет.

1988 – Хе Пінпін, найменша людина у світі, зростом трохи більш як 74 сантиметри.

НАРОДНІ ПРИКМЕТИ Й ТРАДИЦІЇ

Якщо зозуля продовжує кувати, то літо буде довге і тепле.

Після дощу лящ з води висовує голову – до теплого вечора.

З цього дня літо котиться зимі назустріч.

Хмари жовті як мідь – до дощу.

Білі хмари проти вітру підіймаються – до дощу, за вітром йдуть – до тепла.

Вранці випала роса – до сонячної погоди, нема роси – чекай опадів.

День убуває – спека прибуває.

Сон з 12 на 13 липня віщий. Він виповниться на 9 день. Якщо сновидіння, побачене вдень 13 липня, ви вже бачили раніше, то чекайте його виконання через сім тижнів.

ЩО НЕ МОЖНА РОБИТИ СЬОГОДНІ

Це кінець Петрового посту, тому можна вже їсти все, що захочеться. Але краще не пити алкоголь, тим більше зловживати ним.

Церква дозволяє лише трохи вина і не радить проводити гучні застілля.

Також сьогодні не можна злитися і сваритися, ображатися і пліткувати, а також виявляти інші негативні емоції. Це день прощення і примирення.

Не призначайте зустрічі у першу половину дня, інакше вони погано закінчаться.

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