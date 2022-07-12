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13 липня 2022 – яке сьогодні свято: традиції, заборони і прикмети

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13 липня – середа

Сьогодні, 13 липня, у Чорногорії відзначають День державності. До вашої уваги традиції та прикмети в цей день – дізнайтеся, що можна і не можна робити!

Дата 13 липня ввійшла в історію кількома знаковими подіями та святами. Дізнайтеся, яке сьогодні свято, традиції та заборони на Радіо MAXIMUM.

ЯКЕ СЬОГОДНІ РЕЛІГІЙНЕ СВЯТО

13 липня православна церква святкує Собор дванадцяти апостолів і згадує преподобного Петра, царевича Ординського (Ростовського). У народному календарі ця дата отримала такі назви: Напівпетро, маківка літа, поминки по весні, проводи весни, дванадцять апостолів.

ІМЕНИНИ: ХТО СВЯТКУЄ ДЕНЬ АНГЕЛА

У середу, 13 липня, іменини відзначають власники таких імен: Андрій, Іван, Петро, Пилип, Ернест, Якуб. Не забудьте привітати винуватців свята з Днем ангела!

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ЦЕЙ ДЕНЬ В ІСТОРІЇ: МІЖНАРОДНІ СВЯТА ТА ПОДІЇ

  • 1260 – Відбулася битва біля озера Дурбе. Армія Тевтонського Ордена зазнала найбільшої поразки в XIII столітті (150 лицарів загинули) від військ жемайтів.
  • 1772 – Британський мореплавець Джеймс Кук почав перше в історії навколосвітнє плавання із заходу на схід.
  • 1837 – Королева Вікторія переїхала в Букінгемський палац, який став основною резиденцією королів Великої Британії.
  • 1885 – В Амстердамі відкритий Державний музей.
  • 1897 – Гульєльмо Марконі отримав патент на радіо.
  • 1908 – У Лондоні відкрилися IV Олімпійські ігри, де вперше взяли участь жінки.
  • 1920 – Створене товариство Червоного Хреста України.
  • 1923 – Британський парламент схвалив внесений леді Астор закон, що забороняв продаж алкоголю особам, молодшим 18 років.
  • 1930 – Початок першого чемпіонату світу з футболу в Уругваї.
  • 1938 – Перший телетеатр відкрився в Бостоні. За 25 центів 200 глядачів могли протягом 45 хвилин спостерігати за шоу з піснями та танцями. Сама вистава відбувалась поверхом вище і передавалася вниз за допомогою телебачення.
  • 1939 – Френк Сінатра записав свою першу платівку з піснею "From the Bottom of My Heart".
  • 1944 – Завершення наймасштабнішої повітряно-десантної операції американсько-британських військ під час Другої світової війни – операції "Оверлорд" (висадка в Нормандії).
  • 1944 – Початок битви під Бродами (між 13-м корпусом 4-ї танкової армії Вермахту, до складу якого входила дивізія СС "Галичина", та радянськими військами 1-го Українського фронту).
  • 1947 – У Парижі міністри закордонних справ європейських країн погодилися прийняти план відновлення Європи, запропонований держсекретарем США Джорджем Маршаллом. Від участі в конференції відмовилися країни радянського блоку і Фінляндія, але пропозиція їм приєднатися до плану пізніше залишалася в силі.
  • 1949 – Папа Римський Пій XII оголосив, що будь-який католик, який свідомо і добровільно вступив в лави компартії або іншим чином підтримує її, буде відлучений від церкви.
  • 1951 – В Лондоні закладенням першого каменя королевою Єлизаветою II почалося будівництво будівлі Королівського Національного Театру.
  • 1956 – Закладений наріжний камінь "Кармеліта", першого на Близькому Сході метрополітену, розташованого в місті Хайфа, Ізраїль.
  • 1964 – Китайська Народна Республіка звинуватила Хрущова у капіталістичних методах керування країною.
  • 1966 – На екрани США вийшов фільм "Як украсти мільйон" з Одрі Хепберн і Пітером О'Тулом в головних ролях.
  • 1973 — Виходить перший альбом гурту "Queen".
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ХТО НАРОДИВСЯ 13 ЛИПНЯ

  • 1265 – Данте Аліг'єрі, видатний італійський поет доби Відродження.
  • 1826 – Станіслао Канніццаро, італійський учений, засновник сучасної хімії, розмежував поняття "атом" і "молекула".
  • 1841 – Вагнер Отто, австрійський архітектор, майстер стилю модерн, основоположник сучасної європейської архітектури.
  • 1874 – Марко Черемшина, український письменник і громадський діяч, адвокат, доктор права
  • 1912 – Мілтон Фрідман, американський економіст.
  • 1918 – Альберто Аскарі, італійський перегонник Формули-1, чемпіон світу у Формулі-1 1952 і 1953.
  • 1919 – Хао Боцунь, китайський, тайванський генерал і політик, голова уряду Тайваню.
  • 1922 – Марія Виноградова, кіноактриса.
  • 1925 – Раїса Сергієнко, українська співачка (лірико-драматичне сопрано).
  • 1933 – Олександр Канерштейн, радянський і український композитор, педагог, піаніст.
  • 1934 – Воле Шоїнка, нігерійський письменник, лауреат Нобелівської премії 1986 року "за створення театру величезної культурної перспективи та поезії".
  • 1938 – Мирослав Скорик, український композитор і музикознавець, Герой України, лавреат Шевченківської премії.
  • 1939 – Мовчан Павло Михайлович, український письменник, народний депутат України.
  • 1940 – Іван Сокульський, український поет, правозахисник, громадський діяч, член Української гельсінської групи з 1979, один із засновників НРУ та УРП на Дніпровщині.
  • 1940 – Патрік Стюарт, американський актор.
  • 1941 – Перрен Жак (справжнє прізвище Сімоне), французький актор, режисер, кінопродюсер ("Слідчий", "Тінь").
  • 1942 – Гаррісон Форд, американський актор ("Зоряні війни", "Індіана Джонс", "Літак президента", "Втікач").
  • 1944 – Ерне Рубік, угорський винахідник; найвідоміший винахід – кубик Рубика.
  • 1946 – Чіч Марін, американський кіноактор.
  • 1951 – Пекарчик Марек, польський рок-вокаліст, лідер гурту "TSA".
  • 1956 – Мендоза Марк, бас-гітарист американського гурту "Twisted Sister".
  • 1957 – Тьєрі Бутсен, бельгійський автогонник, пілот Формули-1.
  • 1957 – Кроу Камерон, американський кінорежисер.
  • 1963 – Вадим Козаченко, співак.
  • 1967 – Бенні Бенассі, італійський діджей.
  • 1974 – Ярно Труллі, італійський автогонник, пілот Формули-1.
  • 1976 – Олег Сенцов, український кінорежисер, сценарист та письменник, громадський активіст.
  • 1983 – Лю Сян, китайський легкоатлет.
  • 1988 – Хе Пінпін, найменша людина у світі, зростом трохи більш як 74 сантиметри.
13 липня 2022 – яке сьогодні свято: традиції, заборони і прикмети - фото 466898

НАРОДНІ ПРИКМЕТИ Й ТРАДИЦІЇ

  • Якщо зозуля продовжує кувати, то літо буде довге і тепле.
  • Після дощу лящ з води висовує голову – до теплого вечора.
  • З цього дня літо котиться зимі назустріч.
  • Хмари жовті як мідь – до дощу.
  • Білі хмари проти вітру підіймаються – до дощу, за вітром йдуть – до тепла.
  • Вранці випала роса – до сонячної погоди, нема роси – чекай опадів.
  • День убуває – спека прибуває.
  • Сон з 12 на 13 липня віщий. Він виповниться на 9 день. Якщо сновидіння, побачене вдень 13 липня, ви вже бачили раніше, то чекайте його виконання через сім тижнів.
13 липня 2022 – яке сьогодні свято: традиції, заборони і прикмети - фото 466897

ЩО НЕ МОЖНА РОБИТИ СЬОГОДНІ

  • Це кінець Петрового посту, тому можна вже їсти все, що захочеться. Але краще не пити алкоголь, тим більше зловживати ним.
  • Церква дозволяє лише трохи вина і не радить проводити гучні застілля.
  • Також сьогодні не можна злитися і сваритися, ображатися і пліткувати, а також виявляти інші негативні емоції. Це день прощення і примирення.
  • Не призначайте зустрічі у першу половину дня, інакше вони погано закінчаться.

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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