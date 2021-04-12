На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації
13 квітня 2021 – яке сьогодні свято: традиції, заборони і прикмети
-
- 90
Сьогодні, 13 квітня, у світі відзначають День ерудита, а віряни вшановують пам'ять преподобного Іпатія Чудотворця. До вашої уваги традиції та прикмети в цей день – дізнайтеся, що можна і не можна робити!
Дата 13 квітня ввійшла в історію кількома знаковими подіями та святами.
ЯКЕ СЬОГОДНІ РЕЛІГІЙНЕ СВЯТО
За релігійним календарем сьогодні 13 квітня віряни вшановують пам'ять преподобного Іпатія Чудотворця, ігумена Руфіанського. Він помер близько 466 року. Святий славився чудесами зцілення, молитвами лікував сліпих, біснуватих, людей, які страждають водянкою. Житіє і народні розповіді особливу увагу звертали на те, що завдяки молитвам Іпатія Чудотворця багато безплідних жінок змогли завагітніти, а у матерів, які годують дітей грудьми, підвищилася лактація.
ІМЕНИНИ: ХТО СВЯТКУЄ ДЕНЬ АНГЕЛА
У вівторок, 13 квітня, іменини відзначають власники таких імен: Анна, Веніамін, Іван, Інокентій, Йосип. Не забудьте привітати винуватців свята з Днем ангела!
ЦЕЙ ДЕНЬ В ІСТОРІЇ: МІЖНАРОДНІ СВЯТА ТА ПОДІЇ
- 1204 – учасники 4-го хрестового походу розграбували Константинополь
- 1814 – німецький математик Карл Вітте отримав ступінь доктора філософії в віці 12 років
- 1870 – в Нью-Йорку відкритий знаменитий Музей мистецтв Метрополітен
- 1923 – відбулося урочисте відкриття в Лондоні стадіону Вемблі
- 1928 – в Києві відбулася прем'єра фільму Олександра Довженка Звенигора
- 1941 – підписання радянсько-японського Пакту про ненапад
- 1960 – проведення Францією випробування ядерної бомби в пустелі Сахара
- 1967 – пісня Something Stupid, записана Френком Сінатрою в дуеті зі своєю дочкою Ненсі очолила чарт США
- 1967 – перший виступ Rolling Stones за залізною завісою в Варшаві
- 1991 – група Londonbeat очолили американський чарт, на вершину хіт-параду забралася їх пісня "I've Been Thinking About You"
ХТО НАРОДИВСЯ 13 КВІТНЯ
- 1506 – П'єр Фабер, французький теолог, засновник Ордена єзуїтів
- 1519 – Катерина Медічі, королева Франції
- 1570 – Гай Фокс, англійський дворянин-католик, найвідоміший учасник Порохової змови 5 листопада 1605
- 1883 – Буч Кесседі, легендарний американський розбійник, герой кінофільмів
- 1888 – Джон Хеммонд, американський інженер, розробник перших FM-радіо і музичних інструментів
- 1892 – Роберт Вотсон-Ватт, шотландський фізик, винахідник радара
- 1931 – український актор Юрій Мажуга
- 1939 – американський актор Пол Сорвіно
- 1944 – Джек Кеседі, американський музикант, бас-гітарист видатної групи The Jefferson Airplane
- 1963 – Гаррі Каспаров, шахіст, 13-й чемпіон світу з шахів
- 1975 – Лу Бега, відомий виконавець, автор хіта Mambo № 5
НАРОДНІ ПРИКМЕТИ Й ТРАДИЦІЇ
- Хмари проти вітру пливуть – до дощу.
- Хмари низько пливуть – до похолодання.
- Ясний і сонячний день – до теплого літа.
- Перелітні птахи зграями злітаються – на гарну погоду навесні.
- У клена і берези сік виділяється – до потепління.
- Якщо сон з 12 на 13 квітня не виповниться через 9 днів, то не варто надалі чекати його виконання. Сновидіння, що приснилося вдень 13 квітня, швидше за все не збудеться. Однак якщо сон ви бачили раніше, то моліться і він виповниться через сім тижнів.
ЩО НЕ МОЖНА РОБИТИ СЬОГОДНІ
- Сьогодні не можна сваритися, кричати та нарікати.
- У цей день не варто залишати дім у бруді.
- Також не можна починати нові справи та проєкти.
Читайте також: Китайський гороскоп на 2021 рік Білого Бика для всіх знаків зодіаку
-
21:55Надто розумна і гаряча: модель Крістін Мей заінтригувала новими фото (18+)
-
21:40Чиста містика: фотограф показав ранковий місяць над Хортицею
-
21:26Sotheby's продасть кросівки Каньє Веста за 1 мільйон доларів: їм 12 років
-
21:1713 квітня 2021 – яке сьогодні свято: традиції, заборони і прикмети
-
20:53Астрологи розкрили найтурботливіші знаки Зодіаку
-
Українська музика 2020 року: рейтинг ТОП 50 найкращих пісень від Радіо МАКСИМУМ
-
20:42Рідкісний iPhone 11 Pro продали за 2700 доларів: у чому його особливість
-
20:22Жінка у вікні: Netflix випустив новий трейлер фільму з Емі Адамс
-
20:12Forbes продав віртуальну версію своєї обкладинки за 333 тисячі доларів
-
19:50Експерт розвіяв міфи про небезпеку популярного продукту
-
19:42Через 18 років Busta Rhymes і Mariah Carey випустили продовження свого хіта
-
19:25Настя Каменських позувала в ультракоротких шортиках
-
19:12Стильний і спритний: Citroen представив флагманський кросовер C5 X
-
18:53Лайфхаки для тих, хто спить достатньо, проте не може виспатися
-
Привітання з Днем народження у віршах, прозі та смс українською
-
18:45Від пацанки до панянки 5 сезон 7 випуск: дивитись онлайн, хто покинув реаліті
-
18:24Штучний інтелект написав сценарій для найгіршого фільму в історії: смішне відео
-
18:17Гороскоп на 13 квітня 2021: прогноз для всіх знаків Зодіаку
-
17:55Красуні показують епічні селфі, на яких їх неможливо впізнати (фото)
-
17:43Нутриціологиня назвала 5 ознак дефіциту заліза в організмі: зверніть увагу
-
17:20Галасливі сусіди: що робити і куди звертатися?
-
17:11У Франції заборонили короткі внутрішні авіарейси, щоб люди подорожували поїздами
-
16:52Названий найкращий фільм за версією BAFTA-2021
-
16:42У мережі показали принцип роботи рідкої лінзи в Xiaomi Mi Mix Fold: відео
-
16:21Ірина Шейк в новому відео похвалилася декольте в білизні
-
21:55Надто розумна і гаряча: модель Крістін Мей заінтригувала новими фото (18+)
-
17:55Красуні показують епічні селфі, на яких їх неможливо впізнати (фото)
-
14:15GannaBaby – Квіти (Не за бабки): крутий кліп про виживання на карантині
-
12:50Гороскоп на цей тиждень 12 – 18 квітня 2021: прогноз для всіх знаків Зодіаку
-
09:11Новини про коронавірус в Україні: скільки хворих на COVID-19 станом на 12 квітня
-
08:12Голос країни 11 сезон 12 випуск: як пройшов перший прямий ефір
- 11 квітня
-
19:49Дівчина тижня: гаряча тренерка Теммі Хемброу, яка заводить мережу своїми формами (18+)
-
16:48Названо три знаки Зодіаку, яких чекатиме фінансова удача у квітні
-
12:32Нові популярні пісні квітня: плейлист свіжих хітів
-
09:50Новини про коронавірус в Україні: скільки хворих на COVID-19 станом на 11 квітня
-
08:515 причин, чому на вашому тілі ніколи не з'являться кубики преса
- 10 квітня
-
21:18Жінки розповіли, чому відмовляють чоловікам у сексі: шокуюче опитування
-
18:18Всьому своє місце: 10 блискучих ідей зберігання на кухні
-
14:18Ці напої гарно стимулюють роботу мозку
-
12:17День братів і сестер 2021: вірші, смс і картинки для привітання рідних
-
09:46Новини про коронавірус в Україні: скільки хворих на COVID-19 станом на 10 квітня
-
08:58Собака-мандрівник став зіркою Instagram: атмосферні фото з подорожей
-
08:12Учені розповіли, яка дієта не підходить для чоловіків
- 09 квітня
-
21:53Погані хлопці проти хороших: хто займається сексом частіше
-
18:31Як зробити кабінет на балконі: 20 ідей для натхнення
-
16:21Як змінювалася красуня з українським корінням Ніколь Шерзінгер: фото 18+
-
12:18Коли автомобіль відкотився назад на світлофорі: хто винен у поширеній ДТП
-
09:13Новини про коронавірус в Україні: скільки хворих на COVID-19 станом на 9 квітня
-
07:31З чого має складатися ідеальний сніданок для чоловіка
- 08 квітня
-
21:53Жінки назвали головні мінуси найпопулярніших секс-поз: не роби так більше