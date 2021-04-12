13 квітня 2021 – яке сьогодні свято: традиції, заборони і прикмети

Сьогодні, 13 квітня, у світі відзначають День ерудита, а віряни вшановують пам'ять преподобного Іпатія Чудотворця. До вашої уваги традиції та прикмети в цей день – дізнайтеся, що можна і не можна робити!

Дата 13 квітня ввійшла в історію кількома знаковими подіями та святами.

ЯКЕ СЬОГОДНІ РЕЛІГІЙНЕ СВЯТО

За релігійним календарем сьогодні 13 квітня віряни вшановують пам'ять преподобного Іпатія Чудотворця, ігумена Руфіанського. Він помер близько 466 року. Святий славився чудесами зцілення, молитвами лікував сліпих, біснуватих, людей, які страждають водянкою. Житіє і народні розповіді особливу увагу звертали на те, що завдяки молитвам Іпатія Чудотворця багато безплідних жінок змогли завагітніти, а у матерів, які годують дітей грудьми, підвищилася лактація.

ІМЕНИНИ: ХТО СВЯТКУЄ ДЕНЬ АНГЕЛА

У вівторок, 13 квітня, іменини відзначають власники таких імен: Анна, Веніамін, Іван, Інокентій, Йосип. Не забудьте привітати винуватців свята з Днем ангела!

ЦЕЙ ДЕНЬ В ІСТОРІЇ: МІЖНАРОДНІ СВЯТА ТА ПОДІЇ

1204 – учасники 4-го хрестового походу розграбували Константинополь

1814 – німецький математик Карл Вітте отримав ступінь доктора філософії в віці 12 років

1870 – в Нью-Йорку відкритий знаменитий Музей мистецтв Метрополітен

1923 – відбулося урочисте відкриття в Лондоні стадіону Вемблі

1928 – в Києві відбулася прем'єра фільму Олександра Довженка Звенигора

1941 – підписання радянсько-японського Пакту про ненапад

1960 – проведення Францією випробування ядерної бомби в пустелі Сахара

1967 – пісня Something Stupid, записана Френком Сінатрою в дуеті зі своєю дочкою Ненсі очолила чарт США

1967 – перший виступ Rolling Stones за залізною завісою в Варшаві

1991 – група Londonbeat очолили американський чарт, на вершину хіт-параду забралася їх пісня "I've Been Thinking About You"

ХТО НАРОДИВСЯ 13 КВІТНЯ

1506 – П'єр Фабер, французький теолог, засновник Ордена єзуїтів

1519 – Катерина Медічі, королева Франції

1570 – Гай Фокс, англійський дворянин-католик, найвідоміший учасник Порохової змови 5 листопада 1605

1883 – Буч Кесседі, легендарний американський розбійник, герой кінофільмів

1888 – Джон Хеммонд, американський інженер, розробник перших FM-радіо і музичних інструментів

1892 – Роберт Вотсон-Ватт, шотландський фізик, винахідник радара

1931 – український актор Юрій Мажуга

1939 – американський актор Пол Сорвіно

1944 – Джек Кеседі, американський музикант, бас-гітарист видатної групи The Jefferson Airplane

1963 – Гаррі Каспаров, шахіст, 13-й чемпіон світу з шахів

1975 – Лу Бега, відомий виконавець, автор хіта Mambo № 5

НАРОДНІ ПРИКМЕТИ Й ТРАДИЦІЇ

Хмари проти вітру пливуть – до дощу.

Хмари низько пливуть – до похолодання.

Ясний і сонячний день – до теплого літа.

Перелітні птахи зграями злітаються – на гарну погоду навесні.

У клена і берези сік виділяється – до потепління.

Якщо сон з 12 на 13 квітня не виповниться через 9 днів, то не варто надалі чекати його виконання. Сновидіння, що приснилося вдень 13 квітня, швидше за все не збудеться. Однак якщо сон ви бачили раніше, то моліться і він виповниться через сім тижнів.

ЩО НЕ МОЖНА РОБИТИ СЬОГОДНІ

Сьогодні не можна сваритися, кричати та нарікати.

У цей день не варто залишати дім у бруді.

Також не можна починати нові справи та проєкти.

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