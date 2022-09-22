13 колоритних українських слів, незамінних на кухні

Готуєте щось смачненьке? Робіть це з любов’ю, хорошим настроєм і запасом цікавих українських словечок!

Продовжуємо знайомити вас з особливими українськими словами, якими можна замінити свій суржик у щоденному житті.

Для того, щоб поповнити свій словниковий запас разючими словами, завантажуйте додатки "Р.І.Д." та "Мова. ДНК нації". А поки ловіть 13 слів, які знадобляться вам на кухні!

Балабані – боби.

Бандурки – картопля.

Долки – млинці.

Жовтець – майонез.

Засмачити – приправити.

Зупа – суп, юшка.

Мацянка – соус, підлива.

Надіваний – фарширований.

Пательня – сковорода.

Перчиця – паприка.

Садовина – фрукти.

Товченики – котлети.

Тримбулька – тонка зелена цибулька.

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