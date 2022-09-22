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13 колоритних українських слів, незамінних на кухні

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Приправи до ваших страв - фото 1
Приправи до ваших страв / globalhivlearning.org

Готуєте щось смачненьке? Робіть це з любов’ю, хорошим настроєм і запасом цікавих українських словечок!

Продовжуємо знайомити вас з особливими українськими словами, якими можна замінити свій суржик у щоденному житті.

Для того, щоб поповнити свій словниковий запас разючими словами, завантажуйте додатки "Р.І.Д." та "Мова. ДНК нації". А поки ловіть 13 слів, які знадобляться вам на кухні!

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Балабані – боби.

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Бандурки – картопля.

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Долки – млинці.

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Жовтець – майонез.

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Засмачити – приправити.

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Зупа – суп, юшка.

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Мацянка – соус, підлива.

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Надіваний – фарширований.

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Пательня – сковорода.

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Перчиця – паприка.

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Садовина – фрукти.

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Товченики – котлети.

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Тримбулька – тонка зелена цибулька.

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Джерело: Радіо Максимум
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