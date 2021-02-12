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12.02.2021: що означає ця магічна дзеркальна дата
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Дзеркальні дати 2021 року мають магічну силу, вони можуть залучити важливі події у ваше життя і вплинути на долю.
Якщо ми подивимося на числа 12.02 і 2021, то побачимо однакове, якщо прочитати дату навпаки. Вважається, що сьогодні, 12 лютого, найсильніша дзеркальна дата. Вона здатна відкрити людям неймовірні можливості і навіть може змінити долю.
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Число 12 – це поєднання влади і керування. 12 подвигів Геракла, 12 грецьких богів, 12 апостолів Христа, 12 місяців в році. І навіть кінець світу пророкували 12 грудня 2012 року. Цей день стане чудовим для нових починай, створення свого бізнесу, особистого життя.
Як мінімум сьогодні варто створити план на весь рік. Що треба робити у дзеркальну дату? Сьогоднішній день стане чудовим для того, щоб відмовитися від шкідливих звичок і викреслити зі свого життя людей, які негативно впливають на вас. Ще сьогодні варто написати на аркуші паперу, від чого ви б хотіли відмовитися. Сюди можуть входити ваші звички, особистісні якості, люди, робота, обов'язки, які обтяжують вас і засмучують. В цей день рекомендують подбати про себе. Тобто зайнятися спортом, сходити в салон краси, на масаж, в СПА, або ж в будь-які інші місця, де ви зможете розслабитися. Також 12.02.2021 сприятливий день для весілля. Ця дата дуже знакова і принесе щастя тим, хто сьогодні одружується.
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