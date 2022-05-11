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12 травня 2022 – яке сьогодні свято: традиції, заборони і прикмети

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12 травня – четвер

Сьогодні, 12 травня, у світі відзначають Всесвітній день медсестер, а віряни вшановують пам'ять преподобного Мемнона та Святого Василія. До вашої уваги традиції та прикмети в цей день – дізнайтеся, що можна і не можна робити!

Дата 12 травня ввійшла в історію кількома знаковими подіями та святами, передає Радіо Maximum.

ЯКЕ СЬОГОДНІ РЕЛІГІЙНЕ СВЯТО

За релігійним календарем сьогодні, 14 травня православна церква вшановує преподобного Мемнона та Святого Василія, а також Мученика Іоанна Валаха.

ІМЕНИНИ: ХТО СВЯТКУЄ ДЕНЬ АНГЕЛА

У четвер, 12 травня, іменини відзначають власники таких імен: Василь, Іван, Федот, Артемій, а також Филимон. Не забудьте привітати винуватців свята з Днем ангела!

12 травня 2022 – яке сьогодні свято: традиції, заборони і прикмети - фото 504935

ЦЕЙ ДЕНЬ В ІСТОРІЇ: МІЖНАРОДНІ СВЯТА ТА ПОДІЇ

  • Всесвітній день медсестер.
  • Міжнародний день запобігання синдрому хронічної втоми.
  • День одометра або спідометра.
  • Україна стала членом ЮНЕСКО.
  • 996 – у Києві освячена перша в Київській Русі кам'яна церква Десятинна
  • 1311 – Інквізиція у Франції публічно стратила 54 лицарів Ордену тамплієрів
  • 1364 – у Кракові створений Ягеллонський університет
  • 1497 – Папа римський відлучив від церкви за єресь флорентійського ченця Джироламо Савонаролу
  • 1551 – у Лімі на базі монастирської школи Домініканського ордена заснований університет Сан-Маркос – перший на американському континенті.
  • 1881 – встановлено французький протекторат над Тунісом.
  • 1926 – Руал Амундсен і Умберто Нобіле зробили політ на дирижаблі над Північним полюсом.
  • 1927 – у Москві піднявся в повітря перший літак конструкції Яковлєва – АІР-1.
  • 1929 – у Львові створена організація письменників Західної України – "Гроно".
  • 1937 – компанія BBC провела першу у світовій історії телетрансляцію (була показана церемонія коронації англійського короля Георга VI).
  • 1949 – СРСР офіційно припинив блокаду Західного Берліна.
  • 1954 – УРСР стала постійним членом ЮНЕСКО.
  • 1965 – радянська автоматична міжпланетна станція "Луна-5", запущена космічною ракетою 9 травня 1965, досягла поверхні Місяця в районі Моря Хмар.
  • 1980 – на екрани вийшов перший радянський фільм-катастрофа "Екіпаж".
  • 1993 – Естонію прийняли до Ради Європи.
  • 1994 – Азербайджан та Нагірно-Карабаська Республіка припинили військові дії на підставі Бішкекського протоколу.
  • 2004 – в англіканській церкві введено посаду вебсвященника, який опікується приходом, що існує виключно в мережі Інтернет.
  • 2007 – Андрій Данилко посів друге місце на пісенному конкурсі "Євробачення-2007", поступившись Марії Шерифович із Сербії.​

ХТО НАРОДИВСЯ 12 ТРАВНЯ

  • 1606 – Йоахим фон Зандрарт, німецький художник і теоретик мистецтва доби бароко.
  • 1670 – Август II Фрідріх (Фрідріх Сильний), Король Речі Посполитої (1697 – 1706, 1709 – 1733), курфюрст Саксонії.
  • 1755 – Джованні Батіста Віотті, італійський скрипаль, композитор.
  • 1820 — Флоренс Найтінгейл, англійська медсестра, засновниця перших у світі курсів сестер милосердя.
  • 1828 – Данте Габрієль Росетті, англійський поет, художник, перекладач італійського походження, один з засновників "Братства Прерафаелітів".
  • 1842 – Жуль Массне, французький композитор
  • 1845 – Габрієль Форе, французький композитор
  • 1865 – Софія Окуневська-Морачевська, громадська діячка, перша лікарка-українка в Галичині
  • 1907 – Кетрін Хепберн, американська кіноакторка, власниця чотирьох "Оскарів"
  • 1910 – Дороті Кроуфут Годжкін, британський біохімік, лауреат Нобелівської премії з хімії 1964 року
  • 1910 – Джульєтта Сіміонато, італійська оперна співачка.
  • 1921 – Йозеф Бойс, впливовий німецький художник, скульптор, теоретик та викладач мистецтва.
  • 1924 – Федір Моргун, український державний і громадський діяч, учений-агроном, письменник і публіцист
  • 1936 – Іван Марчук, український живописець, заслужений художник України, лауреат Шевченківської премії.
  • 1936 – Юлія Пашковська, українська естрадна співачка та акторка.
  • 1942 – Мішель Фюген, французький автор-виконавець.
  • 1944 – Віталій Песков, художник-карикатурист
  • 1948 – Стів Вінвуд, британський рок-музикант, мультиінструменталіст, співак (Traffic, Spencer Davis Group, Blind Faith)
  • 1982 – Віталій Доніка, український хокеїст
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НАРОДНІ ПРИКМЕТИ Й ТРАДИЦІЇ

  • Схід сонця яскравий і ясний – літо буде теплим
  • Зоряне небо вночі 12 травня передвіщає багатий урожай
  • Мурахи 12 травня переселяються в сухе місце – скоро піде дощ
  • Багато хрущів – чекай посухи
  • Береза розпустила листя раніше вільхи – посуха влітку буде, і навпаки
  • Блискавка перед дощем 12 травня – опади будуть йти довго
  • Бджола 12 травня жалить – від дев’яти недуг рятує, оса – дев’ять недуг несе.

12 травня 2022 – яке сьогодні свято: традиції, заборони і прикмети - фото 505103

ЩО НЕ МОЖНА РОБИТИ СЬОГОДНІ

  • Не можна цього дня брати гроші в борг;
  • Не слід нині погано думати про рідних, а також близьких;
  • Не варто витрачати гроші на дурниці. Краще притримати їх на потім;
  • Не можна пити багато алкогольних напоїв, а також зловживати жирною їжею.

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