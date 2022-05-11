12 травня 2022 – яке сьогодні свято: традиції, заборони і прикмети

Сьогодні, 12 травня, у світі відзначають Всесвітній день медсестер, а віряни вшановують пам'ять преподобного Мемнона та Святого Василія. До вашої уваги традиції та прикмети в цей день – дізнайтеся, що можна і не можна робити!

Дата 12 травня ввійшла в історію кількома знаковими подіями та святами, передає Радіо Maximum.

ЯКЕ СЬОГОДНІ РЕЛІГІЙНЕ СВЯТО

За релігійним календарем сьогодні, 14 травня православна церква вшановує преподобного Мемнона та Святого Василія, а також Мученика Іоанна Валаха.

ІМЕНИНИ: ХТО СВЯТКУЄ ДЕНЬ АНГЕЛА

У четвер, 12 травня, іменини відзначають власники таких імен: Василь, Іван, Федот, Артемій, а також Филимон. Не забудьте привітати винуватців свята з Днем ангела!

ЦЕЙ ДЕНЬ В ІСТОРІЇ: МІЖНАРОДНІ СВЯТА ТА ПОДІЇ

Всесвітній день медсестер.

Міжнародний день запобігання синдрому хронічної втоми.

День одометра або спідометра.

Україна стала членом ЮНЕСКО.

996 – у Києві освячена перша в Київській Русі кам'яна церква Десятинна

1311 – Інквізиція у Франції публічно стратила 54 лицарів Ордену тамплієрів

1364 – у Кракові створений Ягеллонський університет

1497 – Папа римський відлучив від церкви за єресь флорентійського ченця Джироламо Савонаролу

1551 – у Лімі на базі монастирської школи Домініканського ордена заснований університет Сан-Маркос – перший на американському континенті.

1881 – встановлено французький протекторат над Тунісом.

1926 – Руал Амундсен і Умберто Нобіле зробили політ на дирижаблі над Північним полюсом.

1927 – у Москві піднявся в повітря перший літак конструкції Яковлєва – АІР-1.

1929 – у Львові створена організація письменників Західної України – "Гроно".

1937 – компанія BBC провела першу у світовій історії телетрансляцію (була показана церемонія коронації англійського короля Георга VI).

1949 – СРСР офіційно припинив блокаду Західного Берліна.

1954 – УРСР стала постійним членом ЮНЕСКО.

1965 – радянська автоматична міжпланетна станція "Луна-5", запущена космічною ракетою 9 травня 1965, досягла поверхні Місяця в районі Моря Хмар.

1980 – на екрани вийшов перший радянський фільм-катастрофа "Екіпаж".

1993 – Естонію прийняли до Ради Європи.

1994 – Азербайджан та Нагірно-Карабаська Республіка припинили військові дії на підставі Бішкекського протоколу.

2004 – в англіканській церкві введено посаду вебсвященника, який опікується приходом, що існує виключно в мережі Інтернет.

2007 – Андрій Данилко посів друге місце на пісенному конкурсі "Євробачення-2007", поступившись Марії Шерифович із Сербії.​

ХТО НАРОДИВСЯ 12 ТРАВНЯ

1606 – Йоахим фон Зандрарт, німецький художник і теоретик мистецтва доби бароко.

1670 – Август II Фрідріх (Фрідріх Сильний), Король Речі Посполитої (1697 – 1706, 1709 – 1733), курфюрст Саксонії.

1755 – Джованні Батіста Віотті, італійський скрипаль, композитор.

1820 — Флоренс Найтінгейл, англійська медсестра, засновниця перших у світі курсів сестер милосердя.

1828 – Данте Габрієль Росетті, англійський поет, художник, перекладач італійського походження, один з засновників "Братства Прерафаелітів".

1842 – Жуль Массне, французький композитор

1845 – Габрієль Форе, французький композитор

1865 – Софія Окуневська-Морачевська, громадська діячка, перша лікарка-українка в Галичині

1907 – Кетрін Хепберн, американська кіноакторка, власниця чотирьох "Оскарів"

1910 – Дороті Кроуфут Годжкін, британський біохімік, лауреат Нобелівської премії з хімії 1964 року

1910 – Джульєтта Сіміонато, італійська оперна співачка.

1921 – Йозеф Бойс, впливовий німецький художник, скульптор, теоретик та викладач мистецтва.

1924 – Федір Моргун, український державний і громадський діяч, учений-агроном, письменник і публіцист

1936 – Іван Марчук, український живописець, заслужений художник України, лауреат Шевченківської премії.

1936 – Юлія Пашковська, українська естрадна співачка та акторка.

1942 – Мішель Фюген, французький автор-виконавець.

1944 – Віталій Песков, художник-карикатурист

1948 – Стів Вінвуд, британський рок-музикант, мультиінструменталіст, співак (Traffic, Spencer Davis Group, Blind Faith)

1982 – Віталій Доніка, український хокеїст

НАРОДНІ ПРИКМЕТИ Й ТРАДИЦІЇ

Схід сонця яскравий і ясний – літо буде теплим

Зоряне небо вночі 12 травня передвіщає багатий урожай

Мурахи 12 травня переселяються в сухе місце – скоро піде дощ

Багато хрущів – чекай посухи

Береза розпустила листя раніше вільхи – посуха влітку буде, і навпаки

Блискавка перед дощем 12 травня – опади будуть йти довго

Бджола 12 травня жалить – від дев’яти недуг рятує, оса – дев’ять недуг несе.

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ЩО НЕ МОЖНА РОБИТИ СЬОГОДНІ

Не можна цього дня брати гроші в борг;

Не слід нині погано думати про рідних, а також близьких;

Не варто витрачати гроші на дурниці. Краще притримати їх на потім;

Не можна пити багато алкогольних напоїв, а також зловживати жирною їжею.

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