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12 травня 2022 – яке сьогодні свято: традиції, заборони і прикмети
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Сьогодні, 12 травня, у світі відзначають Всесвітній день медсестер, а віряни вшановують пам'ять преподобного Мемнона та Святого Василія. До вашої уваги традиції та прикмети в цей день – дізнайтеся, що можна і не можна робити!
Дата 12 травня ввійшла в історію кількома знаковими подіями та святами, передає Радіо Maximum.
ЯКЕ СЬОГОДНІ РЕЛІГІЙНЕ СВЯТО
За релігійним календарем сьогодні, 14 травня православна церква вшановує преподобного Мемнона та Святого Василія, а також Мученика Іоанна Валаха.
ІМЕНИНИ: ХТО СВЯТКУЄ ДЕНЬ АНГЕЛА
У четвер, 12 травня, іменини відзначають власники таких імен: Василь, Іван, Федот, Артемій, а також Филимон. Не забудьте привітати винуватців свята з Днем ангела!
ЦЕЙ ДЕНЬ В ІСТОРІЇ: МІЖНАРОДНІ СВЯТА ТА ПОДІЇ
- Всесвітній день медсестер.
- Міжнародний день запобігання синдрому хронічної втоми.
- День одометра або спідометра.
- Україна стала членом ЮНЕСКО.
- 996 – у Києві освячена перша в Київській Русі кам'яна церква Десятинна
- 1311 – Інквізиція у Франції публічно стратила 54 лицарів Ордену тамплієрів
- 1364 – у Кракові створений Ягеллонський університет
- 1497 – Папа римський відлучив від церкви за єресь флорентійського ченця Джироламо Савонаролу
- 1551 – у Лімі на базі монастирської школи Домініканського ордена заснований університет Сан-Маркос – перший на американському континенті.
- 1881 – встановлено французький протекторат над Тунісом.
- 1926 – Руал Амундсен і Умберто Нобіле зробили політ на дирижаблі над Північним полюсом.
- 1927 – у Москві піднявся в повітря перший літак конструкції Яковлєва – АІР-1.
- 1929 – у Львові створена організація письменників Західної України – "Гроно".
- 1937 – компанія BBC провела першу у світовій історії телетрансляцію (була показана церемонія коронації англійського короля Георга VI).
- 1949 – СРСР офіційно припинив блокаду Західного Берліна.
- 1954 – УРСР стала постійним членом ЮНЕСКО.
- 1965 – радянська автоматична міжпланетна станція "Луна-5", запущена космічною ракетою 9 травня 1965, досягла поверхні Місяця в районі Моря Хмар.
- 1980 – на екрани вийшов перший радянський фільм-катастрофа "Екіпаж".
- 1993 – Естонію прийняли до Ради Європи.
- 1994 – Азербайджан та Нагірно-Карабаська Республіка припинили військові дії на підставі Бішкекського протоколу.
- 2004 – в англіканській церкві введено посаду вебсвященника, який опікується приходом, що існує виключно в мережі Інтернет.
- 2007 – Андрій Данилко посів друге місце на пісенному конкурсі "Євробачення-2007", поступившись Марії Шерифович із Сербії.
ХТО НАРОДИВСЯ 12 ТРАВНЯ
- 1606 – Йоахим фон Зандрарт, німецький художник і теоретик мистецтва доби бароко.
- 1670 – Август II Фрідріх (Фрідріх Сильний), Король Речі Посполитої (1697 – 1706, 1709 – 1733), курфюрст Саксонії.
- 1755 – Джованні Батіста Віотті, італійський скрипаль, композитор.
- 1820 — Флоренс Найтінгейл, англійська медсестра, засновниця перших у світі курсів сестер милосердя.
- 1828 – Данте Габрієль Росетті, англійський поет, художник, перекладач італійського походження, один з засновників "Братства Прерафаелітів".
- 1842 – Жуль Массне, французький композитор
- 1845 – Габрієль Форе, французький композитор
- 1865 – Софія Окуневська-Морачевська, громадська діячка, перша лікарка-українка в Галичині
- 1907 – Кетрін Хепберн, американська кіноакторка, власниця чотирьох "Оскарів"
- 1910 – Дороті Кроуфут Годжкін, британський біохімік, лауреат Нобелівської премії з хімії 1964 року
- 1910 – Джульєтта Сіміонато, італійська оперна співачка.
- 1921 – Йозеф Бойс, впливовий німецький художник, скульптор, теоретик та викладач мистецтва.
- 1924 – Федір Моргун, український державний і громадський діяч, учений-агроном, письменник і публіцист
- 1936 – Іван Марчук, український живописець, заслужений художник України, лауреат Шевченківської премії.
- 1936 – Юлія Пашковська, українська естрадна співачка та акторка.
- 1942 – Мішель Фюген, французький автор-виконавець.
- 1944 – Віталій Песков, художник-карикатурист
- 1948 – Стів Вінвуд, британський рок-музикант, мультиінструменталіст, співак (Traffic, Spencer Davis Group, Blind Faith)
- 1982 – Віталій Доніка, український хокеїст
НАРОДНІ ПРИКМЕТИ Й ТРАДИЦІЇ
- Схід сонця яскравий і ясний – літо буде теплим
- Зоряне небо вночі 12 травня передвіщає багатий урожай
- Мурахи 12 травня переселяються в сухе місце – скоро піде дощ
- Багато хрущів – чекай посухи
- Береза розпустила листя раніше вільхи – посуха влітку буде, і навпаки
- Блискавка перед дощем 12 травня – опади будуть йти довго
- Бджола 12 травня жалить – від дев’яти недуг рятує, оса – дев’ять недуг несе.
ЩО НЕ МОЖНА РОБИТИ СЬОГОДНІ
- Не можна цього дня брати гроші в борг;
- Не слід нині погано думати про рідних, а також близьких;
- Не варто витрачати гроші на дурниці. Краще притримати їх на потім;
- Не можна пити багато алкогольних напоїв, а також зловживати жирною їжею.
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