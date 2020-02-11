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12 лютого 2020 – яке сьогодні свято: традиції, заборони і прикмети

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12 лютого – середа

Сьогодні, 12 лютого, віряни вшановують пам'ять Трьох Святих – Івана Златоуста, Василія Великого та Григорія Богослова. До вашої уваги традиції та прикмети в цей день – дізнайтеся, що можна і не можна робити!

Дата 12 лютого ввійшла в історію кількома знаковими подіями та святами.

ЯКЕ СЬОГОДНІ РЕЛІГІЙНЕ СВЯТО

За календарем віряни сьогодні вшановують пам'ять Трьох Святих – Івана Златоуста, Василія Великого та Григорія Богослова.

ІМЕНИНИ: ХТО СВЯТКУЄ ДЕНЬ АНГЕЛА

У середу, 12 лютого, іменини відзначають власники таких імен: Василь, Григорій, Іполит, Іван, Петро, Федір, Стефан, Зенон, Феофіл. Не забудьте привітати винуватців свята з Днем ангела!

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ЦЕЙ ДЕНЬ В ІСТОРІЇ: МІЖНАРОДНІ СВЯТА ТА ПОДІЇ

  • 1914 – перший політ літака "Ілля Муромець" (конструкції киянина Ігоря Сікорського) з 16 пасажирами на борту.
  • 1918 – у Коростені Мала Рада УНР прийняла Володимирів Тризуб як великий і малий герб Української держави.
  • 1924 – Мумію Тутанхамона вийняли з гробниці через 15 місяців після її відкриття.
  • 1924 – прем'єра "Блакитної рапсодії" Джорджа Гершвіна.
  • 1924 – поляки закатували Ольгу Басараб, організатора 1-ї жіночої чоти Легіону УСС, розвідницю, активістку УВО, зв'язкову полковника Євгена Коновальця.
  • 1936 – у Києві відкрилася перша виставка народного мистецтва України.
  • 1939 – відбулися перші вибори до Сойму Карпатської України.
  • 1946 – Вінстон Черчилль вперше промовив улюблену фразу всіх політиків: "No Comments".
  • 1960 – у Києві став до ладу перший український ядерний реактор (дослідницький ВВР-М в Інституті фізики АН УРСР – тепер в Інституті ядерних досліджень НАНУ).
  • 1992 – Україна встановила дипломатичні відносини з Латвією.
  • 1992 – Демократична Соціалістична Республіка Шрі Ланка визнала незалежність України.
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ХТО НАРОДИВСЯ 12 ЛЮТОГО

  • 1572 – Джон Донн, англійський поет, найбільший представник метафізичного напряму.
  • 1637 – Ян Сваммердам, голландський фізіолог, який відкрив червоні кров'яні тіла.
  • 1809 – Чарлз Дарвін, британський натураліст.
  • 1835 – Анатолій Кралицький, церковний діяч, літератор-прозаїк, один із закарпатських "будителів" другої половини 19 століття.
  • 1871 – Лесь Мартович, український письменник.
  • 1879 – Олена Реріх, дружина Миколи Реріха, автор релігійно-філософської системи "Жива етика".
  • 1884 – Наталія Полонська-Василенко, український історик.
  • 1885 – Микола Синельников, український актор, педагог, режисер.
  • 1895 – Анатолій Петрицький, український живописець.
  • 1896 – Енрік Монжо, іспанський скульптор.
  • 1901 – Іван Сенченко, український письменник.
  • 1904 – Юрій Мушак, український перекладач, педагог, літературознавець.
  • 1908 – Жан Еффель, французький художник-карикатурис.
  • 1918 – Джуліан Швінгер, американський фізик-теоретик, один із засновників квантової електродинаміки, Нобелівський лауреат.
  • 1919 – Зеновій Кецало, український художник.
  • 1923 – Франко Дзефіреллі, італійський кіно- і оперний режисер.
  • 1932 – Василь Яременко, український літературознавець.
  • 1935 – Рей Манзарек, клавішник легендарної групи "The Doors".
  • 1939 – Джо Дон Бейкер, американський кіноактор (знімався у фільмах про Дж. Бонда).
  • 1945 – Мод Адамс, американська кіноакторка.
  • 1947 – Бенуа Жако, французький кінорежисер.
  • 1950 – Майкл Айронсайд, американський кіноактор.
  • 1950 – Стів Геккетт, британський рок-гітарист, колишній учасник гурту "Genesis".
  • 1963 – Клаудіо Амендола, італійський кіноактор.
  • 1980 – Крістіна Річчі, американська кіноакторка.
робота Анатолія Петрицького - фото 385287
робота Анатолія Петрицького

НАРОДНІ ПРИКМЕТИ Й ТРАДИЦІЇ

  • Червоний місяць – до сильного вітру.
  • Піднявся вітер – до сирого року.
  • Зайці в сади приходять – до майбутніх морозів.
  • Дерева інеєм вкрилися – до тепла.
  • Подув північний вітер, а хмар немає – до сильного похолодання.
  • Миші з-під лісової підстилки виходять на сніг – до відлиги.
  • Кінь на землю лягає – до тепла або снігу.
  • Сонце в хмару закочується – до бурану.
  • Снігур скрипить – до снігу, хуртовини та сльоти.
  • Вовки під житлом виють – до морозу.
12 лютого 2020 – яке сьогодні свято: традиції, заборони і прикмети - фото 385289

ЩО НЕ МОЖНА РОБИТИ СЬОГОДНІ

  • За народним повір'ям, у цей день не можна прясти та шити.
  • Також не варто підковувати коней. Хто цей заповіт порушить, у того будуть боліти ноги та руки.
  • Ще сьогодні відмовтеся від походу в гості. Є шанс серйозного конфлікту.

Читайте також: Максимум сміливості – 5 книг про те, як вижити сьогодні

Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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