12 лютого 2020 – яке сьогодні свято: традиції, заборони і прикмети

Сьогодні, 12 лютого, віряни вшановують пам'ять Трьох Святих – Івана Златоуста, Василія Великого та Григорія Богослова. До вашої уваги традиції та прикмети в цей день – дізнайтеся, що можна і не можна робити!

Дата 12 лютого ввійшла в історію кількома знаковими подіями та святами.

ЯКЕ СЬОГОДНІ РЕЛІГІЙНЕ СВЯТО

За календарем віряни сьогодні вшановують пам'ять Трьох Святих – Івана Златоуста, Василія Великого та Григорія Богослова.

ІМЕНИНИ: ХТО СВЯТКУЄ ДЕНЬ АНГЕЛА

У середу, 12 лютого, іменини відзначають власники таких імен: Василь, Григорій, Іполит, Іван, Петро, Федір, Стефан, Зенон, Феофіл. Не забудьте привітати винуватців свята з Днем ангела!

ЦЕЙ ДЕНЬ В ІСТОРІЇ: МІЖНАРОДНІ СВЯТА ТА ПОДІЇ

1914 – перший політ літака "Ілля Муромець" (конструкції киянина Ігоря Сікорського) з 16 пасажирами на борту.

1918 – у Коростені Мала Рада УНР прийняла Володимирів Тризуб як великий і малий герб Української держави.

1924 – Мумію Тутанхамона вийняли з гробниці через 15 місяців після її відкриття.

1924 – прем'єра "Блакитної рапсодії" Джорджа Гершвіна.

1924 – поляки закатували Ольгу Басараб, організатора 1-ї жіночої чоти Легіону УСС, розвідницю, активістку УВО, зв'язкову полковника Євгена Коновальця.

1936 – у Києві відкрилася перша виставка народного мистецтва України.

1939 – відбулися перші вибори до Сойму Карпатської України.

1946 – Вінстон Черчилль вперше промовив улюблену фразу всіх політиків: "No Comments".

1960 – у Києві став до ладу перший український ядерний реактор (дослідницький ВВР-М в Інституті фізики АН УРСР – тепер в Інституті ядерних досліджень НАНУ).

1992 – Україна встановила дипломатичні відносини з Латвією.

1992 – Демократична Соціалістична Республіка Шрі Ланка визнала незалежність України.

ХТО НАРОДИВСЯ 12 ЛЮТОГО

1572 – Джон Донн, англійський поет, найбільший представник метафізичного напряму.

1637 – Ян Сваммердам, голландський фізіолог, який відкрив червоні кров'яні тіла.

1809 – Чарлз Дарвін, британський натураліст.

1835 – Анатолій Кралицький, церковний діяч, літератор-прозаїк, один із закарпатських "будителів" другої половини 19 століття.

1871 – Лесь Мартович, український письменник.

1879 – Олена Реріх, дружина Миколи Реріха, автор релігійно-філософської системи "Жива етика".

1884 – Наталія Полонська-Василенко, український історик.

1885 – Микола Синельников, український актор, педагог, режисер.

1895 – Анатолій Петрицький, український живописець.

1896 – Енрік Монжо, іспанський скульптор.

1901 – Іван Сенченко, український письменник.

1904 – Юрій Мушак, український перекладач, педагог, літературознавець.

1908 – Жан Еффель, французький художник-карикатурис.

1918 – Джуліан Швінгер, американський фізик-теоретик, один із засновників квантової електродинаміки, Нобелівський лауреат.

1919 – Зеновій Кецало, український художник.

1923 – Франко Дзефіреллі, італійський кіно- і оперний режисер.

1932 – Василь Яременко, український літературознавець.

1935 – Рей Манзарек, клавішник легендарної групи "The Doors".

1939 – Джо Дон Бейкер, американський кіноактор (знімався у фільмах про Дж. Бонда).

1945 – Мод Адамс, американська кіноакторка.

1947 – Бенуа Жако, французький кінорежисер.

1950 – Майкл Айронсайд, американський кіноактор.

1950 – Стів Геккетт, британський рок-гітарист, колишній учасник гурту "Genesis".

1963 – Клаудіо Амендола, італійський кіноактор.

1980 – Крістіна Річчі, американська кіноакторка.

робота Анатолія Петрицького

НАРОДНІ ПРИКМЕТИ Й ТРАДИЦІЇ

Червоний місяць – до сильного вітру.

Піднявся вітер – до сирого року.

Зайці в сади приходять – до майбутніх морозів.

Дерева інеєм вкрилися – до тепла.

Подув північний вітер, а хмар немає – до сильного похолодання.

Миші з-під лісової підстилки виходять на сніг – до відлиги.

Кінь на землю лягає – до тепла або снігу.

Сонце в хмару закочується – до бурану.

Снігур скрипить – до снігу, хуртовини та сльоти.

Вовки під житлом виють – до морозу.

ЩО НЕ МОЖНА РОБИТИ СЬОГОДНІ

За народним повір'ям, у цей день не можна прясти та шити.

Також не варто підковувати коней. Хто цей заповіт порушить, у того будуть боліти ноги та руки.

Ще сьогодні відмовтеся від походу в гості. Є шанс серйозного конфлікту.

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