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12 грудня 2022 – яке сьогодні свято: традиції, заборони і прикмети
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Сьогодні, 12 грудня, у світі відзначають День сухопутних військ України та Міжнародний день нейтралітету. До вашої уваги традиції та прикмети в цей день – дізнайтеся, що можна і не можна робити!
Дата 12 грудня ввійшла в історію кількома знаковими подіями та святами. Дізнайтеся, яке сьогодні свято, традиції та заборони на Радіо MAXIMUM.
ЯКЕ СЬОГОДНІ РЕЛІГІЙНЕ СВЯТО
За релігійним календарем сьогодні, 12 грудня, вшановують пам'ять святого мученика Парамона і з ним 370 мучеників, які постраждали у 250 році за віру в Христа. Він відкрито сповідував свою віру в Єдиного Істинного Бога.
ІМЕНИНИ: ХТО СВЯТКУЄ ДЕНЬ АНГЕЛА
У плнеділок, 12 грудня, іменини відзначають власники таких імен: Олександр, Парамон, Акакій. Не забудьте привітати винуватців свята з Днем ангела!
ЦЕЙ ДЕНЬ В ІСТОРІЇ: МІЖНАРОДНІ СВЯТА ТА ПОДІЇ
- День сухопутних військ України
- Міжнародний день нейтралітету
- День дзвону в дзвіночок
- Всесвітній день загального медичного забезпечення
- 1925 – у США відкрили готель "Мотель", що дав назву всім мотелям.
- 1937 – в СРСР пройшли перші вибори у Верховну раду за новою Конституцією.
- 1955 – британський інженер Крістофер Кокерелл запатентував перше судно на повітряній подушці.
- 1963 – "The Beatles" з піснею "I Want to Hold Your Hand" втретє піднялись на найвищу сходинку британського хіт-параду.
- 1987 – на перше місце британського хіт-параду піднявся Джордж Майкл з піснею "Faith".
- 1991 – Верховна Рада України ухвалила закон, яким скасувала кримінальну відповідальність за добровільні гомосексуальні стосунки.
- 1991 – незалежність України визнала Грузія.
- 1991 – Литва стала першою державою з колишніх радянських республік, яка встановила дипломатичні відносини з Україною.
- 1996 – президент США Білл Клінтон призначив державним секретарем Мадлен Олбрайт, яка стала першою в історії США жінкою на цій посаді.
- 2007 – у Дніпропетровську почався суд над найкривавішим маніяком в історії України ("пологівським маніяком") – Сергієм Ткачем. Суд довів 29 вбивств. Після вироку (довічне ув'язнення; 23 грудня 2008) Ткач зізнався у скоєнні ще понад 30 злочинів.
- 2008 – Швейцарія приєдналася до Шенгенської зони та стала 25-ю країною-учасницею угоди про безвізове переміщення.
ХТО НАРОДИВСЯ 12 ГРУДНЯ
- 1884 – Зінаїда Серебрякова, видатна українська та французька художниця з родини Бенуа-Лансере.
- 1884 – Микола Світальський, український геолог, дійсний член АН УРСР.
- 1890 – Андрій Мельник, український громадсько-політичний діяч, командир 6-ї сотні УСС, полковник Армії УНР, крайовий командант УВО, голова Проводу ОУН.
- 1890 – Казімеж Айдукевич, польський математик, філософ.
- 1915 – Френк Сінатра, американський актор і співак.
- 1924 – Іван Денисюк, український літературознавець, професор Львівського університету.
- 1928 – Євген Сверстюк, український філософ, письменник, літературний критик, церковний діяч, в'язень радянських концтаборів.
- 1928 – Леонід Биков, український актор, режисер і сценарист, народний артист УРСР, лавреат Шевченківської премії.
НАРОДНІ ПРИКМЕТИ Й ТРАДИЦІЇ
- Селяни поспішали зустріти захід сонце. Вірили, що якщо на Парамона ранок червоний і ясний, то весь грудень буде ясним.
- Якщо з ранку сніг пішов, то заметіль буде до святого Миколая (19 грудня).
- Якщо до цього дня сніг ще не випав, то зима буде теплою і безсніжною.
- Якщо снігові пластівці стають великими, то іде потепління.
- Снігопад в цей день був доброю прикметою – буде хороший урожай хліба в наступному році.
- Якщо зоря багряна, то день буде ясний, але вітряний.
- Дим з димаря стовпом – до морозу, стелиться по землі – до потепління.
- Зірки яскраві – до похолодання, тьмяні – до відлиги.
- Якщо до Парамона багато снігу намело, то наступний рік буде хорошим.
ЩО НЕ МОЖНА РОБИТИ СЬОГОДНІ
- В одному приміщенні не можна підмітати підлогу різними віниками.
- Не можна мітлу використовувати як знаряддя покарання. Якщо вдарити нею дитину, то вона перестане рости.
- Вагітним не можна переступати через віник, інакше будуть важкими пологи.
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