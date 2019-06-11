12 червня 2019 – яке сьогодні свято: традиції, заборони і прикмети

Сьогодні, 12 червня, відзначають Всесвітній день боротьби з дитячою працею. До вашої уваги традиції та прикмети в цей день – дізнайтеся, що можна і не можна робити!

Дата 12 червня ввійшла в історію кількома знаковими подіями та святами.

ЯКЕ СЬОГОДНІ РЕЛІГІЙНЕ СВЯТО

За народним календарем сьогодні відзначають Святих Отців І Вселенського Собору, Преподобного Ісаакія Далматського.

ІМЕНИНИ: ХТО СВЯТКУЄ ДЕНЬ АНГЕЛА

У середу, 12 червня, іменини відзначають власники таких імен: Василь, Ісаак, Антоніна та Ян. Не забудьте привітати винуватців свята з Днем ангела!

ЦЕЙ ДЕНЬ В ІСТОРІЇ: МІЖНАРОДНІ СВЯТА ТА ПОДІЇ

Всесвітній день боротьби з дитячою працею

День працівників фондового ринку України

1668 — У шведському місті Лунд з'явився університет, який став один із найстаріших навчальних закладів у Європі.

1824 — У Парижі надрукували першу і єдину наукова роботу 28-річного французького військового інженера і фізика Саді Карно "Роздуми про рушійну силу вогню і про машини, здатні розвивати цю силу".

1839 — В США пройшов перший офіційний бейсбольний матч.

1849 — Л. П. Гаслет вигадав та запатентував протигаз.

1920 — Офіційно відкрили Панамський канал, хоча перше судно пройшло по нього ще у 1914.

1923 — Гаррі Гудіні вперше публічно показав трюк, як вилазитьіз гамівної сорочки на висоті 40 футів (майже 12 метрів).

1935 — На студії Brunswick Records 17-літня Елла Фіцджеральд записала свій перший сингл з піснями Love and Kisses і I'll Chase the Blues Away.

1965 — Королева Великої Британії вирішила нагородити The Beatles Медаллю Британської імперії.

1966 — У Києві почалась експлуатація першого у світовій практиці тролейбусного поїзда від винахідника Володимира Веклича.

1987 — Під час візиту до Західного Берліна президент США Рональд Рейган закликав радянського лідера Михайла Горбачова розвалити "берлінську стіну".

1990 — У СРСР заборонили цензуру.

ХТО НАРОДИВСЯ 12 червня

1899 — Віджі Артур, американський фотожурналіст українського походження. Мав міжнародну популярність.

1902 — Матулівна Антоніна (Матуль), українська письменниця.

1924 — Джордж Герберт Вокер Буш, 41-й президент США, батько президента Джорджа Буша-мол.

1929 — Анна Франк, дівчинка з Амстердама, що увійшла в історію як автор щоденника, котрий вела два роки, поки сім'я переховувалась від нацистів (†1945).

1931 — Мірошниченко Євгенія Семенівна, українська співачка (†2009).

1941 — Чик Коріа (Армандо), джазовий музикант, піаніст і композитор, лауреат чотирьох Греммі.

1944 — Томмі Сміт, американський легкоатлет; першим пробіг 200 метрів швидше 20 секунд (1968).

1959 — Дженілі Харрісон, акторка (Даллас, Залізний кулак, Головна ціль, Кривава жертва).

1960 — Олександр Постоленко, український актор-комік, учасник комік-трупи Маски

1962 — Еллі Шиді, акторка (Клуб Сніданок, Військові ігри, Пожежа).​

НАРОДНІ ПРИКМЕТИ Й ТРАДИЦІЇ

Ящо активно цвітуть липи та черемха, то літо буде довгим та спекотним.

Якщо павуки плетуть павутину сьогодні, то незабаром різко зміниться погода.

Якщо чути гучний грім, то невдовзі прийде похолодання.

Якщо бджоли мляві у цей день, то спека затримається.

ЩО НЕ МОЖНА РОБИТИ СЬОГОДНІ

У цей день не можна вживати лайливих слів та матюків, а також надто гучно розмовляти.

Сьогодні не можна братися за надто важку та марудну роботу

Не варто надто активно веселитись та гульбанити.

Не можна вбивати плазунів та комах.

Сьогодні краще відмовитись від завдань, які не приносять вам задоволення.

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