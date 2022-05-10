11 травня 2022 – яке сьогодні свято: традиції, заборони і прикмети

Сьогодні, 11 травня, у світі відзначають День Азорських островів. До вашої уваги традиції та прикмети в цей день – дізнайтеся, що можна і не можна робити!

Дата 11 травня ввійшла в історію кількома знаковими подіями та святами.

ЯКЕ СЬОГОДНІ РЕЛІГІЙНЕ СВЯТО

За релігійним календарем сьогодні 11 травня віряни вшановують пам'ять мучеників Дади, Максима і Квінтіліана. Вони постраждали за Христа у 286 році.

ІМЕНИНИ: ХТО СВЯТКУЄ ДЕНЬ АНГЕЛА

У середу, 11 травня, іменини відзначають власники таких імен: Віталій, Овсій, Зенон, Кирило, Максим. Не забудьте привітати винуватців свята з Днем ангела!

ЦЕЙ ДЕНЬ В ІСТОРІЇ: МІЖНАРОДНІ СВЯТА ТА ПОДІЇ

330 – урочиста церемонія освячення Константинополя

868 – китайський чернець Ван Цзе виготовив Діамантову сутру

1907 – в Києві засновано Українське Наукове товариство

1911 – мексиканські революціонери проголосили новою столицею Мексики місто Квідад-Хуарес

1916 – Альберт Ейнштейн публічно представив свою теорію відносності

1920 – рада Оксфордського університету дозволила жінкам здобувати освіту у своїх стінах

1927 – утворена Американська академія кіномистецтв

1928 – в Нью-Йорку розпочато першу у світі регулярна трансляція телепередач

1949 – Ізраїль вступив в ООН

1949 – королівство Сіам перейменовується на Таїланд

1949 – в Нью-Йорку продано перший фотоапарат Полароїд

1991 – шведський дует Roxette посів перше місце в американському хіт-параді з піснею Joyride

1997 – чемпіон світу з шахів Гаррі Каспаров визнав поразку в матчі з комп'ютером IBM Deep Blue

2000 – в Індії народилася мільярдна жителька цієї держави, Аста Арора

2003 – Пол Маккартні (Paul McCartney) став першим рок-музикантом, ушанованим честі виступити на легендарній арені Колізею

2004 – легендарний аргентинський футболіст Дієго Марадона поміщений в психіатричну клініку

ХТО НАРОДИВСЯ 11 ТРАВНЯ

1720 – Карл Фрідріх Ієронім Фон Мюнхгаузен, німецький барон, ім'я якого стало прозивним

1855 – Анатолій Костянтинович Лядов, композитор

1864 – Етель Ліліан Войнич, англійська письменниця, автор Овода

1889 – Волтер Хаас, американський бізнесмен, який зробив успішну фірму Levi Strauss & Co.

1904 – Сальвадор Далі, іспанський живописець-сюрреаліст

1905 – Михайло Шолохов, класик російської радянської літератури, лауреат Нобелівської премії з літератури

1941 – Ерік Бердон, англійський рок-музикант

1963 – Костянтин Меладзе, продюсер, композитор, поет, співак

1966 – Крістоф Шнайдер, барабанщик німецької групи Rammstein

1978 – Летиція Каста, французька манекенниця та актриса

НАРОДНІ ПРИКМЕТИ Й ТРАДИЦІЇ

Теплий вітер на Євсея обіцяє весняну благодать.

Горобина зацвіла – до врожаю вівса.

Тепла зоряна ніч обіцяє врожайний рік.

Багато соку на березі – влітку будуть часто йти дощі.

Ясний схід сонця – до теплого і сонячного літа.

Якщо цей день туманний і дощовий, то знахарі в ладанки збирають з полудня теплий вітер.

Сни з 10 на 11 травня можуть збутися на третій день. Якщо цього не відбулося, то не варто більше чекати їх виконання. Сновидіння, побачене вдень 11 травня, не збудеться.

ЩО НЕ МОЖНА РОБИТИ СЬОГОДНІ

Не можна у цей день стригти волосся і нігті немовляті.

Сьогодні не можна проколювати вуха – інакше слух втратите.

Оголошувати заручини не бажана, адже шлюб швидко розпадеться.

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