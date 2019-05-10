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11 травня 2019 – яке сьогодні свято: традиції, заборони і прикмети

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11 травня 2019 – яке сьогодні свято: традиції, заборони і прикмети - фото 1

Сьогодні,11 травня, святкують День астрономії, Всесвітній день мігруючих птахів і Всесвітній день справедливої торгівлі. До вашої уваги традиції та прикмети в цей день – дізнайтеся, що можна і не можна робити!

Дата 11 травня ввійшла в історію кількома знаковими подіями та святами.

ЯКЕ СЬОГОДНІ РЕЛІГІЙНЕ СВЯТО

Православні християни сьогодні вшановують апостолів від 70-ти Ясона і Сосіпатра (I), мучеників Дади, Максима і Квінтілліана.

ІМЕНИНИ: ХТО СВЯТКУЄ ДЕНЬ АНГЕЛА

У середу, 1 травня, іменини відзначають власники таких імен: Дада, Максим і Кинтиліян. Не забудьте привітати винуватців свята з Днем ангела!

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ЦЕЙ ДЕНЬ В ІСТОРІЇ: МІЖНАРОДНІ СВЯТА ТА ПОДІЇ

  • День астрономії відзначається два рази на рік – навесні і восени – всіма любителями і професіоналами однією з найстаріших наукових дисциплін.
  • Всесвітній день мігруючих птахів – це глобальна екологічна кампанія, мета якої є розширення знання людей про мігруючих птахів, їхні житла і шляхи пересування.
  • Всесвітній день справедливої торгівлі – цей день, який проходить під керівництвом Всесвітньої організації справедливої торгівлі (World Fair Trade Organization), дозволяє приблизно 350 колективам виробників і організаціям торгівлі з 70 країн заявити про свою участь у справедливій торгівлі.
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День астрономії

ХТО НАРОДИВСЯ 4 травня

  • 1824 — Жан-Леон Жером, французький живописець і скульптор.
  • 1888 — Ірвінг Берлін, американський композитор, автор гімну "Господи, благослови Америку".
  • 1904 — Сальвадор Далі (Salvador Felipe Jacinto Dalí Domènech), іспанський художник-сюрреаліст.
  • 1963 — Наташа Річардсон, британська акторка.
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Сальвадор Далі

НАРОДНІ ПРИКМЕТИ Й ТРАДИЦІЇ

  • Якщо на сході на небі немає хмар – літо обіцяє бути сонячним.
  • Якщо вночі багато зірок і тепло – до рясного урожаю.
  • Якщо на світанку зірки сильно мерехтять – буде дощ.
  • Якщо пізно зацвіли кульбаби – літо може бути посушливим.

ЩО НЕ МОЖНА РОБИТИ СЬОГОДНІ

  • Сьогодні не можна сваритися з колегами.
  • Не можна вживати надмірно алкоголь.
  • Не можна починати лікування.

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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