11 травня 2019 – яке сьогодні свято: традиції, заборони і прикмети

Сьогодні,11 травня, святкують День астрономії, Всесвітній день мігруючих птахів і Всесвітній день справедливої торгівлі. До вашої уваги традиції та прикмети в цей день – дізнайтеся, що можна і не можна робити!

Дата 11 травня ввійшла в історію кількома знаковими подіями та святами.

ЯКЕ СЬОГОДНІ РЕЛІГІЙНЕ СВЯТО

Православні християни сьогодні вшановують апостолів від 70-ти Ясона і Сосіпатра (I), мучеників Дади, Максима і Квінтілліана.

ІМЕНИНИ: ХТО СВЯТКУЄ ДЕНЬ АНГЕЛА

У середу, 1 травня, іменини відзначають власники таких імен: Дада, Максим і Кинтиліян. Не забудьте привітати винуватців свята з Днем ангела!

ЦЕЙ ДЕНЬ В ІСТОРІЇ: МІЖНАРОДНІ СВЯТА ТА ПОДІЇ

День астрономії відзначається два рази на рік – навесні і восени – всіма любителями і професіоналами однією з найстаріших наукових дисциплін.

відзначається два рази на рік – навесні і восени – всіма любителями і професіоналами однією з найстаріших наукових дисциплін. Всесвітній день мігруючих птахів – це глобальна екологічна кампанія, мета якої є розширення знання людей про мігруючих птахів, їхні житла і шляхи пересування.

– це глобальна екологічна кампанія, мета якої є розширення знання людей про мігруючих птахів, їхні житла і шляхи пересування. Всесвітній день справедливої торгівлі – цей день, який проходить під керівництвом Всесвітньої організації справедливої торгівлі (World Fair Trade Organization), дозволяє приблизно 350 колективам виробників і організаціям торгівлі з 70 країн заявити про свою участь у справедливій торгівлі.

День астрономії

ХТО НАРОДИВСЯ 4 травня

1824 — Жан-Леон Жером, французький живописець і скульптор.

1888 — Ірвінг Берлін, американський композитор, автор гімну "Господи, благослови Америку".

1904 — Сальвадор Далі (Salvador Felipe Jacinto Dalí Domènech), іспанський художник-сюрреаліст.

1963 — Наташа Річардсон, британська акторка.

Сальвадор Далі

НАРОДНІ ПРИКМЕТИ Й ТРАДИЦІЇ

Якщо на сході на небі немає хмар – літо обіцяє бути сонячним.

Якщо вночі багато зірок і тепло – до рясного урожаю.

Якщо на світанку зірки сильно мерехтять – буде дощ.

Якщо пізно зацвіли кульбаби – літо може бути посушливим.

ЩО НЕ МОЖНА РОБИТИ СЬОГОДНІ

Сьогодні не можна сваритися з колегами.

Не можна вживати надмірно алкоголь.

Не можна починати лікування.

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