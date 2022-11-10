11 листопада 2022 – яке сьогодні свято: традиції, заборони і прикмети

Сьогодні, 11 листопада, у світі відзначають Всесвітній день оригамі, а також Всесвітній день шопінгу. До вашої уваги традиції та прикмети в цей день – дізнайтеся, що можна і не можна робити!

Дата 11 листопада ввійшла в історію кількома знаковими подіями та святами. Дізнайтеся, яке сьогодні свято, традиції та заборони на Радіо MAXIMUM.

ЯКЕ СЬОГОДНІ РЕЛІГІЙНЕ СВЯТО

За релігійним календарем сьогодні, 11 листопада, вшановують пам'ять преподобномучениці Анастасії, преподобного Аврамія Затворника і блаженної Марії, преподобної Анни.

ІМЕНИНИ: ХТО СВЯТКУЄ ДЕНЬ АНГЕЛА

У п'ятницю, 11 листопада, іменини відзначають власники таких імен: Кирило, Олексій, Анастасія, Андрій, Ганна, Василь, Віктор, Євгеній, Марія, а також Тимофій.​ Не забудьте привітати винуватців свята з Днем ангела!

ЦЕЙ ДЕНЬ В ІСТОРІЇ: МІЖНАРОДНІ СВЯТА ТА ПОДІЇ

Всесвітній день оригамі

Всесвітній день шопінгу

1215 – скликаний найбільший в історії середньовіччя Латеранський Вселенський собор.

1417 – у Констанці завершився початий ще в 1414 році собор, який поклав край Західній схизмі, коли на папському престолі знаходилося одночасно до трьох Пап Римських. Новим Папою Римським був вибраний представник римської знаті Оддо Колона, який узяв собі ім'я Мартин V.

1480 – закінчилося "стояння на Угрі". Велике князівство Московське позбавилось двохсотлітнього монголо-татарського панування.

1702 – загін запорізьких козаків визволив від облоги Речі Посполитої Білу Церкву.

1790 – у Королівство Великої Британії з Китаю вперше завезені хризантеми.

1830 – проголошена держава Бельгія.

1859 – у світ вийшла поема Тараса Шевченка "Марія".

1872 – в Одесі заснований Бессарабсько-Таврійський банк.

1889 – Вашингтон став 42-м штатом США.

1909 – почалося будівництво головної бази ВМС США на Перл-Гарборі.

1917 – український полк, сформований з делегатів III Всеукраїнського військового з'їзду, придушив більшовицьке повстання в Києві

1918 – близько 5-ї години ранку в штабному вагоні маршала Фоша в Комп'єнському лісі підписане Комп'єнське перемир'я, що означало капітуляцію Німецької імперії і кінець Першої світової війни

1925 – вийшла перша пластинка Луї Армстронга.

1930 – запатентований газовий холодильник, винахід Альберта Ейнштейна та Лео Сіларда

1935 – на Горлівському хімічному заводі стався вибух, що стало приводом для судового процесу над "саботажниками".

1940 – у США випущені перші автомобілі "Джип"

1952 – у Каліфорнії продемонстрована дія першого відеомагнітофона.

1972 – США закрили свою останню військову базу у Республіці В'єтнам.

1973 – Ізраїль і Єгипет підписали договір, що завершив війну між ними.

1978 – Міністерство освіти УРСР видало директиву: "Удосконалювати вивчення російської мови в загальноосвітніх школах республіки" (посилення русифікації).

1983 – студент Массачусетського університету Фред Коен продемонстрував перший у світі комп'ютерний вірус.

1987 – картина Ван Гога "Іриси" продана за рекордну суму – $53,6 млн.

1990 – набула чинності Міжнародна конвенція про боротьбу проти незаконного обороту наркотичних і психотропних речовин.

1994 – американський мільярдер Білл Ґейтс на аукціоні в Нью-Йорку заплатив $30,8 млн за рукопис Леонардо да Вінчі (рекордна ціна для рукописів).

1999 – в Асамблею Республіки Португалія директор лісабонського зоопарку привів лева і тигра на знак протесту проти слабкого фінансування його установи

2002 – оглядач "Нової газети" Анна Політковська, посилаючись на джерела в Кремлі, оприлюднює твердження щодо препарату налоксон, який використовували російські спецслужби під час штурму театрального центру у Москві і від якого загинули понад 120 заручників, добраного з кількох варіантів особисто президентом Володимиром Путіним

ХТО НАРОДИВСЯ 11 ЛИСТОПАДА

1050 – Генріх IV, імператор Священної Римської імперії.

1513 – Станіслав Оріховський, український філософ доби Відродження.

1579 – Франс Снейдерс, фламандський художник.

1835 – Маттіас Йокумссон, національний поет Ісландії та автор ісландського державного гімну.

1837 – Артур Ґроттґер, польський художник, провідний представник романтизму в польському мистецтві, автор циклу творів на тему повстання 1863—1864 рр.

1863 – Поль Синьяк, французький художник-імпресіоніст ("Піщаний берег моря").

1868 – Жан Едуар Вюйяр, французький художник, представник символізму й модерну.

1912 – Анатолій, митрополит Паризький УАПЦ на Західну Європу.

1919 – Юхим Березін, український актор, член дуету "Тарапунька і Штепсель".

1919 – Ольга Кусенко, українська актриса.

1922 – Курт Воннеґут, американський письменник-фантаст.

1928 – Карлос Фуентес, мексиканський письменник.

1945 – Данієль Ортега Сааведра, президент Нікарагуа (1985-90, від 2007 р.).

1958 – Вадим Сікорський, український актор та режисер львівського театру імені Марії Заньковецької, заслужений діяч мистецтв України.

1962 – Демі Мур, американська акторка.

НАРОДНІ ПРИКМЕТИ Й ТРАДИЦІЇ

Якщо 11 листопада господар стада віддячить пастуха, то цілий рік його вівці будуть цілими і неушкодженими.

Перш ніж приступити до стрижки овець, потрібно взяти клаптик вовни і вкласти його в ножиці, щоб задобрити злих духів.

Якщо вовки нишпорять по полях, то буде біда. Можливий неврожай, голод чи війна.

Щоб сім'я була міцною і дружньою, 11 листопада всі її члени повинні зібратися разом.

Якщо дівчина в цей день одягне коралове намисто, то буде щасливою і коханою. А якщо намисто повісити вдома на видному місці, то житло буде захищено від злих духів.

ЩО НЕ МОЖНА РОБИТИ СЬОГОДНІ

Не варто сьогодні сваритися та лихословити

Не гоже у цей день вибиратися після заходу сонця з дому

Не можна нині витрачати гроші на всілякі дурниці

Не слід укладати важливих угод у цей день, адже можна "прогоріти"

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