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11 квітня 2021 – яке сьогодні свято: традиції, заборони і прикмети

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11 квітня – неділя - фото 1
11 квітня – неділя

Сьогодні, 11 квітня, у світі відзначають Всесвітній день боротьби з хворобою Паркінсона, а віряни вшановують пам'ять священномученика Марка. До вашої уваги традиції та прикмети в цей день – дізнайтеся, що можна і не можна робити!

Дата 11 квітня ввійшла в історію кількома знаковими подіями та святами.

ЯКЕ СЬОГОДНІ РЕЛІГІЙНЕ СВЯТО

За релігійним календарем сьогодні 11 квітня віряни вшановують пам'ять священномученика Марка, єпископа Арефусійського. Святитель був висвячений в стан єпископа в період правління Костянтина Великого. Святий прославився ревною боротьбою з ідолопоклонством і своїми руками зруйнував язичницький храм, на місці якого звів християнську церкву.

ІМЕНИНИ: ХТО СВЯТКУЄ ДЕНЬ АНГЕЛА

У неділю, 11 квітня, іменини відзначають власники таких імен: Марко, Кирило, Остап, Іван, Ісак, Потап, Пилип, Євстахій. Не забудьте привітати винуватців свята з Днем ангела!

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ЦЕЙ ДЕНЬ В ІСТОРІЇ: МІЖНАРОДНІ СВЯТА ТА ПОДІЇ

  • Всесвітній день боротьби з хворобою Паркінсона
  • Міжнародний день визволення в'язнів фашистських концтаборів.
  • 1894 — Велика Британія оголосила протекторат над Угандою.
  • 1899 — Іспанія передала Пуерто-Рико Сполученим Штатам Америки.
  • 1915 — на екрани США вийшов фільм за участю Чарлі Чапліна "Волоцюга", де вперше з'явився персонаж, що став візиткою Чапліна
  • 1945 — Різня в Березці, винищення українського населення села Березка, здійснене польськими підрозділами Армії Крайової, Батальйонів хлопських та селянами-поляками з навколишніх сіл.
  • 1951 — Президентом США Труменом був звільнений керівник сил ООН в Кореї, генерал Макартур. На його місце призначений генерал-лейтенант Ріджвей.
  • 1992 — Президенти Росії та України призупинили дію указів про передачу Чорноморського флоту під юрисдикцію своїх країн. Почались тривалі російсько-українські переговори про статус флоту і його дислокацію.
  • 2008 — вперше за історію незалежної України було визначено 100 великих українців. Відбулося це у прямому ефірі телеканалу "Інтер".
  • 2014 — проросійськими бойовиками захоплено місто Слов'янськ Донецької області.
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ХТО НАРОДИВСЯ 11 КВІТНЯ

  • 1913 — Володимир Хоткевич, український вчений-фізик, фахівець в області фізики низьких температур, педагог, професор, ректор Харківського державного університету. Син Гната Хоткевича.
  • 1935 — Нікола Кабіббо, італійський фізик.
  • 1944 — Джон Міліус, американський кіносценарист.
  • 1949 — Бернд Айхінгер, німецький кінорежисер і продюсер.
  • 1958 — Ганна Гаврилець, українська композиторка, заслужений діяч мистецтв України.
  • 1961 — Вінсент Галло, американський музикант, актор.
  • 1964 — Войцех Плохарський, польський журналіст, автор, композитор, мандрівник.
  • 1966 — Лайза Стенсфілд, англійська співачка.
  • 1971 — Олівер Рідель, бас-гітарист німецької групи Rammstein.
  • 1997 – Меловін, Костянтин Бочаров. Український співак та автор пісень.
  • 2001 – Фортуна Аліна Миколаївна, український живописець, діяч мистецтв України.
  • 2006 – Потьомкін Андрій, учень Гостромогильського НВК, житель села Гостра Могила.

НАРОДНІ ПРИКМЕТИ Й ТРАДИЦІЇ

  • Яка погода 11 квітня, такою вона буде й 11 жовтня.
  • Багато соку на березі – до дощового літа.
  • Сильний дощ – до урожаю вівса.
  • Багато лебедів – до теплої весни.
  • Птах чибіс низько літає – до ясної та сухої погоди.
  • Сороки низько в'ють гнізда – влітку часто будуть грози.
  • Хмари швидко рухаються в одну сторону – до спекотної погоди.
  • Галки зграями літають, або сонце за хмару сідає – до дощу.
  • Сон з 10 на 11 квітня може збутися на 3, 7 або 10 день. Сновидіння, побачене вдень 11 квітня, обіцяє сльози та переживання. Виповниться воно через 7-10 днів.
11 квітня 2021 – яке сьогодні свято: традиції, заборони і прикмети - фото 454563

ЩО НЕ МОЖНА РОБИТИ СЬОГОДНІ

  • Не варто фізично працювати, прибирати в будинку і на присадибній території.
  • У цей день заборонено відвідувати розважальні заходи.
  • Не можна лаятися і говорити погані слова.

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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