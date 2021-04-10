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11 квітня 2021 – яке сьогодні свято: традиції, заборони і прикмети
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Сьогодні, 11 квітня, у світі відзначають Всесвітній день боротьби з хворобою Паркінсона, а віряни вшановують пам'ять священномученика Марка. До вашої уваги традиції та прикмети в цей день – дізнайтеся, що можна і не можна робити!
Дата 11 квітня ввійшла в історію кількома знаковими подіями та святами.
ЯКЕ СЬОГОДНІ РЕЛІГІЙНЕ СВЯТО
За релігійним календарем сьогодні 11 квітня віряни вшановують пам'ять священномученика Марка, єпископа Арефусійського. Святитель був висвячений в стан єпископа в період правління Костянтина Великого. Святий прославився ревною боротьбою з ідолопоклонством і своїми руками зруйнував язичницький храм, на місці якого звів християнську церкву.
ІМЕНИНИ: ХТО СВЯТКУЄ ДЕНЬ АНГЕЛА
У неділю, 11 квітня, іменини відзначають власники таких імен: Марко, Кирило, Остап, Іван, Ісак, Потап, Пилип, Євстахій. Не забудьте привітати винуватців свята з Днем ангела!
ЦЕЙ ДЕНЬ В ІСТОРІЇ: МІЖНАРОДНІ СВЯТА ТА ПОДІЇ
- Всесвітній день боротьби з хворобою Паркінсона
- Міжнародний день визволення в'язнів фашистських концтаборів.
- 1894 — Велика Британія оголосила протекторат над Угандою.
- 1899 — Іспанія передала Пуерто-Рико Сполученим Штатам Америки.
- 1915 — на екрани США вийшов фільм за участю Чарлі Чапліна "Волоцюга", де вперше з'явився персонаж, що став візиткою Чапліна
- 1945 — Різня в Березці, винищення українського населення села Березка, здійснене польськими підрозділами Армії Крайової, Батальйонів хлопських та селянами-поляками з навколишніх сіл.
- 1951 — Президентом США Труменом був звільнений керівник сил ООН в Кореї, генерал Макартур. На його місце призначений генерал-лейтенант Ріджвей.
- 1992 — Президенти Росії та України призупинили дію указів про передачу Чорноморського флоту під юрисдикцію своїх країн. Почались тривалі російсько-українські переговори про статус флоту і його дислокацію.
- 2008 — вперше за історію незалежної України було визначено 100 великих українців. Відбулося це у прямому ефірі телеканалу "Інтер".
- 2014 — проросійськими бойовиками захоплено місто Слов'янськ Донецької області.
ХТО НАРОДИВСЯ 11 КВІТНЯ
- 1913 — Володимир Хоткевич, український вчений-фізик, фахівець в області фізики низьких температур, педагог, професор, ректор Харківського державного університету. Син Гната Хоткевича.
- 1935 — Нікола Кабіббо, італійський фізик.
- 1944 — Джон Міліус, американський кіносценарист.
- 1949 — Бернд Айхінгер, німецький кінорежисер і продюсер.
- 1958 — Ганна Гаврилець, українська композиторка, заслужений діяч мистецтв України.
- 1961 — Вінсент Галло, американський музикант, актор.
- 1964 — Войцех Плохарський, польський журналіст, автор, композитор, мандрівник.
- 1966 — Лайза Стенсфілд, англійська співачка.
- 1971 — Олівер Рідель, бас-гітарист німецької групи Rammstein.
- 1997 – Меловін, Костянтин Бочаров. Український співак та автор пісень.
- 2001 – Фортуна Аліна Миколаївна, український живописець, діяч мистецтв України.
- 2006 – Потьомкін Андрій, учень Гостромогильського НВК, житель села Гостра Могила.
НАРОДНІ ПРИКМЕТИ Й ТРАДИЦІЇ
- Яка погода 11 квітня, такою вона буде й 11 жовтня.
- Багато соку на березі – до дощового літа.
- Сильний дощ – до урожаю вівса.
- Багато лебедів – до теплої весни.
- Птах чибіс низько літає – до ясної та сухої погоди.
- Сороки низько в'ють гнізда – влітку часто будуть грози.
- Хмари швидко рухаються в одну сторону – до спекотної погоди.
- Галки зграями літають, або сонце за хмару сідає – до дощу.
- Сон з 10 на 11 квітня може збутися на 3, 7 або 10 день. Сновидіння, побачене вдень 11 квітня, обіцяє сльози та переживання. Виповниться воно через 7-10 днів.
ЩО НЕ МОЖНА РОБИТИ СЬОГОДНІ
- Не варто фізично працювати, прибирати в будинку і на присадибній території.
- У цей день заборонено відвідувати розважальні заходи.
- Не можна лаятися і говорити погані слова.
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