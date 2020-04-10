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11 квітня 2020 – яке сьогодні свято: традиції, заборони і прикмети

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11 квітня 2020 – яке сьогодні свято: традиції, заборони і прикмети - фото 1

Сьогодні, 11 квітня, віряни вшановують пам'ять Священномученика Марка. До вашої уваги традиції та прикмети в цей день – дізнайтеся, що можна і не можна робити!

Дата 11 квітня ввійшла в історію кількома знаковими подіями та святами.

ЯКЕ СЬОГОДНІ РЕЛІГІЙНЕ СВЯТО

За календарем віряни сьогодні вшановують пам'ять Священномученика Марка.

ІМЕНИНИ: ХТО СВЯТКУЄ ДЕНЬ АНГЕЛА

У суботу, 11 квітня, іменини відзначають власники таких імен: Марко, Кирило, Остап, Іван, Ісак, Потап, Пилип, Євстахій. Не забудьте привітати винуватців свята з Днем ангела!

11 квітня 2020 – яке сьогодні свято: традиції, заборони і прикмети - фото 371541

ЦЕЙ ДЕНЬ В ІСТОРІЇ: МІЖНАРОДНІ СВЯТА ТА ПОДІЇ

  • Всесвітній день боротьби з хворобою Паркінсона.
  • Міжнародний день визволення в'язнів фашистських концтаборів.
  • 1894 — Велика Британія оголосила протекторат над Угандою.
  • 1899 — Іспанія передала Пуерто-Рико Сполученим Штатам Америки.
  • 1915 — на екрани США вийшов фільм за участю Чарлі Чапліна "Волоцюга", де вперше з'явився персонаж, що став візиткою Чапліна
  • 1945 — Різня в Березці, винищення українського населення села Березка, здійснене польськими підрозділами Армії Крайової, Батальйонів хлопських та селянами-поляками з навколишніх сіл.
  • 1951 — Президентом США Труменом був звільнений керівник сил ООН в Кореї, генерал Макартур. На його місце призначений генерал-лейтенант Ріджвей.
  • 1992 — Президенти Росії та України призупинили дію указів про передачу Чорноморського флоту під юрисдикцію своїх країн. Почались тривалі російсько-українські переговори про статус флоту і його дислокацію.
  • 2008 — вперше за історію незалежної України було визначено 100 великих українців. Відбулося це у прямому ефірі телеканалу "Інтер".
  • 2014 — проросійськими бойовиками захоплено місто Слов'янськ Донецької області.
Кадр з фільму 'Волоцюга' - фото 397284
Кадр з фільму "Волоцюга"

ХТО НАРОДИВСЯ 11 КВІТНЯ

  • 1913 — Володимир Хоткевич, український вчений-фізик, фахівець в області фізики низьких температур, педагог, професор, ректор Харківського державного університету. Син Гната Хоткевича.
  • 1935 — Нікола Кабіббо, італійський фізик.
  • 1944 — Джон Міліус, американський кіносценарист.
  • 1949 — Бернд Айхінгер, німецький кінорежисер і продюсер.
  • 1958 — Ганна Гаврилець, українська композиторка, заслужений діяч мистецтв України.
  • 1961 — Вінсент Галло, американський музикант, актор.
  • 1964 — Войцех Плохарський, польський журналіст, автор, композитор, мандрівник.
  • 1966 — Лайза Стенсфілд, англійська співачка.
  • 1971 — Олівер Рідель, бас-гітарист німецької групи Rammstein.
  • 1997 – Меловін, Костянтин Бочаров. Український співак та автор пісень.
  • 2001 – Фортуна Аліна Миколаївна, український живописець, діяч мистецтв України.
  • 2006 – Потьомкін Андрій, учень Гостромогильського НВК, житель села Гостра Могила.

НАРОДНІ ПРИКМЕТИ Й ТРАДИЦІЇ

  • Сильний дощ і навіть злива – буде хороший врожай вівса.
  • Гуси на лід виходять – значить, справжнє весняне тепло настане нескоро.
  • Багато березового соку – прикмета того, що літо дощовим буде
  • Багато лебедів 11 квітня – навесні буде тепло.
11 квітня 2020 – яке сьогодні свято: традиції, заборони і прикмети - фото 396676

ЩО НЕ МОЖНА РОБИТИ СЬОГОДНІ

  • Не варто фізично працювати, прибирати в будинку і на присадибній території.
  • У цей день заборонено відвідувати розважальні заходи.
  • Не можна лаятися і говорити погані слова.

Читайте також: Гороскоп на 11 квітня 2020: прогноз для всіх знаків Зодіаку

Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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