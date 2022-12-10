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11 грудня 2022 – яке сьогодні свято: традиції, заборони і прикмети
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Сьогодні, 11 грудня, у світі відзначають Міжнародний день гір та День благодійності. До вашої уваги традиції та прикмети в цей день – дізнайтеся, що можна і не можна робити!
Дата 11 грудня ввійшла в історію кількома знаковими подіями та святами. Дізнайтеся, яке сьогодні свято, традиції та заборони на Радіо MAXIMUM.
ЯКЕ СЬОГОДНІ РЕЛІГІЙНЕ СВЯТО
За релігійним календарем сьогодні, 11 грудня, вшановують пам'ять священномученика митрополита Серафима.
ІМЕНИНИ: ХТО СВЯТКУЄ ДЕНЬ АНГЕЛА
У неділю, 11 грудня, іменини відзначають власники таких імен: Василь, Григорій, Іван, Степан, Тимофій, Федір. Не забудьте привітати винуватців свята з Днем ангела!
ЦЕЙ ДЕНЬ В ІСТОРІЇ: МІЖНАРОДНІ СВЯТА ТА ПОДІЇ
- Міжнародний день гір
- Всесвітній день хворого на бронхіальну астму
- 1914 — у Києві за зв'язки з австрійським урядом російська поліція заарештувала українського історика Михайла Грушевського.
- 1915 — перший президент Китайської республіки Юань Шикай проголосив себе імператором.
- 1917 — Перша світова війна: британські війська на чолі з генералом Алленбі входять до Єрусалиму без бою. В місті оголошено воєнний стан.
- 1918 — до Одеси вступили війська Директорії УНР
- 1920 — ірландська війна за незалежність: В помсту за засідки ІРА, британські війська спалили і пограбували багато приватних будинків у місті Корк.
- 1921 — в селі Гребінки Білоцерківського повіту Київської губернії ЧК заарештовано отамана Перепилицю.
- 1924 — у Харкові відкрилася Всеукраїнська партійна нарада виробничих осередків.
- 1936 — король Великої Британії Едвард VIII зрікся престолу, оскільки парламент і церква не схвалили його наміру одружитися з двічі розлученою американкою Волліс Ворфілд-Сімпсон.
- 1941 — Третій Рейх та Італія оголосили війну США.
- 1944 — відділ УПА атакував радянські держустанови та казарми НКВС в Яремчі на Станіславщині.
- 1946 — американський мільярдер і філантроп Джон Рокфеллер подарував 18 акрів землі у Нью-Йорку для будівництва штаб-квартири ООН.
- 1957 — музикант Джері Лі Льюїс одружився з 14-літньою кузиною. Довідавшись про це, американська публіка бойкотувала його записи.
- 1963 — Френк Сінатра заплатив викуп у 240 тисяч доларів за свого сина.
- 1981 — лондонський Біг Бен зупинився від холоду (о 12:27).
- 1988 — поблизу Ленінакана, під час заходу на посадку розбився "Іл-76" із командою рятувальників, які летіли на допомогу жертвам землетрусу у Вірменії. Всі 78 пасажирів та екіпаж загинули.
- 1991 — Україна оголосила про встановлення дипломатичних стосунків з колишніми республіками СРСР. Незалежність України визнала Республіка Словенія.
- 1993 — тріумф репера Снупа Дога (його дебютний альбом Doggy Style очолив чарт США).
- 1994 — російські війська вторглися в Чечню.
- 1997 — ухвалили Кіотський протокол — міжнародну угоду про обмеження викидів в атмосферу парникових газів.
- 1998 — аеробус A310-200 Тайських авіаліній зазнав катастрофи біля аеропорту "Сурат Тані" (Таїланд), загинула 101 людина.
- 2000 — в Австралії почався судовий процес проти 9 авіакомпаній, які не попередили пасажирів про можливість виникнення тромбозу під час польоту.
- 2003 — в Україні почав роботу перший кінодистриб'ютор артхаусного кіно — "Артхаус Трафік".
- 2013 — невдала спроба розгону Євромайдану у Києві силами Беркуту.
ХТО НАРОДИВСЯ 11 ГРУДНЯ
- 1911 — Цянь Сюесень, китайський вчений, учасник космічної програми США і основоположник космічної програми Китаю.
- 1913 — Жан Маре (Жан Вілен-Маре), французький кіноактор.
- 1926 — Біг Мама Торнтон (справжнє ім'я Віллі Мей Торнтон), американська ритм-енд-блюзова і блюзова співачка.
- 1930 — Жан Луї Третіньян, французький актор.
- 1931 — Ріта Морено (Розіта Долорес Алверіо), пуерто-риканська танцівниця, актриса, лауреат премії Оскар.
- 1950 — Олександр Татарський, український режисер мультиплікації, художник, продюсер, аніматор. Працював у жанрі пластилінової анімації.
- 1969 — Вішванатан Ананд, індійський гросмейстер.
- 1972 — Андрій Гусін, український футболіст ("Динамо" Київ).
- 1972 — Ахтем Сеїтаблаєв, український актор та режисер кримськотатарського походження.
НАРОДНІ ПРИКМЕТИ Й ТРАДИЦІЇ
- Якщо ворони літають по небу — бути швидким снігопадам.
- Щось дзвенить у колодязі — до багатства.
- Якщо різко потепліло, то незабаром сильно похолодає.
- Гуси крилами часто ляскають – до відлиги.
- Зола в печі швидко гасне – до потепління.
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ЩО НЕ МОЖНА РОБИТИ СЬОГОДНІ
- Цей день – один із найбільш невідповідних для освідчення в коханні.
- Не варто також планувати спільне життя, подорожі чи переїзди.
- Прибирання, зміну постелі, прання та інші домашні клопоти необхідно перенести на інший день.
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