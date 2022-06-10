11 червня 2022 – яке сьогодні свято: традиції, заборони і прикмети

Сьогодні, 11 червня, віряни вшановують день пам'яті Феодосії Константинопольської та блаженного Іоанна. Феодосія Колосятниця – в народному календарі. До вашої уваги традиції та прикмети в цей день – дізнайтеся, що можна і не можна робити!

Дата 11 червня ввійшла в історію кількома знаковими подіями та святами.

ЯКЕ СЬОГОДНІ РЕЛІГІЙНЕ СВЯТО

За релігійним календарем сьогодні, 11 червня, православна церква вшановує день пам'яті преподобномучениці діви Феодосії Константинопольської, блаженного Іоанна. Також 11 червня святкуються ікони Божої Матері "Споручниця грішних" і "Недремне око".

ІМЕНИНИ: ХТО СВЯТКУЄ ДЕНЬ АНГЕЛА

У суботу, 11 червня, іменини відзначають власники таких імен: Олександра, Андрій, Богдан, Іван, Лука, Марія, Фаїна, а також Федот. Не забудьте привітати винуватців свята з Днем ангела!

ЦЕЙ ДЕНЬ В ІСТОРІЇ: МІЖНАРОДНІ СВЯТА ТА ПОДІЇ

1125 – хрестоносці здобули перемогу над сельджуками в битві при Азазі

1453 – падіння Візантійської імперії

1496 – Христофор Колумб завершив свою другу подорож, після чого впав у немилість іспанської королеви

1580 – іспанськими конкістадорами заснований Буенос-Айрес

1742 – Бенджамін Франклін винайшов кухонну плиту

1842 – вийшла у світ поема Миколи Гоголя "Мертві душі"

1921 – в Україні оголошено початок боротьби з безпритульністю

1939 – президент США Рузвельт вперше пригостив майбутню королеву Англії Єлизавету II хот-догом

1940 – Нова Зеландія, Австралія і Південноафриканський союз оголосили війну Італії

1965 – англійська королева Єлизавета нагородила музикантів групи Бітлз орденом Британської імперії

1965 – Рада Міністрів України затвердив положення про створення Донецького державного університету

1982 – на екрани США вийшов фільм Стівена Спілберга "Інопланетянин"

1990 – Верховна Рада України прийняла рішення про введення нового порядку обчислення часу

ХТО НАРОДИВСЯ 11 ЧЕРВНЯ

1832 – Жюль Валлес, французький письменник і політичний діяч

1857 – Антоній Грабовський, польський інженер-хімік, поет

1864 – Ріхард Штраусс, німецький композитор і диригент

1887 – Олександр Архипенко, український скульптор, піонер абстракціонізму в скульптурі

1890 – Джеймс Басеві, американський художник

1899 – Ясунарі Кавабата, японський письменник, лауреат Нобелівської премії 1968 року

1902 – Віссаріон Шебалін, композитор

1908 – Олексій Чернов, актор

1910 – Жак Ів Кусто, французький океанограф, винахідник акваланга

1910 – Карміно Коппола, американський композитор, диригент, батько Френсіса Копполи

1912 – Джеймс Елгар, американський аніматор і режисер діснеївських науково-популярних фільмів

1925 – Вільям Стайрон, американський письменник, лауреат Пулітцерівської премії

1943 – Олег Видів, кіноактор

1950 – Бьярне Страуструп, датський вчений і програміст

1959 – Х'ю Лорі, актор, письменник і музикант

НАРОДНІ ПРИКМЕТИ Й ТРАДИЦІЇ

Якщо бджоли активно летять до вуликів, то скоро піде дощ.

Багато павуків – буде хороша погода.

Туман вранці по воді стелиться – до ясного сонячного дня.

Вітер весь день дме в одному напрямку і до ночі посилюється – до дощової погоди.

ЩО НЕ МОЖНА РОБИТИ СЬОГОДНІ

Не варто брати гроші у борг;

Ні в якому разі не слід починати нову справу цього дня;

Не гоже надто багато працювати;

Не слід зловживати алкоголем і переїдати;

Не можна ображати рідних і близьких.

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