10 жовтня 2022 – яке сьогодні свято: традиції, заборони і прикмети

Сьогодні, 10 жовтня, у світі відзначають Всесвітній день психічного здоров'я. До вашої уваги традиції та прикмети в цей день – дізнайтеся, що можна і не можна робити!

Дата 10 жовтня ввійшла в історію кількома знаковими подіями та святами. Дізнайтеся, яке сьогодні свято, традиції та заборони на Радіо MAXIMUM.

ЯКЕ СЬОГОДНІ РЕЛІГІЙНЕ СВЯТО

За релігійним календарем сьогодні, 10 жовтня, вшановують пам'ять преподобного Саватія Соловецького. Він був засновником оселі на Соловках. Не збереглося інформації про те, звідки взявся святий, хто були його батьки та в якому віці він прийняв чернецтво.

ІМЕНИНИ: ХТО СВЯТКУЄ ДЕНЬ АНГЕЛА

У понеділок, 10 жовтня, іменини відзначають власники таких імен: Павліна, Франциск, Аристарх, Зінаїда, Ігнат, Каллістрат, Марк, Савватій.​ Не забудьте привітати винуватців свята з Днем ангела!

ЦЕЙ ДЕНЬ В ІСТОРІЇ: МІЖНАРОДНІ СВЯТА ТА ПОДІЇ

Всесвітній день психічного здоров'я

1932 – У Запоріжжі запустили ДніпроГЕС.

1932 – У Харківському фізико-технічному інституті вперше в СРСР провели ядерну реакцію з розщеплення атомного ядра літію.

1933 – в універсамах США з'явився перший пральний порошок – Dreft. На упаковуванні ефект чищення пояснювали "силою чудо-молекул, які висмоктують бруд з тканин".

1943 – Президія Верховної Ради СРСР ухвалила указ про заснування ордена Богдана Хмельницького I, II та III ступенів.

1943 – Джордж Орвелл, англійський письменник вперше вжив термін "Холодна війна".

1948 – Запущено першу радянську керовану балістичну ракету далекої дії Р-1, створену під керівництвом Сергія Корольова.

1963 – Набув чинності міжнародний Договір про заборону випробувань ядерної зброї в атмосфері, космічному просторі та під водою.

1964 – У Токіо почалися XVIII Олімпійські ігри.

ХТО НАРОДИВСЯ 10 ЖОВТНЯ

1894 – Віктор Петров, український письменник, етнограф, культурознавець.

1901 – Альберто Джакометті, швейцарський скульптор, живописець і графік, один із найбільших майстрів XX століття. Брат архітектора Бруно Джакометті.

1910 – Юліус Шульман, американський архітектурний фотограф.

1917 – Телоніус Монк, американський джазовий піаніст.

1930 – Гарольд Пінтер, британський драматург, поет, режисер та актор, лауреат Нобелівської премії з літератури 2005 року.

1972 – Олексій Житник, хокеїст, олімпійський чемпіон.

1985 – Юрій Писар, український художник.

1987 – Марина Анцибор, українська лижниця.

1983 – Ліззі Хейл, вокалістка і ритм-гітаристка американського хард-рок-гурту Halestorm.

картина Юрія Писара

НАРОДНІ ПРИКМЕТИ Й ТРАДИЦІЇ

Дощ зі снігом обіцяє в січні сильні відлиги, а також дощовий і холодний червень.

Якщо перший сніг в цей день випав, то через 40 днів настане справжня зима.

Північний вітер – до холодної зими, південний – до теплої.

Якщо бджоли щільно льоток заліплюють, то зима буде морозною.

Хмари з півдня на північ пливуть – до негоди, з півночі на південь – на гарну погоду.

Суха погода в цей день вказує на те, що холоди настануть нескоро.

Гроза на Саватія – до безсніжної, теплої та короткої зими.

Багато шишок на соснах і ялинках – зимові місяці будуть холодними.

ЩО НЕ МОЖНА РОБИТИ СЬОГОДНІ

Сьогодні не варто виходити з дому після заходу сонця, щоб не захворіти.

Не можна тривалий час проводити у ліжку.

Заборонено сперечатися, бо негаразди будуть вашим супутником до кінця місяця.

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