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10 травня 2022 – яке сьогодні свято: традиції, заборони і прикмети
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Сьогодні, 10 травня, у світі відзначають роковини по смерті Тараса Шевченка. До вашої уваги традиції та прикмети в цей день – дізнайтеся, що можна і не можна робити!
Дата 10 травня ввійшла в історію кількома знаковими подіями та святами.
ЯКЕ СЬОГОДНІ РЕЛІГІЙНЕ СВЯТО
За релігійним календарем сьогодні, 10 травня, віряни вшановують пам'ять апостола і священномученика Симеона, небожа Господнього. Святий був сином Клеопи – молодшого брата Йосипа Обручника. У народному календарі ця дата отримала такі назви: Семен, Семен-день, Семен ранопашец.
ІМЕНИНИ: ХТО СВЯТКУЄ ДЕНЬ АНГЕЛА
У вівторок, 10 травня, іменини відзначають власники таких імен: Анастасія, Георгій, Іван, Іларіон, Марія, Микола, Павло, Петро, Семен, Сергій, Степан. Не забудьте привітати винуватців свята з Днем ангела!
ЦЕЙ ДЕНЬ В ІСТОРІЇ: МІЖНАРОДНІ СВЯТА ТА ПОДІЇ
- 1881 – Румунію проголошено королівством.
- 1925 – у Києві урочисто відкрито міст імені Євгенії Бош, побудований за проєктом Євгена Патона.
- 1940 – Вермахт вдерся на терени Бельгії, Нідерландів та Люксембургу.
- 1940 – Невілл Чемберлен подав у відставку з посади прем'єр-міністра Великої Британії. Новим британським прем'єром став Вінстон Черчилль.
- 1993 – у Киргизстані запроваджено національну валюту (сом).
- 1993 – на вершині Евересту одночасно зібралися 40 осіб з дев'яти експедицій — рекордна кількість людей на цій горі.
- 1995 – у Таджикистані запроваджено таджицький рубль, який у жовтні 2000 року замінено на сомоні.
- 2006 – землетрус силою 4,7 бала за шкалою Ріхтера відбувся в Греції. Його епіцентр знаходився за 40 км на південний схід від портового міста Салоніки на півночі країни.
- 2017 – випуск культового коміксу про походження Бетмена, "Бетмен: Рік перший", українською.
ХТО НАРОДИВСЯ 10 ТРАВНЯ
- 1891 – Махмуд Мухтар, єгипетський скульптор, вважається "батьком" модерної єгипетської скульптури.
- 1916 – Алла Лисянська, українська художниця.
- 1936 – Ел Сміт, американський блюзовий співак.
- 1938 – Марина Владі, французька акторка.
- 1939 – Максим Шостакович, радянський, німецький та американський композитор і диригент.
- 1956 – Владислав Лістьєв, журналіст, телеведучий.
- 1961 – Іван Малкович, український поет і видавець, власник і директор видавництва А-БА-БА-ГА-ЛА-МА-ГА.
- 1977 – Нік Гайдфельд, німецький автоперегонник.
- 1986 – Віктор Андрущенко, білоруський хокеїст.
НАРОДНІ ПРИКМЕТИ Й ТРАДИЦІЇ
- Ясний схід сонця обіцяє вітряне літо.
- Якщо випав дощ добрий, то хліба буде комора повна.
- Хмари по небу швидко пливуть – до затяжної негоди.
- Сова кричить – до похолодання.
- Якщо вранці трава суха, то ввечері можливий дощ.
- Увечері в низинах з'явився туман – до потепління.
- Вранці ясно, а вдень з'явилися купчасті хмари, які до вечора зникли – до заморозків.
ЩО НЕ МОЖНА РОБИТИ СЬОГОДНІ
- Сьогодні не рекомендується пускати незнайомців у дім або в машину. Вважається, що разом з ними можна підпустити до себе нечисту силу.
- Взуття 10 травня краще не купувати.
- Цього дня усі сутички під забороною. Більш того, не можна навіть дивитися на тих, хто конфліктує і спостерігати за бійкою.
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