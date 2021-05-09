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10 травня 2021 – яке сьогодні свято: традиції, заборони і прикмети

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10 травня 2021 – яке сьогодні свято: традиції, заборони і прикмети - фото 1

Сьогодні, 10 травня, у світі відзначають День Єрусалима, а також День вітряка. До вашої уваги традиції та прикмети в цей день – дізнайтеся, що можна і не можна робити!

Дата 10 травня ввійшла в історію кількома знаковими подіями та святами.

ЯКЕ СЬОГОДНІ РЕЛІГІЙНЕ СВЯТО

За релігійним календарем сьогодні, 10 травня, віряни вшановують пам'ять апостола і священномученика Симеона, єпископа Єрусалимського.

ІМЕНИНИ: ХТО СВЯТКУЄ ДЕНЬ АНГЕЛА

У понеділок, 10 травня, іменини відзначають власники таких імен: Анастасія, Георгій, Іван, Іларіон, Марія, Микола, Павло, Петро, Семен, Сергій, Степан. Не забудьте привітати винуватців свята з Днем ангела!

10 травня 2021 – яке сьогодні свято: традиції, заборони і прикмети - фото 451571

ЦЕЙ ДЕНЬ В ІСТОРІЇ: МІЖНАРОДНІ СВЯТА ТА ПОДІЇ

  • День вітряка.
  • 1881 — Румунію проголошено королівством.
  • 1925 — у Києві урочисто відкрито міст імені Євгенії Бош, побудований за проєктом Євгена Патона.
  • 1940 — Вермахт вторгнувся на терени Бельгії, Нідерландів та Люксембургу.
  • 1940 — Невілл Чемберлен подав у відставку з посади прем'єр-міністра Великої Британії. Новим британським прем'єром став Вінстон Черчилль.
  • 1993 — у Киргизстані запроваджено національну валюту (сом).
  • 1993 — на вершині Евересту одночасно зібралися 40 осіб з дев'яти експедицій — рекордна кількість людей на цій горі.
  • 1995 — У Таджикистані запроваджено таджицький рубль, який у жовтні 2000 року замінено на сомоні.
  • 2006 — землетрус силою 4,7 бала за шкалою Ріхтера відбувся в Греції. Його епіцентр знаходився за 40 км на південний схід від портового міста Салоніки на півночі країни.
  • 2017 — випуск культового коміксу про походження Бетмена, "Бетмен: Рік перший", українською.
10 травня 2021 – яке сьогодні свято: традиції, заборони і прикмети - фото 458314

ХТО НАРОДИВСЯ 10 ТРАВНЯ

  • 1891 — Махмуд Мухтар, єгипетський скульптор, вважається "батьком" модерної єгипетської скульптури.
  • 1916 — Алла Лисянська, українська художниця.
  • 1936 — Ел Сміт, американський блюзовий співак.
  • 1938 — Марина Владі, французька акторка.
  • 1939 — Максим Шостакович, радянський, німецький та американський композитор і диригент.
  • 1956 — Владислав Лістьєв, журналіст, телеведучий.
  • 1961 — Іван Малкович, український поет і видавець, власник і директор видавництва А-ба-ба-га-ла-ма-га.
  • 1977 — Нік Гайдфельд, німецький автогонщик.
  • 1986 — Віктор Андрущенко, білоруський хокеїст.
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Іван Малкович

НАРОДНІ ПРИКМЕТИ Й ТРАДИЦІЇ

  • Ясний схід сонця обіцяє вітряне літо.
  • Якщо випав дощ добрий, то хліба буде комора повна.
  • Хмари по небу швидко пливуть – до затяжної негоди.
  • Сова кричить – до похолодання.
  • Якщо вранці трава суха, то ввечері можливий дощ.
  • Увечері в низинах з'явився туман – до потепління.
  • Вранці ясно, а вдень з'явилися купчасті хмари, які до вечора зникли – до заморозків.
10 травня 2021 – яке сьогодні свято: традиції, заборони і прикмети - фото 458078

ЩО НЕ МОЖНА РОБИТИ СЬОГОДНІ

  • Сьогодні не рекомендується пускати незнайомців у дім або в машину. Вважається, що разом з ними можна підпустити до себе нечисту силу.
  • Взуття 10 травня краще не купувати.
  • Цього дня усі сутички під забороною. Більш того, не можна навіть дивитися на тих, хто конфліктує і спостерігати за бійкою.

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