10 травня 2021 – яке сьогодні свято: традиції, заборони і прикмети

Сьогодні, 10 травня, у світі відзначають День Єрусалима, а також День вітряка. До вашої уваги традиції та прикмети в цей день – дізнайтеся, що можна і не можна робити!

Дата 10 травня ввійшла в історію кількома знаковими подіями та святами.

ЯКЕ СЬОГОДНІ РЕЛІГІЙНЕ СВЯТО

За релігійним календарем сьогодні, 10 травня, віряни вшановують пам'ять апостола і священномученика Симеона, єпископа Єрусалимського.

ІМЕНИНИ: ХТО СВЯТКУЄ ДЕНЬ АНГЕЛА

У понеділок, 10 травня, іменини відзначають власники таких імен: Анастасія, Георгій, Іван, Іларіон, Марія, Микола, Павло, Петро, Семен, Сергій, Степан. Не забудьте привітати винуватців свята з Днем ангела!

ЦЕЙ ДЕНЬ В ІСТОРІЇ: МІЖНАРОДНІ СВЯТА ТА ПОДІЇ

День вітряка.

1881 — Румунію проголошено королівством.

1925 — у Києві урочисто відкрито міст імені Євгенії Бош, побудований за проєктом Євгена Патона.

1940 — Вермахт вторгнувся на терени Бельгії, Нідерландів та Люксембургу.

1940 — Невілл Чемберлен подав у відставку з посади прем'єр-міністра Великої Британії. Новим британським прем'єром став Вінстон Черчилль.

1993 — у Киргизстані запроваджено національну валюту (сом).

1993 — на вершині Евересту одночасно зібралися 40 осіб з дев'яти експедицій — рекордна кількість людей на цій горі.

1995 — У Таджикистані запроваджено таджицький рубль, який у жовтні 2000 року замінено на сомоні.

2006 — землетрус силою 4,7 бала за шкалою Ріхтера відбувся в Греції. Його епіцентр знаходився за 40 км на південний схід від портового міста Салоніки на півночі країни.

2017 — випуск культового коміксу про походження Бетмена, "Бетмен: Рік перший", українською.

ХТО НАРОДИВСЯ 10 ТРАВНЯ

1891 — Махмуд Мухтар, єгипетський скульптор, вважається "батьком" модерної єгипетської скульптури.

1916 — Алла Лисянська, українська художниця.

1936 — Ел Сміт, американський блюзовий співак.

1938 — Марина Владі, французька акторка.

1939 — Максим Шостакович, радянський, німецький та американський композитор і диригент.

1956 — Владислав Лістьєв, журналіст, телеведучий.

1961 — Іван Малкович, український поет і видавець, власник і директор видавництва А-ба-ба-га-ла-ма-га.

1977 — Нік Гайдфельд, німецький автогонщик.

1986 — Віктор Андрущенко, білоруський хокеїст.

Іван Малкович

НАРОДНІ ПРИКМЕТИ Й ТРАДИЦІЇ

Ясний схід сонця обіцяє вітряне літо.

Якщо випав дощ добрий, то хліба буде комора повна.

Хмари по небу швидко пливуть – до затяжної негоди.

Сова кричить – до похолодання.

Якщо вранці трава суха, то ввечері можливий дощ.

Увечері в низинах з'явився туман – до потепління.

Вранці ясно, а вдень з'явилися купчасті хмари, які до вечора зникли – до заморозків.

ЩО НЕ МОЖНА РОБИТИ СЬОГОДНІ

Сьогодні не рекомендується пускати незнайомців у дім або в машину. Вважається, що разом з ними можна підпустити до себе нечисту силу.

Взуття 10 травня краще не купувати.

Цього дня усі сутички під забороною. Більш того, не можна навіть дивитися на тих, хто конфліктує і спостерігати за бійкою.

Читайте також: Китайський гороскоп на 2021 рік Білого Бика для всіх знаків зодіаку