На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації
10 січня 2023 – яке сьогодні свято: традиції, заборони і прикмети
-
- 508
Сьогодні, 10 січня, у світі відзначають День краси і поезії в роботі, а віряни вшановують День пам'яті 20000 мучеників. До вашої уваги традиції та прикмети в цей день – дізнайтеся, що можна і не можна робити!
Дата 10 січня ввійшла в історію кількома знаковими подіями та святами. Дізнайтеся, яке сьогодні свято, традиції та заборони на Радіо MAXIMUM.
ЯКЕ СЬОГОДНІ РЕЛІГІЙНЕ СВЯТО
За релігійним календарем сьогодні, 10 січня, вшановують День пам'яті 20000 мучеників.
ІМЕНИНИ: ХТО СВЯТКУЄ ДЕНЬ АНГЕЛА
У вівторок, 10 січня, іменини відзначають власники таких імен: Петро, Юхим, Агафія, Домна, Никанор, Феофіл, Зенон, Дора, Вавило, Гнат, Симон. Не забудьте привітати винуватців свята з Днем ангела!
ЦЕЙ ДЕНЬ В ІСТОРІЇ: МІЖНАРОДНІ СВЯТА ТА ПОДІЇ
- День краси та поезії в роботі
- 1901 — з відкриття нафтової вишки в Бюмоні (Техас) почався техаський нафтовий бум. Це була перша нафта, виявлена у США.
- 1920 — набрав чинності Версальський договір та, зокрема, Угода (статут) Ліги Націй.
- 1942 — компанія Ford Motor Company почала виробництво автомобілів моделі Jeep.
- 1946 — у Лондоні у Центральному залі Вестмінстера відбулось перше засідання Генеральної Асамблеї ООН, в якому взяли участь представники 51 країни.
- 1962 — сталася найбільша в історії лавин катастрофа: обвал із Невадо-Уаскаран (Перу).
- 1972 — трамвайна аварія у Львові, в результаті якої загинуло 26 осіб.
- 1992 — в Україні введено в обіг карбованець як купон Національного банку України.
- 1992 — Україна встановила дипломатичні відносини з Бразилією, Чилі та Великою Британією.
- 1994 — у Брюсселі на зустрічі представників країн-членів НАТО прийнято проєкт програми "Партнерство заради миру", до якої у 1998 році приєдналася Україна.
- 2003 — Північна Корея заявила про вихід із Договору про нерозповсюдження ядерної зброї.
ХТО НАРОДИВСЯ 10 СІЧНЯ
- 1903 — Барбара Хепуорт, англійський скульптор-абстракціоніст, дружина англійського художника і скульптора-абстракціоніста Бена Ніколсона.
- 1903 — Фламініо Бертоні, італійський автомобільний дизайнер, скульптор, архітектор. Всесвітню славу йому принесла розробка Citroën DS.
- 1924 — Едуардо Чільїда, іспанський скульптор, автор монументальних абстрактних робіт.
- 1934 — Леонід Кравчук, перший президент незалежної України.
- 1936 — Роберт Вудро Вільсон, американський фізик, лавреат Нобелівської премії "за відкриття мікрохвильового реліктового випромінювання".
- 1938 — Дональд Кнут, американський учений, "батько" сучасного програмування.
- 1945 — Род Стюарт, англійський вокаліст, композитор, продюсер. Один з найвідоміших представників британського року 1970-х років.
- 1949 — Джордж Форман, американський боксер.
- 1959 — Міхаель Шенкер, гітарист, вокаліст, композитор, колишній учасник гурту UFO, один з засновників гуртів Scorpions та Michael Schenker Group.
- 1973 — Данило Перцов, український композитор, мультиінструменталіст, дизайнер.
- 1975 — Костянтин Коверзнєв, український письменник
- 1989 — Денис Дубров, плавець, чемпіон і призер літніх Паралімпійських ігор, майстер спорту України міжнародного класу.
НАРОДНІ ПРИКМЕТИ Й ТРАДИЦІЇ
- Якщо на скиртах є іній, то літо буде дощовим.
- Густий іній або снігопад обіцяють добрий урожай хліба.
- Безвітряна погода та іній на деревах обіцяють вдалий та врожайний рік.
- Якщо кішка весь день спить або з неба валить сніг, то незабаром потеплішає.
- Якщо відсиріла сіль, буде негода.
- Собака вийшов з будки і ліг на сніг – до хуртовини.
- Сира погода обіцяє добрий урожай льону.
- Якщо у водоймі риба неспокійно поводиться, плескається і б'є хвостом, буде снігопад.
- Хмара у цей день – до холодного та дощового літа.
- Якщо горобці весело цвірінькають, скоро потеплішає.
ЩО НЕ МОЖНА РОБИТИ СЬОГОДНІ
- Не можна входити до будинку з лівої ноги.
- У цей день краще не залишати вікна відчиненими.
- Не варто сьогодні виходити із гостей одному.
Читайте також: Ось, які сезонні овочі та фрукти потрібно їсти у січні
-
20:49Українець увійшов до рейтингу професіоналів, які сформують світ напоїв у 2023 році
-
19:3611 січня 2023 – яке сьогодні свято: традиції, заборони і прикмети
-
18:32Вуличний митець з Франції створив декілька графіті на зруйнованих будівлях Київщини
-
17:31Український гурт HANUMIKE та POSITIFF презентували пісню та кліп переможного року "2023"
-
16:38В Івано-Франківську додатково виплачуватимуть до 50 000 гривень за новонародженого
-
Українські патріотичні пісні: плейлист, який підіймає дух
-
15:53Погода 11 січня в Україні – синоптикиня розповіла, коли закінчаться морози
-
14:30Джавеліна, Сонія, Афелія, Оріон, Кий, Явір – оригінальні імена дітей в Україні у 2022 році
-
13:34У Довженко-Центрі засканували сотні українських давніх мультфільмів (відео)
-
12:37"Київ Цифровий" зробив туристичні маршрути з аудіогідом столицею
-
11:34У МОЗ пояснили, як не впасти в ожеледицю
-
10:29Клопотенко показав, як приготувати егног: простий рецепт яєчного лікеру
-
09:32Чому не варто займатися сексом в автомобілі взимку
-
08:285 порад, які допоможуть уникнути зимової хандри
-
З Днем народження: ТОП 75 привітань у віршах, прозі та смс українською
- 09 січня
-
20:3710 січня 2023 – яке сьогодні свято: традиції, заборони і прикмети
-
19:2988 днів пекла – про українського волонтера, який пройшов фільтрацію, створили комікс
-
18:29У столиці Ісландії відкрили виставку постерів українських митців про війну в Україні
-
17:30Погода 10 січня в Україні – синоптикиня попередила про сильний вітер
-
16:36У ДСНС пояснили, як безпечно поводитися на водоймах взимку
-
15:33У Тихоокеанській державі випустили пам'ятну монету, присвячену захисникам Маріуполя
-
14:324 прості способи, які допоможуть побороти зимову втому
-
13:31Ось хто в Україні отримує найвищі зарплати – програмісти, менеджери, трейдери, водії тощо
-
12:2940 синонімів до слова "завірюха", які показують багатство української мови
-
11:32Клопотенко показав, як приготувати маковий рулет з вишнями: простий рецепт випічки
-
18:32Вуличний митець з Франції створив декілька графіті на зруйнованих будівлях Київщини
-
14:30Джавеліна, Сонія, Афелія, Оріон, Кий, Явір – оригінальні імена дітей в Україні у 2022 році
-
10:29Клопотенко показав, як приготувати егног: простий рецепт яєчного лікеру
- 09 січня
-
19:2988 днів пекла – про українського волонтера, який пройшов фільтрацію, створили комікс
-
13:31Ось хто в Україні отримує найвищі зарплати – програмісти, менеджери, трейдери, водії тощо
-
09:30Любовний гороскоп на 2023 рік для всіх знаків Зодіаку – що принесе Водяний Кіт (Кролик)
- 08 січня
-
18:32Українське Різдво – дивіться цікаву онлайн-виставу, яку підготував музей Івана Гончара
-
14:38Для українських діток створили мультсеріал про пса Патрона (ВІДЕО)
-
10:30Зіньківська ковбаса – традиційний український рецепт від Клопотенка
- 07 січня
-
18:36Відтепер в Україні доступна мапа замінованих територій
-
14:26Лазановський, 7TEEN’S та Настя Марків вразили виконанням колядки "Сумний Святий Вечір"
-
10:21Dima PROKOPOV, Настя Балог та ансамбль "Калина" переспівали найвідомішу українську колядку
- 06 січня
-
19:30Привітання з Різдвом 2023 в прозі – побажання своїми словами
-
15:31Військові колядки, які захисники України співають уже понад 50 років – щемка добірка
-
10:41Українські колядки – слухати ТОП 30 пісень на Різдво – тексти і відео
- 05 січня
-
19:40Різдвяна зірка для Вертепу своїми руками – ідеї, як зробити звізду на Коляду
-
18:48Коли колядують, щедрують, посівають в Україні на різдвяні свята 2023 – дати
-
14:48Інтерв'ю з Максом Міллером: про волонтерство під час війни, шлях у дрифті та "проєкт мрії"
-
09:45Військовий скрипаль Moisei зіграв у звільненому Ізюмі та зворушив мережу
- 04 січня
-
14:40Київ визнали найкращим містом світу 2023 – рейтинг міст від Resonance
-
10:32У Київському зоопарку показують незвичайні породи кроликів як символ 2023 року
- 03 січня
-
18:29Я відчуваю тебе: Оксана Муха та Іван Леньо виконали саундтрек до фільму "Щедрик"
-
14:31Starbucks показав, як змінювався дизайн їхнього новорічного стаканчика за останні 25 років
-
10:33У Києві посеред зими розквітли сакури (ФОТО)
- 02 січня
-
18:32Вірші на Різдво 2023 для дітей – найкращі різдвяні віршики на Коляду