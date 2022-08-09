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10 серпня 2022 – яке сьогодні свято: традиції, заборони і прикмети

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10 серпня – середа

Сьогодні, 10 серпня, у світі відзначають Всесвітній день лева. До вашої уваги традиції та прикмети в цей день – дізнайтеся, що можна і не можна робити!

Дата 10 серпня ввійшла в історію кількома знаковими подіями та святами. Дізнайтеся, яке сьогодні свято, традиції та заборони на Радіо MAXIMUM.

ЯКЕ СЬОГОДНІ РЕЛІГІЙНЕ СВЯТО

10 серпня в православній церкві шанується пам'ять 7 апостолів. Їх обрали з 70 учнів Ісуса Христа. 12 головних апостолів скликали всіх своїх учнів і попросили їх вибрати 7 осіб, які могли б піклуватися про створення затишку, займатися побутовими питаннями братства, роздавати милостиню жебракам. В результаті голосування були обрані Никанор, Стефан, Філіп, Тимон, Прохор, Пармен і Микола. На честь Пармена та Прохора встановлено свято в цей день.

ІМЕНИНИ: ХТО СВЯТКУЄ ДЕНЬ АНГЕЛА

У середу, 10 серпня, іменини відзначають власники таких імен: Ірина, Остап, Прохор, Никанор та Серафим. Не забудьте привітати винуватців свята з Днем ангела!

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ЦЕЙ ДЕНЬ В ІСТОРІЇ: МІЖНАРОДНІ СВЯТА ТА ПОДІЇ

  • Всесвітній день лева
  • 1793 — Лувр відкрився для публіки.
  • 1821 — Міссурі став 24-м штатом США.
  • 1876 — в Онтаріо (Канада) зроблений перший у світі міжміський телефонний дзвінок.
  • 1913 — Друга Балканська війна закінчилася підписанням Бухарестського мирного договору між Болгарією, Румунією, Сербією, Чорногорією і Грецією.
  • 1919 — Запорозька група Армії УНР визволила від більшовиків Вінницю.
  • 1945 — Японія оголосила про свою капітуляцію.
  • 1966 — у США зупинили випуск банкноти 2 долари.
  • 1995 — українка Інесса Кравець встановила в Гетеборзі досі чинний світовий рекорд у потрійному стрибку — 15 м 50 см.
  • 2012 — набув чинності Закон про мови Колесніченка-Ківалова, що значною частиною українського суспільства розцінюється як антиукраїнський.
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ХТО НАРОДИВСЯ 10 СЕРПНЯ

  • 1737 — Антон Лосенко, український живописець, педагог і культурний діяч, був одним із засновників так званої "історичної школи" в академічному малярстві Російської імперії.
  • 1874 — Антанас Смятона, перший президент Литви.
  • 1874 — Герберт Гувер, 31-й президент США.
  • 1894 — Михайло Зощенко, український і радянський письменник.
  • 1924 — Жан-Франсуа Ліотар, французький філософ і теоретик літератури.
  • 1937 — Андрій Біба, український футболіст ("Динамо" Київ), триразовий чемпіон СРСР.
  • 1940 — Веніамін Смєхов, кіноактор.
  • 1941 — Роман Лубківський, український письменник, державний і громадський діяч, дипломат.
  • 1942 — Вадим Соснихін, український футболіст ("Динамо" Київ), чотириразовий чемпіон СРСР.
  • 1959 — Розанна Аркетт, американська кіноактриса.
  • 1960 — Антоніо Бандерас, іспанський кіноактор.
  • 1960 — Мамука Кікалейшвілі, грузинський актор.

НАРОДНІ ПРИКМЕТИ Й ТРАДИЦІЇ

  • Вранці туман по воді стелиться – на гарну погоду. Якщо ж вгору підіймається, то буде дощ.
  • Дощ без вітру – до затяжної негоди.
  • Багато роси вранці – день буде сонячним.
  • Хмари високо пливуть – до сухої і ясної погоди.
  • У цей день потрібно обов'язково з'їсти грушу. Це сприяє заспокоєнню нервової системи та додасть гарний настрій. Крім того, якщо ви не можете в чомусь визначитися, то з'їжте грушу на заході сонця, це допоможе зробити правильний вибір. Рішення може прийти до вас уві сні.
  • Щоб у дитини були гарні здібності до навчання, над його ліжечком потрібно підвісити гілочку з грушевого дерева.
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ЩО НЕ МОЖНА РОБИТИ СЬОГОДНІ

  • Весілля 10 серпня грати не рекомендують. Вважається, що людина, яка укладе шлюб в цей день, довго не проживе.
  • На Прохора і Пармена люди уникали будь-яких покупок. Вважалося, що все, що буде куплено 10 серпня, довго не прослужить.
  • Не можна вирушати в ліс по гриби у поганому настрої, інакше повернетеся додому з порожнім кошиком.

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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