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10 серпня 2022 – яке сьогодні свято: традиції, заборони і прикмети
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Сьогодні, 10 серпня, у світі відзначають Всесвітній день лева. До вашої уваги традиції та прикмети в цей день – дізнайтеся, що можна і не можна робити!
Дата 10 серпня ввійшла в історію кількома знаковими подіями та святами. Дізнайтеся, яке сьогодні свято, традиції та заборони на Радіо MAXIMUM.
ЯКЕ СЬОГОДНІ РЕЛІГІЙНЕ СВЯТО
10 серпня в православній церкві шанується пам'ять 7 апостолів. Їх обрали з 70 учнів Ісуса Христа. 12 головних апостолів скликали всіх своїх учнів і попросили їх вибрати 7 осіб, які могли б піклуватися про створення затишку, займатися побутовими питаннями братства, роздавати милостиню жебракам. В результаті голосування були обрані Никанор, Стефан, Філіп, Тимон, Прохор, Пармен і Микола. На честь Пармена та Прохора встановлено свято в цей день.
ІМЕНИНИ: ХТО СВЯТКУЄ ДЕНЬ АНГЕЛА
У середу, 10 серпня, іменини відзначають власники таких імен: Ірина, Остап, Прохор, Никанор та Серафим. Не забудьте привітати винуватців свята з Днем ангела!
ЦЕЙ ДЕНЬ В ІСТОРІЇ: МІЖНАРОДНІ СВЯТА ТА ПОДІЇ
- Всесвітній день лева
- 1793 — Лувр відкрився для публіки.
- 1821 — Міссурі став 24-м штатом США.
- 1876 — в Онтаріо (Канада) зроблений перший у світі міжміський телефонний дзвінок.
- 1913 — Друга Балканська війна закінчилася підписанням Бухарестського мирного договору між Болгарією, Румунією, Сербією, Чорногорією і Грецією.
- 1919 — Запорозька група Армії УНР визволила від більшовиків Вінницю.
- 1945 — Японія оголосила про свою капітуляцію.
- 1966 — у США зупинили випуск банкноти 2 долари.
- 1995 — українка Інесса Кравець встановила в Гетеборзі досі чинний світовий рекорд у потрійному стрибку — 15 м 50 см.
- 2012 — набув чинності Закон про мови Колесніченка-Ківалова, що значною частиною українського суспільства розцінюється як антиукраїнський.
ХТО НАРОДИВСЯ 10 СЕРПНЯ
- 1737 — Антон Лосенко, український живописець, педагог і культурний діяч, був одним із засновників так званої "історичної школи" в академічному малярстві Російської імперії.
- 1874 — Антанас Смятона, перший президент Литви.
- 1874 — Герберт Гувер, 31-й президент США.
- 1894 — Михайло Зощенко, український і радянський письменник.
- 1924 — Жан-Франсуа Ліотар, французький філософ і теоретик літератури.
- 1937 — Андрій Біба, український футболіст ("Динамо" Київ), триразовий чемпіон СРСР.
- 1940 — Веніамін Смєхов, кіноактор.
- 1941 — Роман Лубківський, український письменник, державний і громадський діяч, дипломат.
- 1942 — Вадим Соснихін, український футболіст ("Динамо" Київ), чотириразовий чемпіон СРСР.
- 1959 — Розанна Аркетт, американська кіноактриса.
- 1960 — Антоніо Бандерас, іспанський кіноактор.
- 1960 — Мамука Кікалейшвілі, грузинський актор.
НАРОДНІ ПРИКМЕТИ Й ТРАДИЦІЇ
- Вранці туман по воді стелиться – на гарну погоду. Якщо ж вгору підіймається, то буде дощ.
- Дощ без вітру – до затяжної негоди.
- Багато роси вранці – день буде сонячним.
- Хмари високо пливуть – до сухої і ясної погоди.
- У цей день потрібно обов'язково з'їсти грушу. Це сприяє заспокоєнню нервової системи та додасть гарний настрій. Крім того, якщо ви не можете в чомусь визначитися, то з'їжте грушу на заході сонця, це допоможе зробити правильний вибір. Рішення може прийти до вас уві сні.
- Щоб у дитини були гарні здібності до навчання, над його ліжечком потрібно підвісити гілочку з грушевого дерева.
ЩО НЕ МОЖНА РОБИТИ СЬОГОДНІ
- Весілля 10 серпня грати не рекомендують. Вважається, що людина, яка укладе шлюб в цей день, довго не проживе.
- На Прохора і Пармена люди уникали будь-яких покупок. Вважалося, що все, що буде куплено 10 серпня, довго не прослужить.
- Не можна вирушати в ліс по гриби у поганому настрої, інакше повернетеся додому з порожнім кошиком.
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