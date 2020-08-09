10 серпня 2020 – яке сьогодні свято: традиції, заборони і прикмети

Сьогодні, 10 серпня, відзначають Міжнародний день біодизеля, а також День святого Лаврентія. До вашої уваги традиції та прикмети в цей день – дізнайтеся, що можна і не можна робити!

Дата 10 серпня ввійшла в історію кількома знаковими подіями та святами.

ЯКЕ СЬОГОДНІ РЕЛІГІЙНЕ СВЯТО

За церковним календарем віряни сьогодні святкують День святого Лаврентія. Щороку, в ніч з 10 на 11 серпня італійці спрямовують свої погляди, повні надій, в небо, щоб побачити падаючу зірку. З давніх часів в цю ніч поминають страждання Святого Лаврентія, і зоряний дощ уособлює собою сльози святого. Зірки блукають по небу вічно і спускаються на Землю тільки в той день, коли помер Лаврентій, створюючи магічну атмосферу.

ІМЕНИНИ: ХТО СВЯТКУЄ ДЕНЬ АНГЕЛА

У понеділок, 10 серпня, іменини відзначають власники таких імен: Ірина, Остап, Прохор, Никанор та Серафим. Не забудьте привітати винуватців свята з Днем ангела!

ЦЕЙ ДЕНЬ В ІСТОРІЇ: МІЖНАРОДНІ СВЯТА ТА ПОДІЇ

Міжнародний день біодизеля.

1793 — Лувр відкрився для публіки.

1821 — Міссурі став 24-м штатом США.

1876 — в Онтаріо (Канада) зроблений перший у світі міжміський телефонний дзвінок.

1913 — Друга Балканська війна закінчилася підписанням Бухарестського мирного договору між Болгарією, Румунією, Сербією, Чорногорією і Грецією.

1919 — Запорозька група Армії УНР визволила від більшовиків Вінницю.

1945 — Японія оголосила про свою капітуляцію.

1966 — у США зупинили випуск банкноти 2 долари.

1995 — українка Інесса Кравець встановила в Гетеборзі досі чинний світовий рекорд у потрійному стрибку — 15 м 50 см.

2012 — набув чинності Закон про мови Колесніченка-Ківалова, що значною частиною українського суспільства розцінюється як антиукраїнський.

Лувр (Париж)

ХТО НАРОДИВСЯ 10 СЕРПНЯ

1737 — Антон Лосенко, український живописець, педагог і культурний діяч, був одним із засновників так званої "історичної школи" в академічному малярстві Російської імперії.

1874 — Антанас Смятона, перший президент Литви.

1874 — Герберт Гувер, 31-й президент США.

1894 — Михайло Зощенко, український і радянський письменник.

1924 — Жан-Франсуа Ліотар, французький філософ і теоретик літератури.

1937 — Андрій Біба, український футболіст ("Динамо" Київ), триразовий чемпіон СРСР.

1940 — Веніамін Смєхов, кіноактор.

1941 — Роман Лубківський, український письменник, державний і громадський діяч, дипломат.

1942 — Вадим Соснихін, український футболіст ("Динамо" Київ), чотириразовий чемпіон СРСР.

1959 — Розанна Аркетт, американська кіноактриса.

1960 — Антоніо Бандерас, іспанський кіноактор.

1960 — Мамука Кікалейшвілі, грузинський актор.

Антоніо Бандерас

НАРОДНІ ПРИКМЕТИ Й ТРАДИЦІЇ

Вранці туман по воді стелиться – на гарну погоду. Якщо ж вгору підіймається, то буде дощ.

Дощ без вітру – до затяжної негоди.

Багато роси вранці – день буде сонячним.

Хмари високо пливуть – до сухої і ясної погоди.

У цей день потрібно обов'язково з'їсти грушу. Це сприяє заспокоєнню нервової системи і додасть гарний настрій. Крім того, якщо ви не можете в чомусь визначитися, то з'їжте грушу на заході, це допоможе зробити правильний вибір. Вірне рішення може прийти до вас уві сні.

ЩО НЕ МОЖНА РОБИТИ СЬОГОДНІ

Не варто торгувати сьогодні будь-чим.

Заборонено йти в ліс по гриби.

Не можна починати прибирати поля.

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