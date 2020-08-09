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10 серпня 2020 – яке сьогодні свято: традиції, заборони і прикмети
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Сьогодні, 10 серпня, відзначають Міжнародний день біодизеля, а також День святого Лаврентія. До вашої уваги традиції та прикмети в цей день – дізнайтеся, що можна і не можна робити!
Дата 10 серпня ввійшла в історію кількома знаковими подіями та святами.
ЯКЕ СЬОГОДНІ РЕЛІГІЙНЕ СВЯТО
За церковним календарем віряни сьогодні святкують День святого Лаврентія. Щороку, в ніч з 10 на 11 серпня італійці спрямовують свої погляди, повні надій, в небо, щоб побачити падаючу зірку. З давніх часів в цю ніч поминають страждання Святого Лаврентія, і зоряний дощ уособлює собою сльози святого. Зірки блукають по небу вічно і спускаються на Землю тільки в той день, коли помер Лаврентій, створюючи магічну атмосферу.
ІМЕНИНИ: ХТО СВЯТКУЄ ДЕНЬ АНГЕЛА
У понеділок, 10 серпня, іменини відзначають власники таких імен: Ірина, Остап, Прохор, Никанор та Серафим. Не забудьте привітати винуватців свята з Днем ангела!
ЦЕЙ ДЕНЬ В ІСТОРІЇ: МІЖНАРОДНІ СВЯТА ТА ПОДІЇ
- Міжнародний день біодизеля.
- 1793 — Лувр відкрився для публіки.
- 1821 — Міссурі став 24-м штатом США.
- 1876 — в Онтаріо (Канада) зроблений перший у світі міжміський телефонний дзвінок.
- 1913 — Друга Балканська війна закінчилася підписанням Бухарестського мирного договору між Болгарією, Румунією, Сербією, Чорногорією і Грецією.
- 1919 — Запорозька група Армії УНР визволила від більшовиків Вінницю.
- 1945 — Японія оголосила про свою капітуляцію.
- 1966 — у США зупинили випуск банкноти 2 долари.
- 1995 — українка Інесса Кравець встановила в Гетеборзі досі чинний світовий рекорд у потрійному стрибку — 15 м 50 см.
- 2012 — набув чинності Закон про мови Колесніченка-Ківалова, що значною частиною українського суспільства розцінюється як антиукраїнський.
ХТО НАРОДИВСЯ 10 СЕРПНЯ
- 1737 — Антон Лосенко, український живописець, педагог і культурний діяч, був одним із засновників так званої "історичної школи" в академічному малярстві Російської імперії.
- 1874 — Антанас Смятона, перший президент Литви.
- 1874 — Герберт Гувер, 31-й президент США.
- 1894 — Михайло Зощенко, український і радянський письменник.
- 1924 — Жан-Франсуа Ліотар, французький філософ і теоретик літератури.
- 1937 — Андрій Біба, український футболіст ("Динамо" Київ), триразовий чемпіон СРСР.
- 1940 — Веніамін Смєхов, кіноактор.
- 1941 — Роман Лубківський, український письменник, державний і громадський діяч, дипломат.
- 1942 — Вадим Соснихін, український футболіст ("Динамо" Київ), чотириразовий чемпіон СРСР.
- 1959 — Розанна Аркетт, американська кіноактриса.
- 1960 — Антоніо Бандерас, іспанський кіноактор.
- 1960 — Мамука Кікалейшвілі, грузинський актор.
НАРОДНІ ПРИКМЕТИ Й ТРАДИЦІЇ
- Вранці туман по воді стелиться – на гарну погоду. Якщо ж вгору підіймається, то буде дощ.
- Дощ без вітру – до затяжної негоди.
- Багато роси вранці – день буде сонячним.
- Хмари високо пливуть – до сухої і ясної погоди.
- У цей день потрібно обов'язково з'їсти грушу. Це сприяє заспокоєнню нервової системи і додасть гарний настрій. Крім того, якщо ви не можете в чомусь визначитися, то з'їжте грушу на заході, це допоможе зробити правильний вибір. Вірне рішення може прийти до вас уві сні.
ЩО НЕ МОЖНА РОБИТИ СЬОГОДНІ
- Не варто торгувати сьогодні будь-чим.
- Заборонено йти в ліс по гриби.
- Не можна починати прибирати поля.
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