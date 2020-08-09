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10 серпня 2020 – яке сьогодні свято: традиції, заборони і прикмети

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10 серпня 2020 – яке сьогодні свято: традиції, заборони і прикмети - фото 1

Сьогодні, 10 серпня, відзначають Міжнародний день біодизеля, а також День святого Лаврентія. До вашої уваги традиції та прикмети в цей день – дізнайтеся, що можна і не можна робити!

Дата 10 серпня ввійшла в історію кількома знаковими подіями та святами.

ЯКЕ СЬОГОДНІ РЕЛІГІЙНЕ СВЯТО

За церковним календарем віряни сьогодні святкують День святого Лаврентія. Щороку, в ніч з 10 на 11 серпня італійці спрямовують свої погляди, повні надій, в небо, щоб побачити падаючу зірку. З давніх часів в цю ніч поминають страждання Святого Лаврентія, і зоряний дощ уособлює собою сльози святого. Зірки блукають по небу вічно і спускаються на Землю тільки в той день, коли помер Лаврентій, створюючи магічну атмосферу.

ІМЕНИНИ: ХТО СВЯТКУЄ ДЕНЬ АНГЕЛА

У понеділок, 10 серпня, іменини відзначають власники таких імен: Ірина, Остап, Прохор, Никанор та Серафим. Не забудьте привітати винуватців свята з Днем ангела!

10 серпня 2020 – яке сьогодні свято: традиції, заборони і прикмети - фото 400381

ЦЕЙ ДЕНЬ В ІСТОРІЇ: МІЖНАРОДНІ СВЯТА ТА ПОДІЇ

  • Міжнародний день біодизеля.
  • 1793 — Лувр відкрився для публіки.
  • 1821 — Міссурі став 24-м штатом США.
  • 1876 — в Онтаріо (Канада) зроблений перший у світі міжміський телефонний дзвінок.
  • 1913 — Друга Балканська війна закінчилася підписанням Бухарестського мирного договору між Болгарією, Румунією, Сербією, Чорногорією і Грецією.
  • 1919 — Запорозька група Армії УНР визволила від більшовиків Вінницю.
  • 1945 — Японія оголосила про свою капітуляцію.
  • 1966 — у США зупинили випуск банкноти 2 долари.
  • 1995 — українка Інесса Кравець встановила в Гетеборзі досі чинний світовий рекорд у потрійному стрибку — 15 м 50 см.
  • 2012 — набув чинності Закон про мови Колесніченка-Ківалова, що значною частиною українського суспільства розцінюється як антиукраїнський.
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Лувр (Париж)

ХТО НАРОДИВСЯ 10 СЕРПНЯ

  • 1737 — Антон Лосенко, український живописець, педагог і культурний діяч, був одним із засновників так званої "історичної школи" в академічному малярстві Російської імперії.
  • 1874 — Антанас Смятона, перший президент Литви.
  • 1874 — Герберт Гувер, 31-й президент США.
  • 1894 — Михайло Зощенко, український і радянський письменник.
  • 1924 — Жан-Франсуа Ліотар, французький філософ і теоретик літератури.
  • 1937 — Андрій Біба, український футболіст ("Динамо" Київ), триразовий чемпіон СРСР.
  • 1940 — Веніамін Смєхов, кіноактор.
  • 1941 — Роман Лубківський, український письменник, державний і громадський діяч, дипломат.
  • 1942 — Вадим Соснихін, український футболіст ("Динамо" Київ), чотириразовий чемпіон СРСР.
  • 1959 — Розанна Аркетт, американська кіноактриса.
  • 1960 — Антоніо Бандерас, іспанський кіноактор.
  • 1960 — Мамука Кікалейшвілі, грузинський актор.
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Антоніо Бандерас

НАРОДНІ ПРИКМЕТИ Й ТРАДИЦІЇ

  • Вранці туман по воді стелиться – на гарну погоду. Якщо ж вгору підіймається, то буде дощ.
  • Дощ без вітру – до затяжної негоди.
  • Багато роси вранці – день буде сонячним.
  • Хмари високо пливуть – до сухої і ясної погоди.
  • У цей день потрібно обов'язково з'їсти грушу. Це сприяє заспокоєнню нервової системи і додасть гарний настрій. Крім того, якщо ви не можете в чомусь визначитися, то з'їжте грушу на заході, це допоможе зробити правильний вибір. Вірне рішення може прийти до вас уві сні.
10 серпня 2020 – яке сьогодні свято: традиції, заборони і прикмети - фото 417956

ЩО НЕ МОЖНА РОБИТИ СЬОГОДНІ

  • Не варто торгувати сьогодні будь-чим.
  • Заборонено йти в ліс по гриби.
  • Не можна починати прибирати поля.

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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