10 найромантичніших напрямків для закоханих

Романтичні куточки світу, де можна відчути колорит країни, задовольнити туристичний інтерес, від душі повеселитися і навіть зробити корисні покупки. Подорожуйте разом із Радіо МАКСИМУМ!

Париж

10 найромантичніших напрямків для закоханих / Four Seasons

Париж... Місто закоханих, символ Франції, місто революцій і місто мрії. У Франції, втім, як і в будь-якій країні світу, знайдеться настільки чудовий куточок, наповнений духом любові і романтики. Тут кожна вулиця, кожен дворик і куточок просякнутий особливою чарівною атмосферою французького духу. У всі часи тут шукали натхнення легендарні художники, а поети і письменники оспівували Париж в своїх творах і складали про нього легенди.

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Львів

10 найромантичніших напрямків для закоханих / Ланис тур

Львів – одне з найромантичніших міст України. Блукаючи по його вуличках, мимоволі відчуваєш подих століть. Це місто оповите легендами, міфами і таємничістю. Ми любимо його за особливий шарм, який просочений ароматним запахом кави. Романтика тут витає скрізь – в маленьких старовинних провулках, затишних кафе і скверах. Той, хто відвідав Львів хоч раз, неодмінно відчув цю особливу атмосферу і дух романтизму.

Венеція

10 найромантичніших напрямків для закоханих / travel365.md

О, Венеція! Ну, хто ж не чув назву цього міста. А скільки красивих епітетів можна почути: загадкова, прекрасна, романтична, строката, єдина, сумна... Так можна продовжувати ще довго і все це буде Венеція – місто на воді, унікальне і неповторне. Венеція зачаровує настільки, що ви відчуваєте себе немов у казці. Тут ви знайдете достаток палаців і предметів мистецтва, витончений шопінг і чудову італійську кухню, романтичні прогулянки на гондолах і особливу рідкісну атмосферу через відсутність автомобілів.

Прага

10 найромантичніших напрямків для закоханих / Elite Traveler

Поїздка в Прагу на день всіх закоханих або просто на романтичні вихідні може стати приємним подарунком і яскравим спогадом на все життя. У Празі є своя Ейфелева вежа, острів кохання, а в одному з костелів знаходяться мощі Святого Валентина. Незважаючи на те, що місяць лютий не спекотний і сонячний, в Празі часто бувають плюсові температури у цей період.

Острів Санторіні

10 найромантичніших напрямків для закоханих / GauTaM KumaR

Санторіні – магічний острів, розташований в Егейському морі, на самому півдні Кікладських островів. Безперечно, це одне з найромантичніших місць на Землі, відвідування якого неодмінно варто включити в обов'язкову програму подорожей кожної закоханої пари. Зачаровують пейзажі Санторіні, здатні розпалити справжню пожежу в люблячих серцях.

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Дубай

10 найромантичніших напрямків для закоханих / The Lux Traveller

Один з найпопулярніших курортів, особливо в осінньо-весняний період, а також діловий і фінансовий центр, Дубай пропонує туристам не тільки піщані пляжі, цілорічне сонце і приголомшливі можливості для розваг і шопінгу. Від найвищих в світі хмарочосів до археологічних парків, від конгломерату штучних островів, до тематичних парків: аквапарків, лижного комплексу, парків рослинного і тваринного світу. Це найрозкішніше і ультрасучасне місто Близького Сходу, яке сміливо можна назвати туристичним діамантом.

Барселона

10 найромантичніших напрямків для закоханих / OK Apartment Barcelona

Влаштуйте позачерговий медовий місяць і віддайтеся пристрасті, адже це настільки непрактично і неможливо у вашому сірому, повному бетону місті. Бути разом, але бути трохи іншими – більш сміливими, відкритими, емоційними. Робити те, на що раніше не наважувалися: засмагати топлес, снідати устрицями і розслаблятися в розкішному спа.

Відень

10 найромантичніших напрямків для закоханих / Twitter

Відень – ідеальне місто для романтичного вікенду або медового місяця. Ні, ні, ніхто не забирає у Парижа його лаври найромантичнішої столиці Європи. Відень – інший, менш богемний, більш буржуазний і при цьому, розслаблений, безтурботний і по-домашньому затишний. Тут можна забути про все і насолоджуватися своїми почуттями в атмосфері найромантичніших місць.

Рим

10 найромантичніших напрямків для закоханих / Galaxy Puzzles

Для романтичних прогулянок годі й шукати кращого міста, ніж Рим. Тут обов'язково потрібно прогулятися вночі всім закоханим парам. У вечірній період він стає по-справжньому красивим і величним. Почніть свою прогулянку від річки Тібр, туди за переказами викинули братів Ромула і Рема. Вони були засновниками Вічного міста. Також на набережній з'являється дивне відчуття спокою. Цьому сприяє жива музика і течія річки, що світяться вогнями Риму.

Буенос-Айрес

10 найромантичніших напрямків для закоханих / WisataHiburan

Столиця Аргентини Буенос-Айрес, найбільш нетипове і європеїзоване з усіх міст Південної Америки, розташоване в центрально-східній частині країни, на західному березі річки Ріо-де-ла-Плата, в зоні степової пампи. Це найбільше за величиною місто країни має статус особливого суб'єкта Аргентинської Республіки – Федеральний Округ. Столиця є автономним містом, що входять в число 24 провінцій Аргентини. Автономне місто Буенос-Айрес, в свою чергу, підрозділяється на 15 комун і 48 районів.

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