10 листопада 2022 – яке сьогодні свято: традиції, заборони і прикмети

Сьогодні, 10 листопада, у світі відзначають Всесвітній день науки та Всесвітній день молоді. До вашої уваги традиції та прикмети в цей день – дізнайтеся, що можна і не можна робити!

Дата 10 листопада ввійшла в історію кількома знаковими подіями та святами. Дізнайтеся, яке сьогодні свято, традиції та заборони на Радіо MAXIMUM.

ЯКЕ СЬОГОДНІ РЕЛІГІЙНЕ СВЯТО

За релігійним календарем сьогодні, 10 листопада, вшановують пам'ять святої Параскеви П'ятниці.

ІМЕНИНИ: ХТО СВЯТКУЄ ДЕНЬ АНГЕЛА

У четвер, 10 листопада, іменини відзначають власники таких імен: Андрій, Арсен, Аніан, Георгій, Дмитро, Іван, Флоренція, Кузьма, Юстин, Наум, Леон, Микола, Людомир, Павло, Німфа, Тимофій, Стефан, Ганна, Афанасій, Неаоніла та Параскева.​ Не забудьте привітати винуватців свята з Днем ангела!

ЦЕЙ ДЕНЬ В ІСТОРІЇ: МІЖНАРОДНІ СВЯТА ТА ПОДІЇ

Всесвітній день науки

Всесвітній день молоді

1663 — укладені Батуринські статті

1764 — Катерина ІІ скасувала гетьманство

1926 — у Берліні запрацював Український науковий інститут

1928 — у Києві відчинився будинок-музей Тараса Шевченка

1948 — Вийшов Указ Президії ВР РРФСР "О выделении города Севастополя в самостоятельный административно-хозяйственный центр". Згодом в поточних документах СРСР Севастополь (разом з Кримською областю) став частиною УРСР, зокрема все підпорядковувалося Сімферополю та Києву

1989 — у Львові пройшли установчі збори Товариства "Надсяння", яке репрезентує українців депортованих з українських етнічних територій, що після Другої світової війни були "передані" Польщі

1970 — Запущено космічну станцію "Луна-17"

1993 — в Україні заборонені усі воєнізовані недержавні організації

1994 — Ірак визнав незалежність Кувейту

2004 — вийшов брайзер Firefox 1.0.

2007 — прем'єра в Україні серії "Spanish Fry" мультсеріалу "Футурама"

2009 — запущено перший гідроагрегат Дністровської ГАЕС

ХТО НАРОДИВСЯ 10 ЛИСТОПАДА

1433 — Карл I Сміливий, герцог Бургундії

1483 — Мартін Лютер, християнський богослов та реформатор церкви

1668 — Франсуа Куперен, французький композитор

1697 — Вільям Гогарт, британський художник доби англійського рококо і просвітництва

1728 — Олівер Голдсміт, відомий ірландський англомовний письменний, поет та драматург

1759 — Фрідріх Шиллер, німецький поет та драматург

1859 — Теофіль-Олександр Стейнлен, французький і швейцарський художник, графік та ілюстратор

1902 — Дік Кет, нідерландський художник, один з представників течії магічного реалізму в Нідерландах

1903 — Терентій Масенко, український поет-лірик

1928 — Енніо Морріконе, італійський композитор

1994 — Зої Дойч, американська акторка

НАРОДНІ ПРИКМЕТИ Й ТРАДИЦІЇ

Сон у ніч Параскеву вважається віщим

Якщо птахи збираються купками і літають низько, то до негоди

Якщо багато сміятись сьогодні, то можна приманити нещастя

Якщо вишні досі не скинули листя, то раннього снігу не буде

ЩО НЕ МОЖНА РОБИТИ СЬОГОДНІ

Не можна сваритись та лаятись

Не можна надто гучно та багато сміятись

Не можна давати та брати у борг

Не можна займатись важкою фізичною працею

Не можна тримати вдома старі речі

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