10 квітня 2021 – яке сьогодні свято: традиції, заборони і прикмети

Сьогодні, 10 квітня, у світі відзначають День братів і сестер, а віряни вшановують пам'ять преподобного Іларіона. До вашої уваги традиції та прикмети в цей день – дізнайтеся, що можна і не можна робити!

Дата 10 квітня ввійшла в історію кількома знаковими подіями та святами.

ЯКЕ СЬОГОДНІ РЕЛІГІЙНЕ СВЯТО

За релігійним календарем сьогодні, 10 квітня, віряни вшановують пам'ять преподобного Іларіона.

ІМЕНИНИ: ХТО СВЯТКУЄ ДЕНЬ АНГЕЛА

У суботу, 10 квітня, іменини відзначають власники таких імен: Марія, Іларіон, Степан, Боян, Євстрат, Ілля, Лазар, Сава. Не забудьте привітати винуватців свята з Днем ангела!

ЦЕЙ ДЕНЬ В ІСТОРІЇ: МІЖНАРОДНІ СВЯТА ТА ПОДІЇ

День братів і сестер.

Міжнародний день руху опору.

Тотальний диктант.

1906 — вийшов у світ другий збірник розповідей американського письменника О. Генрі "Чотири мільйони".

1912 — англійський лайнер "Титанік" вийшов у своє перше й останнє плавання.

1917 — на нараді робітників і промисловців Донбасу схвалене рішення ввести 8-годинний робочий день.

1922 — відкрилася Генуезька конференція країн Європи за участю РСФСР (початок визнання Радянської Росії).

1925 — уперше опублікований роман Скотта Фіцжеральда "Великий Гетсбі".

1940 — Ісландія відділилася від Данії.

1967 — винищувач МіГ-23 здійснив свій дебютний політ — це був перший радянський літак зі змінною геометрією крила.

1985 — на екрани Франції вийшов фільм Люка Бессона "Підземка" з Ізабель Аджані й Кристофером Ламбертом у головних ролях.

1992 — в Запоріжжі відкритий перший фестиваль мистецтв "Козацькому роду нема переводу".

1993 — дебютний й однойменний альбом гурту Suede дебютував на вершині британського чарта.

2010 — авіакатастрофа під Смоленськом, унаслідок якої загинуло 96 людей, серед яких президент Польщі Лех Качинський.

2019 — вперше в історії вчені зробили фото надмасивної чорної діри в центрі галактики Messier 87 (M87).

ХТО НАРОДИВСЯ 10 КВІТНЯ

1914 — Едді Бойд, американський блюзовий музикант.

1917 — Роберт Бернс Вудворд, американський хімік-органік, Лауреат Нобелівської премії з хімії за 1965 рік.

1927 — Маршалл Воррен Ніренберг, американський біохімік і генетик, лауреат Нобелівської премії з фізіології і медицини 1968 року за розшифровку генетичного коду.

1932 — Омар Шариф, американо-єгипетський актор.

1933 — Віктор Близнець, український прозаїк.

1935 — Нікола Кабіббо, італійський фізик.

1936 — Юрій Чорний, український режисер.

1937 — Микола Касьян, лікар-остеопат, академік НАНУ, заслужений лікар України.

1938 — Борис Савченко, український режисер і актор.

1951 — Стівен Сігал, американський актор, режисер, сценарист і продюсер.

1959 — Браян Сетцер, вокаліст, гітарист і засновник рокабіллі-гурту Stray Cats.

1964 — Алан "Рені" Рен, англійський музикант, ударник групи The Stone Roses.

1979 — Софі Елліс-Бекстор, популярна британська виконавиця.

1988 — Гейлі Джоел Осмент, американський кіноактор.

1973 — Роберто Карлос, бразильський футболіст.

НАРОДНІ ПРИКМЕТИ Й ТРАДИЦІЇ

Дощ – до врожайного року.

Почути глухий і тривалий гуркіт грому – до затяжних дощів.

Вранці туман і іній – до врожаю фруктів, овочів і злаків.

Якщо сороки сидять на верхівках дерев, то скоро потеплішає.

Чайки низько літають і кричать – до посушливого літа.

ЩО НЕ МОЖНА РОБИТИ СЬОГОДНІ

Сьогодні під заборону потрапляють прибирання і важка фізична праця.

Перебуваючи на кладовищі, не можна згадувати покійних поганим словом, навіть жартома.

Не слід у цей день з'ясовувати стосунки.

Читайте також: Китайський гороскоп на 2021 рік Білого Бика для всіх знаків зодіаку