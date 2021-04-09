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10 квітня 2021 – яке сьогодні свято: традиції, заборони і прикмети
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Сьогодні, 10 квітня, у світі відзначають День братів і сестер, а віряни вшановують пам'ять преподобного Іларіона. До вашої уваги традиції та прикмети в цей день – дізнайтеся, що можна і не можна робити!
Дата 10 квітня ввійшла в історію кількома знаковими подіями та святами.
ЯКЕ СЬОГОДНІ РЕЛІГІЙНЕ СВЯТО
За релігійним календарем сьогодні, 10 квітня, віряни вшановують пам'ять преподобного Іларіона.
ІМЕНИНИ: ХТО СВЯТКУЄ ДЕНЬ АНГЕЛА
У суботу, 10 квітня, іменини відзначають власники таких імен: Марія, Іларіон, Степан, Боян, Євстрат, Ілля, Лазар, Сава. Не забудьте привітати винуватців свята з Днем ангела!
ЦЕЙ ДЕНЬ В ІСТОРІЇ: МІЖНАРОДНІ СВЯТА ТА ПОДІЇ
- День братів і сестер.
- Міжнародний день руху опору.
- Тотальний диктант.
- 1906 — вийшов у світ другий збірник розповідей американського письменника О. Генрі "Чотири мільйони".
- 1912 — англійський лайнер "Титанік" вийшов у своє перше й останнє плавання.
- 1917 — на нараді робітників і промисловців Донбасу схвалене рішення ввести 8-годинний робочий день.
- 1922 — відкрилася Генуезька конференція країн Європи за участю РСФСР (початок визнання Радянської Росії).
- 1925 — уперше опублікований роман Скотта Фіцжеральда "Великий Гетсбі".
- 1940 — Ісландія відділилася від Данії.
- 1967 — винищувач МіГ-23 здійснив свій дебютний політ — це був перший радянський літак зі змінною геометрією крила.
- 1985 — на екрани Франції вийшов фільм Люка Бессона "Підземка" з Ізабель Аджані й Кристофером Ламбертом у головних ролях.
- 1992 — в Запоріжжі відкритий перший фестиваль мистецтв "Козацькому роду нема переводу".
- 1993 — дебютний й однойменний альбом гурту Suede дебютував на вершині британського чарта.
- 2010 — авіакатастрофа під Смоленськом, унаслідок якої загинуло 96 людей, серед яких президент Польщі Лех Качинський.
- 2019 — вперше в історії вчені зробили фото надмасивної чорної діри в центрі галактики Messier 87 (M87).
ХТО НАРОДИВСЯ 10 КВІТНЯ
- 1914 — Едді Бойд, американський блюзовий музикант.
- 1917 — Роберт Бернс Вудворд, американський хімік-органік, Лауреат Нобелівської премії з хімії за 1965 рік.
- 1927 — Маршалл Воррен Ніренберг, американський біохімік і генетик, лауреат Нобелівської премії з фізіології і медицини 1968 року за розшифровку генетичного коду.
- 1932 — Омар Шариф, американо-єгипетський актор.
- 1933 — Віктор Близнець, український прозаїк.
- 1935 — Нікола Кабіббо, італійський фізик.
- 1936 — Юрій Чорний, український режисер.
- 1937 — Микола Касьян, лікар-остеопат, академік НАНУ, заслужений лікар України.
- 1938 — Борис Савченко, український режисер і актор.
- 1951 — Стівен Сігал, американський актор, режисер, сценарист і продюсер.
- 1959 — Браян Сетцер, вокаліст, гітарист і засновник рокабіллі-гурту Stray Cats.
- 1964 — Алан "Рені" Рен, англійський музикант, ударник групи The Stone Roses.
- 1979 — Софі Елліс-Бекстор, популярна британська виконавиця.
- 1988 — Гейлі Джоел Осмент, американський кіноактор.
- 1973 — Роберто Карлос, бразильський футболіст.
НАРОДНІ ПРИКМЕТИ Й ТРАДИЦІЇ
- Дощ – до врожайного року.
- Почути глухий і тривалий гуркіт грому – до затяжних дощів.
- Вранці туман і іній – до врожаю фруктів, овочів і злаків.
- Якщо сороки сидять на верхівках дерев, то скоро потеплішає.
- Чайки низько літають і кричать – до посушливого літа.
ЩО НЕ МОЖНА РОБИТИ СЬОГОДНІ
- Сьогодні під заборону потрапляють прибирання і важка фізична праця.
- Перебуваючи на кладовищі, не можна згадувати покійних поганим словом, навіть жартома.
- Не слід у цей день з'ясовувати стосунки.
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