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1 травня 2019 – яке сьогодні свято: традиції, заборони і прикмети

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1 травня – середа

Сьогодні, 1 травня, святкують міжнародний День праці. До вашої уваги традиції та прикмети в цей день – дізнайтеся, що можна і не можна робити!

Дата 1 травня ввійшла в історію кількома знаковими подіями та святами.

ЯКЕ СЬОГОДНІ РЕЛІГІЙНЕ СВЯТО

Давні слов'яни першого травня відзначали Живий день у честь богині життя, родючості. За християнства це свято замінили на Параскеви П'ятниці, а також Святого Кузьми. Саме останній турбувався про те, щоб селяни не голодували та мали гарний врожай.

ІМЕНИНИ: ХТО СВЯТКУЄ ДЕНЬ АНГЕЛА

У середу, 1 травня, іменини відзначають власники таких імен: Антон, Михайло, Кузьма, Василь, Віктор, Зенон, Іван, Тамара, а також Юхим. Не забудьте привітати винуватців свята з Днем ангела!

1 травня 2019 – яке сьогодні свято: традиції, заборони і прикмети - фото 317892

ЦЕЙ ДЕНЬ В ІСТОРІЇ: МІЖНАРОДНІ СВЯТА ТА ПОДІЇ

  • Міжнародний день праці
  • 1707 — Королівство Англія, Уельс та Королівство Шотландія об'єднали в одну державу — Королівство Великої Британії.
  • 1919 — У Фінляндії затвердили національний прапор
  • 1931 — У Нью-Йорку офіційно відкрили на той час найвищу у світі будівлі — 102-поверховий "Емпайр-Стейт-Білдінг"
  • 1948 — Проголошено створення Народно-Демократичної Республіки Корея (Північна Корея).
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ХТО НАРОДИВСЯ 1 травня

  • 1218 — Рудольф I, германський король.
  • 1920 — Нонна Копержинська, українська і радянська актриса театру і кіно.
  • 1923 — Джозеф Геллер, американський письменник.
  • 1942 — Анатолій Алексєєв, український філолог
  • 1945 — Василь Зінкевич, український співак, народний артист України
  • 1951 — Григорій Шумейко, актор і режисер львівського театру імені Заньковецької, народний артист України.
  • 1967 — Тім Макгро, американський кантрі-співак, автор пісень та актор.
  • 1984 — Філіп Джевєцький, польський хокеїст
  • 1985 — Ерік Тюммерс, нідерландський хокеїст
  • 1988 — Дмитро Німенко, український хокеїст
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НАРОДНІ ПРИКМЕТИ Й ТРАДИЦІЇ

  • Якщо 1 травня тепла та сонячна погода, то кінець місяця буде холодним
  • Якщо зозуля довго кує, то швидко повернеться тепло
  • Якщо 1 травня вже зазеленіла черемха, то пора саджати картоплю, моркву та буряк
  • Якщо дощить, то буде добрий врожай жита
  • Якщо до вечора погода змінюється, то невдовзі буде сонячно і тепла
  • Якщо зацвіли фіалки, то пора починати сіяти насіння
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ЩО НЕ МОЖНА РОБИТИ СЬОГОДНІ

  • У цей день не можна сваритись та погано думати про інших людей
  • Не варто вживати нецензурну лексику, а також лаятися у громадських місцях
  • Не можна збирати бузок та приносити додому
  • Краще уникати важкої праці та фізичних навантажень
  • Не можна їсти насіння, яке готують до посіву, бо врожай можуть знизити шкідники
  • Не можна їсти надто жирну та калорійну їжу

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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