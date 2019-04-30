1 травня 2019 – яке сьогодні свято: традиції, заборони і прикмети

Сьогодні, 1 травня, святкують міжнародний День праці. До вашої уваги традиції та прикмети в цей день – дізнайтеся, що можна і не можна робити!

Дата 1 травня ввійшла в історію кількома знаковими подіями та святами.

ЯКЕ СЬОГОДНІ РЕЛІГІЙНЕ СВЯТО

Давні слов'яни першого травня відзначали Живий день у честь богині життя, родючості. За християнства це свято замінили на Параскеви П'ятниці, а також Святого Кузьми. Саме останній турбувався про те, щоб селяни не голодували та мали гарний врожай.

ІМЕНИНИ: ХТО СВЯТКУЄ ДЕНЬ АНГЕЛА

У середу, 1 травня, іменини відзначають власники таких імен: Антон, Михайло, Кузьма, Василь, Віктор, Зенон, Іван, Тамара, а також Юхим. Не забудьте привітати винуватців свята з Днем ангела!

ЦЕЙ ДЕНЬ В ІСТОРІЇ: МІЖНАРОДНІ СВЯТА ТА ПОДІЇ

Міжнародний день праці

1707 — Королівство Англія, Уельс та Королівство Шотландія об'єднали в одну державу — Королівство Великої Британії.

1919 — У Фінляндії затвердили національний прапор

1931 — У Нью-Йорку офіційно відкрили на той час найвищу у світі будівлі — 102-поверховий "Емпайр-Стейт-Білдінг"

1948 — Проголошено створення Народно-Демократичної Республіки Корея (Північна Корея).

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ХТО НАРОДИВСЯ 1 травня

1218 — Рудольф I, германський король.

1920 — Нонна Копержинська, українська і радянська актриса театру і кіно.

1923 — Джозеф Геллер, американський письменник.

1942 — Анатолій Алексєєв, український філолог

1945 — Василь Зінкевич, український співак, народний артист України

1951 — Григорій Шумейко, актор і режисер львівського театру імені Заньковецької, народний артист України.

1967 — Тім Макгро, американський кантрі-співак, автор пісень та актор.

1984 — Філіп Джевєцький, польський хокеїст

1985 — Ерік Тюммерс, нідерландський хокеїст

1988 — Дмитро Німенко, український хокеїст

НАРОДНІ ПРИКМЕТИ Й ТРАДИЦІЇ

Якщо 1 травня тепла та сонячна погода, то кінець місяця буде холодним

Якщо зозуля довго кує, то швидко повернеться тепло

Якщо 1 травня вже зазеленіла черемха, то пора саджати картоплю, моркву та буряк

Якщо дощить, то буде добрий врожай жита

Якщо до вечора погода змінюється, то невдовзі буде сонячно і тепла

Якщо зацвіли фіалки, то пора починати сіяти насіння

ЩО НЕ МОЖНА РОБИТИ СЬОГОДНІ

У цей день не можна сваритись та погано думати про інших людей

Не варто вживати нецензурну лексику, а також лаятися у громадських місцях

Не можна збирати бузок та приносити додому

Краще уникати важкої праці та фізичних навантажень

Не можна їсти насіння, яке готують до посіву, бо врожай можуть знизити шкідники

Не можна їсти надто жирну та калорійну їжу

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