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1 травня 2019 – яке сьогодні свято: традиції, заборони і прикмети
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Сьогодні, 1 травня, святкують міжнародний День праці. До вашої уваги традиції та прикмети в цей день – дізнайтеся, що можна і не можна робити!
Дата 1 травня ввійшла в історію кількома знаковими подіями та святами.
ЯКЕ СЬОГОДНІ РЕЛІГІЙНЕ СВЯТО
Давні слов'яни першого травня відзначали Живий день у честь богині життя, родючості. За християнства це свято замінили на Параскеви П'ятниці, а також Святого Кузьми. Саме останній турбувався про те, щоб селяни не голодували та мали гарний врожай.
ІМЕНИНИ: ХТО СВЯТКУЄ ДЕНЬ АНГЕЛА
У середу, 1 травня, іменини відзначають власники таких імен: Антон, Михайло, Кузьма, Василь, Віктор, Зенон, Іван, Тамара, а також Юхим. Не забудьте привітати винуватців свята з Днем ангела!
ЦЕЙ ДЕНЬ В ІСТОРІЇ: МІЖНАРОДНІ СВЯТА ТА ПОДІЇ
- Міжнародний день праці
- 1707 — Королівство Англія, Уельс та Королівство Шотландія об'єднали в одну державу — Королівство Великої Британії.
- 1919 — У Фінляндії затвердили національний прапор
- 1931 — У Нью-Йорку офіційно відкрили на той час найвищу у світі будівлі — 102-поверховий "Емпайр-Стейт-Білдінг"
- 1948 — Проголошено створення Народно-Демократичної Республіки Корея (Північна Корея).
ХТО НАРОДИВСЯ 1 травня
- 1218 — Рудольф I, германський король.
- 1920 — Нонна Копержинська, українська і радянська актриса театру і кіно.
- 1923 — Джозеф Геллер, американський письменник.
- 1942 — Анатолій Алексєєв, український філолог
- 1945 — Василь Зінкевич, український співак, народний артист України
- 1951 — Григорій Шумейко, актор і режисер львівського театру імені Заньковецької, народний артист України.
- 1967 — Тім Макгро, американський кантрі-співак, автор пісень та актор.
- 1984 — Філіп Джевєцький, польський хокеїст
- 1985 — Ерік Тюммерс, нідерландський хокеїст
- 1988 — Дмитро Німенко, український хокеїст
НАРОДНІ ПРИКМЕТИ Й ТРАДИЦІЇ
- Якщо 1 травня тепла та сонячна погода, то кінець місяця буде холодним
- Якщо зозуля довго кує, то швидко повернеться тепло
- Якщо 1 травня вже зазеленіла черемха, то пора саджати картоплю, моркву та буряк
- Якщо дощить, то буде добрий врожай жита
- Якщо до вечора погода змінюється, то невдовзі буде сонячно і тепла
- Якщо зацвіли фіалки, то пора починати сіяти насіння
ЩО НЕ МОЖНА РОБИТИ СЬОГОДНІ
- У цей день не можна сваритись та погано думати про інших людей
- Не варто вживати нецензурну лексику, а також лаятися у громадських місцях
- Не можна збирати бузок та приносити додому
- Краще уникати важкої праці та фізичних навантажень
- Не можна їсти насіння, яке готують до посіву, бо врожай можуть знизити шкідники
- Не можна їсти надто жирну та калорійну їжу
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