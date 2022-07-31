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1 серпня 2022 – яке сьогодні свято: традиції, заборони і прикмети
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Сьогодні, 1 серпня, у світі відзначають День інкасатора. До вашої уваги традиції та прикмети в цей день – дізнайтеся, що можна і не можна робити!
Дата 1 серпня ввійшла в історію кількома знаковими подіями та святами. Дізнайтеся, яке сьогодні свято, традиції та заборони на Радіо MAXIMUM.
ЯКЕ СЬОГОДНІ РЕЛІГІЙНЕ СВЯТО
1 серпня в православній церкві шанується пам'ять преподобної Мокрини. Вона була сестрою святителів Григорія Нісського і Василя Великого. Народилася свята в Каппадокії в 324 році. Її матері уві сні з'явився ангел, який попросив назвати дочку Теклею, що жінка і зробила, але родичі почали називати дівчинку Мокрина на честь бабусі-християнки, яка постраждала під час гонінь. Вихованням і освітою дочки займалася мати. Вона з дитинства привчила її до молитов і церковних служб. Григорій Ніський називав сестру своєю наставницею.
ІМЕНИНИ: ХТО СВЯТКУЄ ДЕНЬ АНГЕЛА
У понеділок, 1 серпня, іменини відзначають власники таких імен: Роман, Степан, Тихон, Дмитро, Григорій, Митрофан. Не забудьте привітати винуватців свята з Днем ангела!
ЦЕЙ ДЕНЬ В ІСТОРІЇ: МІЖНАРОДНІ СВЯТА ТА ПОДІЇ
- Всесвітній тиждень грудного вигодовування
- День інкасатора
- 1838 — рабство заборонене у переважній більшості колоній Британської імперії.
- 1876 — Колорадо стає 38-м штатом Сполучених Штатів Америки.
- 1919 — в Угорщині повалена проголошена в березні радянська республіка.
- 1923 — Раднарком УРСР прийняв рішення про початок українізації.
- 1924 — у Буенос-Айресі (Аргентина) засновано українське товариство "Просвіта".
- 1936 — чергові Олімпійські ігри відкрив у Берліні Адольф Гітлер.
- 1941 — на зайнятій німцями території Західної України створено дистрикт "Галичина" з центром у Львові.
- 1997 — у Військово-Морських Силах Збройних Сил України на підводному човні, який отримав назву "Запоріжжя", піднятий Військово-морський прапор України.
- 2000 — Моше Кацав став президентом Ізраїлю.
- 2001 — у Німеччині набрав чинності закон про реєстрацію громадянських партнерств.
- 2002 — високошвидкісна залізниця Cologne-Rhine/Main перейшла до регулярних пасажирських перевезень.
- 2007 — вступила в дію реформа правопису німецької мови.
- 2009 — експрем'єр Данії Андерс Фог Расмуссен став генсеком НАТО.
- 2010 — набрала чинності Конвенція про касетні боєприпаси.
- 2014 — внаслідок зіткнення пасажирського і вантажного потягів поблизу вокзалу в місті Мангейм. Четверо осіб тяжко поранених і вісімнадцятеро — шпиталізовано з травмами.
ХТО НАРОДИВСЯ 1 СЕРПНЯ
- 1520 — Сигізмунд II Август, польський король, один з ініціаторів польсько-литовської унії.
- 1659 — Себастьяно Річчі, італійський художник доби бароко Венеціанська школа.
- 1744 — Жан Батист Ламарк, творець еволюційної теорії, попередник Чарльза Дарвіна. Разом з німецьким природодослідником Готфрідом Рейнхольдом Тревіанусом ввів термін "біологія".
- 1754 — Сильвестр (Лебединський), український філософ та богослов, духовний письменник, єпископ Полтавський і Переяславський.
- 1779 — Френсіс Скотт Кі, американський юрист та поет, автор тексту державного гімну США.
- 1819 — Герман Мелвілл, американський письменник.
- 1896 — Петро Самутин, український військовий діяч, генерал-хоружний Армії УНР, організатор УВВ.
- 1906 — Дезидерій Миллий, український художник.
- 1922 — Олексій Глазирін, радянський актор.
- 1932 — Люк Монтаньє, французький вірусолог, лавреат Нобелівської премії з фізіології та медицини 2008.
- 1936 — Ів Сен-Лоран, французький кутюр'є.
- 1949 — Джим Керролл, американський поет, прозаїк, панк-музикант.
- 1951 — Томмі Болін, американський гітарист.
- 1986 — Лі Сончхоль, північнокорейський фігурист.
НАРОДНІ ПРИКМЕТИ Й ТРАДИЦІЇ
- Дощ на Мокрину – в наступному році буде хороший урожай.
- Пух з осики полетів – пора підосичники збирати.
- На дубі багато жолудів – на щастя.
- Якщо листя на деревах почало знизу жовтіти, то буде хорошим озимий сів.
- Теплий, сонячний день – до довгого "бабиного літа".
- Затяжні дощі – до бідності та неврожаю.
- Якщо пройшов грибний дощ, то горіхи добре вродять.
- Якщо сходу сонця з-за хмар не видно, то до обіду розпогодиться.
- Місяць в тумані – до дощу.
- Східний вітер дме – до грози.
- Якщо павутини в лісі багато, осінь буде теплою.
- Павуки ховаються по кутках – до похолодання.
- Якщо з ранку мурахи поховалися, буде дощ.
- Зорепад на Мокрину – до вітряної погоди.
- Оводи в цей день останній раз кусають. Скоро вони зникнуть і з'являться тільки в наступному році.
- Сон з 31 липня на 1 серпень обіцяє добробут. Сновидіння, побачене вдень 1 серпня, виповниться найближчим часом.
ЩО НЕ МОЖНА РОБИТИ СЬОГОДНІ
- У цей день краще не їсти яблук, інакше накличеш на себе дрібні неприємності.
- Також люди намагалися не запускати в будинок оводів. Вважалося, що це до небіжчика.
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