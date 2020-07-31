Вітаємо на сайті Радіо Максимум!

На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації

Форма для відновлення паролю
Вітаємо, Ваші дані успішно оновлено!
Коронавірус Карантин

1 серпня 2020 – яке сьогодні свято: традиції, заборони і прикмети

  • 310
1 серпня 2020 – яке сьогодні свято: традиції, заборони і прикмети - фото 1

Сьогодні, 1 серпня, вперше пройшов Міжнародний флешмоб жіночності, а також розпочинається Всесвітній тиждень грудного вигодовування. До вашої уваги традиції та прикмети в цей день – дізнайтеся, що можна і не можна робити!

Дата 1 серпня ввійшла в історію кількома знаковими подіями та святами.

ЯКЕ СЬОГОДНІ РЕЛІГІЙНЕ СВЯТО

За церковним календарем віряни сьогодні святкують на честь знайдення мощей преподобного Серафима Саровського.

ІМЕНИНИ: ХТО СВЯТКУЄ ДЕНЬ АНГЕЛА

У суботу, 1 серпня, іменини відзначають власники таких імен: Роман, Степан, Тихон, Дмитро, Григорій, Митрофан. Не забудьте привітати винуватців свята з Днем ангела!

1 серпня 2020 – яке сьогодні свято: традиції, заборони і прикмети - фото 400381

ЦЕЙ ДЕНЬ В ІСТОРІЇ: МІЖНАРОДНІ СВЯТА ТА ПОДІЇ

  • Міжнародний флешмоб жіночності.
  • Всесвітній тиждень грудного вигодовування.
  • 1838 — рабство заборонене у переважній більшості колоній Британської імперії.
  • 1876 — Колорадо стає 38-м штатом Сполучених Штатів Америки.
  • 1919 — в Угорщині повалена проголошена в березні радянська республіка.
  • 1923 — Раднарком УРСР прийняв рішення про початок українізації.
  • 1924 — у Буенос-Айресі (Аргентина) засновано українське товариство "Просвіта".
  • 1936 — чергові Олімпійські ігри відкрив у Берліні Адольф Гітлер.
  • 1941 — на зайнятій німцями території Західної України створено дистрикт "Галичина" з центром у Львові.
  • 1997 — у Військово-Морських Силах Збройних Сил України на підводному човні, який отримав назву "Запоріжжя", піднятий Військово-морський прапор України.
  • 2000 — Моше Кацав став президентом Ізраїлю.
  • 2001 — у Німеччині набрав чинності закон про реєстрацію громадянських партнерств.
  • 2002 — високошвидкісна залізниця Cologne-Rhine/Main перейшла до регулярних пасажирських перевезень.
  • 2007 — вступила в дію реформа правопису німецької мови.
  • 2009 — експрем'єр Данії Андерс Фог Расмуссен став генсеком НАТО.
  • 2010 — набрала чинності Конвенція про касетні боєприпаси.
  • 2014 — внаслідок зіткнення пасажирського і вантажного потягів поблизу вокзалу в місті Мангейм. Четверо осіб тяжко поранених і вісімнадцятеро — шпиталізовано з травмами.

1 серпня 2020 – яке сьогодні свято: традиції, заборони і прикмети - фото 418540

ХТО НАРОДИВСЯ 1 СЕРПНЯ

  • 1520 — Сигізмунд II Август, польський король, один з ініціаторів польсько-литовської унії.
  • 1659 — Себастьяно Річчі, італійський художник доби бароко Венеціанська школа.
  • 1744 — Жан Батист Ламарк, творець еволюційної теорії, попередник Чарльза Дарвіна. Разом з німецьким природодослідником Готфрідом Рейнхольдом Тревіанусом ввів термін "біологія".
  • 1754 — Сильвестр (Лебединський), український філософ та богослов, духовний письменник, єпископ Полтавський і Переяславський.
  • 1779 — Френсіс Скотт Кі, американський юрист та поет, автор тексту державного гімну США.
  • 1819 — Герман Мелвілл, американський письменник.
  • 1896 — Петро Самутин, український військовий діяч, генерал-хоружний Армії УНР, організатор УВВ.
  • 1906 — Дезидерій Миллий, український художник.
  • 1922 — Олексій Глазирін, радянський актор.
  • 1932 — Люк Монтаньє, французький вірусолог, лавреат Нобелівської премії з фізіології і медицини 2008.
  • 1936 — Ів Сен-Лоран, французький кутюр'є.
  • 1949 — Джим Керролл, американський поет, прозаїк, панк-музикант.
  • 1951 — Томмі Болін, американський гітарист.
  • 1986 — Лі Сончхоль, північнокорейський фігурист.
Томмі Болін - фото 418538
Томмі Болін

НАРОДНІ ПРИКМЕТИ Й ТРАДИЦІЇ

  • День дощовий – наступний рік буде врожайним.
  • День сонячний – бабине літо буде довгим і теплим.
  • Тривалі дощі – до неврожаю.
  • Місяця не видно з-за туману – буде дощ.
1 серпня 2020 – яке сьогодні свято: традиції, заборони і прикмети - фото 417956

ЩО НЕ МОЖНА РОБИТИ СЬОГОДНІ

  • Не можна сьогодні лінуватися з будь-якого приводу.
  • Заборонено лихословити у цей день.
  • Не варто планувати гучне застілля.

Читайте також: Гороскоп на серпень 2020: прогноз на цей місяць для знаків Зодіаку

Джерело: Радіо МАКСИМУМ
до теми
пропозиції партнерів
коментарі
рекомендуємо
Як змінилася рудоволоса бестія з Манчестера Карен Елсон: фото 18+
  • Вчора, 15:18
  • 185
Гороскоп на серпень 2020: прогноз на цей місяць для знаків Зодіаку
  • 28 липня, 12:11
  • 898
Привітання з Днем народження у віршах, прозі та смс українською
  • 14.11.2019, 13:09
  • 2456402
Загрузка...
Новини