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1 серпня 2020 – яке сьогодні свято: традиції, заборони і прикмети
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Сьогодні, 1 серпня, вперше пройшов Міжнародний флешмоб жіночності, а також розпочинається Всесвітній тиждень грудного вигодовування. До вашої уваги традиції та прикмети в цей день – дізнайтеся, що можна і не можна робити!
Дата 1 серпня ввійшла в історію кількома знаковими подіями та святами.
ЯКЕ СЬОГОДНІ РЕЛІГІЙНЕ СВЯТО
За церковним календарем віряни сьогодні святкують на честь знайдення мощей преподобного Серафима Саровського.
ІМЕНИНИ: ХТО СВЯТКУЄ ДЕНЬ АНГЕЛА
У суботу, 1 серпня, іменини відзначають власники таких імен: Роман, Степан, Тихон, Дмитро, Григорій, Митрофан. Не забудьте привітати винуватців свята з Днем ангела!
ЦЕЙ ДЕНЬ В ІСТОРІЇ: МІЖНАРОДНІ СВЯТА ТА ПОДІЇ
- Міжнародний флешмоб жіночності.
- Всесвітній тиждень грудного вигодовування.
- 1838 — рабство заборонене у переважній більшості колоній Британської імперії.
- 1876 — Колорадо стає 38-м штатом Сполучених Штатів Америки.
- 1919 — в Угорщині повалена проголошена в березні радянська республіка.
- 1923 — Раднарком УРСР прийняв рішення про початок українізації.
- 1924 — у Буенос-Айресі (Аргентина) засновано українське товариство "Просвіта".
- 1936 — чергові Олімпійські ігри відкрив у Берліні Адольф Гітлер.
- 1941 — на зайнятій німцями території Західної України створено дистрикт "Галичина" з центром у Львові.
- 1997 — у Військово-Морських Силах Збройних Сил України на підводному човні, який отримав назву "Запоріжжя", піднятий Військово-морський прапор України.
- 2000 — Моше Кацав став президентом Ізраїлю.
- 2001 — у Німеччині набрав чинності закон про реєстрацію громадянських партнерств.
- 2002 — високошвидкісна залізниця Cologne-Rhine/Main перейшла до регулярних пасажирських перевезень.
- 2007 — вступила в дію реформа правопису німецької мови.
- 2009 — експрем'єр Данії Андерс Фог Расмуссен став генсеком НАТО.
- 2010 — набрала чинності Конвенція про касетні боєприпаси.
- 2014 — внаслідок зіткнення пасажирського і вантажного потягів поблизу вокзалу в місті Мангейм. Четверо осіб тяжко поранених і вісімнадцятеро — шпиталізовано з травмами.
ХТО НАРОДИВСЯ 1 СЕРПНЯ
- 1520 — Сигізмунд II Август, польський король, один з ініціаторів польсько-литовської унії.
- 1659 — Себастьяно Річчі, італійський художник доби бароко Венеціанська школа.
- 1744 — Жан Батист Ламарк, творець еволюційної теорії, попередник Чарльза Дарвіна. Разом з німецьким природодослідником Готфрідом Рейнхольдом Тревіанусом ввів термін "біологія".
- 1754 — Сильвестр (Лебединський), український філософ та богослов, духовний письменник, єпископ Полтавський і Переяславський.
- 1779 — Френсіс Скотт Кі, американський юрист та поет, автор тексту державного гімну США.
- 1819 — Герман Мелвілл, американський письменник.
- 1896 — Петро Самутин, український військовий діяч, генерал-хоружний Армії УНР, організатор УВВ.
- 1906 — Дезидерій Миллий, український художник.
- 1922 — Олексій Глазирін, радянський актор.
- 1932 — Люк Монтаньє, французький вірусолог, лавреат Нобелівської премії з фізіології і медицини 2008.
- 1936 — Ів Сен-Лоран, французький кутюр'є.
- 1949 — Джим Керролл, американський поет, прозаїк, панк-музикант.
- 1951 — Томмі Болін, американський гітарист.
- 1986 — Лі Сончхоль, північнокорейський фігурист.
Томмі Болін
НАРОДНІ ПРИКМЕТИ Й ТРАДИЦІЇ
- День дощовий – наступний рік буде врожайним.
- День сонячний – бабине літо буде довгим і теплим.
- Тривалі дощі – до неврожаю.
- Місяця не видно з-за туману – буде дощ.
ЩО НЕ МОЖНА РОБИТИ СЬОГОДНІ
- Не можна сьогодні лінуватися з будь-якого приводу.
- Заборонено лихословити у цей день.
- Не варто планувати гучне застілля.
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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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