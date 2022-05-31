1 червня 2022 – яке сьогодні свято: традиції, заборони і прикмети

Сьогодні, 1 червня, відзначають День захисту дітей, а віряни вшановують пам'ять Івана Довгого. До вашої уваги традиції та прикмети в цей день – дізнайтеся, що можна і не можна робити!

Дата 1 червня ввійшла в історію кількома знаковими подіями та святами, передає Радіо MAXIMUM.

ЯКЕ СЬОГОДНІ РЕЛІГІЙНЕ СВЯТО

1 червня православна церква вшановує пам'ять Івана Довгого. Цей день у народі ще називали Оберегом Ниви.

ІМЕНИНИ: ХТО СВЯТКУЄ ДЕНЬ АНГЕЛА

У середу, 1 червня, іменини відзначають власники таких імен: Андрій, Олександр, Василь, Віктор, Валентин, Іван, Михайло, Матвій, Павло, Сергій, Григорій, Анастасія, Антон, а також Олег. Не забудьте привітати винуватців свята з Днем ангела!

ЦЕЙ ДЕНЬ В ІСТОРІЇ: МІЖНАРОДНІ СВЯТА ТА ПОДІЇ

Всесвітній день батьків.

День захисту дітей.

Всесвітній день молока.

День малювання.

День рішучості.

Міжнародний день сусідів.

1494 – У скарбничих звітах Королівства Шотландія зафіксували першу письмову згадку про шотландське віскі, яке робив монах Джон Кор.

1533 – короновано Анну Болейн, нову дружину англійського короля Генріха VIII.

1652 – стартувала битва під Батогом між союзною армією Війська Запорозького і Кримського Ханства під проводом Богдана Хмельницького проти Речі Посполитої під командуванням Мартина Калиновського.

1831 – англійський мандрівник Джеймс Кларк під час дослідження Арктики англійський мандрівник визначив місцеперебування Північного магнітного полюса Землі.

1845 – Рекордний за дальністю переліт домашнього голуба, який пролетів від Намібії до Лондона за 55 днів, подолавши 11 тисяч кілометрів

1893 – Прем'єра опери Дж. Верді "Фальстаф" у Берліні

1919 – Початок загального наступу військ Армії УНР на протибільшовицькому фронті.

1935 – у Великій Британії ввели номерні знаки до авто та зробили обов'язковою здачу екзаменів на водійські права.

1938 – у США вийшов перший випуск журналу коміксів "Action Comics", в якому з'явився Супермен від Джеррі Сігела та Джо Шустера.

1958 – під час політичної кризи, пов'язаної з повстанням в Алжирі, Шарль де Голль став прем'єр-міністром Франції.

1961 – пісня Елвіса Преслі "Surrender" підкорила першу сходинку британського хіт-параду.

1964 – гурт The Beatles випустила трек Sweet Georgia Brown/Take Out Some Insurance On Me Baby.

1967 – диск The Beatles "Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band" став "золотим" у Великій Британії та США.

1969 – у Канаді на радіо і телебаченні заборонили рекламу тютюнових виробів.

1980 – стартував перший цілодобовий інформаційний канал Cable News Network (CNN).

1981 – у світ вийшла платівка Джорджа Гаррісона "Somewhere in England".

1990 – Прем'єра у США стрічки "Згадати все" з Арнольдом Шварценеггером.

1990 – у Вашингтоні президент США Джордж Буш та радянський лідер Михайло Горбачов підписали договір про припинення виробництва хімічної зброї та скорочення вже наявних її арсеналів.

ХТО НАРОДИВСЯ 1 ЧЕРВНЯ

1076 – Мстислав Великий, Великий князь Київський, який є найстаршим сином Володимира Мономаха

1498 – Мартен ван Гемскерк, нідерландський художник доби Відродження.

1796 – Ніколя Леонар Саді Карно, французький фізик, якого вважають одним з основоположників термодинаміки

1804 – Михайло Глінка, відомий російський композитор

1871 – Аліс Гі-Бланше, французька кінематографістка, перша за всю історію жінка-кінорежисер та продюсер.

1926 – Мерилін Монро (справжнє ім'я Норма Джин Бейкер Мортенсон), кіноактриса (Джентльмени надають перевагу блондинкам, Діаманти — найкращі друзі дівчат, У джазі тільки дівчата)

1930 – Едвард Вудворд, британський актор та співак (Хатина дядька Тома, Останній вибір, Призначення)

1935 – Норман Фостер, британський архітектор, один з творців стилю хай-тек

1937 – Морган Фрімен, американський актор (Водій міс Дейзі, Слава, Втеча з Шоушенка)

1941 – Іто Тойоо, японський архітектор; найважливіші споруди: Медіатека (Сендай) та Вежа вітрів (Йокогама)

1947 – Рон Вуд, британський рок-гітарист (The Faces, The Rolling Stones)

1960 – Саймон Геллап, рок-музикант, бас-гітарист гурту The Cure

1963 – Алан Чарльз Вайдлер, англійський рок-музикант (клавішник, співак; Depeche Mode: Shake the Disease, Black Celebration, Music for the Masses)

1968 – Джейсон Шон Донован, австралійський попспівак, кіноактор (Сусіди, Місяць і зірки)

1974 – Аланіс Моріссетт, канадська співачка

НАРОДНІ ПРИКМЕТИ Й ТРАДИЦІЇ

Якщо людина народилася 1 червня, то вона буде любити дім і родину, відрізнятиметься консервативністю.

На Івана Довгого потрібно огірки сіяти – тоді вони вродять і дадуть багатий урожай.

Перші дні червня дощові – літо буде посушливим, без великої кількості опадів. Прохолодна погода – прикмета до того, що ще 40 днів тепла не варто чекати.

Перші два дні червня йде дощ – весь місяць сухим буде.

Ворони сидять 1 червня, повернули дзьоби в один бік – прикмета того, що сильний вітер буде найближчим часом.

ЩО НЕ МОЖНА РОБИТИ СЬОГОДНІ

Ні в якому разі не варто сваритися з близькими та рідними;

Не можна брати гроші у борг у цей день;

Не гоже ходити в гості сьогодні;

Не варто ухвалювати рішень, якщо у вас досі виникають сумніви.

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