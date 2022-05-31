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1 червня 2022 – яке сьогодні свято: традиції, заборони і прикмети
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Сьогодні, 1 червня, відзначають День захисту дітей, а віряни вшановують пам'ять Івана Довгого. До вашої уваги традиції та прикмети в цей день – дізнайтеся, що можна і не можна робити!
Дата 1 червня ввійшла в історію кількома знаковими подіями та святами, передає Радіо MAXIMUM.
ЯКЕ СЬОГОДНІ РЕЛІГІЙНЕ СВЯТО
1 червня православна церква вшановує пам'ять Івана Довгого. Цей день у народі ще називали Оберегом Ниви.
ІМЕНИНИ: ХТО СВЯТКУЄ ДЕНЬ АНГЕЛА
У середу, 1 червня, іменини відзначають власники таких імен: Андрій, Олександр, Василь, Віктор, Валентин, Іван, Михайло, Матвій, Павло, Сергій, Григорій, Анастасія, Антон, а також Олег. Не забудьте привітати винуватців свята з Днем ангела!
ЦЕЙ ДЕНЬ В ІСТОРІЇ: МІЖНАРОДНІ СВЯТА ТА ПОДІЇ
- Всесвітній день батьків.
- День захисту дітей.
- Всесвітній день молока.
- День малювання.
- День рішучості.
- Міжнародний день сусідів.
- 1494 – У скарбничих звітах Королівства Шотландія зафіксували першу письмову згадку про шотландське віскі, яке робив монах Джон Кор.
- 1533 – короновано Анну Болейн, нову дружину англійського короля Генріха VIII.
- 1652 – стартувала битва під Батогом між союзною армією Війська Запорозького і Кримського Ханства під проводом Богдана Хмельницького проти Речі Посполитої під командуванням Мартина Калиновського.
- 1831 – англійський мандрівник Джеймс Кларк під час дослідження Арктики англійський мандрівник визначив місцеперебування Північного магнітного полюса Землі.
- 1845 – Рекордний за дальністю переліт домашнього голуба, який пролетів від Намібії до Лондона за 55 днів, подолавши 11 тисяч кілометрів
- 1893 – Прем'єра опери Дж. Верді "Фальстаф" у Берліні
- 1919 – Початок загального наступу військ Армії УНР на протибільшовицькому фронті.
- 1935 – у Великій Британії ввели номерні знаки до авто та зробили обов'язковою здачу екзаменів на водійські права.
- 1938 – у США вийшов перший випуск журналу коміксів "Action Comics", в якому з'явився Супермен від Джеррі Сігела та Джо Шустера.
- 1958 – під час політичної кризи, пов'язаної з повстанням в Алжирі, Шарль де Голль став прем'єр-міністром Франції.
- 1961 – пісня Елвіса Преслі "Surrender" підкорила першу сходинку британського хіт-параду.
- 1964 – гурт The Beatles випустила трек Sweet Georgia Brown/Take Out Some Insurance On Me Baby.
- 1967 – диск The Beatles "Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band" став "золотим" у Великій Британії та США.
- 1969 – у Канаді на радіо і телебаченні заборонили рекламу тютюнових виробів.
- 1980 – стартував перший цілодобовий інформаційний канал Cable News Network (CNN).
- 1981 – у світ вийшла платівка Джорджа Гаррісона "Somewhere in England".
- 1990 – Прем'єра у США стрічки "Згадати все" з Арнольдом Шварценеггером.
- 1990 – у Вашингтоні президент США Джордж Буш та радянський лідер Михайло Горбачов підписали договір про припинення виробництва хімічної зброї та скорочення вже наявних її арсеналів.
ХТО НАРОДИВСЯ 1 ЧЕРВНЯ
- 1076 – Мстислав Великий, Великий князь Київський, який є найстаршим сином Володимира Мономаха
- 1498 – Мартен ван Гемскерк, нідерландський художник доби Відродження.
- 1796 – Ніколя Леонар Саді Карно, французький фізик, якого вважають одним з основоположників термодинаміки
- 1804 – Михайло Глінка, відомий російський композитор
- 1871 – Аліс Гі-Бланше, французька кінематографістка, перша за всю історію жінка-кінорежисер та продюсер.
- 1926 – Мерилін Монро (справжнє ім'я Норма Джин Бейкер Мортенсон), кіноактриса (Джентльмени надають перевагу блондинкам, Діаманти — найкращі друзі дівчат, У джазі тільки дівчата)
- 1930 – Едвард Вудворд, британський актор та співак (Хатина дядька Тома, Останній вибір, Призначення)
- 1935 – Норман Фостер, британський архітектор, один з творців стилю хай-тек
- 1937 – Морган Фрімен, американський актор (Водій міс Дейзі, Слава, Втеча з Шоушенка)
- 1941 – Іто Тойоо, японський архітектор; найважливіші споруди: Медіатека (Сендай) та Вежа вітрів (Йокогама)
- 1947 – Рон Вуд, британський рок-гітарист (The Faces, The Rolling Stones)
- 1960 – Саймон Геллап, рок-музикант, бас-гітарист гурту The Cure
- 1963 – Алан Чарльз Вайдлер, англійський рок-музикант (клавішник, співак; Depeche Mode: Shake the Disease, Black Celebration, Music for the Masses)
- 1968 – Джейсон Шон Донован, австралійський попспівак, кіноактор (Сусіди, Місяць і зірки)
- 1974 – Аланіс Моріссетт, канадська співачка
НАРОДНІ ПРИКМЕТИ Й ТРАДИЦІЇ
- Якщо людина народилася 1 червня, то вона буде любити дім і родину, відрізнятиметься консервативністю.
- На Івана Довгого потрібно огірки сіяти – тоді вони вродять і дадуть багатий урожай.
- Перші дні червня дощові – літо буде посушливим, без великої кількості опадів. Прохолодна погода – прикмета до того, що ще 40 днів тепла не варто чекати.
- Перші два дні червня йде дощ – весь місяць сухим буде.
- Ворони сидять 1 червня, повернули дзьоби в один бік – прикмета того, що сильний вітер буде найближчим часом.
ЩО НЕ МОЖНА РОБИТИ СЬОГОДНІ
- Ні в якому разі не варто сваритися з близькими та рідними;
- Не можна брати гроші у борг у цей день;
- Не гоже ходити в гості сьогодні;
- Не варто ухвалювати рішень, якщо у вас досі виникають сумніви.
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