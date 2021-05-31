1 червня 2021 – яке сьогодні свято: традиції, заборони і прикмети

Сьогодні, 1 червня, у світі відзначають День захисту дітей, а віряни вшановують пам'ять святого князя Дмитра Донського. До вашої уваги традиції та прикмети в цей день – дізнайтеся, що можна і не можна робити!

Дата 1 червня ввійшла в історію кількома знаковими подіями та святами.

ЯКЕ СЬОГОДНІ РЕЛІГІЙНЕ СВЯТО

За релігійним календарем сьогодні 1 червня віряни вшановують пам'ять святого князя Дмитра Донського. Він був сином Івана II та онуком Івана I Калити. Хлопчик ріс сиротою. Його вихованням займався святитель Алексія, митрополит Московський і всієї Русі.

ІМЕНИНИ: ХТО СВЯТКУЄ ДЕНЬ АНГЕЛА

У вівторок, 1 червня, іменини відзначають власники таких імен: Андрій, Олександр, Василь, Віктор, Валентин, Іван, Михайло, Матвій, Павло, Сергій, Григорій, Анастасія, Антон та Олег. Не забудьте привітати винуватців свята з Днем ангела!

ЦЕЙ ДЕНЬ В ІСТОРІЇ: МІЖНАРОДНІ СВЯТА ТА ПОДІЇ

Міжнародний день захисту дітей

Всесвітній день батьків

1494 — У скарбничих звітах Королівства Шотландія зафіксували першу письмову згадку про шотландське віскі, яке робив монах Джон Кор.

1533 — короновано Анну Болейн, нову дружину англійського короля Генріха VIII.

1652 — стартувала битва під Батогом між союзною армією Війська Запорозького і Кримського Ханства під проводом Богдана Хмельницького проти Речі Посполитої під командуванням Мартина Калиновського.

1831 — англійський мандрівник Джеймс Кларк під час дослідження Арктики англійський мандрівник визначив місцеперебування Північного магнітного полюса Землі.

1845 — Рекордний за дальністю переліт домашнього голуба, який пролетів від Намібії до Лондона за 55 днів, подолавши 11 тисяч км

1893 — Прем'єра опери Дж. Верді "Фальстаф" у Берліні

1919 — Початок загального наступу військ Армії УНР на протибільшовицькому фронті.

1935 — у Великій Британії ввели номерні знаки до авто та зробили обов'язковою здачу екзаменів на водійські права.

1938 — у США вийшов перший випуск журналу коміксів "Action Comics", в якому з'явився Супермен від Джеррі Сігела та Джо Шустера.

1958 — під час політичної кризи, пов'язаної з повстанням в Алжирі, Шарль де Голль став прем'єр-міністром Франції.

1961 — пісня Елвіса Преслі "Surrender" підкорила першу сходинку британського хіт-параду.

1964 — гурт The Beatles випустила трек Sweet Georgia Brown/Take Out Some Insurance On Me Baby.

1967 — диск The Beatles "Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band" став "золотим" у Великій Британії та США.

1969 — у Канаді на радіо і телебаченні заборонили рекламу тютюнових виробів.

1980 — стартував перший цілодобовий інформаційний канал Cable News Network (CNN)..

1981 — у світ вийшла платівка Джорджа Гаррісона "Somewhere in England".

1990 — Прем'єра у США стрічки "Згадати все" з Арнольом Шварценеггером.

1990 — у Вашингтоні президент США Джордж Буш та радянський лідер Михайло Горбачов підписали договір про припинення виробництва хімічної зброї та скорочення вже наявних її арсеналів.

ХТО НАРОДИВСЯ 1 ЧЕРВНЯ

1076 — Мстислав Великий, Великий князь Київський, який є найстаршим сином Володимира Мономаха

1498 — Мартен ван Гемскерк, нідерландський художник доби Відродження.

1796 — Ніколя Леонар Саді Карно, французький фізик, якого вважають одним з основоположників термодинаміки

1804 — Михайло Глінка, відомий російський композитор

1871 — Аліс Гі-Бланше, французька кінематографістка, перша за всю історію жінка-кінорежисер та продюсер.

1926 — Мерилін Монро (справжнє ім'я Норма Джин Бейкер Мортенсон), кіноактриса (Джентльмени надають перевагу блондинкам, Діаманти — найкращі друзі дівчат, У джазі тільки дівчата)

1930 — Едвард Вудворд, британський актор та співак (Хатина дядька Тома, Останній вибір, Призначення)

1935 — Норман Фостер, британський архітектор, один з творців стилю хай-тек

1937 — Морган Фрімен, американський актор (Водій міс Дейзі, Слава, Втеча з Шоушенка)

1941 — Іто Тойоо, японський архітектор; найважливіші споруди: Медіатека (Сендай) та Вежа вітрів (Йокогама)

1947 — Рон Вуд, британський рок-гітарист (The Faces, The Rolling Stones)

1960 — Саймон Геллап, рок-музикант, бас-гітарист гурту The Cure

1963 — Алан Чарльз Вайдлер, англійський рок-музикант (клавішник, співак; Depeche Mode: Shake the Disease, Black Celebration, Music for the Masses)

1968 — Джейсон Шон Донован, австралійський попспівак, кіноактор (Сусіди, Місяць і зірки)

1974 — Аланіс Моріссетт, канадська співачка

НАРОДНІ ПРИКМЕТИ Й ТРАДИЦІЇ

Якщо в перші дні червня йде дощ, то весь місяць буде сухим.

Треба сіяти овес, коли лист дубу розгорнеться в заяче вухо.

На дубу лист в п'ятак – бути і ярому так.

Ворони дзьобами в одну сторону сідають – до сильного вітру.

Багато роси в червні – до родючості, а часті тумани – до великої кількості грибів.

Якщо ночі теплі, буде хороший урожай.

Півні заспівали днем – скоро дощ піде.

Квіти сильно пахнуть – до дощу.

Сни, побачені під цей день, обіцяють добробут.

ЩО НЕ МОЖНА РОБИТИ СЬОГОДНІ

Не можна лаятись, сваритись та бажати комусь зла;

Не можна ображати нікого, а також думати про негатив;

Не можна ходити босим по росі;

Не можна займатись важкою фізичною працею;

Не можна проводити масштабне прибирання.

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