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1 червня 2021 – яке сьогодні свято: традиції, заборони і прикмети
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Сьогодні, 1 червня, у світі відзначають День захисту дітей, а віряни вшановують пам'ять святого князя Дмитра Донського. До вашої уваги традиції та прикмети в цей день – дізнайтеся, що можна і не можна робити!
Дата 1 червня ввійшла в історію кількома знаковими подіями та святами.
ЯКЕ СЬОГОДНІ РЕЛІГІЙНЕ СВЯТО
За релігійним календарем сьогодні 1 червня віряни вшановують пам'ять святого князя Дмитра Донського. Він був сином Івана II та онуком Івана I Калити. Хлопчик ріс сиротою. Його вихованням займався святитель Алексія, митрополит Московський і всієї Русі.
ІМЕНИНИ: ХТО СВЯТКУЄ ДЕНЬ АНГЕЛА
У вівторок, 1 червня, іменини відзначають власники таких імен: Андрій, Олександр, Василь, Віктор, Валентин, Іван, Михайло, Матвій, Павло, Сергій, Григорій, Анастасія, Антон та Олег. Не забудьте привітати винуватців свята з Днем ангела!
ЦЕЙ ДЕНЬ В ІСТОРІЇ: МІЖНАРОДНІ СВЯТА ТА ПОДІЇ
- Міжнародний день захисту дітей
- Всесвітній день батьків
- 1494 — У скарбничих звітах Королівства Шотландія зафіксували першу письмову згадку про шотландське віскі, яке робив монах Джон Кор.
- 1533 — короновано Анну Болейн, нову дружину англійського короля Генріха VIII.
- 1652 — стартувала битва під Батогом між союзною армією Війська Запорозького і Кримського Ханства під проводом Богдана Хмельницького проти Речі Посполитої під командуванням Мартина Калиновського.
- 1831 — англійський мандрівник Джеймс Кларк під час дослідження Арктики англійський мандрівник визначив місцеперебування Північного магнітного полюса Землі.
- 1845 — Рекордний за дальністю переліт домашнього голуба, який пролетів від Намібії до Лондона за 55 днів, подолавши 11 тисяч км
- 1893 — Прем'єра опери Дж. Верді "Фальстаф" у Берліні
- 1919 — Початок загального наступу військ Армії УНР на протибільшовицькому фронті.
- 1935 — у Великій Британії ввели номерні знаки до авто та зробили обов'язковою здачу екзаменів на водійські права.
- 1938 — у США вийшов перший випуск журналу коміксів "Action Comics", в якому з'явився Супермен від Джеррі Сігела та Джо Шустера.
- 1958 — під час політичної кризи, пов'язаної з повстанням в Алжирі, Шарль де Голль став прем'єр-міністром Франції.
- 1961 — пісня Елвіса Преслі "Surrender" підкорила першу сходинку британського хіт-параду.
- 1964 — гурт The Beatles випустила трек Sweet Georgia Brown/Take Out Some Insurance On Me Baby.
- 1967 — диск The Beatles "Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band" став "золотим" у Великій Британії та США.
- 1969 — у Канаді на радіо і телебаченні заборонили рекламу тютюнових виробів.
- 1980 — стартував перший цілодобовий інформаційний канал Cable News Network (CNN)..
- 1981 — у світ вийшла платівка Джорджа Гаррісона "Somewhere in England".
- 1990 — Прем'єра у США стрічки "Згадати все" з Арнольом Шварценеггером.
- 1990 — у Вашингтоні президент США Джордж Буш та радянський лідер Михайло Горбачов підписали договір про припинення виробництва хімічної зброї та скорочення вже наявних її арсеналів.
ХТО НАРОДИВСЯ 1 ЧЕРВНЯ
- 1076 — Мстислав Великий, Великий князь Київський, який є найстаршим сином Володимира Мономаха
- 1498 — Мартен ван Гемскерк, нідерландський художник доби Відродження.
- 1796 — Ніколя Леонар Саді Карно, французький фізик, якого вважають одним з основоположників термодинаміки
- 1804 — Михайло Глінка, відомий російський композитор
- 1871 — Аліс Гі-Бланше, французька кінематографістка, перша за всю історію жінка-кінорежисер та продюсер.
- 1926 — Мерилін Монро (справжнє ім'я Норма Джин Бейкер Мортенсон), кіноактриса (Джентльмени надають перевагу блондинкам, Діаманти — найкращі друзі дівчат, У джазі тільки дівчата)
- 1930 — Едвард Вудворд, британський актор та співак (Хатина дядька Тома, Останній вибір, Призначення)
- 1935 — Норман Фостер, британський архітектор, один з творців стилю хай-тек
- 1937 — Морган Фрімен, американський актор (Водій міс Дейзі, Слава, Втеча з Шоушенка)
- 1941 — Іто Тойоо, японський архітектор; найважливіші споруди: Медіатека (Сендай) та Вежа вітрів (Йокогама)
- 1947 — Рон Вуд, британський рок-гітарист (The Faces, The Rolling Stones)
- 1960 — Саймон Геллап, рок-музикант, бас-гітарист гурту The Cure
- 1963 — Алан Чарльз Вайдлер, англійський рок-музикант (клавішник, співак; Depeche Mode: Shake the Disease, Black Celebration, Music for the Masses)
- 1968 — Джейсон Шон Донован, австралійський попспівак, кіноактор (Сусіди, Місяць і зірки)
- 1974 — Аланіс Моріссетт, канадська співачка
НАРОДНІ ПРИКМЕТИ Й ТРАДИЦІЇ
- Якщо в перші дні червня йде дощ, то весь місяць буде сухим.
- Треба сіяти овес, коли лист дубу розгорнеться в заяче вухо.
- На дубу лист в п'ятак – бути і ярому так.
- Ворони дзьобами в одну сторону сідають – до сильного вітру.
- Багато роси в червні – до родючості, а часті тумани – до великої кількості грибів.
- Якщо ночі теплі, буде хороший урожай.
- Півні заспівали днем – скоро дощ піде.
- Квіти сильно пахнуть – до дощу.
- Сни, побачені під цей день, обіцяють добробут.
ЩО НЕ МОЖНА РОБИТИ СЬОГОДНІ
- Не можна лаятись, сваритись та бажати комусь зла;
- Не можна ображати нікого, а також думати про негатив;
- Не можна ходити босим по росі;
- Не можна займатись важкою фізичною працею;
- Не можна проводити масштабне прибирання.
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