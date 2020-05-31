Вітаємо на сайті Радіо Максимум!

На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації

Форма для відновлення паролю
Вітаємо, Ваші дані успішно оновлено!
Коронавірус Карантин

1 червня 2020 – яке сьогодні свято: традиції, заборони і прикмети

  • 283
1 червня – понеділок - фото 1
1 червня – понеділок

Сьогодні, 1 червня, у світі відзначають День захисту дітей, День батьків, а також перший день літа. До вашої уваги традиції та прикмети в цей день – дізнайтеся, що можна і не можна робити!

Дата 1 червня ввійшла в історію кількома знаковими подіями та святами.

ЯКЕ СЬОГОДНІ РЕЛІГІЙНЕ СВЯТО

За календарем віряни сьогодні вшановують пам'ять Священномученика Патрикія, єпископа Пруського. За народним календарем, 1 червня відзначали день Івана Довгого. Сьогодні вважалось, що можна було говорити замовляння для захисту від негоди та хвороби.

ІМЕНИНИ: ХТО СВЯТКУЄ ДЕНЬ АНГЕЛА

У понеділок, 1 червня, іменини відзначають власники таких імен: Андрій, Олександр, Василь, Віктор, Валентин, Іван, Михайло, Матвій, Павло, Сергій, Григорій, Анастасія, Антон та Олег. Не забудьте привітати винуватців свята з Днем ангела!

1 червня 2020 – яке сьогодні свято: традиції, заборони і прикмети - фото 400381

ЦЕЙ ДЕНЬ В ІСТОРІЇ: МІЖНАРОДНІ СВЯТА ТА ПОДІЇ

  • Міжнародний день захисту дітей
  • Всесвітній день батьків
  • 1494 — У казначейських звітах Королівства Шотландія зафіксували першу письмову згадку про шотландське віскі, яке робив монах Джон Кор.
  • 1533 — короновано Анну Болейн, нову дружину англійського короля Генріха VIII.
  • 1652 — стартувала битва під Батогом між союзною армією Війська Запорозького і Кримського Ханства під проводом Богдана Хмельницького проти Речі Посполитої під командуванням Мартина Калиновського.
  • 1831 — англійський мандрівник Джеймс Кларк під час дослідження Арктики англійський мандрівник визначив місцезнаходження Північного магнітного полюсу Землі.
  • 1845 — Рекордний за дальністю переліт домашнього голуба, який пролетів від Намібії до Лондона за 55 днів, подолавши 11 тисяч км
  • 1893 — Прем'єра опери Дж. Верді "Фальстаф" у Берліні
  • 1919 — Початок загального наступу військ Армії УНР на протибільшовицькому фронті.
  • 1935 — у Великій Британії ввели номерні знаки до авто та зробили обов'язковою здачу екзаменів на водійські права.
  • 1938 — у США вийшов перший випуск журналу коміксів "Action Comics", в якому з'явився Супермен від Джеррі Сігела та Джо Шустера.
  • 1958 — під час політичної кризи, пов'язаної з повстанням в Алжирі, Шарль де Голль став прем'єр-міністром Франції.
  • 1961 — пісня Елвіса Преслі "Surrender" підкорила першу сходинку британського хіт-параду.
  • 1964 — гурт The Beatles випустила трек Sweet Georgia Brown/Take Out Some Insurance On Me Baby.
  • 1967 — диск The Beatles "Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band" став "золотим" у Великій Британії та США.
  • 1969 — у Канаді на радіо і телебаченні заборонили рекламу тютюнових виробів.
  • 1980 — стартував перший цілодобовий інформаційний канал Cable News Network (CNN)..
  • 1981 — у світ вийшла платівка Джорджа Гаррісона "Somewhere in England".
  • 1990 — Прем'єра у США стрічки "Згадати все" з Арнольом Шварценеггером.
  • 1990 — у Вашингтоні президент США Джордж Буш та радянський лідер Михайло Горбачов підписали договір про припинення виробництва хімічної зброї та скорочення вже існуючих її арсеналів.
1 червня 2020 – яке сьогодні свято: традиції, заборони і прикмети - фото 407341

ХТО НАРОДИВСЯ 1 ЧЕРВНЯ

  • 1076 — Мстислав Великий, Великий князь Київський, який є найстаршим сином Володимира Мономаха
  • 1498 — Мартен ван Гемскерк, нідерландський художник доби Відродження.
  • 1796 — Ніколя Леонар Саді Карно, французький фізик, якого вважають одним із основоположників термодинаміки
  • 1804 — Михайло Глінка, відомий російський композитор
  • 1871 — Аліс Гі-Бланше, французька кінематографістка, перша за всю історію жінка-кінорежисер та продюсер.
  • 1926 — Мерилін Монро (справжнє ім'я Норма Джин Бейкер Мортенсон), кіноактриса (Джентльмени надають перевагу блондинкам, Діаманти — найкращі друзі дівчат, У джазі тільки дівчата)
  • 1930 — Едвард Вудворд, британський актор та співак (Хатина дядька Тома, Останній вибір, Призначення).
  • 1935 — Норман Фостер, британський архітектор, один з творців стилю хай-тек.
  • 1937 — Морган Фрімен, американський актор (Водій міс Дейзі, Слава, Втеча з Шоушенка).
  • 1941 — Іто Тойоо, японський архітектор; найважливіші споруди: Медіатека (Сендай) та Вежа вітрів (Йокогама).
  • 1947 — Рон Вуд, британський рок-гітарист (The Faces, The Rolling Stones)
  • 1960 — Саймон Геллап, рок-музикант, бас-гітарист гурту The Cure.
  • 1963 — Алан Чарльз Вайдлер, англійський рок-музикант (клавішник, співак; Depeche Mode: Shake the Disease, Black Celebration, Music for the Masses).
  • 1968 — Джейсон Шон Донован, австралійський поп-співак, кіноактор (Сусіди, Місяць і зірки).
  • 1974 — Аланіс Моріссетт, канадська співачка

НАРОДНІ ПРИКМЕТИ Й ТРАДИЦІЇ

  • Якщо на Івана Довгого дощить, то наступний місяць буде суха погода;
  • Якщо туманів побільшало, то варто очікувати великої кількості грибів;
  • Якщо сьогодні сіяти огірки, то буде хороший врожай;
  • Якщо перші дні літа холодні, то до липня така погода втримається;
  • Якщо на вулицях чимало ворон, то до посилення вітру.
1 червня 2020 – яке сьогодні свято: традиції, заборони і прикмети - фото 407340

ЩО НЕ МОЖНА РОБИТИ СЬОГОДНІ

  • Не можна лаятись, сваритись та бажати комусь зла;
  • Не можна ображати нікого, а також думати про негатив;
  • Не можна ходити босим по росі;
  • Не можна займатись важкою фізичною працею;
  • Не можна проводити масштабне прибирання.

Читайте також: Вихідні у червні 2020: коли й скільки буде вихідних в Україні

Джерело: Радіо МАКСИМУМ
powered bylun.ua
до теми
пропозиції партнерів
коментарі
рекомендуємо
Дівчина тижня: гаряча стриптизерка та порноактриса Ельза Джин, яка зводить з розуму (18+)
  • Вчора, 16:20
  • 598
Коли провів карантин недарма: 20 крутих прикладів, які надихають
  • 29 травня, 16:07
  • 595
Пост-шоу Холостяк 2020 розкрило, чи Макс та Даша – разом після 10 сезону
  • 29 травня, 19:00
  • 33569
Загрузка...
Новини