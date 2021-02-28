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1 березня 2021 – яке сьогодні свято: традиції, заборони і прикмети
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Сьогодні, 1 березня, у світі відзначають Всесвітній день компліменту, а віряни вшановують пам'ять 12-ти мучеників Кесарійських. До вашої уваги традиції та прикмети в цей день – дізнайтеся, що можна і не можна робити!
Дата 1 березня ввійшла в історію кількома знаковими подіями та святами.
ЯКЕ СЬОГОДНІ РЕЛІГІЙНЕ СВЯТО
За релігійним календарем сьогодні 1 березня віряни вшановують пам'ять 12-ти мучеників Кесарійських. Памфіл пресвітер, Валент (Уалент) диякон, Павло, Порфирій, Селевкій, Феодул, Юліан, Самуїл, Ілля, Даниїл, Єремія, Ісая постраждали під час гоніння на християн, піднятого імператором Діоклетіаном в 308-309 роках в Кесарії Палестинській.
ІМЕНИНИ: ХТО СВЯТКУЄ ДЕНЬ АНГЕЛА
У понеділок, 1 березня, іменини відзначають власники таких імен: Самуїл (Самійло), Ярема, Данило, Ілля, Павло, Юліан, Роман, Саливон, Памфіл, Ніна, Порфирій, Альбіна, Антоніна, а також Фелікс. Не забудьте привітати винуватців свята з Днем ангела!
ЦЕЙ ДЕНЬ В ІСТОРІЇ: МІЖНАРОДНІ СВЯТА ТА ПОДІЇ
- Всесвітній день компліменту
- День боротьби з дискримінацією
- Всесвітній день цивільної оборони
- 1498 – Васко да Гама приплив до Мозамбіку
- 1780 – Пенсильванія стала першим штатом, що заборонив рабство.
- 1815 – після втечі з Ельби поблизу Канна висадився Наполеон Бонапарт у супроводі близько 1000 своїх прихильників — почався другий етап захоплення ним влади у Франції, котрий отримав назву "Правління 100 днів".
- 1869 – Дмитро Менделєєв склав таблицю системи елементів, в основі якої лежала їх атомна маса і хімічна схожість.
- 1912 – у Сент-Луїсі Альберт Беррі зробив перший стрибок з парашутом з літака у польоті (висота 460 метрів).
- 1918 – війська УНР звільнили Київ від більшовиків.
- 1928 – у США доктор Герберт Еванс відкрив шостий вітамін, відповідно і названий вітаміном F.
- 1930 – у СРСР станом на цей день закриті 6 715 церков, частина з них зруйнована, багато "служителів культу" заслані або розстріляні.
- 1940 – згідно зі зведенням НКВС в СРСР налічується 53 концентраційних табори, 425 виправно-трудових колоній, 50 колоній для неповнолітніх, в яких містилося 1 668 200 ув'язнених.
- 1941 – вийшло в ефір перше комерційне FM-радіо — радіостанція W47NV у Нешвіллі.
- 1947 – почав свою діяльність Міжнародний валютний фонд
- 1961 – Президент США Джон Кеннеді оголосив про створення Корпусу Миру
- 1966 – радянська автоматична міжпланетна станція "Венера-3" вперше у світі досягла поверхні планети Венери
- 1976 – парламент Великої Британії схвалив нові правила дорожнього руху, згідно з якими використання пасів безпеки ставало обов'язковим
- 1977 – у Києві відкритий пам'ятник українському філософу Григорію Сковороді
- 1988 – компанія Apple Computer анонсувала вихід нового пристрою CD-ROM у своїх комп'ютерах Apple II і Macintosh
- 1991 – шахтарі Донбасу почали страйк, вперше висунувши політичні вимоги (відставка Горбачова)
- 1995 – до ЄС вступають Австрія, Швеція та Фінляндія
- 1998 – набула чинності угода "про партнерство і співпрацю" між Європейською Спілкою й Україною
ХТО НАРОДИВСЯ 1 БЕРЕЗНЯ
- 1445 – Сандро Боттічеллі, італійський живописець флорентійської школи.
- 1810 – Фридерик Шопен, польський композитор і піаніст (інша можлива дата — 22 лютого).
- 1845 – Федір Піроцький, український інженер, винахідник першого у світі трамваю на електричній тязі.
- 1858 – Павло Тутковський, український геолог, географ, академік.
- 1870 – Ежен Мішель Антоніаді, французький астроном
- 1874 – Карл Шлехтер, австрійський шахіст
- 1876 – Пій XII (Pius XII, у миру Еудженіо Марія Джузеппе Джованні Пачеллі), Папа Римський (1939–1958).
- 1892 – Акутаґава Рюносуке, японський письменник.
- 1895 – Дарнопих Докія, українська кубанська бандуристка і педагог.
- 1925 – Володимир Чорний, український редактор газетних видань, заступник головного редактора Київської кіностудії імені О. Довженка
- 1929 – Олександра Сербенська, український вчений-журналіст, доктор філологічних наук, професор кафедри радіомовлення і телебачення факультету журналістики Львівського університету імені Івана Франка
- 1929 – Анатолій Свідзинський, український вчений, професор, доктор фізико-математичних наук, завідувач кафедри теоретичної фізики й астрономії, перший ректор Волинського національного університету імені Лесі Українки.
- 1930 – Іван Білик, український письменник (історичний романіст), перекладач з болгарської
- 1931 – Любомир Пиріг, український вчений-медик, академік, доктор медичних наук, член-кореспондент НАН України, завідувач кафедри нефрології Київської медичної академії післядипломної освіти імені Петра Шупика, президент Світової федерації українських лікарських товариств.
- 1938 – Борислав Брондуков, український актор ("Вавилон ХХ", "Афоня", "Гараж").
- 1940 – Йожеф Сабо (29 лютого), український футболіст ("Динамо" Київ), тренер.
- 1943 – Володимир Середа, український громадський діяч, голова об'єднання товариств депортованих українців «Закерзоння», голова товариства "Надсяння".
- 1944 – Олександр Сокол, український вчений, доктор музикознавства, ректор Одеської музичної академії.
- 1944 – Віктор Перепічай, український художник.
- 1946 – Андрій (Горак), митрополит Львівський і Сокальський УПЦ КП.
- 1948 – Василь Лящук, український поет і журналіст.
- 1951 – Олег Головчак, український архітектор.
- 1954 – Рон Говард, американський кінорежисер, продюсер та актор, лауреат двох премій "Оскар"
- 1956 – Микола Тимчак, український поет, художник і скульптор.
- 1956 – Даля Грибаускайте, литовський політик, міністр фінансів у 2001–2004 роках, президент Литви у 2009–2019 роках.
- 1966 – Олександр Крикун, український спортсмен-легкоатлет, бронзовий призер Олімпійських ігор 1996 року в метанні молота
- 1972 – Сергій Коновалов, український футболіст, член національної збірної з футболу у 1993–2003 роках.
- 1976 – Сергій Дзиндзирук, український боксер у першій середній вазі (до 69,855 кг), Чемпіон Європи, чемпіон світу за версією WBO з 2005 року.
- 1978 – Дженсен Еклз, американський актор, співак, режисер. Найбільш відомий за серіалом "Надприродне".
- 1983 – Марія Дружко, українська поетеса.
НАРОДНІ ПРИКМЕТИ Й ТРАДИЦІЇ
- Якщо чути плач потвори або вона з'явилася на очі господарям – чекайте біди.
- Тала вода і сніг, які зібрані 1 березня, вважаються цілющими.
- Якщо жінка набере снігу й опівдні обітре ним руки – вони, за прикметами, будуть чистими та ніжними.
- Якщо вагітна в цей день стане на пагорб і подивиться на перше сонце весни, то у неї народиться міцна і здорова дитина.
- За прикметою, 1 березня ворони каркають голосно – скоро похолодає.
- Посилився вітер вночі – чекайте рясних опадів і потепління.
- Перший день весни – теплий, значить, за прикметою, ще буде похолодання.
- Зяблик кричить голосно – йдуть холоди.
- Хлюпається вода на льоду водойми – чекайте теплих днів.
ЩО НЕ МОЖНА РОБИТИ СЬОГОДНІ
- Не можна нині сваритися з рідними та близькими;
- Не варто цього дня позичати гроші;
- Не гоже сьогодні ходити гуляти в ліс після появи першої зорі;
- Не можна цього дня уникати роботи та байдикувати.
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