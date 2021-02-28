1 березня 2021 – яке сьогодні свято: традиції, заборони і прикмети

Сьогодні, 1 березня, у світі відзначають Всесвітній день компліменту, а віряни вшановують пам'ять 12-ти мучеників Кесарійських. До вашої уваги традиції та прикмети в цей день – дізнайтеся, що можна і не можна робити!

Дата 1 березня ввійшла в історію кількома знаковими подіями та святами.

ЯКЕ СЬОГОДНІ РЕЛІГІЙНЕ СВЯТО

За релігійним календарем сьогодні 1 березня віряни вшановують пам'ять 12-ти мучеників Кесарійських. Памфіл пресвітер, Валент (Уалент) диякон, Павло, Порфирій, Селевкій, Феодул, Юліан, Самуїл, Ілля, Даниїл, Єремія, Ісая постраждали під час гоніння на християн, піднятого імператором Діоклетіаном в 308-309 роках в Кесарії Палестинській.

ІМЕНИНИ: ХТО СВЯТКУЄ ДЕНЬ АНГЕЛА

У понеділок, 1 березня, іменини відзначають власники таких імен: Самуїл (Самійло), Ярема, Данило, Ілля, Павло, Юліан, Роман, Саливон, Памфіл, Ніна, Порфирій, Альбіна, Антоніна, а також Фелікс. Не забудьте привітати винуватців свята з Днем ангела!

ЦЕЙ ДЕНЬ В ІСТОРІЇ: МІЖНАРОДНІ СВЯТА ТА ПОДІЇ

Всесвітній день компліменту

День боротьби з дискримінацією

Всесвітній день цивільної оборони

1498 – Васко да Гама приплив до Мозамбіку

1780 – Пенсильванія стала першим штатом, що заборонив рабство.

1815 – після втечі з Ельби поблизу Канна висадився Наполеон Бонапарт у супроводі близько 1000 своїх прихильників — почався другий етап захоплення ним влади у Франції, котрий отримав назву "Правління 100 днів".

1869 – Дмитро Менделєєв склав таблицю системи елементів, в основі якої лежала їх атомна маса і хімічна схожість.

1912 – у Сент-Луїсі Альберт Беррі зробив перший стрибок з парашутом з літака у польоті (висота 460 метрів).

1918 – війська УНР звільнили Київ від більшовиків.

1928 – у США доктор Герберт Еванс відкрив шостий вітамін, відповідно і названий вітаміном F.

1930 – у СРСР станом на цей день закриті 6 715 церков, частина з них зруйнована, багато "служителів культу" заслані або розстріляні.

1940 – згідно зі зведенням НКВС в СРСР налічується 53 концентраційних табори, 425 виправно-трудових колоній, 50 колоній для неповнолітніх, в яких містилося 1 668 200 ув'язнених.

1941 – вийшло в ефір перше комерційне FM-радіо — радіостанція W47NV у Нешвіллі.

1947 – почав свою діяльність Міжнародний валютний фонд

1961 – Президент США Джон Кеннеді оголосив про створення Корпусу Миру

1966 – радянська автоматична міжпланетна станція "Венера-3" вперше у світі досягла поверхні планети Венери

1976 – парламент Великої Британії схвалив нові правила дорожнього руху, згідно з якими використання пасів безпеки ставало обов'язковим

1977 – у Києві відкритий пам'ятник українському філософу Григорію Сковороді

1988 – компанія Apple Computer анонсувала вихід нового пристрою CD-ROM у своїх комп'ютерах Apple II і Macintosh

1991 – шахтарі Донбасу почали страйк, вперше висунувши політичні вимоги (відставка Горбачова)

1995 – до ЄС вступають Австрія, Швеція та Фінляндія

1998 – набула чинності угода "про партнерство і співпрацю" між Європейською Спілкою й Україною

ХТО НАРОДИВСЯ 1 БЕРЕЗНЯ

1445 – Сандро Боттічеллі, італійський живописець флорентійської школи.

1810 – Фридерик Шопен, польський композитор і піаніст (інша можлива дата — 22 лютого).

1845 – Федір Піроцький, український інженер, винахідник першого у світі трамваю на електричній тязі.

1858 – Павло Тутковський, український геолог, географ, академік.

1870 – Ежен Мішель Антоніаді, французький астроном

1874 – Карл Шлехтер, австрійський шахіст

1876 – Пій XII (Pius XII, у миру Еудженіо Марія Джузеппе Джованні Пачеллі), Папа Римський (1939–1958).

1892 – Акутаґава Рюносуке, японський письменник.

1895 – Дарнопих Докія, українська кубанська бандуристка і педагог.

1925 – Володимир Чорний, український редактор газетних видань, заступник головного редактора Київської кіностудії імені О. Довженка

1929 – Олександра Сербенська, український вчений-журналіст, доктор філологічних наук, професор кафедри радіомовлення і телебачення факультету журналістики Львівського університету імені Івана Франка

1929 – Анатолій Свідзинський, український вчений, професор, доктор фізико-математичних наук, завідувач кафедри теоретичної фізики й астрономії, перший ректор Волинського національного університету імені Лесі Українки.

1930 – Іван Білик, український письменник (історичний романіст), перекладач з болгарської

1931 – Любомир Пиріг, український вчений-медик, академік, доктор медичних наук, член-кореспондент НАН України, завідувач кафедри нефрології Київської медичної академії післядипломної освіти імені Петра Шупика, президент Світової федерації українських лікарських товариств.

1938 – Борислав Брондуков, український актор ("Вавилон ХХ", "Афоня", "Гараж").

1940 – Йожеф Сабо (29 лютого), український футболіст ("Динамо" Київ), тренер.

1943 – Володимир Середа, український громадський діяч, голова об'єднання товариств депортованих українців «Закерзоння», голова товариства "Надсяння".

1944 – Олександр Сокол, український вчений, доктор музикознавства, ректор Одеської музичної академії.

1944 – Віктор Перепічай, український художник.

1946 – Андрій (Горак), митрополит Львівський і Сокальський УПЦ КП.

1948 – Василь Лящук, український поет і журналіст.

1951 – Олег Головчак, український архітектор.

1954 – Рон Говард, американський кінорежисер, продюсер та актор, лауреат двох премій "Оскар"

1956 – Микола Тимчак, український поет, художник і скульптор.

1956 – Даля Грибаускайте, литовський політик, міністр фінансів у 2001–2004 роках, президент Литви у 2009–2019 роках.

1966 – Олександр Крикун, український спортсмен-легкоатлет, бронзовий призер Олімпійських ігор 1996 року в метанні молота

1972 – Сергій Коновалов, український футболіст, член національної збірної з футболу у 1993–2003 роках.

1976 – Сергій Дзиндзирук, український боксер у першій середній вазі (до 69,855 кг), Чемпіон Європи, чемпіон світу за версією WBO з 2005 року.

1978 – Дженсен Еклз, американський актор, співак, режисер. Найбільш відомий за серіалом "Надприродне".

1983 – Марія Дружко, українська поетеса.

НАРОДНІ ПРИКМЕТИ Й ТРАДИЦІЇ

Якщо чути плач потвори або вона з'явилася на очі господарям – чекайте біди.

Тала вода і сніг, які зібрані 1 березня, вважаються цілющими.

Якщо жінка набере снігу й опівдні обітре ним руки – вони, за прикметами, будуть чистими та ніжними.

Якщо вагітна в цей день стане на пагорб і подивиться на перше сонце весни, то у неї народиться міцна і здорова дитина.

За прикметою, 1 березня ворони каркають голосно – скоро похолодає.

Посилився вітер вночі – чекайте рясних опадів і потепління.

Перший день весни – теплий, значить, за прикметою, ще буде похолодання.

Зяблик кричить голосно – йдуть холоди.

Хлюпається вода на льоду водойми – чекайте теплих днів.

ЩО НЕ МОЖНА РОБИТИ СЬОГОДНІ

Не можна нині сваритися з рідними та близькими;

Не варто цього дня позичати гроші;

Не гоже сьогодні ходити гуляти в ліс після появи першої зорі;

Не можна цього дня уникати роботи та байдикувати.

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