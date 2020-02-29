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1 березня 2020 – яке сьогодні свято: традиції, заборони і прикмети
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Сьогодні, 1 березня, віряни вшановують пам'ять праведної Маріамни, а у світі відзначають День цивільної оборони. До вашої уваги традиції та прикмети в цей день – дізнайтеся, що можна і не можна робити!
Дата 1 березня ввійшла в історію кількома знаковими подіями та святами.
ЯКЕ СЬОГОДНІ РЕЛІГІЙНЕ СВЯТО
За календарем віряни сьогодні вшановують пам'ять праведної Маріамни, яка жила в I столітті й була сестрою апостола Пилипа. Маріамна дала обітницю дівоцтва, разом з братом і апостолом Варфоломієм проповідувала Євангеліє в Мизії та Лідії.
ІМЕНИНИ: ХТО СВЯТКУЄ ДЕНЬ АНГЕЛА
У неділю, 1 березня, іменини відзначають власники таких імен: Самійло, Ярема, Данило, Ілля, Павло, Юліан, Роман, Ніна, Альбіна, Антоніна, Фелікс. Не забудьте привітати винуватців свята з Днем ангела!
ЦЕЙ ДЕНЬ В ІСТОРІЇ: МІЖНАРОДНІ СВЯТА ТА ПОДІЇ
- Всесвітній день цивільної оборони
- 1360 – король Англії Едуард III за 16 фунтів викупив з французького полону 19-річного Джеффрі Чосера, який став його камердинером, зброєносцем, а згодом – одним з найвидатніших поетів Англії.
- 1420 – Папа Римський Мартін V закликав християн до хрестових походів проти чеських гуситів.
- 1498 – Васко да Гама приплив до Мозамбіку.
- 1562 – у Вассі (Шампань) французькі католики вирізали гугенотів, почавши гугенотські війни.
- 1565 – у Бразилії заснована португальська колонія Ріо-де-Жанейро. Через 20 років місто мало 4 000 жителів.
- 1767 – вигнання ордену єзуїтів з Іспанії королем Карлом III.
- 1780 – Пенсильванія стала першим штатом, що заборонив рабство.
- 1790 – перший перепис населення США. За його результатами в країні проживали 3 929 214 людей включно з неграми-рабами, оскільки 3/5 останніх враховувалися при визначенні числа конгресменом від кожного штату. Індіанці в переписі не враховувалися.
- 1799 – у Петербурзі заборонено танцювати вальс.
- 1815 – після втечі з Ельби поблизу Канна висадився Наполеон Бонапарт у супроводі близько 1000 своїх прихильників – почався другий етап захоплення ним влади у Франції, котрий отримав назву "Правління 100 днів".
- 1845 – Президент США Джон Тайлер підписав закон про перехід Техасу під юрисдикцію США. Територія Техасу багато років була предметом суперечок США і Мексики. Майже 12 років Техас проіснував як незалежна Техаська республіка, яка була визнана США, Бельгією, Нідерландами, Великою Британією і Францією.
- 1869 – Дмитро Менделєєв склав таблицю системи елементів, в основі якої лежала їх атомна маса і хімічна схожість.
- 1872 – рішенням Конгресу США в Єллоустоуні засновано перший у світі національний парк.
- 1881 – в Петербурзі народники вбили царя Олександра ІІ.
- 1912 – у Сент-Луїсі Альберт Беррі зробив перший стрибок з парашутом з літака у польоті (висота 460 м).
- 1918 – війська УНР звільнили Київ від більшовиків.
- 1928 – у США доктор Герберт Еванс відкрив шостий вітамін, відповідно і названий вітаміном F.
- 1930 – у СРСР станом на цей день закриті 6 715 церков, частина з них зруйнована, багато "служителів культу" заслані або розстріляні.
- 1940 – згідно зі зведенням НКВС в СРСР налічується 53 концентраційних табори, 425 виправно-трудових колоній, 50 колоній для неповнолітніх, в яких містилося 1 668 200 ув'язнених.
- 1941 – вийшло в ефір перше комерційне FM-радіо – радіостанція W47NV у Нешвіллі.
- 1943 – у Нью-Йорку проведена масова демонстрація на підтримку євреїв Європи.
- 1943 – Корюківська трагедія: масове вбивство 6700 мешканців села Корюківка, здійснене загонами СС та угорської військової жандармерії в ході Другої світової війни.
- 1947 – почав свою діяльність Міжнародний валютний фонд.
- 1961 – Президент США Джон Кеннеді оголосив про створення Корпусу Миру.
- 1966 – радянська автоматична міжпланетна станція "Венера-3" вперше у світі досягла поверхні планети Венери.
- 1976 – парламент Великої Британії схвалив нові правила дорожнього руху, згідно з якими використання пасів безпеки ставало обов'язковим.
- 1977 – у Києві відкритий пам'ятник українському філософу Григорію Сковороді.
- 1988 – компанія Apple Computer анонсувала вихід нового пристрою CD-ROM у своїх комп'ютерах Apple II та Macintosh.
- 1990 – встановлені дипломатичні відносини між СРСР і Ватиканом на рівні постійних представництв.
- 1991 – шахтарі Донбасу почали страйк, вперше висунувши політичні вимоги (відставка Горбачова).
- 1995 – до ЄС вступають Австрія, Швеція та Фінляндія.
- 1998 – набула чинності угода "про партнерство і співпрацю" між Європейською Спілкою і Україною.
ХТО НАРОДИВСЯ 1 БЕРЕЗНЯ
- 1445 – Сандро Боттічеллі, італійський живописець флорентійської школи.
- 1545 – Томас Бодлі, англійський дипломат і засновник Bodleian Library в Оксфорді.
- 1760 – Каміль Демулен, діяч Великої французької революції.
- 1810 – Лев XIII, у миру Віченцо Джоаккіно Рафаелі Луїджі, Папа Римський.
- 1810 – Фредерік Шопен, польський композитор і піаніст.
- 1812 – Огюсте П'юджин, англійський архітектор, представник стилю неоготика. Дизайнер, декоратор, сценограф.
- 1842 – Ніколаос Гізіс, грецький художник.
- 1845 – Піроцький Федір Аполлонович, український інженер, винахідник першого у світі трамваю на електричній тязі.
- 1848 – Сент-Годенс Огастес, американський скульптор.
- 1848 – Авнер Таненбаум, єврейський журналіст і перекладач.
- 1858 – Тутковський Павло Аполлонович, український геолог, географ, академік.
- 1870 – Ежен Мішель Антоніаді, французький астроном.
- 1874 – Карл Шлехтер, австрійський шахіст.
- 1876 – Пій XII, у миру Еудженіо Марія Джузеппе Джованні Пачеллі, Папа Римський.
- 1883 – Асакура Фуміо, японський скульптор.
- 1886 – Оскар Кокошка, відомий австрійський художник-експресіоніст, скульптор, графік і театральний декоратор, драматург та поет.
- 1892 – Акутаґава Рюносуке, японський письменник.
- 1895 – Дарнопих Докія, українська кубанська бандуристка і педагог.
- 1896 – Дімітріс Мітропулос, грецький диригент, піаніст, композитор та педагог.
- 1900 – Курт Вайль, німецький композитор і диригент, який працював з Бертольдом Брехтом.
- 1904 – Ґленн Міллер, американський тромбоніст, аранжувальник, лідер біг-бендів.
- 1918 – Жуан Гуларт, 27-й президент Бразилії.
- 1922 – Іцхак Рабін, ізраїльський політик, прем'єр-міністр Ізраїлю.
- 1925 Володимир Чорний, український редактор газетних видань, заступник головного редактора Київської кіностудії імені О. Довженка.
- 1929 – Олександра Сербенська, український вчений-журналіст, доктор філологічних наук, професор кафедри радіомовлення і телебачення факультету журналістики Львівського університету імені Івана Франка.
- 1929 – Анатолій Свідзинський, український вчений, професор, доктор фізико-математичних наук, завідувач кафедри теоретичної фізики й астрономії, перший ректор Волинського національного університету імені Лесі Українки.
- 1930 – Іван Білик, український письменник, перекладач з болгарської.
- 1931 – Любомир Пиріг, український вчений-медик, академік, доктор медичних наук, член-кореспондент НАН України, завідувач кафедри нефрології Київської медичної академії післядипломної освіти імені Петра Шупика, президент Світової федерації українських лікарських товариств.
- 1937 – Еуженіу Дога, молдавський композитор, автор музики до кінофільмів, народний артист Молдавії та народний артист СРСР.
- 1938 – Борислав Брондуков, український актор.
- 1944 – Олександр Сокол, український вчений, доктор музикознавства, ректор Одеської музичної академії.
- 1944 – Віктор Перепічай, український художник.
- 1946 – Андрій Горак, митрополит Львівський і Сокальський УПЦ КП.
- 1948 – Василь Лящук, український поет і журналіст.
- 1951 – Олег Головчак, український архітектор.
- 1954 – Рон Говард, американський кінорежисер, продюсер та актор, лауреат двох премій "Оскар".
- 1956 – Микола Тимчак, український поет, художник і скульптор.
- 1956 – Даля Грибаускайте, литовський політик, міністр фінансів, президент Литви.
- 1966 – Олександр Крикун, український спортсмен-легкоатлет, бронзовий призер Олімпійських ігор 1996 року в метанні молота.
- 1972 – Сергій Коновалов, український футболіст, член національної збірної з футболу.
- 1976 – Сергій Дзиндзирук, український боксер у першій середній вазі, Чемпіон Європи, чемпіон світу за версією WBO.
- 1978 – Дженсен Еклз, американський актор, співак, режисер. Найбільш відомий за серіалом "Надприродне".
- 1983 – Марія Дружко, українська поетеса.
НАРОДНІ ПРИКМЕТИ Й ТРАДИЦІЇ
- Якщо з перших днів весна розгульна і не сором'язлива – вірити нічого, обдурить.
- Хмари високо і швидко пливуть – на гарну погоду.
- Сни, побачені під цей день, обіцяють добробут.
- Сновидіння, яке приснилося вдень 1 березня, може збутися найближчим часом.
- Якщо в цей день під час миття підлоги постійно твердити ім'я ворога, то він назавжди дасть вам спокій.
ЩО НЕ МОЖНА РОБИТИ СЬОГОДНІ
- Сьогодні не можна просиджувати весь день вдома. Обов'язково потрібно вийти погрітися на сонце.
- Також у цей день не варто розповідати про своє сновидіння.
- Ще не можна ображати бездомних котів. Навпаки – пригостіть їх або ж запустіть у тепло.
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