1 березня 2020 – яке сьогодні свято: традиції, заборони і прикмети

Сьогодні, 1 березня, віряни вшановують пам'ять праведної Маріамни, а у світі відзначають День цивільної оборони. До вашої уваги традиції та прикмети в цей день – дізнайтеся, що можна і не можна робити!

Дата 1 березня ввійшла в історію кількома знаковими подіями та святами.

ЯКЕ СЬОГОДНІ РЕЛІГІЙНЕ СВЯТО

За календарем віряни сьогодні вшановують пам'ять праведної Маріамни, яка жила в I столітті й була сестрою апостола Пилипа. Маріамна дала обітницю дівоцтва, разом з братом і апостолом Варфоломієм проповідувала Євангеліє в Мизії та Лідії.

ІМЕНИНИ: ХТО СВЯТКУЄ ДЕНЬ АНГЕЛА

У неділю, 1 березня, іменини відзначають власники таких імен: Самійло, Ярема, Данило, Ілля, Павло, Юліан, Роман, Ніна, Альбіна, Антоніна, Фелікс. Не забудьте привітати винуватців свята з Днем ангела!

ЦЕЙ ДЕНЬ В ІСТОРІЇ: МІЖНАРОДНІ СВЯТА ТА ПОДІЇ

Всесвітній день цивільної оборони

1360 – король Англії Едуард III за 16 фунтів викупив з французького полону 19-річного Джеффрі Чосера, який став його камердинером, зброєносцем, а згодом – одним з найвидатніших поетів Англії.

1420 – Папа Римський Мартін V закликав християн до хрестових походів проти чеських гуситів.

1498 – Васко да Гама приплив до Мозамбіку.

1562 – у Вассі (Шампань) французькі католики вирізали гугенотів, почавши гугенотські війни.

1565 – у Бразилії заснована португальська колонія Ріо-де-Жанейро. Через 20 років місто мало 4 000 жителів.

1767 – вигнання ордену єзуїтів з Іспанії королем Карлом III.

1780 – Пенсильванія стала першим штатом, що заборонив рабство.

1790 – перший перепис населення США. За його результатами в країні проживали 3 929 214 людей включно з неграми-рабами, оскільки 3/5 останніх враховувалися при визначенні числа конгресменом від кожного штату. Індіанці в переписі не враховувалися.

1799 – у Петербурзі заборонено танцювати вальс.

1815 – після втечі з Ельби поблизу Канна висадився Наполеон Бонапарт у супроводі близько 1000 своїх прихильників – почався другий етап захоплення ним влади у Франції, котрий отримав назву "Правління 100 днів".

1845 – Президент США Джон Тайлер підписав закон про перехід Техасу під юрисдикцію США. Територія Техасу багато років була предметом суперечок США і Мексики. Майже 12 років Техас проіснував як незалежна Техаська республіка, яка була визнана США, Бельгією, Нідерландами, Великою Британією і Францією.

1869 – Дмитро Менделєєв склав таблицю системи елементів, в основі якої лежала їх атомна маса і хімічна схожість.

1872 – рішенням Конгресу США в Єллоустоуні засновано перший у світі національний парк.

1881 – в Петербурзі народники вбили царя Олександра ІІ.

1912 – у Сент-Луїсі Альберт Беррі зробив перший стрибок з парашутом з літака у польоті (висота 460 м).

1918 – війська УНР звільнили Київ від більшовиків.

1928 – у США доктор Герберт Еванс відкрив шостий вітамін, відповідно і названий вітаміном F.

1930 – у СРСР станом на цей день закриті 6 715 церков, частина з них зруйнована, багато "служителів культу" заслані або розстріляні.

1940 – згідно зі зведенням НКВС в СРСР налічується 53 концентраційних табори, 425 виправно-трудових колоній, 50 колоній для неповнолітніх, в яких містилося 1 668 200 ув'язнених.

1941 – вийшло в ефір перше комерційне FM-радіо – радіостанція W47NV у Нешвіллі.

1943 – у Нью-Йорку проведена масова демонстрація на підтримку євреїв Європи.

1943 – Корюківська трагедія: масове вбивство 6700 мешканців села Корюківка, здійснене загонами СС та угорської військової жандармерії в ході Другої світової війни.

1947 – почав свою діяльність Міжнародний валютний фонд.

1961 – Президент США Джон Кеннеді оголосив про створення Корпусу Миру.

1966 – радянська автоматична міжпланетна станція "Венера-3" вперше у світі досягла поверхні планети Венери.

1976 – парламент Великої Британії схвалив нові правила дорожнього руху, згідно з якими використання пасів безпеки ставало обов'язковим.

1977 – у Києві відкритий пам'ятник українському філософу Григорію Сковороді.

1988 – компанія Apple Computer анонсувала вихід нового пристрою CD-ROM у своїх комп'ютерах Apple II та Macintosh.

1990 – встановлені дипломатичні відносини між СРСР і Ватиканом на рівні постійних представництв.

1991 – шахтарі Донбасу почали страйк, вперше висунувши політичні вимоги (відставка Горбачова).

1995 – до ЄС вступають Австрія, Швеція та Фінляндія.

1998 – набула чинності угода "про партнерство і співпрацю" між Європейською Спілкою і Україною.

ХТО НАРОДИВСЯ 1 БЕРЕЗНЯ

1445 – Сандро Боттічеллі, італійський живописець флорентійської школи.

1545 – Томас Бодлі, англійський дипломат і засновник Bodleian Library в Оксфорді.

1760 – Каміль Демулен, діяч Великої французької революції.

1810 – Лев XIII, у миру Віченцо Джоаккіно Рафаелі Луїджі, Папа Римський.

1810 – Фредерік Шопен, польський композитор і піаніст.

1812 – Огюсте П'юджин, англійський архітектор, представник стилю неоготика. Дизайнер, декоратор, сценограф.

1842 – Ніколаос Гізіс, грецький художник.

1845 – Піроцький Федір Аполлонович, український інженер, винахідник першого у світі трамваю на електричній тязі.

1848 – Сент-Годенс Огастес, американський скульптор.

1848 – Авнер Таненбаум, єврейський журналіст і перекладач.

1858 – Тутковський Павло Аполлонович, український геолог, географ, академік.

1870 – Ежен Мішель Антоніаді, французький астроном.

1874 – Карл Шлехтер, австрійський шахіст.

1876 – Пій XII, у миру Еудженіо Марія Джузеппе Джованні Пачеллі, Папа Римський.

1883 – Асакура Фуміо, японський скульптор.

1886 – Оскар Кокошка, відомий австрійський художник-експресіоніст, скульптор, графік і театральний декоратор, драматург та поет.

1892 – Акутаґава Рюносуке, японський письменник.

1895 – Дарнопих Докія, українська кубанська бандуристка і педагог.

1896 – Дімітріс Мітропулос, грецький диригент, піаніст, композитор та педагог.

1900 – Курт Вайль, німецький композитор і диригент, який працював з Бертольдом Брехтом.

1904 – Ґленн Міллер, американський тромбоніст, аранжувальник, лідер біг-бендів.

1918 – Жуан Гуларт, 27-й президент Бразилії.

1922 – Іцхак Рабін, ізраїльський політик, прем'єр-міністр Ізраїлю.

1925 Володимир Чорний, український редактор газетних видань, заступник головного редактора Київської кіностудії імені О. Довженка.

1929 – Олександра Сербенська, український вчений-журналіст, доктор філологічних наук, професор кафедри радіомовлення і телебачення факультету журналістики Львівського університету імені Івана Франка.

1929 – Анатолій Свідзинський, український вчений, професор, доктор фізико-математичних наук, завідувач кафедри теоретичної фізики й астрономії, перший ректор Волинського національного університету імені Лесі Українки.

1930 – Іван Білик, український письменник, перекладач з болгарської.

1931 – Любомир Пиріг, український вчений-медик, академік, доктор медичних наук, член-кореспондент НАН України, завідувач кафедри нефрології Київської медичної академії післядипломної освіти імені Петра Шупика, президент Світової федерації українських лікарських товариств.

1937 – Еуженіу Дога, молдавський композитор, автор музики до кінофільмів, народний артист Молдавії та народний артист СРСР.

1938 – Борислав Брондуков, український актор.

1944 – Олександр Сокол, український вчений, доктор музикознавства, ректор Одеської музичної академії.

1944 – Віктор Перепічай, український художник.

1946 – Андрій Горак, митрополит Львівський і Сокальський УПЦ КП.

1948 – Василь Лящук, український поет і журналіст.

1951 – Олег Головчак, український архітектор.

1954 – Рон Говард, американський кінорежисер, продюсер та актор, лауреат двох премій "Оскар".

1956 – Микола Тимчак, український поет, художник і скульптор.

1956 – Даля Грибаускайте, литовський політик, міністр фінансів, президент Литви.

1966 – Олександр Крикун, український спортсмен-легкоатлет, бронзовий призер Олімпійських ігор 1996 року в метанні молота.

1972 – Сергій Коновалов, український футболіст, член національної збірної з футболу.

1976 – Сергій Дзиндзирук, український боксер у першій середній вазі, Чемпіон Європи, чемпіон світу за версією WBO.

1978 – Дженсен Еклз, американський актор, співак, режисер. Найбільш відомий за серіалом "Надприродне".

1983 – Марія Дружко, українська поетеса.

НАРОДНІ ПРИКМЕТИ Й ТРАДИЦІЇ

Якщо з перших днів весна розгульна і не сором'язлива – вірити нічого, обдурить.

Хмари високо і швидко пливуть – на гарну погоду.

Сни, побачені під цей день, обіцяють добробут.

Сновидіння, яке приснилося вдень 1 березня, може збутися найближчим часом.

Якщо в цей день під час миття підлоги постійно твердити ім'я ворога, то він назавжди дасть вам спокій.

ЩО НЕ МОЖНА РОБИТИ СЬОГОДНІ

Сьогодні не можна просиджувати весь день вдома. Обов'язково потрібно вийти погрітися на сонце.

Також у цей день не варто розповідати про своє сновидіння.

Ще не можна ображати бездомних котів. Навпаки – пригостіть їх або ж запустіть у тепло.

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