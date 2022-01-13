Вітаємо на сайті Радіо Максимум!

На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації

Форма для відновлення паролю
Вітаємо, Ваші дані успішно оновлено!
Коронавірус Новорічні свята

"1, 2, 3, 4, 5, вийшов зайчик погуляти": канал Рада сконфузився під час промови Шмигаля

  • 895
"1, 2, 3, 4, 5, вийшов зайчик погуляти": канал Рада сконфузився під час промови Шмигаля - фото 1

На телебаченні нерідко трапляються різні конфузи. На цей раз у прямому ефірі осоромився канал "Рада". Кумедний ролик дивіться далі на Радіо MAXIMUM.

Так, під час прямої трансляції засідання уряду, де вів доповідь прем’єр-міністр України Денис Шмигаль, телеглядачі почули ще жіночий голос.

До теми: Журналіст у прямому ефірі не змогла вимовити слово "архистратиг": кумедне відео

При цьому закадровий голос диктора заглушив промову чиновника дитячою лічилкою про зайчика. "Раз, два, три, чотири, п'ять, вийшов зайчик погуляти...", – пролунало у прямому ефірі на тлі промови прем'єр-міністра.

Дивіться також: Індик клюнув журналістку і змусив сміятись всіх: кумедне відео

пропозиції партнерів
Новини