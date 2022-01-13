"1, 2, 3, 4, 5, вийшов зайчик погуляти": канал Рада сконфузився під час промови Шмигаля

На телебаченні нерідко трапляються різні конфузи. На цей раз у прямому ефірі осоромився канал "Рада". Кумедний ролик дивіться далі на Радіо MAXIMUM.

Так, під час прямої трансляції засідання уряду, де вів доповідь прем’єр-міністр України Денис Шмигаль, телеглядачі почули ще жіночий голос.

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При цьому закадровий голос диктора заглушив промову чиновника дитячою лічилкою про зайчика. "Раз, два, три, чотири, п'ять, вийшов зайчик погуляти...", – пролунало у прямому ефірі на тлі промови прем'єр-міністра.

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